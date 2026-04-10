Xiaomi presenta su serie 17: minuto a minuto

Primer vistazo

A comienzos de marzo, en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, en España, Xiaomi mostró a la prensa especializada su nueva serie de gama alta, donde se encuentran los teléfonos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra.

La Tercera pudo conocer de primera fuente los dos teléfonos inteligentes de última generación que destacan por incorporar funciones de inteligencia artificial, baterías de larga duración y capacidades fotográficas de Leica.

Ambos dispositivos cuentan con una construcción robusta y diseño ergonómico con tecnología LIPO y biseles ultradelgados, con una experiencia de pantalla casi sin bordes.

El procesador es un Snapdragon 8 Elite Gen 5 , que integra CPU Oryon de tercera generación, GPU Adreno y NPU Hexagon para alto rendimiento en fotografía y video, videollamadas, multitarea y gaming exigente.

El Xiaomi 17 Ultra incluye una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 90 W por cable y 50 W inalámbrica, mientras que el Xiaomi 17 alcanza 6.330 mAh con carga de 100 W por cable y 50 W inalámbrica.