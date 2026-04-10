Xiaomi presenta su serie 17: minuto a minuto
Desde México, la firma china lanza sus nuevos teléfonos flagships con cámaras en alianza con Leica.
Ha llegado el día. Bajo el lema de “La nueva era fotográfica”, la compañía china da inicio al lanzamiento regional de su serie flagship Xiaomi 17.
Enfocado en Latinoamérica, hoy se presenta la generación Xiaomi 17 que marca el cuarto año de colaboración con la compañía alemana especializada en fotografía Leica.
Minuto a minuto de Xiaomi 17
Primer vistazo
A comienzos de marzo, en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, en España, Xiaomi mostró a la prensa especializada su nueva serie de gama alta, donde se encuentran los teléfonos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra.
La Tercera pudo conocer de primera fuente los dos teléfonos inteligentes de última generación que destacan por incorporar funciones de inteligencia artificial, baterías de larga duración y capacidades fotográficas de Leica.
Ambos dispositivos cuentan con una construcción robusta y diseño ergonómico con tecnología LIPO y biseles ultradelgados, con una experiencia de pantalla casi sin bordes.
El procesador es un Snapdragon 8 Elite Gen 5, que integra CPU Oryon de tercera generación, GPU Adreno y NPU Hexagon para alto rendimiento en fotografía y video, videollamadas, multitarea y gaming exigente.
El Xiaomi 17 Ultra incluye una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 90 W por cable y 50 W inalámbrica, mientras que el Xiaomi 17 alcanza 6.330 mAh con carga de 100 W por cable y 50 W inalámbrica.
Posibles precios
Por lo general, el lanzamiento regional da paso al anuncio de los precios de los nuevos equipos para el mercado chileno.
De manera preliminar, los precios de la nueva serie 17 podrían rondar entre $1.000.000 CLP y $1.499.999 CLP.
El evento
El evento de lanzamiento será en la azotea del hotel Camino Real Polanco en Ciudad de México y se espera que comience a las 22 horas de Chile.
Serie 17
Hoy se espera que la firma china Xiaomi presente en México su serie 17 de última generación que incluye al modelo base Xiaomi 17 y al gama alta Xiaomi 17 Ultra.
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