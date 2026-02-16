K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas

En el “Callejón Asiático” de Mallplaza Los Dominicos se encuentra K-Box, un nuevo espacio de entretenimiento que promete experiencias inmersivas en torno a la música, la tecnología y la vida social.

Se trata de un karaoke con ocho salas privadas, las cuales están equipadas con sonido de alta calidad y un sistema operativo de última generación, según aseguran.

Sin embargo, a diferencia de los karaokes tradicionales, en K-Box cada grupo reserva su propia sala, ambientada con diseño y utilería especialmente pensada para potenciar el momento , ya sea una celebración familiar, un cumpleaños, una junta de amigos o un after office.

La gerente de marketing de la empresa, Gabriella Soffiaturo, declaró a través de un comunicado que el proyecto “nace como una opción de entretenimiento transversal, donde la música es el punto de encuentro”.

K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas Cortesía

“Queremos que las personas vivan un momento distinto, con tecnología de primer nivel y en un espacio diseñado para disfrutar sin interrupciones”.

El catálogo musical de K-Box cuenta con un repertorio amplio y en constante actualización, el cual incluye canciones en múltiples idiomas y géneros: desde pop, rock y música latina hasta reggaetón, K-pop , J-pop y cumbia .

K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas Cortesía

“El foco está en que cada persona pueda apropiarse de la experiencia. Tenemos una base de canciones muy diversa y salas que se adaptan a distintos estilos y edades . La idea es que todos encuentren su espacio”, agrega Soffiaturo.

El espacio está pensado para públicos diversos, ya sean adolescentes, Gen Z, Millennials y Gen X (niños menores de 12 años deben entrar acompañados por un adulto). Además, el recinto ofrece venta de alimentos y bebidas .

K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas Cortesía

Cuáles son los horarios y precios de K-Box, el nuevo karaoke inmersivo en Santiago

El recinto, ubicado en Mallplaza Los Dominicos, abre de lunes a domingo entre las 13:00 y las 21:00 .

K-Box detalla en su página web que el “Horario Valle” considera lunes, martes y miércoles todo el día; y los jueves de 13:00 a 18:00.

K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas Cortesía

Por su parte, el “Horario Punta” considera jueves desde las 18:00; y viernes, sábado y domingo todo el día.

Los precios (valor por hora) son los siguientes:

Salas grandes (hasta 10 personas)

Horario Valle: $44.990

Horario Punta: $59.990

Salas pequeñas (hasta 6 personas)

Horario Valle: $28.990

Horario Punta: $38.990