Invincible: la colorida y violenta serie sobre superhéroes de Amazon Prime

Para el público común, que poco o nada sabe de cómics, el nombre de Robert Kirkman estará siempre ligado a la serie The walking dead. Pero antes de dar vida a su historia de zombies, Kirkman ya era conocido por los amantes de las historietas por Invincible.

Un relato en tinta y papel que el escritor estadounidense creó junto al dibujante Cory Walker en 2002 y que tiene como protagonista al joven superhéroe llamado Mark Grayson. El mismo que hoy llega a Amazon Prime Video en una serie animada de ocho capítulos.

De estos inicialmente se pueden conocer tres, a los que se sumará uno nuevo cada viernes, y cuyo eje argumental es Mark (con la voz de Steven Yeun en la versión original), mientras se balancea entre sus deberes como estudiante y sus súper poderes.

Invincible-5.jpg la-tercera

Foto: Amazon Prime Video, Invincible.

Los que, como se ve en la primera emisión del programa, no aparecieron hasta que cumplió 17 años de edad, mientras enfrentaba la tediosa tarea de sacar la basura del local de hamburguesas donde trabaja medio tiempo.

Estaba en esas labores, cuando envío la bolsa de desechos al espacio. Esto, gracias a la súper fuerza que posee, capacidad que, junto a súper velocidad, volar y ser casi invulnerable, heredó de su padre Nolan, alias Omni-Man (J.K. Simmons), héroe que hace dos décadas llegó desde el planeta Viltrum a la Tierra, dedicándose a protegerla.

Entre la adolescencia y los súper poderes

Pero ellos no son los primeros en aparecer en pantalla, sino que otro grupo de paladines: Guardians of the Globe, cuando se enfrentan a los Gemelos Mauler (Kevin Michael Richardson), un científico y su clon, que buscan matar al presidente en la Casa Blanca.

Y aunque no son el único equipo de defensores del planeta -también están los Teen Team-, se convertirán en el otro nudo argumental de la serie, luego de que Omni-Man los elimina brutalmente, en una de las más gráficas escenas de violencia del espacio.

Desde ese momento, la serie se balancea entre las vivencias de Mark en su secundaria, donde comparte con su amigo William (Andrew Rannells), la chica que le gusta, Amber (Zazie Beetz), y su amiga Eve (Gillian Jacobs), quien también es la heroica Atom Eve.

Y también en su despertar al mundo de los superhéroes, con su padre entrenándolo en el uso de sus recién adquiridos poderes, mientras él resuelve qué tipo de traje quiere usar y el nombre definitivo para su alter ego, decidiendose por el simple, pero definitivo Invincible.

Sin embargo, al mismo tiempo la Agencia de Defensa Global, que encabeza Cecil Stedman (Walton Goggins), investiga quién estaría detrás de la brutal muerte de los Guardians of the Globe. Un nombre que el espectador a estas alturas ya conoce.

Una violenta y atractiva historia

Invincible-10.jpg la-tercera

Foto: Invincible

Un estremecedor hecho que guía el suspenso detrás de esta serie, que por fin lleva a la pantalla el cómic de Kirkman -antes de una promocionada película que todavía no se concreta- y donde la animación se convierte en la mejor aliada para revivir la esencia de sus páginas.

Una mezcla de violencia y brutalidad que pasa del papel al movimiento, de forma muy gráfica y, por lo tanto, no apta para menores, al igual que el tránsito a la madurez de Mark y los problemas de quienes lo rodean, entre ellos su madre humana Debbie (Sandra Oh).

Y también subtramas en torno a otros de los superhéroes que aparecen a lo largo de sus capítulos. Como el desengaño amoroso de Atom Eve o la obsesión de Robot (Zachary Quinto), el líder de los reformulados Guardians, por proteger a Monster Girl (Grey Griffin).

Una suma de personajes y conflictos, que junto a las escenas de acción, otorgan a Invincible un ritmo y un atractivo que hacen olvidar que sus episodios duran 40 minutos -algo inusual para una serie animada-, y la convierte en un imperdible del catálogo de Amazon Prime.

