Estuvo 8 días en el cargo: renuncia seremi del Trabajo de Arica y Parinacota por no cumplir requisito de experiencia laboral

El pasado 1 de abril, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, presentaba el primer gabinete regional, con la inclusión de Nataly Cruz Plaza, de 26 años, como flamante seremi del Trabajo y Previsión Social.

Sin embargo, tan solo 7 días después, la enfermera y presidenta regional del Partido Social Cristiano (PSC) presentó su renuncia al cargo, tras no poder acreditar el requisito de experiencia profesional de un mínimo de cinco años desde su egreso.

Su dimisión fue aceptada por la Delegación Presidencial, por lo que, según se informó, se dará inicio al proceso para designar a una nueva autoridad.

La información fue confirmada por el delegado Sayes, quien indicó que “ el día de ayer (miércoles), recibí el llamado de Nataly Cruz Plaza, quien estaba nombrada como secretaria regional ministerial de Trabajo y Previsión Social. Ella presentó su renuncia, la cual fue aceptada, dado que no pudo acreditar sus años de experiencia”.

Respecto de su eventual reemplazo, la autoridad regional explicó que “estamos trabajando desde ayer mismo. Recibí esta información y comenzamos a trabajar rápidamente a nivel local y central, para poder definir el mejor nombre”.