Multigremial Nacional propone recorte de hasta $ 80 en combustibles: “El Estado está recaudando más IVA a costa de la crisis del petróleo”

Las tensiones derivadas del alza de los combustibles continúan. En esta ocasión, fue la Multigremial Nacional la que propuso una baja de $70 en la gasolina y $80 en el diésel, con el argumento de que “el Estado se está beneficiando de un mayor costo que enfrentan directamente las personas y las pymes”.

En un comunicado, el gremio dijo que bajo el esquema actual, Hacienda estaría aumentando su recaudación por el cobro de IVA a los combustibles. Es decir, a mayor precio del petróleo, mayor IVA pagado por los consumidores.

Como alternativa, el gremio propuso establecer un techo de recaudación de IVA equivalente al que existía antes de la crisis, tomando como referencia el precio del barril en torno a los US$70. Bajo este esquema, el exceso de recaudación generado por el mayor precio internacional se traspasaría directamente a una reducción en el precio final de los combustibles.

De acuerdo con sus estimaciones, esta medida permitiría una baja inmediata de aproximadamente $70 por litro en las gasolinas y $80 en el diésel, lo que tendría un impacto directo en los costos de transporte, la logística y el funcionamiento de miles de pequeñas y medianas empresas a lo largo del país.

Aunque desde la entidad aseguraron consideran correcto buscar que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) funcione como un estabilizador y no como subsidio, el modelo actual está generando una mayor recaudación de IVA por parte del Estado producto del alza en el valor del barril.

“La modificación del Mepco puede ser una buena señal en términos de simplificación, pero no puede transformarse en un mecanismo para que el Estado recaude más a costa del bolsillo de los chilenos. Hoy, con precios internacionales más altos, también está subiendo la base sobre la cual se cobra el IVA, lo que incrementa la recaudación fiscal sin que exista una decisión explícita en esa línea”, señalaron desde la Multigremial.