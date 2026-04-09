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    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile

    El reputado director llegará al Festival de Cannes 2026 con su largometraje protagonizado por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia. El filme debutó con elogiosos comentarios en los cines de España y ya tiene fecha de lanzamiento en salas de nuestro país.

    Por 
    Equipo de Culto
    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile

    Pedro Almodóvar sigue obsesionado con la muerte y con el cine dentro del cine. Es lo que se desprende de Amarga Navidad, su primer largometraje desde La habitación de al lado (2024).

    En carrera por la Palma de Oro del Festival de Cannes 2026 –según el anuncio realizado hoy–, la película transita entre el pasado y el presente, entre la vida y la creación.

    Por un lado, el filme sigue a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad con pasado en el cine que vive un momento clave en 2004. Por otro, en 2025, el director y guionista Raúl (Leonardo Sbaraglia) atraviesa una crisis creativa y comienza a escribir una historia que, poco a poco, revela ser la vida de Elsa. A medida que el relato progresa, ambas dimensiones se entrelazan, difuminando los límites entre quien escribe y lo escrito.

    “Si aceptamos obra maestra como sinónimo de riesgo, libertad y como otra manera de llamar a lo nuevo, entonces Amarga Navidad lo es, lo es por incómoda, lo es por rota, lo es por excesiva”, opinó El Mundo, uno de los medios españoles que celebraron el nuevo trabajo del autor de ¡Átame! (1989) y Volver (2006).

    El elenco del largometraje lo completan Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Carmen Machi, Gloria Muñoz y Rossy de Palma. Como es habitual, la música recae en Alberto Iglesias y la producción corresponde a Agustín Almodóvar y Esther García.

    La cinta debutará en salas chilenas el próximo 28 de mayo.

    Revisa su primer adelanto a continuación:

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