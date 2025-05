Las cenas San Valetín 2024 recomendadas en Santiago para celebrar el amor

Luna Bar

¿Te imaginas celebrar San Valentín 2024 en un bar con una terraza escondida en un piso 17 y con la mejor vista de Santiago?

Así es la experiencia que ofrecerá Luna Bar, el bar del hotel AC Hotel By Marriott, que está junto al Costanera Center, y que para este 14 de febrero tendrá una cena de altura.

Reserva ya para su celebración, un menú de tres tiempos de cocina mediterránea con un cóctel a elección y que cuesta $65.000 p/p.

¿Qué podrás probar ahí? Entradas como tartar de salmón o guacamole y romesco con totopos y fondos como merluza al ajillo con cremoso de coliflor o risotto de albahaca y mascarpone.

De postre puedes elegir entre mousse de chocolate con pan de masa madre, duraznos con sangría y helado o churros con salsa de berries y manjar con mango.

Todo con sus increíbles vistas panorámicas de la ciudad como telón de fondo.

Las reservas se hacen al mail ac.sclac.acfood@acmarriott.com.

Prima Bar

Prima Bar es el bar que encuentras en General Flores, en Providencia, y ahora acaba de abrir un segundo local, en CV Galería.

Y que se caracteriza por que tiene a la materia prima es la protagonista, desde la factura del hielo hasta los licores macerados, e incluso el vermú de la casa.

Además, se trata de uno de los lugares que The World’s 50 Best destacó en su lista 50 Best Discovery.

Reserva ahora mismo, porque en cualquiera de sus dos locales encuentras un menú especial este 14 de febrero por San Valentín 2024.

Se trata de un menú de cuatro tiempos ($ 80.000 por pareja), maridado y con opción vegana.

Podrás probar ostras marinadas con espumante y caldo de algas, granita de jengibre, aceite de clorofila y gel de hibiscus, acompañada de una copa de espumante.

Luego, un rollito de ragú de setas, con queso pecorino, menta y albahaca, que se viene con un coctel sorpresa.

Además, de fondo, un bonito cocinado a baja temperatura, con mantequilla de especias, cavalettis -pasta- negros, espuma de tocino, zanahorias y arvejas glaseadas.

Puedes ver todo el menú con las alternativas veganas y reservar aquí.

Calambur

Entre las alternativas de cenas San Valentín 2024 también hay algunas con precios más que convenientes.

Es el caso de la que tendrá Calambur, una de las nuevas joyitas que encuentras en el persa Biobío.

Se ubica en la esquina de Víctor Manuel esquina Bio Bío, en un local de ambientación sencilla, pero con la propuesta de cocina de autor de Alexis Morales, chef que trabajó en restaurantes como Salvador Cocina y Café o Squadritto Ristorante.

Ahí, el miércoles 14, a las 8 PM, habrá una cena que cuesta $ 35.000 p/p y consiste en un menú de degustación de cinco platos, que incluye maridaje con vinos naturales o cocteles sin alcohol si es que lo prefieres.

Entre las preparaciones que habrá se cuentan pescado curado y salsa de erizos, palta cardenal, merluza austral con salsa beurre y limón y tortellinis rellenos de pastelera de choclo.

Mientras que el broche dulce será con helado de borgoña, naranja, melón y duraznos.

Puedes reservar a través de su Instagram.

Forá

Uno de los bares y restaurantes favoritos de los que abrieron en 2022 es Forá, el que se ubica en Av. Tobalaba y en un imponente lugar, con tres pisos y un diseño e interiorismo a cargo de Gino Falcone.

Y en cada uno de sus pisos habrá música en vivo este 14 de febrero por su celebración de San Valentín.

Todo en ambiente cargado de romanticismo y con una cena especial, que cuesta $ 75.000 p/p y que consiste en menú de cuatro tiempos, todos con maridaje de coctelería de autor, vino o espumante.

Son dos alternativas de menú e incluyen abrebocas, entrada, fondo y postre.

Ojo, que este último está a cargo de La Roja Dulce, la selección nacional de pastelería y que ha sido parte de competencias internacionales.

Las reservas se realizan en el siguiente sitio web.

Malakita

Al interior del Hotel Wyndham Pettra, en Lo Barnechea, está Malakita, el restaurante a cargo de un reconocido chef.

Se trata de Claudio Úbeda, el mismo que en 2017 recibió el premio de Cocina Chilena Destacada del Circulo de Cronistas Gastronómicos.

El mismo que ahora despliega en este restaurante con terrazas interiores su propuesta inspirada en la cocina chilena.

La que puedes probar en su cena de San Valentín 2024, un menú de cinco tiempos ($ 190.000 para dos personas), con todo el sello de Úbeda.

Además, se inspira en apasionadas películas y comienza con un cóctel de rosas o Esprit de cupido, perfumado con cedrón y pomelo, acompañado de bocados y ostras frescas con caviar de pepino y menta.

Luego, sigue con entradas como De pasión y amor, un enrollado de jamón de bellota con dátiles, montado en pan brioche y emulsión de tomates asados.

Mientras que el fondo puede ser mero cocinado en caldo de miso y soja servida en remoulade de coliflor, vegetales glaseados y salsa de peras caramelizadas; o filete dorado con foie en crema de avellanas, zanahorias rostizadas y salsa de arándanos al cardamomo.

Las reservas se hacen al mail malakita@wyndhamsantiago.com o a los teléfonos 229374202 y 229374220.

Divertimento Chileno

A los pies del cerro San Cristóbal, junto a la entrada por Pedro de Valdivia Norte del Parque Metropolitano, se encuentra Divertimento Chileno.

Una emblema de la cocina chilena y que es ideal para ir celebrar el 14 de febrero, sobre todo en su terraza rodeada de verde y que es todo un oasis en la ciudad.

Para ese día tiene un menú especial, que se ofrecerá entre 6 PM y 1o PM y que cuesta $ 52.000 p/p, con cuatro tiempos y una copa de espumante de bienvenida.

Parte con un picoteo de canapés para compartir, de erizo, tomate Cherry y cardenal, y sigue con una entrada a elección, que puede ser la ensalada de higos caramelizados, con queso de cabra batido, almendras, mix italiano, prosciutto frito y aliño de balsámico.

De fondo tienes cuatro opciones para escoger, por ejemplo, entre el asado de tira al vino tinto, con arvejas salteadas y puré de coliflor al grana padano; o la reineta cardenal con camarones salteados, crema de palta, cherrys asados y papas crujientes, por ejemplo.

Y de postre las alternativas son tiramisú, marquise de chocolate y tartaleta de cerezas con helado de vainilla.

Las reservas son al mail ventas.divertimento@gmail.com

Blck

¿El color favorito tuyo y de tu pareja es el negro? Entonces tienen que ir a conocer Blck, un restaurante, bar y cáfe que abrió hace muy poco a pasos del Costanera Center.

Se trata de un bar temático, donde manda el negro, color que encuentras en las paredes, en la barra, en la decoración y hasta en las preparaciones.

Si aun no vas, puedes reservar para el 14 de febrero, cuando tendrán una cena especial de San Valentín, all black, por supuesto.

El valor es de $ 45.000 p/p y consiste en un menú de tres tiempos con maridaje, el que comienza con una entrada de salmón curado, ostiones marinados y erizos o la opción de tartar de algas en salsa ponzu.

Como plato de fondo puedes elegir entre el bonito ahumado, con ensalada de maíz y tocino, crema de maíz y chirimoya; o el filete cocina al vacío con guiso de mote y salsa de chancaca.

Además habrá música en vivo durante la jornada.

Reservas al DM de Instagram de Blck.

Santo Remedio

Varias sorpresa tendrá para el Día de los Enamorados este emblemático bar con más de 25 años en Providencia, uno de los imprescindibles para disfruta de música electrónica.

Entre sus especiales para ese día están un pop-up de venta de joyas exclusivas de Pedro Engel y presentaciones en vivo de Chinoy, Claudio Arditti y Elektrompe.

El ambiente ideal para disfrutar de la cena especial que Santo Remedio ofrecerá la romántica noche, que cuesta $ 80.000 para dos personas.

¿Qué incluye? Una entrada para compartir; un fondo por persona, que puedes ser filete al Merlot o atún grillado, por ejemplo; acompañamientos y dos postres.

Además de dos aperitivos por persona y una botella de espumante o vino por pareja.

Más info y reservas al mail info@santoremedio.cl.