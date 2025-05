Kōnā Corner: la imperdible cocina japonesa de Narda Lepes e Inés de los Santos

Kōnā Corner un es un restaurante que no te puedes perder si vas a Buenos Aires.

Te hablamos del local que abrió febrero de este año en una esquina de Castañeda, a pasos de Narda Comedor, en el barrio de Belgrano, y a cargo de dos mega referentes de la gastronomía Argentina: Narda Lepes e Inés de los Santos.

Kona-3-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De seguro a Narda la conoces por sus libros, programas de TV y radio, además de Narda Comedor o Lepes.

Mientras que Ines de los Santos es la referente y bartender de imperdibles como CoChinChina, el bar de Palermo elegido como uno de los 50 mejores del mundo en la última versión de The World´s 50 Best Bars.

Ambas están detrás de Kōnā Corner, un local de dos pisos, redondo y vidriado, ubicado en la esquina Sucre y Castañeda.

Uno donde en el primer piso te encontrarás con una cocina abierta, llena de detalles muy cuidados, donde lo que manda es la cocina japonesa, actual, cotidiana, pero que no deja de tener un sutil giro propio.

Kona-5-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Es decir, tradición y vanguardia.

"Amo la cocina japonesa, con ella tengo un vínculo desde hace mucho tiempo. Me faltaba un lugar que mostrara como comen los japoneses actualmente, que es lo que quisimos hacer. Armamos una experiencia especialmente diseñada para que puedas entender y vivirla, aunque no sepas pedir", explica Narda Lepes.

Cocina japonesa contemporánea

Kona-9-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Al partir tu visita a Kōnā Corner a tu mesa llegará fukusai, pequeños platos de verduras cocidas, crudas y encurtidas, que van cambiando según la estación y son la punta de lanza, como el pan en occidente.

Puede incluir ensalada de pera y pepino; cambio, la cáscara de la calabaza hecha pickle; y repollitos con salsa wafu, por ejemplo.

Para luego seguir con las distintas opciones de una carta variada, como obachan o platos de la abuela, que incluye calamar butter shoyu ($ 16.000), un calamar que queda tierno a punta de una técnica japonesa de cortado, y va al sartén con edamames, más una salsa de mantequilla, soya y brotes de arveja.

También hiyayakko ($ 11.800) tofu artesanal frito; o noodles mapo ($ 21.000), fideos con carne, chilly, crunch y huevo.

Kona-7-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además de sushi, donde puedes probar por ejemplo nigiri moriawase ($ 31.000), la selección con ocho cortes que es el especial del día; o el roll de pesca del día ($ 12.400 los cuatro cortes), con tataki, gochujang y negui.

Otra opción es el temaki ($ 10.800), arroz crocante, con tartare de trucha, negui y kimuchi.

Kona-8-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

"Cuando pienso una carta la personifico, pienso en ese amigo que le gusta comer gordito, goloso, sabroso, y esa amiga que prefiere algo más liviano. Es una carta tentadora que te permita jugar y pasear por varias experiencia. Cambiar y probar sin repetir", explica Narda.

Es por eso que Kōnā Corner tiene platos en sekitan o parrilla, con opciones como ojo de bife tataki ($ 36.000), con ponzu de tomates; o trucha ($ 36.000), con salsa miso beurre blanc.

Kona-10-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además de nabe o platos de olla, como la de pescado o tofu ($ 31.000), al estilo del guiso de la abuela japonesa, con vegetales, soya y mirin; o la espacial ($ 30.000), con hakusai o col asiática, panceta, jengibre y wasabi.

Kōnā Corner: un bar japonés en Belgrano

Kona-25-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

En tanto, en el segundo piso de Kōnā Corner encuentras el bar.

"Cuando Narda me dijo de poner un bar japonés, le dije no hay manera. No tenemos los insumos, y si hay un país que tiene un concepto claro en términos de coctelería, ese es Japón. Tanto me insistió que vine, vi el espacio y dije, claro, se puede", cuenta Inés de los Santos.

Así nació este bar pequeño, íntimo, de estilo japonés o donde el escenario cumple esa función. "Los bares de alta coctelería en Japón están la mayoría en pisos altos y disfrutan de esa vista, que es lo que sucede aquí, que tienes la ciudad detrás de la barra", agrega Inés.

Kona-16-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Una escenografía sexy, descontracturada, con Dj, más detalles como la barra a la vista y el hielo, transparente, tallado, macizo, que es una oda a la coctelería japonesa y su legado.

Aquí también puedes probar un omakase, una experiencia de siete cocteles de tamaño más pequeños, sin comida, que son un recorrido por la propuesta del bar.

Como Obi Wan Shinobi, con Junmai Sake, Mezcal Ojo de Tigre, néctar de Saúco, brasas y aceite negro.

Kona-24-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

También Daruma, blend de whiskeys de nibs de cacao, café filtrado y lemongrass.

Además de la propuesta de cocteles de la carta, como el gin tonic de manzana y ponzu ($ 9.400), con gin Tanqueray, cordial de manzana y jazmín, Ponzu y agua tónica; o Midori no kage ($ 10.200), con Junmai Sake, matcha, Mirin, limón y sésamo negro.

Todo más una carta acotada, con snacks.

Gentileza Jetsmart y Visit Buenos Aires