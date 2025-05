Las fiestas de Año Nuevo para prender la primeras horas del 2021 sin salir de la casa

La Feria ON21

Nick-Warren-3-ok.jpg la-tercera

Foto: La Feria

Para los amantes de la música electrónica, las fiestas de Año Nuevo en el club La Feria son un imperdible.

Por eso, este año de seguro las echarán de menos ahora que el club del barrio Bellavista permanece cerrado desde marzo por la pandemia del covid.

De todos maneras se han precupado de hacer bailar a su público con fiestas virtuales, tal como lo harán este jueves 31 de diciembre con el festival electrónico vía streaming ON21.

Comenzará muy temprano, a las 6 PM del jueves, de manera que despidas el año viejo y recibas el nuevo bailando con los beats de Djs como Nick Warren, Behrouz, Emanuel Satie, Nico Castro, Oliverio, Simply City, Melania Wonder y UMHO.

Lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. ¿Y cómo conseguirla? Obteniendo un código en la web de Budweiser y que luego te servirá para canjearlo en Puntoticket.

Festream 2021

NocheDeBrujas.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Más seis horas de celebración, música en vivo, Djs y varias otras sorpresas son los ganchos de Festream, otra de las fiestas de Año Nuevo que recibirán el 2021 de manera virtual.

Esta en particular te acompañará desde la cena misma, porque comenzará a las 10 PM y continuará hasta la madrugada.

Su principal atractivo son las presentaciones de dos infalibles de la cumbia nacional, Noche de Brujas (foto principal) y Garras de Amor, que estarán tocando en vivo desde los estudios RG Live, con todos los protocolos de salud.

Además, el cartel de Festream tiene a LA29!, Megapuesta, Los Haitianos del Sur, Joel Music y al Dj Roberto Cáceres, de Radio Los 40.

La entrada para este evento virtual cuesta $ 10.000 y la puedes comprar en Eventrid.

Año Nuevo Blondie

Blondie-51.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

La Blondie fue otra de las discotecas de Santiago que ha estado acompañando durante toda la pandemia a sus fieles parroquianos con sus fiestas online.

Y por supuesto que también lo hará ahora que toca despedir el 2020 y recibir el 2021 con su Año Nuevo Blondie.

¿Qué tendrá? 10 horas de música con un set en vivo a través de Mixlr y Zoom, tres Djs y una inmejorable selección de los estilos favoritos de sus pistas: pop, new wave, dance y brit pop, entre otros.

Eso sí, empezará, a las 9 PM del jueves 31, con clásicos AM y continuará con canciones para decirle chao al 2020. Después de la 12 podrás bailar con las selecciones de Goes To The Disco, Cristián Aravena y Cristián Leiva.

El valor de los tickets va desde los $ 3.000 de la preventa hasta $ 5.000 de la entrada general. ¿Dónde comprarlos? En Blondieticket.

Dua-Lipa-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Con el saludo de Hello 2021 bautizó YouTube su fiesta de Año Nuevo, que realizará a través de la plataforma YouTube Originals.

Se trata de un evento vía streaming ideal para prender la primera madrugada del 2021 y que tiene la particularidad de ser gratis.

Desde las 0.30 AM del viernes 1 de enero, esta fiesta virtual tendrá presentaciones en vivo, sesiones de Djs, discursos inspiradores y la participación de influyentes figuras del espectáculo, como Demi Lovato y Ru Paul.

¿Y quiénes tocarán en este festejo? La autora de Future Nostalgia, uno de los mejores discos 2020, Dua Lipa, los colombianos Karol G y J Balvin, la británica Anne-Marie y el estadounidense Kane Brown.