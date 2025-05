Las mejores películas de Netflix estrenadas el pasado 2020

His house

His-house-2-ok.jpg la-tercera

His house | Netflix

Horror, suspenso y cine social se juntan en His house, una de las películas de terror más recomendables del último tiempo.

Después de debutar con éxito en el Festival de Sundance, Netflix la estrenó en todo el mundo en octubre pasado, sorprendiendo con la vuelta que el debutante director británico Remi Weekes le da al subgénero de la casa embrujada.

Pasan cosas muy extrañas en el hogar que el gobierno les entrega a Rial (Wunmi Mosaku) y Bol (Sope Dirisu), una pareja que salió forzadamente de Sudán del Sur, escapando de la guerra que devastaba a su país.

En un barrio empobrecido de Londres, intentan comenzar una nueva vida, pero sus planes los frenan los ruidos, voces y criaturas que aparecen entre las paredes de la casa y que los llevan al borde la locura.

No son ratas ni alimañas los que los atormentan, sino el dolor, los traumas y la culpa que los persiguen en la forma que Rial atribuye a brujos que son parte de las creencias de su pueblo.

Un relato que se vuelve más angustiante a medida que avanza el metraje y que por la vía del terror aborda el racismo, el desarraigo y la drama de la inmigración forzada.

Ver en Netflix

Muerte-al-2020-7.jpg KEITH BERNSTEIN/NETFLIX

Muerte al 2020 | Netflix

Charlie Brooker y Annabel Jones -las mentes tras Black mirror– ofrecen su mirada a 2020 con un “especial histórico”, que es en realidad un mockumentary, que reúne a una serie de ficticias personalidades, y gente más normal, para revisar sus principales hitos.

Son sus voces, junto a imágenes de archivo reales, las que van tejiendo un catártico relato que tiene su punto de partida en las solitarias oficinas del periódico New Yorkerly, donde uno de sus reporteros, Dash Bracket (Samuel L. Jackson), entregará su opinión.

Pero él no será el único, porque también incluye la visión de otros expertos, políticos, gente influyente, monarcas, científicos, psicólogos y el ciudadano común, con el actor estadounidense Laurence Fishburne como su narrador detrás de cámara.

Un documental falso que tiene sus mejores momentos en la mezcla de comedia y realidad, y en las ridículas opiniones de sus expertos, donde no solo se destaca el historiador de Hugh Grant, que tiende a confundir la realidad con Game of Thrones o Star Wars, sino también la vocera no oficial interpretada por Lisa Kudrow, para quien no existe Ucrania.

Ver en Netflix

Llevo-tu-nombre-grabado-1-ok.jpg la-tercera

Llevo tu nombre grabado | Netflix

Luego de debutar en septiembre pasado en las salas de su país, Netflix estrena en todo el mundo la que se convirtió en la película local más visto del año en Taiwán y en la cinta LGBT+ más taquillera de toda la historia en esa isla asiática.

En parte se inspira en el primer amor de su director, Patrick Liu, cuando estudiaba en la escuela y en su país se ponía fin a la ley marcial que restringía las libertades.

Pero la sociedades seguía siendo conservadora y opresora y eso lo viven los protagonistas de este filme, A-Han (Edward Chen) y Birdy (David Hao-Chi Chiu), dos adolescentes que se conocen en la escuela y que pronto comienzan una amistad que es el inicio de un romance.

Por el miedo al rechazo y la descriminación, elos se reprimen y esconden su amor y sus sentimientos derivan hacia la rabia, la frustración y la negación.

Así, la homofobia va transformando el que podría haber sido un bonito primer amor en un torbellino de emociones.

Ver en Netflix

La-Madre-del-Blues-3.jpg David Lee/NETFLIX

La Madre del Blues | Netflix

Fue en diciembre de 1939 que Gertrude “Ma” Rainey se despidió de la vida, dejando tras ella un centenar de grabaciones que la convirtieron en una pionera de la música afroamericana y le otorgaron el calificativo de la Madre del Blues.

El mismo nombre de esta película de Netflix que revive su figura, teniendo como base de su relato la obra de teatro Ma Rainey’s black bottom, escrita en los 80 por el dramaturgo August Wilson y bautizada como una de las canciones de la artista.

Una pieza que dramatiza un pasaje de la existencia de la blusera -la grabación de uno de sus discos- y que sirve como crónica de las vivencias de los afromericanos en la segunda década del siglo XX.

Aunque la cinta tiene sus raíces en el teatro, adquiere su propia personalidad fílmica gracias al guión de Ruben Santiago-Hudson. Además, es clave la cohesión de su elenco y, en especial, el trabajo de sus protagonistas: Viola Davis como la enérgica Ma Rainey y el desaparecido Chadwick Boseman desplegando todo su talento al interpretar al complejo Levee.

Ver en Netflix

Descansa en paz, Dick Johnson

Descansa-en-paz-Dick-Johnson-2-ok.jpg la-tercera

Descansa en paz, Dick Johnson | Netflix

La cineasta Kirsten Johnston decide plantar cara a esa certeza que todos evaden: la muerte. Bordeando los 70 años, su padre, Dick, sufre de demencia senil y decide prepararse para la llegada de ese hecho inevitable.

Lo hace con este documental, donde registra los cambios en la vida de este sicólogo que acaba de jubilar y también escenificando las diferentes maneras en que él podría morir de forma accidental.

Así, la documentalista recrea escenas donde su padre cae de las caleras, sufre un tropezón en la calle o es golpeado con una gran madera por un obrero de la construcción.

También imagina su llegada al cielo, donde baila con su esposa fallecida y come toda la torta de chocolate posible, que es lo más lo hace feliz.

Un ejercicio con el que ambos se preparan para la muerte de Dick de manera realista, con ingenio y humor y, que de paso, nos deja uno de los mejores documentales Netflix 2020.

Ver en Netflix

Cielo-de-Medianoche.jpg la-tercera

Cielo de medianoche | Netflix

George Clooney dirige y protagoniza este largometraje, que tiene como base la novela Good morning, midnight, de Lily Brooks-Dalton, que mezcla drama y ciencia ficción, y que llega al cine con un guión de Mark L. Smith.

La cinta se ambienta en febrero de 2049, luego de que un cataclismo barriera con la mayor parte de la vida en la Tierra y del que se salvaron unos pocos.

Entre los sobrevivientes está Augustine Lofthouse (Clooney), un científico que decide quedarse en una estación científica en el ártico y desde ahí contactar a la tripulación de la nave Aether, la que cumplió una exitosa misión en el espacio exterior, e informarles de la tragedia en la Tierra.

En el intertanto, aparece en las instalaciones una niña que no puede hablar, pero que se comunica por medio de dibujos. Ella se convertirá en su compañera en una peligrosa aventura, cuando él decida viajar a otra base, que se encuentra a algunos kilómetros y posee una mejor antena para contactar a Aether.

Así se desarrolla un viaje fílmico que se mueve entre el desaliento y la esperanza y que deja una bella fotografía, donde son protagonistas la vastedad del ártico y noches estrelladas.

Ver en Netflix

Mank.jpg NETFLIX

Mank | Netflix

Tras el estreno de Ciudadano Kane, Orson Welles reafirmó su posición de “niño genio" y se adueñó del título de creador de la mejor película de la historia. Pero otro nombre estuvo tras su guión: el de Herman J. Mankiewicz, quien sirvió como corresponsal para el Chicago Tribune y crítico de teatro, para luego poner su personalidad y talento en la escritura al servicio de los estudios de Hollywood. Y más tarde al de Welles.

Ees precisamente el papel de Mankiewicz, o simplemente Mank, en el guión de ese clásico el que sirve de eje para la última realización de David Fincher.

Una mezcla de biografía, fantasía y justicia autoral, que se suma a una acabada ambientación y a la fotografía en blanco y negro de Erik Messerschmidt, y donde son claves las actuaciones de su notable elenco, por lo que no extrañaría que Gary Oldman o Amanda Seyfried fueran nominados al Oscar.

Todo eso convierte a Mank en un nostálgico retrato a la industria del cine y sus protagonistas, imperdible para cinéfilos.

Ver en Netflix

El-Teléfono-2.jpg Jung Jae-gu / Netflix

El teléfono | Netflix

Las más recientes de las películas coreanas en la plataforma de streaming es el debut en los largometrajes del joven director Lee Chung-Huy, una cinta que bebe directamente del suspenso, con toques de terror, para mostrar la inusual historia de Seo-yeon (Park Shin-hye), una joven que retorna a la casa familiar ubicada en un sector rural de Corea del Sur y donde recibe una llamada que cambiará por completo su existencia.

En ella una joven pregunta por otra persona, mientras pide ayuda porque está siendo atacada por su mamá. Una sorprendida Seo-yeon piensa que se trata de una llamada equivocada hasta que se comunica nuevamente con esa chica, Young-sook (Jun Jong-seo).

Todo empieza a complicarse aún más cuando Seo-yeon descubre que Young-sook habita la misma casa en que ella se encuentra en 2019, pero hace 20 años. Pronto se da cuenta de que el nexo que las une y logra superar la barrera del tiempo es el teléfono inalámbrico.

Esto marca el inicio de una singular relación que empezará a borrar y a transformar hechos del pasado y del presente. Un particular juego fílmico que inquieta y sorprende, y con el que Lee Chung-Huyn debuta de muy buena manera en el suspenso con ribetes de terror psicológico.

Ver en Netflix

El-Cuaderno-de-Tomy.jpg la-tercera

El cuaderno de Tomy | Netflix

Fue un martes, específicamente el 21 de abril de 2015, cuando el cáncer acabó con la vida de Marie, poco después de que la arquitecta argentina le terminara de escribir un diario con sus recuerdos a su pequeño hijo.

El mismo que hoy inspira esta cinta argentina, que protagoniza Valeria Bertucelli. Es el reatro de un momento doloroso, pero que Marie encaró con lucidez y humor, aunque para el espectador parezca extraño en un primer momento.

Y el mayor mérito de Carlos Sorín, su realizador y guionista, es lograr que la película nunca caiga en el melodrama fácil. En su relato está presente el dolor, pero de una manera real e inteligente, sin exageraciones ni falsedades.

Para ello, combina el drama con la amistad, un amor incondicional y pizcas de comedia, como cuando descubren que desde su ventana tienen “una gran vista” a otro techo; y con el encanto que posee el pequeño Julián Sorín -nieto del director- al “interpretar” a Tomy.

Ver en Netflix

Hillbilly-3.jpg LACEY TERRELL

Hillbilly, una elegía rural | Netflix

El director Ron Howard (Apollo 13) adapta las memorias de J.D. Vance, tituladas Hillbilly elegy, donde el autor revive su infancia en una familia de Kentucky que convive con el fantasma de la violencia intrafamiliar y la drogadicción, y los valores que él relaciona con los montes Apalaches y sus habitantes, personas marcadas por la pobreza y la poca educación.

Los mismos que también han sido bautizados como “hillbillies” y caricaturizados como los montañeses ignorantes y belicosos a los que algunos también denominan la “escoria blanca” de EE.UU.

Una estereotipación que Howard también lleva a la pantalla, en un melodrama con Glenn Close y Amy Adams como protagonistas y que muestra las tribulaciones de una familia fracturada.

Ver en Netflix

Lazos-de-sangre-2-ok.jpg la-tercera

Lazos de sangre | Netflix

Una historia real inspira esta película del director japonés Tatsushi Ohmori, la de una joven madre que tiene una relación tóxica con su pequeño hijo y que termina con una tragedia.

Como no trabaja, utiliza y manipula a su hijo, Shuhei, para que consiga algo que les permita comer mientras ella, mientras ella bebe y fuma sin parar.

Dembulando por ahí, siempre con Shuhei detrás, la mujer conoce a Ryo , un hombre violento y vividor que, al igual que ella, también parece estar perdido en el mundo. Ambos comienzan un relación y pronto queda embarazada, pero él decide abandonarla.

Luego, la cinta da un salto temporal y muestra a esta familia disfuncional cinco años después, cuando Shuhei ya es un adolescente y tiene una hermana menor, Fuyuka.

Ahora los tres se mueven sin rumbo por calles indiferentes y empobrecidas, sin un hogar fijo, en un relato angustiante, narrado de manera sencilla y realista, sin florituras ni efectismos.

Ver en Netflix

La-vida-ante-sí-1.jpg la-tercera

La vida antes sí | Netflix

10 años pasaron para volver a tener en pantalla a Sophia Loren. Desde su última intervención en la serie de televisión La mia casa è piena di specchi, la actriz de 86 años regresa en esta cinta dirigida por su hijo Edoardo Ponti.

Tiene como base la novela homónima del escritor francés Romain Gary y la readapta a una época contemporánea, en la que Madama Rosa (Loren), se dedica a cuidar a los hijos de prostitutas que no pueden hacerse cargo.

De esta manera es como se cruza con Mohamed, más conocido como Momo (interpretado por Ibrahima Gueye), un joven de 12 años inmigrante en Italia, quien le roba las compras y, luego, el corazón.

También al espectador, porque entrega un alentador mensaje de esperanza: todos pueden cambiar cuando se le entrega amor.

Ver en Netflix

Mas-alla-de-la-luna-4-ok-1.jpg la-tercera

Más allá de la luna | Netflix

Más allá de la Luna es de esas películas dirigidas al público infantil que tienen la gracia de conquistar también a los adultos.

Así que ya pueden organizar una tarde familiar con palomitas de maíz, para emocionarse con la segunda cinta animada original de Netflix tras Klaus, esa que obtuvo una nominación al Oscar con su historia sobre el origen del Viejo Pascuero.

Dirigida por la leyenda de la animcación Glen Keane, cuenta la historia de Fei Fei, una niña china que construye un cohete para viajar a la Luna y demostrar que la diosa que vive ahí existe.

Su experimento funciona y allá se encuentran con una sorpresa: Chang’e es real y la reina de Lunaria, un lugar luminoso y estrafalario, que parece sacado de la imaginación de Joan Miró, en el que hay armadillos verdes y gallinas motoqueras.

Una aventura que recuerda a la de Alicia en el País de las Maravillas y que llevará a Fei Fei a un viaje fascinante, lleno de magia y música, y en el que también vivirá un aprendizaje personal.

Ver en Netflix

El-Juicio-de-los-7-de-Chicago-2.jpg NICO TAVERNISE/NETFLIX © 2020

El juicio de los 7 de Chicago | Netflix

Tras su abortado estreno mundial en salas por la pandemia, el guionista y realizador Aaron Sorkin (La red social) lleva a Netflix esta película que se basa en un hecho real.

Es la de los jóvenes organizadores de las manifestaciones pacíficas contra la Guerra de Vietnam, que se realizaron de forma paralela a la Convención Demócrata de 1968 en Chicago y que terminaron en graves enfrentamientos con la policía.

Así, la cinta muestra el juicio que la Fiscalía General de EE.UU. inició contra un grupo de ocho acusados, un proceso complejo y poco imparcial que duró más de 150 días, y que se recrea con actores como Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Mark Rylance, dando vida a personajes complejos y convincentes, que se toman la pantalla en cada una de sus apariciones.

Un imperdible ejemplo de buen cine que aleja al fime de los habituales dramas legales, muchas veces marcados por una narración compleja y menos atractiva para la mayor parte del público, sin desmerecer la calidad de su historia y mirada fílmica.

Ver en Netflix

Rapera-a-los-40-2-ok.jpg la-tercera

Rapera a los 40 | Netflix

En enero de este año, en el festival de Sundance, la neoyorquina Radha Blank estrenó su ópera prima, con la que ganó el premio a mejor dirección en drama en ese certamen. Tras ese triunfó, Netflix compró los derechos para sumarla ahora a su catálogo.

Así se puede ver ya este filme que la misma Blank escribe, produce, dirige y protagoniza, para relatar su propia historia, la de una dramaturga de Harlem, Nueva York, que tiene una crisis de identidad a tres meses de cumplir 40 años, y que decide convertirse en rapera.

Así, entre el teatro y el rap, la cineasta va tratando de encontrar su propia voz mientras enfrenta sus frustraciones y sus miedos, al tiempo que busca sanar el dolor de la muerte reciente de su madre.

Un especie de terapia que lleva a la pantalla con un relato entre la comedia y el drama y con la visión personal de su autora, que apuesta por la filmación en 35 mm y en blanco y negro, con la que la Blank revela su amor por los videos de rap de comienzos de los 90, las películas de John Cassavetes y el trabajo del fotógrafo afroamericano Roy DeCarava.

Ver en Netflix

Los-Chicos-de-la-Banda-3.jpg Scott Everett White

Los chicos de la banda | Netflix

Hace dos años, el Booth Theatre de Broadway albergó las funciones con que se conmemoraron los 50 años del estreno original de The boys in the band, la obra de teatro rupturista que ahora llega a la pantalla de Netflix convertida en película.

Es la historia creada por Mart Crowley que debutó a finales de los años 60, presentando a un grupo de amigos homosexuales que se reúne en una fiesta en Nueva York, y que se transformó en una de las primeras piezas en mostrar abiertamente sus experiencias.

Y son precisamente los actores que protagonizaron el revival de 2018 -elenco liderado por Matt Bomer, Jim Parsons y Zachary Quinto– los que replican sus papeles en la cinta que cuenta entre sus productores con Ryan Murphy (Glee, American horror story).

Todo sucede en el departamento dúplex donde vive Michael y donde se celebra un cumpleaños. Es en esa fiesta donde salen a flote los conflictos y cicatrices de estos amigos, las que tienen un punto en común: los limites que la sociedad les impuso y les sigue imponiendo.

Ver en Netflix

Enola-Holmes-3.jpg ALEX BAILEY/LEGENDARY ©2020

Enola Holmes | Netflix

Millie Bobby Brown, mejor conocida como Eleven de Stranger things, produce y protagoniza esta nueva película, que lleva a la pantallas las aventuras de la hermana menor del famoso detective Sherlock Holmes, Enola, un personaje adolescente de las novelas de la estadounidense Nancy Springer.

El relato se ambienta en la campiña inglesa a comienzos del siglo XIX, donde la joven vive con su madre, Eudoria (Helena Bonham Carter). Pero justo cuando cumple 16 años, su liberal mamá desaparece, obligándola a contactar a sus casi desconocidos hermanos mayores: Mycroft (Sam Claflin) y Sherlock (Henry Cavill).

Mientras el segundo se enfoca en buscar pistas que ayuden a encontrar a la matriarca de la familia Holmes, Mycroft decide convertirse en tutor de su hermana menor y preocuparse de que reciba la educación adecuada para una señorita de su edad.

Ante la posibilidad de perder su libertad, Enola decide escapar de casa con el juego para descifrar pistas y así encontrar a su madre. Una incesante búsqueda que va conformando un relato de dos horas que nunca pierde efectividad ni entretención.

Ver en Netflix

El-practicante-2-ok.jpg la-tercera

El practicante | Netflix

El actor español Mario Casas se transforma en villano en este thriller donde da vida a un paramédico que queda en silla de ruedas tras sufrir un accidente en la ambulancia donde trabajaba.

Quien debe hacerse cargo de cuidarlo es su novia, Vanesa (Deborah François), una mujer que estudia veterinaria mientras al tiempo que labora en un callcenter.

Él es un hombre frío, manipulador y celópata, que se obsesiona con su novia cuando ella decide dejarlo e irse de la casa.

Ni la parálisis ni la silla de ruedas detendrán la locura Ángel, quien pronto se deja ver como un sicópata despiadado que eliminará a todos los que se interpongan en su camino para recuperar a Vanesa.

Ver en Netflix

El-Diablo-a-Todas-Horas-3.jpg Glen Wilson/Netflix

El diablo a todas horas | Netflix

En 1954, el pequeño poblado de Knockemstiff, en Ohio, fue el lugar de nacimiento de Donald Ray Pollock. Uno de los sitios que con el paso de los años se convertirían en escenario de sus relatos y de su primera y aplaudida novela: El diablo a todas horas.

Un libro clave en la literatura gótica norteamericana y en el que se inspira la película homónima que llega a Netflix bajo la dirección del realizador y guionista neoyorquino Antonio Campos.

En su historia se unen las vidas de personas tanto de Knockemstiff como de Coal Creek, Virginia, una serie de personajes marcados por la religión y el pecado.

Se destacan sobre todo su elenco, que incluye a los actores Tom Holland y Robert Pattinson.

Ver en Netflix

Vivo-1-ok.jpg la-tercera

#Vivo | Netflix

El argumento de #Vivo, la nueva película de terror de Netflix, se podría resumir así: un joven debe permanecer encerrado en su departamento para evitar contraer un peligroso virus. ¿La historia te suena conocida?

Con un time perfecto, en plena pandemia por el coronavirus, se estrenó esta cinta, el debut en los largometrajes del director surocoreano Il Cho.

Aunque este virus es más sangriento, porque las personas que lo contraen se convierten en una especie de zombies. O más bien en unos violentos caníbales que recorren todo Seúl en busca de personas sanas para devorarlas.

Del desastre que está ocurriendo el calles, Oh Joon-woo (Ah-In Yoo), el joven protagonistas de #Vivos (#Alive en su título original) se entera a través de las noticias y luego lo comprueba al mirar por la venta del departamento en el que vive.

Además, no sabe nada de sus padres y de su hermana, que habían salido cuando se desató el virus. Solo recibió un mensaje de ellos: “debes sobrevivir“.

Ver en Netflix

Pienso-en-el-Final-3.jpg Mary Cybulski/NETFLIX

Pienso en el final | Netflix

Difícil de encasillar en un género la nueva película del guionista y realizador neoyorquino Charlie Kaufman (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos) y que lo confirma como uno de los narradores cinematográficos más singulares del último tiempo.

Una historia que se inicia de manera simple: con una joven mujer (Jessie Buckley) esperando a que su novio (Jesse Plemons) de hace algunas semanas la pase a buscar, para emprender viaje en automóvil a la granja donde él creció y todavía viven sus padres.

Pero a los pocos minutos del relato no solo cae una fuerte tormenta en la carretera, sino que el ambiente a bordo del automóvil se vuelve extraño. Un incómodo trayecto que culmina al arribar a la granja de los padres de Jake en medio de la nieve.

Como esos sueños al borde de la pesadilla, donde volvemos real lo anormal y atemporal, esta cinta compleja y alucinante es un recorrido cargado de surrealismo y meditación.

Ver en Netflix

Crímenes-de-familia-3-ok.jpg la-tercera

Crímenes de familia | Netflix

Cecilia Roth protagoniza esta película del director argentino argentino Sebastián Schindel, que tenía programado su estreno en las salas para mayo pasado, pero finalmente terminó por pasar directo al catálogo de Netflix.

Aquí, la reconocida actriz da vida a Alicia, una mujer de edad madura que vive en un acomodado barrio de Buenos Aires junto a su marido, Héctor (Miguel Ángel Solá), una empleada doméstica (Yanina Ávila) y Santi, el pequeño hijo de esta última.

Alicia y Héctor también son padres, de un hijo ya mayor, Daniel (Benjamín Amadeo), quien está en la cárcel tras intentar asesinar a su esposa, Marcela (Sofía Gala), con quien tiene un hijo.

Su situación judicial está afectando fuertemente a la familia, sobre todo a Alicia, quien hará todo lo que esté a su alcance para sacar a su hijo de la prisión.

Un thriller que sin sobresaltos y de manera contenida va armando el puzzle de esta historia de abusos y que con una formalidad ejemplar aborda temas como la violencia de género, el debate sobre la interrupción del embarazo, la corrupción en el sistema judicial y la deshumanización dentro de las clases altas.

Ver en Netflix

La ciudad de los pájaros

La-ciudad-de-los-pájaros-ok.jpg la-tercera

La ciudad de los pájaros | Netflix

Esta joyita del cine brasileño reciente se estrenó en el pasado Festival de Berlín y hace poco se sumó al catálogo de Netflix sin hacer ruido.

Se trata del debut en los largometrajes de ficción del director Matías Mariani y que tiene detrás a nada menos que seis guionistas en un relato contemplativo y singular, que combina thriller y realismo mágico.

Parte en los años 80 en Nigeria, donde nacieron y crecieron los hermanos Ikenna (Chukwudi Iwuji) y Amadi (O.C. Ujeke). Años después de que el primero se fuera a vivir a Sao Paulo, su hermano menor cruza al Atlántico para buscarlo y llevarlo de vuelta a la tierra donde está madre.

Al llegar a la urbe brasileña recibe algunas pistas del paradero de Ikenna, pero se va enterando de que tenía una vida diferente a la que relataba a su familia. Decía ser profesor de estadísitica cualitativa en una universidad y ser dueño de una casa, pero nada de eso era cierto.

Lo que sí es verdad es que sabe mucho de números, pero de una manera obsesiva, porque está convencido de que a través de los algoritmos puede cambiar la realidad.

Mientras lo busca, Amadi se va encontrando a sí mismo en medio de una urbe que aquí se muestra prístina y culturalmente rica y diversa, un Sao Paulo que es tan protagonista de la historia como los hermanos nigerianos.

Ver en Netflix

Hater.jpg la-tercera

Hater | Netflix

Después de ser premiada en la reciente edición online del festival de Tribeca como Mejor Película Internacional, llega a Netflix la inquietante historia de Tomasz Giemza (Maciej Musiałowski).

Él es un joven que fue expulsado de la Escuela de Derecho y que tiene una gran habilidad para utilizar la tecnología, que se duplica con el manejo que posee de internet y las redes sociales. Eso le servirá para acechar a Gabi, la hija de un matrimonio millonario.

Al mismo tiempo, al chico lo contratan en una empresa que se dedica a desprestigiar a celebridades o políticos por encargo de anónimos clientes.

Un lugar donde Tomasz desplegará su frialdad e inquietante personalidad y que en este thriller se presenta como uno de los protagonistas más perturbadores del último tiempo.

Ver en Netflix

Ofrenda-a-la-Tormenta-3.jpg la-tercera

Ofrenda a la tormenta | Netflix

Con las cintas españolas El guardián invisible y Legado de los huesos, las investigaciones de la detective Amaia Salazar se convirtieron en favoritas del público de Netflix, tras cautivar a los seguidores de las novelas de suspenso.

Con Ofrenda a la tormenta concluye la famosa serie literaria Dolores Redondo, película que también cierra en pantalla la trilogía de Baztán, donde nuevamente son ingredientes esenciales el suspenso y los paisajes de Navarra.

Un final literalmente “de película”, que supera en intensidad a las cintas anteriores de la trilogía, ambas disponibles en Netflix.

Ver en Netflix

La-Vieja-Guardia.jpg AIMEE SPINKS/NETFLIX

La vieja guardia | Netflix

Con su participación en cintas como Mad Max: furia en el camino y Atómica, Charlize Theron sumó a sus reconocidas cualidades dramáticas una innegable habilidad para las escenas de acción. Aptitudes que ahora reafirma en La vieja guardia.

Esta es una película con el sello de Netflix -que la actriz sudafricana protagoniza y produce-, donde se muestra la singular historia de un grupo de mercenarios inmortales, que en pleno siglo XXI continúa ofreciendo sus servicios a quien los pueda costear.

A pesar de tener como eje de su narración a los personajes de un cómic y sus aventuras, plenas de enfrentamientos, la cinta apuesta por dos elementos completamente diferenciadores: calidez y profundidad.

Se diferencia así de las películas de superhéroes a las que Hollywood nos tienen acostumbrados, presentándose como una imperdible alternativa dentro de este mundo de aventuras, héroes y fantasía.

Ver en Netflix

Adú | Netflix

Adu%CC%81.jpg la-tercera

Este largometraje de casi dos horas, dirigido por Salvador Calvo (el mismo de la serie Sin Tetas No Hay Paraíso), muestra el caso de un niño de seis años que necesita salir de Camerún, para llegar a España.

Todo, después estar paseando con su hermana y ver a unos cazadores matar a un elefante para vender sus colmillos. La situación los lleva a involucrarse, sin quererlo, en un asunto de tráfico del que deberán salir del país como sea.

Al mismo tiempo, el filme expone otras dos historias, la de un activista español (en el rol el premiado actor Luis Tosar), que se las juega por la defensa de los elefantes, y la de un integrante de la guardia civil española, que trabaja en Melilla, la ciudad fronteriza que limita con Marruecos, donde llegan a diario más centenares de migrantes para intentar cruzar a Europa.

Así, estos tres casos –narrados con muy buen ritmo– contextualizan los distintos problemas sociales que trae aparejada la migración, no sólo en el hecho mismo de quién se ve forzado a salir de su país, sino también de quién recibe

Ver en Netflix

De las películas chilenas que están en Netflix, esta es la que hoy todos están viendo, porque es la primera original de la plataforma de producción nacional.

Nadie-sabe-que-estoy-aqu%C3%AD-2-ok.jpg la-tercera

El debutante Gaspar Antillo dirige este filme, que tiene como protagonista a Jorge García, mejor conocido como Hurley de la serie Lost, quien asume por primera vez un papel protagónico y en un filme realizado en el país de origen de su padre, el médico chileno Humberto García.

Este rol es el de Memo Garrido, quien en la actualidad ayuda a su tío Braulio (Luis Gnecco) en la curtiembre de pieles de oveja en una granja vecina al lago Llanquihue. En medio de la naturaleza y el trabajo duro este hombre esconde los traumas de su pasado.

Hace muchos años él era una joven promesa del canto y, empujado por su padre, Jacinto (Alejandro Goic), buscó fama en Miami. Pero debido a sus kilos de más, un productor decidió que le prestaría su voz a otro chico con mejor “look”, Angelo Casas (Vicente Álvarez).

Ahora Memo escapa de los recuerdos y de la compañía de otras personas, a excepción de su tío. Aunque en la soledad de su cuarto sueña con las luces de un escenario, mientras confecciona un brillante atuendo y lee las memorias de un maduro Angelo (Gastón Pauls).

Ver en Netflix

Desde 1956, Eurovisión ha logrado lo impensable: unir a los europeos en torno a la música. Sin embargo, para el resto del planeta su existencia es una anécdota. Hasta hoy, cuando Hollywood y su película El Festival de la Canción de Eurovisión le dan vitrina mundial vía Netflix.

Eurovision-3.jpg Elizabeth Viggiano/NETFLIX

Pero como lo deja claro su subtítulo –La historia de Fire Saga-, su relato tiene como eje a los integrantes de un dúo que sueña con estar alguna vez en el certamen. Ellos son los islandeses Lars Erickssong (Will Ferrell) y Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams).

Siempre soñaron con cantar en Eurovisión y el destino -o los elfos en que cree Sigrit- les tiene una sorpresa: slos eligen al azar para ser parte de la competencia de donde saldrá el representante de Islandia. Un honor que recae en ellos luego de que los otros artistas mueren en un accidente.

Un largometraje marcado por la ironía que incluye varias canciones pop, la aparición de figuras de Eurovisión y la TV británica -como la austriaca Conchita Wurst y el irlandés Graham Norton-, y a la famosa Demi Lovato encarnando a la cantante islandesa Katiana.

Ver en Netflix

Se trata de un animé de Studio Colorido que tiene como protagonista a Miyo Sasaki, una enérgica adolescente que desde los primeros minutos del metraje deja demasiado en claro que le gusta un compañero de clase: el reservado Kento Hinode.

Amor-de-gata-3.jpg la-tercera

Sin embargo, todos los intentos de Miyo, de atraer la atención de Kento son en vano e, incluso, muchas veces mal recibidos por el muchacho. Pero una mágica intervención logrará que la jovencita esté más cerca de su objeto amoroso. ¿Cómo? Gracias a una mágica máscara que la convierte en gata.

Una singular apuesta dramática que se complementa con una bella animación y grandes cuotas de fantasía.

Ver en Netflix

5-sangres-2.jpg DAVID LEE/NETFLIX

5 sangres | Netflix

Justo en medio de las protestas contra el racismo se estrena en Netflix la nueva película de uno de los directores afroamericanos más comprometidos, Spike Lee.

Sus protagonistas son cuatro veteranos negros de la Guerra de Vietnam, un conflicto al que los obligaron a participar, aunque en casa no se respetaran todos sus derechos como ciudadanos.

Los viejos compañeros en la Primera División de Infantería del Ejército retornaron al sudeste asiático para encontrar y repatriar los restos de su líder de escuadrón, Stormin’ Norman (Chadwick Boseman), quien murió en un enfrentamiento con el vietcong.

Pero ese es solo uno de los motivos para volver a la selva vietnamita. El otro es recuperar los lingotes de oro que dejaron ahí enterrados, después de descubrirlos en un avión siniestrado.

Ver en Netflix

Ya-no-estoy-aquí-1-ok.jpg la-tercera

Ya no estoy aquí | Netflix

Este filme mexicano del director Fernando Frías se estrenó el año pasado y, tras pasearse por distintos festivales, como el de Tribeca y el Festival de Cine de Morelia, donde ganó el premio a Mejor Largometraje Mexicano, llegó a Netflix.

Desde ya se suma a la lista de grandes películas de su catálogo, con esta historia que se desarrolla a comienzos de este siglo en Monterrey.

En un barrio marginal de ese estado del norte del país, un adolescente, Ulises Sampiero (Juan Daniel García), pasa sus días bailando con su amigos, los Terkos, una pandilla que es parte de la tribu urbana conocida como Kolombia, que aman la cumbia rebajada.

Tras un incidente con un cartel de la droga, el adolescente se ve forzado a emigrar a Nueva York, donde deambula por las calles de Queens buscando un techo y trabajo, mientras carga a cuestas con el dolor del desarraigo.

Ver en Netflix

Elisa Girotto tenía 40 años cuando un cáncer le quitó la vida. Sin embargo, antes de morir compró presentes para que su hija los recibiera hasta que fuera mayor de edad. Tres años después de su partida, la esencia de su historia revive en la película 18 regalos.

18-regalos-3.jpg la-tercera

La realización italiana que llega a Netflix para retratar de una singular manera el drama de esa madre que, de una u otra forma, quiso estar presente en el crecimiento de su hija.

Una historia real que revive, pero con un giro -al estilo de películas como Peggy Sue, su pasado la espera– que permite a Anna conocer a su desaparecida madre y su historia de amor con su padre, al mismo tiempo que recibe una lección de vida.

Ver en Netflix

Si-supieras-2-ok.jpg la-tercera

Si supieras | Netflix

Esta comedia romántica conquistó de inmediato a los suscriptores de Netflix, con el giro que le da al triángulo amoroso de Cyrano de Bergerac.

La protagonista es Ellie Chu (Leah Lewis), una adolescente china-norteamericana que vive con su padre viudo en un Squahamish, un pequeño y conservador pueblo donde no pasan muchas cosas.

Ela escribe y muy bien. Tanto, que sus compañeros de clase le pagan porque les redacte su ensayos de filosofía.

Un día, uno de esos compañeros, Paul Munsky (Daniel Diemer), un atleta algo torpe, le pide un encargo especial: que le escriba una carta para la chica que le gusta, Aster Flores (Alexxis Lemire).

A regañadientes Ellie acepta y así comienza un juego de correspondencia entre Aster y, supuestamente, Paul. Un ir y venir de cartas y mensajes de Whatsapp que tiene como consecuencia que Ellie se termine enamorando de la que chica a la que le escribe.

Un trama que le sirve a la directora Alice Wu para hablar de temas como el descubrimiento de la identidad sexual, la imposibilidad de poder expresar los sentimientos, las amistades improbables y el caos y la confusión que traen los primeros amores.

Ver en Netflix

Misión-de-rescate-3.jpg Jasin Boland

Misión de rescate | Netflix

Los creadores de éxitos de taquilla como Avengers: Endgame están detrás de esta película, que es pura adrenalina para los amantes de la acción.

Es en las urbes de India y Bangladesh que se desarrolla la remozada aventura del mercenario, acá encarnado por Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok), desde que es contactado en su natal australia por el equipo en las sombras para el que labora.

Su trabajo, si lo acepta, es rescatar al hijo de Ovi Mahajan (Pankaj Tripathi), un narcotraficante indio que se encuentra en la cárcel. Detrás del rapto del adolescente está el archienemigo del criminal: el bangladeshí Amir Asif (Priyanshu Painyuli).

Pero la misión será más complicada que las que el duro y desilusionado Rake ha confrontado, ya que Asif posee un despiadado grupo armado, conformado por jóvenes de las calles de Daca, y cuenta con la ayuda de la corrupta policía local.

Ver en Netflix

Los-Hermanos-Willoughby.jpg la-tercera

Los Hermanos Willoughby | Netflix

Todo un hit a días de su estreno es esta entretenida película, la segunda cinta animada original de Netflix después de la maravillosa Klaus. Es una historia que se ambienta en una gran ciudad, muy parecida a Nueva York, donde los pequeños Willoughby, Tim, Jane y los gemelos Barbabys -sí, los dos se llaman igual-, viven en una antigua casona junto a sus despreocupados padres.

Descienden de un extenso linaje de aventureros y valientes, que siempre han sido colorines, con frondosos bigotes -incluso las mujeres- y encabezando unidas familias que siempre cenan junto a sus hijos.

Sin embargo, Tim y sus tres hermanos nunca han comido con Padre y Madre, ya que estos últimos tuvieron las ganas ni la paciencia para estar con ellos. Por eso los niños planean enviar a sus progenitores a un largo viaje y así quedar “huérfanos”.

Ver en Netflix

Cata-amarga-1.jpg la-tercera

Cata amarga | Netflix

El futuro profesional siempre será disyuntiva en algún momento de la vida para los más jóvenes, sin importar raza o nacionalidad. El drama Cata amarga permite conocer la historia de uno de ellos y cómo sus proyecciones se contraponen con las de su propio padre.

Bajo la dirección y guión de Prentice Penny -quien aquí debuta en la realización de un largometraje tras años como productor de series como Insecure-, la nueva película de Netflix muestra la historia de búsqueda de Elijah (Mamoudou Athie).

Él es un veinteañero de afroamericano de Memphis que divide sus días entre su trabajo en una tienda de vinos y licores, y el restaurante de barbacoa que fundó su abuelo y hoy maneja su papá, Louis (Courtney B. Vance), junto a su alegre madre, Sylvia (Niecy Nash).

Una mezcla inusual de drama familiar y el mundo de los vinos, que va dibujando una historia de esfuerzo y de comprensión, que divide su relato entre las calles de Memphis y las de París.

Ver en Netflix

hogar-2.jpg la-tercera

Hogar | Netflix

La vida que nos vende la publicidad es a la que estaba acostumbrado Javier Muñoz (Javier Gutiérrez), el publicista que protagoniza Hogar.

Una vida que de pronto se cae a pedazos y que nos deja en suspenso, tal como lo hace esta película española, uno más de los buenos títulos de ese país en el catálogo de Netflix.

Luego de más de un año sin empleo, la vida de riqueza que llevaba tiene que dejarla atrás, al punto de que vende su lujoso departamento. Instalado en un hogar más pequeño, se frustra y eso lo lleva a alejarse de su familia y a discutir cada vez más con su mujer,

Pero todo cambia cuando empieza a observar a los nuevos dueños de su viejo departamento. Poco a poco se obsesiona con esta nueva famila y la vida cómoda que llevan y que él perdió.

Ver en Netflix

El-Hoyo.jpg la-tercera

El Hoyo | Netflix

Inquietante es una de las palabras con que se puede calificar a El Hoyo, la realización española, ganadora de la reciente edición del Festival de Sitges, que también marcó el debut de su director, Galder Gaztelu-Urrutia, en los largometrajes.

Una cinta que viene a engrosar la oferta de la plataforma con acento hispano, que incluye populares series y filmes, pero apostando esta vez por aquel público dispuesto a experimentar con una perturbadora trama, no exenta de fuertes imágenes.

El relato de El Hoyo se inicia cuando Goreng (Iván Massagué) se despierta en una celda en compañía de un hombre mayor al que no le gusta que la hagan preguntas. El nombre de este último es Trimagasi (Zorion Eguileor) y ya lleva un tiempo en confinación.

Pero este no es un encierro “normal”, ya que la celda que comparten forma parte de un complejo penitenciario en forma de torre con más de 200 pisos, que alberga a dos presos por nivel y donde los prisioneros comparten literalmente una misma mesa de comida.

Ver en Netflix

LG_Unit_15937.jpg Jessica Kourkounis

Chicas perdidas | Netflix

A lo largo de dos décadas, un sicópata atacó a varias jóvenes en la costa de Long Island, en Estados Unidos. Un caso que todavía no se ha cerrado del todo, ya que nunca se descubrió al autor, y que revive en Netflix con Chicas Perdidas.

Este drama original de la plataforma que tiene como base la novela Lost Girls, del periodista Robert Kolker, y como eje de su relato a Mari Gilbert (Amy Ryan), quien al inicio de la cinta vive con sus dos hijas pequeñas en el poblado de Ellenville.

Una historia que hoy llega a la pantalla de Netflix, bajo la dirección de la documentalista Liz Garbus, con una mirada inquietante y algo sombría, que no dejará indiferente a nadie.

Ver en Netflix

Spenser-Confidential.jpg la-tercera

Spenser Confidential | Netflix

Una mezcla de suspenso, acción y algo de comedia da vida a Spenser Confidential, la cinta donde el actor Mark Wahlberg se pone nuevamente bajo la dirección de Peter Berg.

En esta el actor estadounidense es Spenser, un policía de Boston que tras atacar a su jefe, el Capitán John Boylan (Michael Gaston), termina en la cárcel.

Luego de algunos años preso, queda en libertad y se entera de una impactante muerte que lo insta a ir por la verdad.

Mira la película aquí

El-silencio-de-la-ciudad-blanca.jpg la-tercera

El silencio de la ciudad blanca | Netflix

Este thriller policial español está basado en el libro del mismo nombre de la escritora Eva García, y trata acerca de los crímenes del "asesino durmiente", quien al matar a sus víctimas las deja en posiciones que asemejan rituales cristianos.

El detective Unai López (Javier Rey) es el encargado de investigar los casos, el mismo que unos años antes había atrapado a este criminal, pero que vuelven a suceder, pese a que está preso.

Definitivamente, una película que te atrapará en su misterio y suspenso. Imperdible.

Mira la película aquí

Violet-y-Finch.jpg la-tercera

Violet y Finch | Netflix

Basada en la novela de la escritora estadounidense Jennifer Niven y dirigida por Brett Haley, en esta película para mayores de 16 años conocerás la vida de Violet Markey (Elle Fanning), una joven atrapada en una depresión, luego de la muerte de su hermana.

Su vida da un vuelco cuando aparece Theodore Finch (interpretado por Justice Smith, el mismo de Detective Pikachu), quien la empuja a disfrutar de esta.

Es más, juntos comenzarán una relación en que lucharán por cerrar sus viejas heridas, incluso en la aparente felicidad de Finch.

Una historia que entrega una mirada novedosa acerca de los problemas de salud mental. La protagonista es más latente y claro, que es una joven que se niega a salir de su casa.

En tanto el segundo, pone en escena a una persona que lo oculta hasta hacerlo desaparecer.

Ver en Netflix

la-trinchera-infinita-Finde.jpg la-tercera

Imagen promocional

En esta súper producción española conocerás la historia de los “topos”, quienes generalmente eran hombres republicanos que no estaban de acuerdo con el régimen dictatorial de Francisco Franco y que fueron duramente perseguidos en el período de post guerra.

Sin ninguna opción más que esconderse, cientos de familias debieron hacer peripecias para tener a sus seres queridos más cerca. Este fue el caso de Higinio (Antonio de la Torre), concejal de un pequeño poblado andaluz, que fue incesantemente buscado por la milicia nacionalista española.

Si bien la película es algo larga (dura 2 horas con 27 minutos), el mix entre el drama y el amor hacen que La trinchera infinita tenga un buen ritmo. Esa mezcla propicia a un ambiente de suspenso en el cómo terminará esta relación.

Ver en Netflix

La-chica-que-amaba-a-los-caballos.jpg la-tercera

La chica que amaba a los caballos | Netflix

Probablemente, La chica que amaba a los caballos es una de las producciones más surrealistas que puedes encontrar en Netflix.

De la mano del director Jeff Baena, la película recuerda al cine de David Lynch, guardando las proporciones eso sí.

Su historia gira en un espiral de locura. Se trata de Sarah (Alison Brie), una mujer amante de los caballos, las series de televisión fantásticas y las manualidades.

Es ella quien empieza a tenerextraños sueños, que la llevan a transitar entre la realidad y un mundo onírico que la enloquece.

Ver en Netflix