K-Box: el nuevo karaoke en Santiago que promete experiencias inmersivas y cuenta con ocho salas privadas
A diferencia de los karaokes tradicionales, en K-Box cada grupo reserva su propia sala, ambientada con diseño y utilería especialmente pensada para potenciar el momento. El recinto también ofrece venta de alimentos y bebidas.
En el “Callejón Asiático” de Mallplaza Los Dominicos se encuentra K-Box, un nuevo espacio de entretenimiento que promete experiencias inmersivas en torno a la música, la tecnología y la vida social.
Se trata de un karaoke con ocho salas privadas, las cuales están equipadas con sonido de alta calidad y un sistema operativo de última generación, según aseguran.
Sin embargo, a diferencia de los karaokes tradicionales, en K-Box cada grupo reserva su propia sala, ambientada con diseño y utilería especialmente pensada para potenciar el momento, ya sea una celebración familiar, un cumpleaños, una junta de amigos o un after office.
La gerente de marketing de la empresa, Gabriella Soffiaturo, declaró a través de un comunicado que el proyecto “nace como una opción de entretenimiento transversal, donde la música es el punto de encuentro”.
“Queremos que las personas vivan un momento distinto, con tecnología de primer nivel y en un espacio diseñado para disfrutar sin interrupciones”.
El catálogo musical de K-Box cuenta con un repertorio amplio y en constante actualización, el cual incluye canciones en múltiples idiomas y géneros: desde pop, rock y música latina hasta reggaetón, K-pop, J-pop y cumbia.
“El foco está en que cada persona pueda apropiarse de la experiencia. Tenemos una base de canciones muy diversa y salas que se adaptan a distintos estilos y edades. La idea es que todos encuentren su espacio”, agrega Soffiaturo.
El espacio está pensado para públicos diversos, ya sean adolescentes, Gen Z, Millennials y Gen X (niños menores de 12 años deben entrar acompañados por un adulto). Además, el recinto ofrece venta de alimentos y bebidas.
Cuáles son los horarios y precios de K-Box, el nuevo karaoke inmersivo en Santiago
El recinto, ubicado en Mallplaza Los Dominicos, abre de lunes a domingo entre las 13:00 y las 21:00.
K-Box detalla en su página web que el “Horario Valle” considera lunes, martes y miércoles todo el día; y los jueves de 13:00 a 18:00.
Por su parte, el “Horario Punta” considera jueves desde las 18:00; y viernes, sábado y domingo todo el día.
Los precios (valor por hora) son los siguientes:
Salas grandes (hasta 10 personas)
- Horario Valle: $44.990
- Horario Punta: $59.990
Salas pequeñas (hasta 6 personas)
- Horario Valle: $28.990
- Horario Punta: $38.990
Puedes conocer más información haciendo clic en este enlace.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.