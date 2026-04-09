A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming. Foto @laroja

Este jueves contempla el siguiente desafío para la Selección Chilena Sub 17, que se enfrenta a Paraguay, selección anfitriona del Sudamericano de la categoría.

La Roja juvenil debe sumar puntos para escapar del último lugar del Grupo A y se presenta tras un empate con Uruguay y una derrota ante Colombia.

Por su parte, el cuadro paraguayo también llega con una situación adversa, como penúltimos con apenas un gol de diferencia con Chile.

Cuándo juega Chile vs. Paraguay

El partido de Chile contra Paraguay Sub 17 es este jueves 9 de abril, a las 19:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Carfem de la ciudad de Ypané, en Paraguay.

Dónde ver a Chile vs. Paraguay

El partido de Chile vs. Paraguay tiene transmisión confirmada en Canal 13 y en DSports de DirecTV.

También se puede seguir el duelo de forma online en 13.cl, t13.cl, la aplicación 13GO y el servicio DGO.