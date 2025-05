La ficción se vuelve realidad en Impúdica, el nuevo thriller de Netflix

Impudica 3 ok

Las películas con tramas de asesinatos son un éxito en Netflix y seguro no va a ser una excepción Impúdica, el largometraje que se acaba de sumar al catálogo de la plataforma.

Basado en la exitosa novela Brazen Virtue de Nora Roberts, este thriller policíaco es uno de los primeros estrenos esperados del año.

Pese a que el libro se publicó a fines de los 80, Impúdicase ambienta en el siglo XXI, cuando la famosa escritora de novelas de crimen y misterio Grace Miller (Alyssa Milano) se ve envuelta en una situación que pareciera sacada de uno de libros.

Impudica-1-ok.jpg Sergei Bachlakov/Netflix

Impúdica | Netflix

Todo parte cuando Grace viaja a Washington D. C. porque su hermana Kathleen (Emilie Ullerup), de la que está distanciada, la llama para pedirle ayuda porque busca ir a un juicio para lograr la custodia de su hijo.

En el primer día de su estancia en la capital, la escritora conoce a Ed (Sam Page), un detective experto en asesinatos. Salen en una cita y, cuando Grace vuelve a la casa de su hermana, se desata el suspenso en Impúdica.

Eso, porque encuentra a su hermana muerta en su habitación y a partir de ese momento comienza una investigación a cargo de Ed para encontrar al asesino.

El punto más importante de la búsqueda es el gran secreto de Kathleen Miller: pese a que de día era profesora en una secundaria de la ciudad, durante las noches actuaba como dominatrix para Fantasy Inc., web de performances sexuales.

Ahí interpretaba a Desiree, un personaje famoso entre los clientes del sitio, quienes se convierten en los principales sospechosos del crimen.

Más que un asesino en serie

Impudica-2-ok.jpg Sergei Bachlakov/Netflix

Impúdica | Netflix

Por supuesto que, dado su amplio conocimiento en historias de crímenes y asesinatos a partir de los libros que escribe, Grace Miller se suma a la investigación para dar con el responsable del asesinato de su hermana.

En el proceso, otra actriz de Fantasy Inc. muere asesinada y más tarde atacan a otra que logra salvarse.

Así, comienza un recorrido por los últimos pasos que dio Kathleen antes de morir, dejando a su ex esposo como principal sospechoso porque ella buscaba la custodia de su hijo en común. Sin embargo, según los otros ataques, se inferiría que se trata de un asesino en serie.

Impudica-4-ok.jpg Sergei Bachlakov/Netflix

Impúdica | Netflix

La historia no podía quedar ahí, porque la resolución del crimen se enreda a lo largo de la película a cargo de la directora Monika Mitchell.

Pese a que la novela en la que está basada Impúdica fue best seller de su autora, esta adaptación audiovisual no logra un guión creíble y se carga bastante hacia los clichés, esforzándose por no dejar notar que la historia original sucede casi 40 años antes que la ambientación de la película.

Sin embargo, el suspenso está presente y el final de la cinta es sin duda el clímax de la historia, con un desenlace un poco más complejo de lo que se podría creer cuando comienza.

Ver en Netflix