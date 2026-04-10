“Hay motivación política”: De Grange niega reducción de buses del sistema RED y acusa campaña de desinformación

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Louis de Grange, acusó este jueves que existe una campaña de desinformación con “motivaciones políticas” respecto a las reclamaciones de reducción de la flota de buses del sistema RED en la ciudad de Santiago.

En redes sociales en los últimos días han aparecido imágenes de filas en paraderos o vagones del Metro con mayor cantidad de pasajeros. Sin embargo, el titular de Transportes desmintió que exista alguna modificación a los Programas de Operación por los cuales se rigen las empresas operadoras del sistema, según contó en CNN Prime.

Al respecto, el ministro De Grange afirmó que “es importante sincerar una discusión y evitar la difusión de noticias falsas, la desinformación”.

“La flota de buses, la flota operativa, la frecuencia (salida de los buses desde puntos de inicio), los recorridos, los trazados, los horarios, son exactamente los mismos que existían a principios de marzo, y que fueron definidos en el Plan Operacional de febrero por la anterior administración”, defendió De Grange.

En esa línea, el titular de Transportes, fue enfático en señalar que “no se ha cambiado nada” respecto al funcionamiento del sistema de buses RED en los aspectos que mencionó. “La oferta, la calidad de servicio, sigue siendo exactamente igual”, agregó el ministro De Grange.

Con todo, el secretario de Estado señaló que ha visto las imágenes de paraderos o andenes de estaciones del Metro. “Esas son cosas que han existido siempre”, señaló respecto a cómo opera el sistema de transportes en la capital.

Al mismo tiempo, afirmó que usa “todos los días” el transporte público, por lo que también ha chequeado en terreno cómo está funcionando el sistema.

“Son cosas puntuales que han existido desde siempre, pero hay una campaña de desinformación. Yo creo que los mismos que antes decían durante la pandemia ‘nos están matando’, son los mismos que ahora dicen ‘nos están dejando sin buses’. Acá hay una motivación política ”, acusó el ministro De Grange.

En ese sentido, apuntó contra cuentas falsas -o de bots- respecto de la difusión de las imágenes, las que son habituales, especialmente en horarios de alta afluencia de pasajeros. Sin embargo, De Grange evitó asociar estos perfiles a sectores de la oposición.

“Yo que yo digo, es que hay un grupo de personajes, de bots, que se dedican a la desinformación, y nosotros como autoridades, tenemos el deber de enfrentar con fuerza este nivel de desinformación y el patrón, es exactamente el mismo: difundir noticias falsas, desinformar, poner fotos que no corresponden o poner fotos que son habituales” , complementó.

De Grange también afirmó que dentro de la cartera han detectado reclamos con fotos o videos antiguos.

En esa línea, el secretario de Estado afirmó que los Planes de Operaciones se ajustan cada tres o seis meses (de acuerdo al tipo de contrato con la empresa operadora) y que el funcionamiento actual de la Red de Movilidad “se tiene que ir adaptando” de acuerdo a la demanda y al patrón de viajes, según la temporada.