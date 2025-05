La Maldición Renace: Retorna la saga de horror nacida en Japón

Sam Raimi tenía solo 22 años de edad cuando estrenó su película The Evil Dead -también conocida como Posesión Infernal y El Despertar del Diablo- y comenzó a escribir su historia en el cine con este largometraje de terror y comedia de bajo presupuesto, que se convertiría en una cinta de culto y daría inicio a una saga.

Con el paso de los años, el realizador estadounidense dirigiría películas con mayor presupuesto y alejadas del horror, como Rápida y Mortal y la trilogía del Hombre Araña. Sin embargo, el género de sus raíces cinematográficas siempre retorna a su carrera, como en 2004, cuando produjo The Grudge o La Maldición.

Ésta fue la versión estadounidense de la exitosa cinta japonesa Ju-on: The Grudge y, al igual que su predecesora, adquirió estatus de culto y generó la realización de dos secuelas, la última de ellas en 2009. Más de una década después, la saga revive nuevamente con Raimi entre sus productores.

Al igual que los otros filmes, La Maldición Renace posee una secuencia de narración no lineal y presenta el cruce de diferentes personajes a través de su relato. Así, en sus primeros minutos la acción se ambienta en el Japón de 2004, donde la asustada estadounidense Fiona Landers (Tara Westwood) decide retornar a su país natal.

Luego la narración se traslada hasta el EE.UU. de 2006, cuando la Detective Muldoon (Andrea Riseborough) llega a trabajar al departamento de policía de un pequeño pueblo de Pennsylvania, tres meses después de haber enviudado y quedado a cargo de su pequeño hijo Burke (John J. Hansen).

Como su compañero de labor es asignado el veterano agente Goodman (Demián Bichir) y lo primero que deben investigar es la aparición de un cadáver en un automóvil en medio de un bosque, con una larga data de muerte.

Lo que deja sorprendido a Goodman y despierta la curiosidad de Muldoon es que esta muerte está ligada a la casa ubicada en el 44 de Reyburn Drive, donde hace un par de años Fiona Landers asesinó a su hija Melinda (Zoe Fish) y su marido Sam (David Lawrence), para luego quitarse la vida.

Buen ambiente y destacado elenco

https://www.youtube.com/watch?v=a0VUTpyLadc&feature=youtu.be

Este último lugar y ese crimen son los ejes de un relato que continuamente presenta saltos temporales a lo largo de su hora y media de duración. Y es a través de estos cambios en el tiempo que también se conoce a las otras que personas que enfrentaron la muerte luego de entrar en una casa maldita.

Y aunque esos eran y son los ingredientes básicos de The Grudge, este retorno a su mundo se ubica lejos de los mejores momentos de la saga con la firma como productor de Raimi. A pesar del buen nivel de su elenco, que es encabezado por Andrea Riseborough (Oblivion: El Tiempo del Olvido) e incluye a la australiana Jacki Weaver (Animal Kingdom) y a una figura del cine de terror como Lin Shaye (La Noche del Demonio).

Sin embargo, cabe destacar los momentos de verdadero susto y el inquietante ambiente que se logran gracias a la fotografía de Zack Galler y la música del dúo The Newton Brothers, compositores que tienen ya varios años haciendo la escalofriante música de películas de Blumhouse y series como The Haunting of Hill House.

DIRECCIÓN: Nicolas Pesce

PROTAGONISTAS: Andrea Riseborough, Demián Bichir, Tara Westwood, Zoe Fish, Lin Shaye

GÉNERO: Terror

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años