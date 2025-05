La previa de Fauna Primavera será en la Blondie y con shows de lujo

Más de 25 conciertos trae la próxima versión Fauna Primavera, una de las mejores de toda su historia.

Este sábado 10 de noviembre vuelve a Espacio Broadway, con un cartel que incluye un puñado de nombres potentes, entre ellos la súper estrella Lorde y bandas esperadas acá, como Death Cab For Cutie, At The Drive In y Built To Spill.

Por si fuera poco, Fauna Primavera tiene varios shows a modo de previa, que son también unos imperdibles.

Aunque para uno de sus conciertos, el de At The Drive In en el Teatro La Cúpula, ya se agotaron las entradas, aún quedan tickets para los que se harán en la Blondie, el jueves 8 y el viernes 9 de noviembre.

Mercury Rev

Ojo con este concierto del jueves 8 de noviembre, que se trata del debut en Chile de una banda de culto.

Esa noche en la Blondie podrás ver a Mercury Rev(en la foto principal), la banda estadounidense responsables de algunos de los discos más fascinantes de las últimas tres décadas.

Uno de esos, Deserter's Songs (1998), es considerado uno de los mejores de los años 90 y ahora que se cumplen 20 años desde su publicación, los celebrarán con esta presentación.

No te lo pierdas, que es un concierto único -no son parte del cartel del festival- y porque escucharás en vivo canciones tremendamente emotivas y que marcaron a muchos, como Holes, Goddes on a hiway y Opus 40.

En esta jornada iba a tocar también otra banda de culto, Deerhunter, pero se bajó luego de cancelar su gira sudamericana debido a la muerte de un amigo y ex integrante del grupo liderado por Bradford Cox.

La entrada para Mercury Rev cuesta $ 25.000 y la puedes comprar a través de Puntoticket.

Nathy Peluso + Gus Dapperton

Nathy-Peluso-ok.jpg la-tercera

El viernes 9, la previa de Fauna Primavera en Blondie también será con conciertos imperdibles.

En esta ocasión, tocarán dos potentes jovenes que también son parte del cartel del sábado, la argentina Nathy Peluso y el estadounidense Gus Dapperton.

La primera es uno de los nombre de referencia de la nueva escena urbana latina, gracias a una personalidad única y canciones que mezclan el rap, el jazz, la salsa y otros ritmos latinos.

El segundo es un veinteañero cantautor que con sólo con un par de EPs conquistó al público y la crítica con su pop despeinado, que tiene influencias que van desde Mac Demarco a J Dilla.

La noche se cerrará con una fiesta a cargo del Dj y productor peruano Aríztidez.

Las entradas están disponibles en Puntoticket y cuestan desde $ 22.000.