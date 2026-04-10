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    Riesgo país de Chile vuelve a su menor nivel desde principios de marzo por tregua entre EE.UU. e Irán

    De acuerdo a los expertos, si bien podría haber factores internos, esta situación se debe principalmente a la evolución del conflicto bélico que ha impactado en el precio del petróleo.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    24 Mayo 2024 Vistas de la ciudad de Santiago, Sanhattan, edificios, departamentos, cordillera nevada, panoramicas. Foto: Andres Perez Andres Perez

    La economía comenzó el año con cifras poco auspiciosas. El crecimiento informado por el Banco Central para enero (-0,5%) y febrero (-0,3%) llevó a que el Producto Interno Bruto (PIB) acumulara una caída de 0,4%.

    Asimismo, la inflación se aceleró en marzo con un registro de 1% mensual y un alza anual de 2,8% afectado por el fuerte incremento de los combustibles debido al conflicto entre Estados Unidos con Irán.

    Pese a esos factores, tras las últimas decisiones de Estados Unidos, el riesgo país mostró señales positivas, ya que al 8 de abril se ubicó en sus niveles más bajos desde principios de marzo.

    Así, de acuerdo al Embi, que está calculado por JP Morgan, el riesgo país de Chile se ubicó en 95 puntos, siendo su nivel más bajo desde el 5 de marzo del 2026. Mientras que el CDS llegó a 50,5 puntos.

    De acuerdo a los expertos, si bien podrían haber factores internos, esta situación se debe principalmente a la tregua de la guerra entre Estados Unidos con Irán.

    En este último punto, el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, afirmó que “el premio por riesgo de Chile se ha mantenido realmente acotado por dos razones: primero tiene que ver con factores locales donde se reconoce que el actual gobierno tiene un fuerte compromiso con ir ordenando las cuentas públicas de forma tal de que la deuda sobre el PIB no supere el umbral del 45%”.

    En esa misma línea, el economista sostiene que “hay sobre la mesa una propuesta para un ajuste en el gasto público relevante por US$3.800 millones, que permitiría volver a retomar la senda definida por la regla fiscal de forma tal de ir moviéndose hacia un equilibrio”.

    04 Mayo 2022 Fachada La Moneda y Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    Lehmann también ve factores externos como una explicación para la reducción del riesgo país. “A pesar de la alta incertidumbre que uno reconoce a nivel global a propósito de la guerra en Medio Oriente, países como el nuestro, con un grado de inversión como el de Chile, ha comenzado a ser un destino atractivo para las inversiones, es decir, se reconoce que hay países que tienen una característica positiva desde el punto de vista del manejo del macro, y, por lo tanto, se ha visto apetito por compra de bonos emitidos en el mercado local. De hecho, ha habido un crecimiento importante por ese lado y eso naturalmente tiene que ver con las fortalezas que en ese sentido muestra la economía chilena”, puntualizó el experto.

    Asimismo, Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, también ve como causa relevante el hecho de la pausa en el conflicto internacional. “Obedece a un renovado optimismo de una eventual resolución del conflicto en el Medio Oriente que afecta a distintas clases de activos, pero especialmente a las medidas emergentes que tienen una exposición mayor al petróleo”.

    Por ello, añade que por esa razón “había activos chilenos que tuvieron un mayor castigo a lo largo de este último mes, especialmente el peso que fue la moneda emergente que más se depreció”.

    Para Pérez, la discusión interna relacionada a las menores holguras fiscales, considera que “no se han transmitido aún con tanta fuerza a los inversionistas globales”.

    En ese aspecto, el economista añade que “mi percepción es que la discusión sobre la caja fiscal, por ejemplo, más bien se ha quedado en el ámbito local, más bien político, más que en el ámbito de aquellos que tienen que tomar posiciones en el ámbito financiero”.

    Pérez resalta que, a nivel interno, Chile se mantiene “dentro de los países de la región con riesgo país más bajo, porque tenemos la macroeconomía ordenada y hay una agenda importante de crecimiento económico que está implícita en esas condiciones favorables de spread”.

    En esa línea argumentó que “el hecho de que el país tenga buenas condiciones de acceso a los mercados de capitales es porque está la expectativa de que se crecerá más y de que se avanzará hacia una consolidación fiscal. Eso es lo que está implícito en los precios”.

    A nivel de la región

    Si se compara con Latinoamérica, Chile es el que tiene el menor riesgo país, sitio que se ha mantenido por varios años. Así, según los CDS, dentro de la región, Perú se ubicó en el segundo lugar con un registró 73,4 puntos el 8 de abril. En tercer lugar, fue México con 91 puntos, luego se posicionó Brasil con 125 puntos y Colombia con 210 puntos.

    Ahora, al analizar los Embi, los números mantienen una misma tendencia. Detrás de Chile aparece Perú con 129, Brasil con 194; México con 216 y Colombia con 263 puntos.

    Más sobre:Riesgo PaísChileEMBICDS

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