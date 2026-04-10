El precio del petróleo se cotiza por debajo de los US$ 100 pero persisten tensiones en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo retrocedían desde sus máximos este viernes, en un contexto de persistentes tensiones en torno al estrecho de Ormuz, que se mantiene mayormente cerrado al tránsito marítimo pese a un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

La restricción del flujo por esta vía clave -por donde transitaba más del 20% del suministro global antes del conflicto- continúa presionando al mercado.

En ese contexto, los futuros del crudo WTI para entrega en mayo subían 0,6%, hasta US$ 98,46 por barril, mientras que el Brent para entrega en junio avanzaba 0,42%, hasta US$ 96,36 por barril.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que “se detenga ahora” si estaba cobrando a los petroleros por transitar el estrecho, una práctica que podría socavar el acuerdo de tregua de dos semanas, condicionado a la reapertura de la vía marítima.

El flujo de embarcaciones por el estrecho continúa severamente restringido. De acuerdo a CNBC, reportes indicaron que la mayoría de los buques que lograron atravesarlo en el último día estaban vinculados a Irán.

“Irán está haciendo un trabajo muy pobre, deshonroso dirían algunos, al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz”, señaló Trump en una publicación en Truth Social.

Persisten tensiones en el estrecho de Ormuz, la ruta por donde transitaba más del 20% del petróleo del mundo. -

En la misma línea, el principal asesor económico del mandatario, Kevin Hassett, sostuvo que lograr que al menos un petrolero cruce el estrecho representaría “una gran parte de lo que falta” en el suministro.

Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance, dijo que el precio no ha caído más desde el anuncio de la tregua es una señal de que “el mercado ya descuenta que la reapertura real del estrecho será lenta y complicada”.

Desde la industria, el CEO de DUCAT Maritime, Adrian Beciri, afirmó que el estrecho “permanece efectivamente cerrado” y que el comportamiento de los armadores y operadores es el mismo que en el punto más álgido del conflicto. “La situación es extremadamente caótica. No hay una forma conocida o establecida de transitar por el estrecho. Ni siquiera hay una manera clara de contactar a los iraníes sobre cómo hacerlo”, indicó en entrevista con CNBC.

Beciri añadió que las pocas embarcaciones que han cruzado lo han hecho por rutas distintas a las habituales, más cercanas a la costa iraní, y que los costos asociados reportados por los armadores son “francamente ridículos”.

Proyecciones para el precio del petróleo

Barclays proyecta un Brent promedio de US$85 para 2026 en escenario base de normalización fluida, pero advierte que cualquier retraso podría revertir esa estimación al alza.

Goldman Sachs recortó sus previsiones para el segundo trimestre a US$90 para el Brent y US$87 para el WTI, reconociendo que el mercado puede incorporar gradualmente la prima de guerra residual.

El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, alcanzado el martes, contemplaba permitir el tránsito de buques por el estrecho. Sin embargo, el director ejecutivo de la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos señaló el jueves que la vía marítima sigue mayormente cerrada.

Con las importaciones desde el Golfo por debajo de los 2 millones de barriles diarios y tiempos de viaje que se extienden por varias semanas, analistas de Goldman indicaron que los compradores podrían depender de inventarios y fuentes alternativas de suministro durante al menos otro mes, incluso cuando los precios más altos comienzan a afectar la demanda.