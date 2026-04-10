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    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones

    Una baja segregada traerá lloviznas a la zona central este viernes 10 de abril. Revisa qué comunas de la Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins tendrán lluvia.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones. Foto: ATON.

    La baja segregada que ingresará hoy a la zona central dejará lluvia más allá de la cordillera. Así lo confirmó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en el pronóstico para este viernes, 10 de abril.

    Acompañado de una vaguada costera, este fenómeno —que inicialmente iba a afectar solo a los sectores cordilleranos de la Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins— traerá precipitaciones a algunos sectores interiores de las cuatro regiones mencionadas.

    No se tratará de lluvia copiosa, sino lloviznas débiles que darán inicio a la jornada y que debiesen desaparecer durante la tarde.

    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones. Foto: ATON.

    En qué comunas de la Región Metropolitana llueve hoy

    En la Región Metropolitana, la lluvia llegará a dos sectores este viernes 10: Melipilla y Curacaví. En ambas comunas, la jornada comenzará con el cielo mayormente cubierto y llovizna débil, escenario que perduraría desde la madrugada hasta el cierre de la mañana. En la tarde, vuelve el sol.

    En el resto de la RM, el cielo se mantendrá despejado desde el inicio del día y la máxima será de 25 °C. Pero ojo, pues las mínimas serán de 8 °C, por lo que se sentirá frío principalmente por la mañana y la noche. Cuando oscurezca, podría aparecer nubosidad parcial.

    Dónde habrá lluvia en la zona central este viernes 10

    Otras regiones de la zona central se verán afectadas por la lluvia. De acuerdo al pronóstico de Meteochile, estos serán los sectores donde habrá lloviznas, específicamente en la madrugada y mañana:

    • Región Metropolitana: Melipilla, Curacaví.
    • Región de Coquimbo: Los Vilos.
    • Región de Valparaíso: La Ligua, Papudo/Zapallar, Viña del Mar, Valparaíso, Calera/Quillota, Villa Alemana/Quilpué, Algarrobo, Casa Blanca, San Antonio Interior, San Antonio/Cartagena.
    • Región de O’Higgins: Pichilemu, Santa Cruz.

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