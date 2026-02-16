SUSCRÍBETE
    K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas

    A diferencia de los karaokes tradicionales, en K-Box cada grupo reserva su propia sala, ambientada con diseño y utilería especialmente pensada para potenciar el momento. El recinto también ofrece venta de alimentos y bebidas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas Cortesía

    En el “Callejón Asiático” de Mallplaza Los Dominicos se encuentra K-Box, un nuevo espacio de entretenimiento que promete experiencias inmersivas en torno a la música, la tecnología y la vida social.

    Se trata de un karaoke con ocho salas privadas, las cuales están equipadas con sonido de alta calidad y un sistema operativo de última generación, según aseguran.

    Sin embargo, a diferencia de los karaokes tradicionales, en K-Box cada grupo reserva su propia sala, ambientada con diseño y utilería especialmente pensada para potenciar el momento, ya sea una celebración familiar, un cumpleaños, una junta de amigos o un after office.

    La gerente de marketing de la empresa, Gabriella Soffiaturo, declaró a través de un comunicado que el proyecto “nace como una opción de entretenimiento transversal, donde la música es el punto de encuentro”.

    K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas Cortesía

    “Queremos que las personas vivan un momento distinto, con tecnología de primer nivel y en un espacio diseñado para disfrutar sin interrupciones”.

    El catálogo musical de K-Box cuenta con un repertorio amplio y en constante actualización, el cual incluye canciones en múltiples idiomas y géneros: desde pop, rock y música latina hasta reggaetón, K-pop, J-pop y cumbia.

    K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas Cortesía

    “El foco está en que cada persona pueda apropiarse de la experiencia. Tenemos una base de canciones muy diversa y salas que se adaptan a distintos estilos y edades. La idea es que todos encuentren su espacio”, agrega Soffiaturo.

    El espacio está pensado para públicos diversos, ya sean adolescentes, Gen Z, Millennials y Gen X (niños menores de 12 años deben entrar acompañados por un adulto). Además, el recinto ofrece venta de alimentos y bebidas.

    K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas Cortesía

    Cuáles son los horarios y precios de K-Box, el nuevo karaoke inmersivo en Santiago

    El recinto, ubicado en Mallplaza Los Dominicos, abre de lunes a domingo entre las 13:00 y las 21:00.

    K-Box detalla en su página web que el “Horario Valle” considera lunes, martes y miércoles todo el día; y los jueves de 13:00 a 18:00.

    K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas Cortesía

    Por su parte, el “Horario Punta” considera jueves desde las 18:00; y viernes, sábado y domingo todo el día.

    Los precios (valor por hora) son los siguientes:

    Salas grandes (hasta 10 personas)

    • Horario Valle: $44.990
    • Horario Punta: $59.990

    Salas pequeñas (hasta 6 personas)

    • Horario Valle: $28.990
    • Horario Punta: $38.990

    Puedes conocer más información haciendo clic en este enlace.

