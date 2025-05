Las mejores películas de Netflix estrenadas en 2019

Escuadron-6-3.jpg Christian Black/Netflix

¿Un poco de acción a fin de año? No un poco, mucha gracias a esta cinta dirigida por Michael Bay y protagonizada por Ryan Reynolds. El protagonista de Deadpool aquí interpreta a un millonario que quiere llevar justicia a ciertos lugares del mundo regidos por dictadores abusivos.

Para cumplir esa misión, simula su muerte y recluta a un puñado de valientes que lo acompañan.

Persecuciones en auto por calles de Florencia, explosiones, disparos al por mayor, algo de artes marciales. Adrenalina pura especial para una tarde con amigos frente a la pantalla.

Ver aquí Escuadrón 6

Historia de un Matrimonio la-tercera

Foto: Netflix.

Es una de las candidatas al Oscar como Mejor Película. Y cómo no, si en Historia de un Matrimonio te introducirás en la complejidad e intimidad de una pareja que está por divorciarse.

El proceso es tedioso, sobre todo, porque se pierden las confianzas y el cariño que hasta antes de la separación se tenían, se pierde en la búsqueda de saber cómo será la tuición del hijo que elegirá el juez.

¿Lo mejor? La cinta dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, no toma partido por ninguno de los padres en disputa, sino que a cada uno le da el espacio para mostrarse en la desesperación y rabia, pero también en el amor. Simplemente imperdible.

Ver aquí Historia de un Matrimonio

El-Irlandes-1.jpg la-tercera

El Irlandés | Netflix.

Calificada como una genialidad de Martin Scorsese, la película El Irlandés es una de las joyas que llegó hace poco a Netflix.

Esta cinta de más de tres horas se sumerge en la mafia y el crimen con la ayuda del triunvirato mayor de actores ítalo-estadounidenses: Robert de Niro, Joe Pesci y Al Pacino.

Todo, para contar la historia de Frank Sheeran, un veterano de guerra convertido en sicario que a través de más de cinco décadas sirve a la banda gangsteril de los Bufalino y al dirigente sindical Jimmy Hoffa, quien desapareció en 1975 sin dejar rastro.

Ver aquí El Irlandés

Atlantique la-tercera

Foto: Netflix.

Dirigida por la senogolesa Mati Diop, quien tomó un cortometraje que hbía ficcionado en 2009, para realizar Atlantique, esta cinta que obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2019.

En casi dos horas conocerás la historia de una joven pareja de Dakar, la capital de Senagal, quienes se tienen que separar, porque Souleimane (interpretado por Ibrahima Traore) decide cruzar indocumentado a España para buscar un mejor futuro.

La gracia de esta película, además, es que muestra lo que sucede con quienes se quedan en el país esperando tener una noticia alentadora sobre sus familiares.

Ojo: en la mitad del filme aparece un componente fantasmagórico que la hace aún más entretenida y alucinante.

Ver aquí Atlantique

Perdi-mi-cuerpo.jpg la-tercera

Perdí mi cuerpo | Netflix

¿Y si nuestros órganos tuvieran vida y memoria propias? En eso teoriza Perdí mi cuerpo, un precioso filme francés de animación para adultos que presenta el viaje vital y onírico de una mano en busca de su cuerpo.

Para lograrlo, el director Jérémy Clapin nos lleva a asumir la perspectiva de esta parte del cuerpo, la que recorre las calles a tropezones con palomas y ratas en un estilo de animación lejos de los colores brillantes de Disney, sino que bien oscuros.

Ojo: se trata de una adaptación del libro Happy Hand, de Guillaume Laurant (quien fuera nominado al Oscar por su trabajo como guionista de Amélie).

Ver aquí Perdí mi Cuerpo

Prisionero-en-casa-1-1.jpg la-tercera

Prisionero en Casa | Netflix

Para los fans de las producciones de Bollywood llega esta comedia romántica que entretiene bastante. Un filme que muestra a un joven que decide no salir más de su casa cansado del bullicio de la ciudad. Eso, hasta que se ve conminado a hacerlo por una periodista con la que engancha.

Buenas actuaciones y un guión sencillo, pero eficiente, dejan un buen sabor de boca al ver esta película que, además, tiene una buena dosis de humor, entre cándido y romántico.

Ver aquí Prisionero en Casa

Klaus-Production-Stills-002.jpg la-tercera

Foto: Netflix.

Las películas navideñas son una delicia para ver en familia y ésta de animación, que llega desde España, muestra una bonita versión del mito del Viejo Pascuero.

Esta vez, un cartero es enviado en una difícil misión a los alrededores del Polo Norte, donde conoce por casualidad a un abuelo que se dedica a fabricar juguetes, en un pueblo donde el odio y mala onda entre vecinos es el pan de cada día.

El cartero le ayuda al anciano a repartir sus creaciones, lo que traerá paz a la ciudad. Una alegoría de cómo el espíritu navideño puede aliviar a nuestros corazones del peso del rencor.

Ver aquí Klaus

La música del terremoto Earthquake bird Netflix la-tercera

La música del terremoto | Netflix

Un buen thrilleres una excelente excusa para sentarse frente a la pantalla y disfrutar con los enigmas que nos ofrece. En este caso, se trata de un filme basado en una exitosa novela y que sigue a Lucy (Alicia Vikander), una mujer extranjera y enigmática que lleva varios años en Japón, sin familia ni muchos amigos.

Emparejada con un extraño fotógrafo, deberá enfrentar oscuros pensamientos y acciones, en un confuso devenir bien plasmado en la cinta.

Ver aquí La Música del Terremoto.

Noches-Blancas.jpg Steve Wilkie

Noches Blancas | Netflix / Steve Wilkie

Esta es un buen filme para adolescentes en época pre navideña. Muestra a un grupo de jóvenes de un pueblo pequeño que en vísperas de Navidad saca a relucir, sobre todo, sus buenos sentimientos.

Basada en un libro con tres historias, escrito por John Green, Maureen Johnson y Lauren Myracle, la cinta es una buena mezcla entre comedia romántica y un elenco de caras conocidas, encabezadas por Mitchell Hope, Kiernan Shipka (la más nueva bruja Sabrina) e Isabela Merced. También aparece la siempre encantadora Joan Cusack.

Ver aquí Noches Blancas

Mi-nombre-es-Dolemite.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Si estabas echando de menos a Eddie Murphy, te contamos que el famoso actor está de vuelta con esta película en que le rinde un pequeño tributo a Rudy Ray Moore, comediante que porfío e insistió hasta que pudo imponer su estilo de humor, chabacano para algunos, con la ayuda de su gracioso alter ego, Dolemite.

Un acierto de Murphy al interpretar en gran forma a Moore, quien, además, fuera uno de los precursores del rap. Entretención y risas aseguradas en un filme en que, además, actúa Tituss Burgess, el singular Titus de la serie Unbreakable Kimmy Schimdt.

Ver aquí Mi Nombre es Dolemite

El-rey.jpg la-tercera

El rey | Netflix

Este filme dura más de dos horas, pero se pasan volando, gracias a un buen guión, una factura de calidad y actuaciones descollantes, como la de Timothee Chalamet, estrella de filmes como Call Me By Your Name.

Él interpreta al rey Enrique V, un monarca con un pasado oscuro y con muy poco interés en la política y en suceder a su padre. Cuando le llega la hora, eso sí, se va transformando, convirtiéndose en un rey honesto y jugado.

Interesante cinta que también cuenta con la actuación de Robert Pattinson, el héroe de Crepúsculo.

Ver aquí El Rey

17.jpg la-tercera

Una película que llega desde España con una historia sencilla y emotiva. Así se podría resumir esta cinta en que muestra a Héctor, un chiquillo que vive en una correccional y que, como terapia, debe cuidar y entrenar a un perrito.

Cierto día su mascota se va y él emprende un viaje para encontrarlo, travesía en que encuentra la inesperada ayuda de su hermano y de su abuela.

Apuesta de Netflix que muestra humanidad y sencillez, con buenas actuaciones, además. Especial para espíritus sensibles que buscan en el cine historias conmovedoras.

Ver aquí Diecisiete

El-Camino-900x600.jpg la-tercera

El Camino | Netflix

Es lo que estaban esperando los fans de Breaking Bad, porque cuando la aclamada serie terminó, muchos se quedaron con gusto a poco, viudos de esa magnífica producción.

Este filme se centra en lo que le acontece a Jesse Pinkman, el alocado dealer de la serie y uno de sus personajes centrales, a partir de los hechos que ocurrieron en el final de Breaking...

Es el camino que este personaje emprende para enrielar su vida y resolver sus miedos y fantasmas. Ojo eso sí, porque para entender 100% esta película debes haber visto Breaking Bad previamente.

Ver aquí El Camino

La-Lavanderia.jpg Claudette Barius/Netflix

La Lavandería | Netflix

Este filme es más que nada un manifiesto que, con ironía y un elenco de primera, pretende explicar y alertar sobre la evasión fiscal y la corrupción.

A través de un par de abogados, que en la vida real fueron los principales acusados por el escándalo de los Panama Papers, se muestra cómo funciona el mecanismo con que empresarios, poderosos y celebridades de todo el mundo evaden impuestos creando sociedades offshore en paraísos fiscales.

El director Steven Soderbergh deja traslucir con ímpetu su posición al respecto, lo mismo que los actores que participan en este interesante filme, partiendo por su protagonista, Meryl Streep.

Ver aquí La Lavandería

En la Hierba Alta tall grass pelicula Netflix la-tercera

En la Hierba Alta | Netflix

Otra apuesta de terror que llega a Netflix, esta vez basada en una novela del gran Stephen King. Dirigida por Vincenzo Natali, la cinta nos presenta a un par de hermanos que ven interrumpidos su viaje por los gritos de un niño.

Así, entran en un gran laberinto de hierba gigante, donde pierden el rumbo, se confunden, se desesperan y son desafiados por fuerzas desconocidas y terroríficas.

Una interesante película de esas que atrapan, sobre todo a los amantes de este género.

Ver aquí En la Hierba Alta.

Entre-Dos-Helechos-1-OK-1.jpg la-tercera

Entre Dos Helechos: La Pelicula

Bastante humor y de ese bien negro y absurdo es el que trae esta comedia gringa, que se basa en un programa tipo late show que tuvo bastante reverberancia hace unos años atrás por la web.

El comediante Zach Galifianakis presenta en esta película el mismo programa en que le hacía preguntas ridículas e incómodas a connotados personajes, desde actores a políticos.

El problema es que no le está yendo bien y su jefe lo manda a entrevistar a diferentes figuras a lo largo y ancho de EE.UU., viaje en que vivirá disparatadas aventuras junto a su excéntrico equipo técnico.

Risas para una tarde de entretención sin más.

Ver aquí Entre Dos Helechos

Amor en Obras

Amor-en-Obras-3-OK.jpg la-tercera

Amor en Obras | Netflix

Esta sencilla comedia romántica se roba los corazones de los fans del género, con una historia que mezcla el romance con los paisajes de Nueva Zelanda.

La protagonista es una chica de San Francisco, Estados Unidos (interpretada por la actriz y cantante Christina Milian), que se queda sin trabajo y sin novio, y que busca darle un giro a su vida. En eso surge la opción de viajar a Nueva Zelanda para hacerse cargo de una posada, situación que le traerá sorpresas y amor.

Una opción entretenida para cualquier tarde de primavera.

Ver aquí Amor en Obras

Sextillizos

Sextuplets-1-OK.jpg la-tercera

Sextillizos | Netflix

Para los seguidores de las comedias, ésta es una alternativa con el gancho de que su protagonista es un comediante consolidado: Marlon Wayans.

Aquí, el actor interpreta a seis hermanos, todos muy diferentes, que se reencuentran inesperadamente cuando uno de ellos, ante la llegada de su primer hijo, decide bucear en su pasado y averiguar qué fue de la madre que lo abandonara al nacer.

Una cinta que entretiene más que nada a los fans de Wayans y de las comedias simplonas que no pretenden más que hacer pasar un buen rato.

Ver aquí Sextillizos

Operación Hermanos

Operacion-Hermanos-1-OK.jpg la-tercera

Operación Hermanos | Netflix

Bastante acción es lo que trae este filme protagonizado por el Capitán América, el conocido actor Chris Evans.

Aquí, el guapo galán encarna a un agente del servicio secreto israelí que se obsesiona con salvar y llevar hasta la Tierra Prometida a miles de judíos perseguidos en África. Para eso, utiliza de fachada un centro de buceo desde el que encabeza una operación marítima para rescatar a los fugitivos.

Un filme inspirado en hechos reales que al menos mantiene la atención del público.

Ver aquí Operación Hermanos

Más que Madres

Mas-que-madres-3-OK.jpg la-tercera

Más que Madres | Netflix

El mérito de este filme es juntar a tres de las mejores actrices de su generación en una comedia liviana, pero entretenida: Angela Bassett, Patricia Arquette y Felicity Huffman son las protagonistas de esta cinta que muestra a tres mamás que, "picadas" porque sus hijos no las saludaron para el Día de la Madre, deciden viajar e ir a verlos a Nueva York.

La trama es sencilla, algo trivial y no tan divertida como se podría esperar, pero son sus tres protagonistas —dirigidas por Cindy Chupack, escritora y productora de la recordada Sex and the City— quienes llenan la pantalla para entregar un buen par de horas de cine.

Ver aquí Más que Madres

Misterio a Bordo

Minsterio-a-Bordo-3-OK.jpg la-tercera

Misterio a Bordo | Netflix

Para los seguidores de las comedias, ver a Adam Sandler y Jennifer Aniston juntos es un deleite. Aquí, ellos interpretan a un matrimonio que se va de vacaciones a Europa y que por casualidades de la vida termina presenciando un crimen en un yate de lujo.

Como se transforman en sospechosos, deciden investigar por su propia cuenta y encontrar al culpable del asesinato, lo que los lleva a vivir disparatadas situaciones que sacan más de una sonrisa.

Un buen título para los que buscan algo de humor, una pizca de romance y un toque de suspenso.

Ver aquí Misterio a Bordo

I Am Mother

IAmMother-3-OK.jpg la-tercera

I Am Mother | Netflix

Este es un inquietante filme que plantea la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, y a raíz de la extinción de la raza humana, los robots alcancen tal nivel de sofisticación que puedan desenvolverse como madres.

Aquí, una de esas robots está a cargo de un impoluto laboratorio donde se reservan miles de embriones humanos. Uno de estos "nace" y se transforma en una educada y obediente niña. Eso, hasta que al lugar llega una mujer que pone en cuestión esa obediencia y la capacidad y bondad de esa robot para criar y adoptar el papel de madre.

Excelentes actuaciones —entre ellas la de la dos veces ganadora del Oscar, Hilary Swank— y un argumento inteligente sostienen este filme que mantiene la atención de quienes lo ven hasta el final.

Ver aquí I Am Mother

Quizás Para Siempre

Quizas-Para-Siempre.jpg la-tercera

El género de las comedias románticas se ha revitalizado gracias a Netflix, que de vez en cuando saca cintas de este tipo que vale la pena ver. Es el caso de ésta, protagonizada por Ali Wong, una de las nuevas figuras de la comedia en EE.UU., la misma que presta su voz a una de las pájaras de la divertida serie animada Tuca & Bertie.

En esta cinta, ella encarna a una chica que deja su ciudad natal para convertirse en una chef de cierta fama. Entre las cosas que abandona está su mejor amigo y casi novio, al que vuelve a ver después de años. La chispa entre ambos perdura y surgen esperanzas de reiniciar el romance, pero sus vidas son tan diferentes que ese sueño queda en duda.

Se trata de un filme refrescante que entretiene y que sorprende con una hilarante y breve aparición de Keanu Reeves.

Ver aquí Quizás Para Siempre

The Perfection

The perfection la-tercera

Foto: The Perfection. Netflix

Dista bastante de ser una buena película de terror, pero sí sirve para pasar un buen rato. Y es que The Perfection, el último estreno de Netflix, toca la fibra recién a la mitad de la cinta, cuando dos chelistas se unen para vengarse de sus ex maestros del conservatorio.

Por supuesto que antes de eso pasan muchas cosas extrañas, las que incluyen vómitos y bastante sangre. Todo, para darle un toque de cine gore a este filme del director Richard Shepard.

Además, en una hora y media podrás ver el reencuentro de dos ex estudiantes que, sin quererlo, se enamoran y logran romper con el silencio que las había traumatizado por tantos años.

Ver aquí The Perfection

A Pesar de Todo

A-pesar-de-todo-1-OK.jpg la-tercera

A Pesar de Todo | Netflix

No será la mejor película española original de Netflix, pero lo bueno de esta cinta es que está protagonizada por algunas de las actrices ibéricas más importantes de este momento: Belén Cuesta (Paquita Salas), Blanca Suárez (Las Chicas del Cable), Amaia Salamanca (Gran Hotel) y Macarena García (El Ministerio del Tiempo).

Eso, sin contar las apariciones de dos de las más recordadas "chicas Almodóvar": Marisa Paredes y Rossy de Palma.

Se trata de un filme sobre cuatro hermanas muy distintas que deben reunirse obligadas ante la muerte de su madre. Ella les ha dejado un testamento, pero antes de entregárselo les confiesa que todas tienen un padre diferente y que deben encontrarlos para recibir la herencia.

Buenas actuaciones en un filme que puede entretener si no esperas demasiado.

Ver aquí A pesar de todo

Los Despiadados

Los-despiadados-OK.jpg la-tercera

Los Despiadados | Netflix

Desde Italia llegó esta película que se centra en la mafia, un universo siempre violento y atractivo para los televidentes.

Aquí se muestra a un chico rebelde, Santo Russo (Riccardo Scamarcio), que desde joven tuvo la aspiración de ingresar al mundo de la mafia en Milán, en plenos años 80.

De a poco se va convirtiendo en la mano derecha del grupo más temido y poderoso de la ciudad, los ‘Ndrangueta, a cargo de robos, secuestros, tráfico de drogas, lavado de dinero e, incluso, ejecuciones a sangre fría.

Muy buena ambientación para un filme violento que también muestra los dilemas personales del protagonista. Es éste, en manos del excelente actor Riccardo Scamarcio, quien le da todo sentido a esta interesante cinta que mantiene la atención del público en todo momento.

Ver aquí Los Despiadados.

Alguien Extraordinario

Alguien-Extraordinario-OK.jpg la-tercera

Alguien Extraordinario | Netflix

Alguien Extraordinario (Someone Great en su título original) es de esas películas que no quedarán en tu memoria para siempre, pero que sí cumple con una simple tarea: entretener y sacar un par de sonrisas.

Aquí, la protagonista acaba de conseguir el trabajo de sus sueños: ser periodista de música para la revista Rolling Stone. Pero para ello deberá mudarse de Nueva York a San Francisco, situación que su novio no comparte y que lleva a la ruptura de la relación amorosa.

Con el corazón roto, la chica planea una última noche de diversión en NY junto a sus mejores amigas, pero por mucha fiesta, alcohol y drogas que le añada a su vida, no cambiará lo que siente y el nuevo rumbo de su vida.

Protagonizada por la carismática Gina Rodríguez, es una simpática apuesta para una tarde de absoluto relajo.

Ver aquí Alguien Extraordinario.

El Silencio

THE-SILENCE_OK.jpg la-tercera

El Silencio | Netflix

Del mismo director de Annabelle (John R. Leonetti) llega esta película de terror protagonizada por Stanley Tucci y Kiernan Shipka (la misma de El mundo oculto de Sabrina).

Por casualidad, un grupo de investigadores descubre un sistema de cuevas subterráneas y con ese hallazgo, sin querer, liberan a unos seres parecidos a los murciélagos, feroces en su afán de atacar humanos y cazarlos.

El detalle es que estos animales mutantes son ciegos y, por lo tanto, detectan a sus "víctimas" sólo a través de los ruidos que éstas hagan. Por eso, la única forma de sobrevivir es permanecer en silencio.

Ese detalle es el que permite que la familia protagónica huya: están acostumbrados a comunicarse a través de lengua de señas, porque la hija mayor quedó sorda en un accidente.

Un filme que entretiene sin mayores aspiraciones y que recuerda a Bird Box, incluso a Los Pájaros.

Ver aquí El Silencio

Girl

Girl pelicula bailarina transgenero Netflix la-tercera

Girl | Netflix

Luego de varios meses de espera, Netflix por fin agregó a su catálogo latinoamericano la aplaudida película dirigida por Lukas Dhont, Girl, que recibió el premio a la Mejor Ópera Prima en el último Festival de Cannes.

La cinta, basada en una historia real, narra la vida de Lara (Víctor Polster), una joven transgénero que sueña con convertirse en bailarina de ballet clásico.

Un drama potente que, para respetar la versión original presentada en Cannes, no recibió ningún tipo de corte o edición por parte de su director.

Mira Girl acá.

The Dirt

The Dirt documental Netflix la-tercera

The Dirt | Netflix

El pasado viernes 22 de marzo, Netflix incluyó en su catálogo de producciones originales una película pensada para los fanáticos del rock y el metal. Hablamos de The Dirt, la película biográfica que lleva a la pantalla la historia de la lujuriosa banda de glam rock, Mötley Crüe, formada a principios de la década de los 80 en Los Ángeles, California.

Y la verdad es que la cinta, aunque a ratos parezca muy cliché, es un retrato de bastante cercano a la realidad de lo que vivía esta banda estadounidense: sexo por montones, drogas hasta llegar al borde de la muerte y mucho, mucho rock & roll.

Ojo que el elenco cuenta con varios nombres conocidos, como el rapero Machine Gun Kelley (que encarna a Tomy Lee) y Iwan Rheon (como Mick Mars), que saltó a la fama luego de dar vida al cruel Ramsay Bolton en Game of Thrones.

Mira The Dirt acá.

Triple Frontera

Triple Frontera película Netflix la-tercera

Oscar Isaac y Ben Affleck en Triple Frontera | Netflix

Esta película de drama y acción te mantendrá sorprendido hasta el último minuto.

Son cinco los protagonistas en esta producción original de Netflix, que encarnan a un grupo de amigos que tendrá que enfrentar muchos obstáculos para quedarse con una suma millonaria.

Todos son ex militares con deudas y problemas de dinero, que deciden ir tras el dinero que esconde un peligroso narcotraficante en la selva amazónica. Con un plan que parece perfecto, llegan a este tesoro millonario que hará que pierdan el rumbo de sus propias vidas movidos por la avaricia.

Nada sale cómo esperaban, y terminarán en una lucha por sobrevivir en medio de la selva. Una película brillante, que se desarrolla en medio de los paisajes imponentes de la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil.

Ojo con el elenco, que tiene puras superestrellas: Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal, Charlie Hunnam y Garet Hedlund, son los cinco protagonistas de esta historia.

Mira Triple Frontera acá.

Paskal

Paskal película netflix la-tercera

Paskal | Netflix

Si la acción de Triple Frontera no fue suficiente, esta película original de Netflix producida en Malasia te sorprenderá.

Su nombre, Paskal, hace referencia directa a las Fuerzas Navales Especiales de Guerra (Pasukan Khas Laut) de Malasia, y su historia está inspirada en esta unidad militar.

Esta cuenta la historia de Arman Anwar (Hairul Azreen), uno de los mejores agentes de Paskal. Él, a través de excelentes y destructivas escenas de acción y tiroteos, deberá vivir una verdadera odisea para cumplir su objetivo, y alcanzar la gloria convirtiéndose en un héroe.

Una película que cumple muy bien con su objetivo de entretener, que además se inscribe en la historia como la película más cara en la historia cinematográfica de Malasia.

Mira Paskal acá.

El niño que domó el viento

El-Niño-que-domo-el-viento-Netflix-3.jpg la-tercera

El niño que domó el viento | Netflix

El primer día de marzo llegó a Netflix esta inspiradora película basada en una historia real, que marca el debut en la dirección de Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud). Revisa la reseña completa acá.

La historia, que transcurre el año 2001 en Malaui, se centra en William Kamkwamba (Maxwell Simba) y su familia que, con esfuerzo se dedican a cultivar su huerto para generar suficiente dinero para sobrevivir un año entero. Pero las condiciones políticas y económicas en este país son tan inestables, que pronto todo el pueblo donde vive William se sumerge en una profunda crisis en que reinan la hambruna y el desamparo.

En ese contexto, William tiene una idea que puede cambiar el destino de toda su comunidad, al utilizar sólo un poco del conocimiento que obtuvo lo escasos días que fue al colegio.

Mira El niño que domó el viento acá.

Tu Hijo

Tu Hijo película Netflix españa recomendada la-tercera

Tu Hijo | Netflix

Esta película española se estrenó a fines del 2018, pero llegó al catálogo de Netflix la primera semana de marzo de este año.

Tu Hijo es una producción dramática, con una historia inesperada que mezcla la contigencia de España y la ficción. Relata la vida de Jaime (José Coronado), un padre de familia y médico muy exitoso que parece ser una persona normal y muy amable con sus pacientes.

Todo cambia cuando se entera que su hijo mayor, Marcos (Pol Monen), queda grave luego de recibir una golpiza afuera de una discoteque. Ahí, el padre se obsesiona con encontrar y vengarse de los culpables.

En ese camino vive varias situaciones sorprendentes y conoce verdades muy inesperadas. Te impresionará cada segundo, y no te enterarás bien de qué sucede realmente hasta los últimos minutos de la película.

Mira Tu Hijo acá.

Paddleton

Paddleton-Netflix-02.jpg la-tercera

Paddleton | Netflix

Esta película de Netflix mezcla el drama con unas pinceladas de comedia. Recorre la historia de un tipo fome, un loser como dicen los gringos, al que le diagnostican cáncer.

Solitario, su mejor amigo y vecino es quien comparte con él una rutina que han construido por años y que siguen cultivando a pesar de su enfermedad. Un día a día que consiste en jugar un deporte inventado por ambos, ver películas de artes marciales, comer pizza y poco más.

Un filme humano y sensible que saca lágrimas, endulzado por chispas de comedia que iluminan el andar de este par de seres humanos simples, casi invisibles.

Ver aquí Paddleton.

High Flying Bird

High-Flying-Bird-Netflix-2.jpg la-tercera

High Flying Bird | Netflix

¿Te gusta la NBA, la liga profesional de básquetbol de EE.UU.? Esta película muestra su lado B, las oscuras tentaciones que provoca la danza de millones generada por los partidos y los jugadores.

Se trata de un filme dirigido por el talentoso Steven Soderbergh y filmado con un smartphone. Muestra cómo los jugadores son explotados por los equipos y los mánagers, que pretenden cobrar millonarias cifras a costa de los protagonistas del juego.

En definitiva, la cinta se hace cargo de cómo los deportes, en general, se han transformado hoy en negocios llenos de trampillas y acciones cuestionables.

Una película interesante y entretenida.

Ver aquí High Flying Bird.

Velvet Buzzsaw

Velvet Buzzsaw película Netflix la-tercera

Velvet Buzzsaw | Netflix

Si alguien te dijera que el terror se puede mezclar con la comedia, lo encontrarías raro. Sin embargo, en esta película de Netflix esa mixtura funciona.

Harto de comedia negra tiene este filme que ironiza sobre el snobismo que a veces se apodera del arte. Muestra cómo un grupo de galeristas y críticos se empeña en buscar aquel artista que les hará ganar millones, una obsesión que pondrá en peligro incluso sus vidas.

A cargo hay un grupo de talentosos actores —Jake Gyllenhaal, Rene Russo y Toni Collette, entre otros— quienes brindan buenas actuaciones en un filme que logra entretener.

Ver Velvet Busssaw.

Escolta

Escolta-Netflix-1.jpg la-tercera

Escolta | Netflix

Si te gustan las películas de acción y suspenso, Escolta es un imperdible para ti.

Este thriller original de Netflix llegó en enero a la plataforma, con una historia con las mujeres como protagonistas.

Sam (Noomi Rapace), es una guardaespaldas experta en casos de armas y terrorismo, que comienza un trabajo como escolta de una chica millonaria, Zoe (Sophie Nélisse).

La joven peligra ser secuestrada por un grupo que busca robar su fortuna, por lo que Sam hace todo lo posible por cuidarla. Lo que pretendía ser un trabajo de unos días, se convirtió en una gran persecución por protegerse mutuamente, afianzando al máximo su relación.

Una producción que hará saltar varias veces, llena de suspenso y giros inesperados.

Mira Escolta aquí.

Dumplin'

Dumplin-Netflix-2019.jpg la-tercera

Jennifer Aniston en Dumplin' | Netflix

Aunque en Estados Unidos se estrenó a fines de 2018, al catálogo latinoamericano de Netflix llegó a principios de febrero de este año.

Dumplin' es la primera producción protagonizada por Jennifer Aniston para la plataforma de streaming y es mucho más que una comedia liviana sobre un concurso de belleza. De hecho esconde un discurso que no salta a primera vista.

La historia se centra en Willowdean (Danielle Macdonald), la hija de Rosie Dickson (Aniston) una ex reina y organizadora de un tradicional concurso de belleza en un pequeño pueblito de Texas. Pero la historia entre ambas es radicalmente distinta. Mientras Rosie es una escultural ex reina de belleza que intenta darle a todos en el gusto, su hija Willowdean tiene obesidad pero es amable y dulce con todos quienes la rodean.

Aunque la seguridad de Willowdean empieza a quebrarse cuando siente la presión de responder a quienes la rodean, incluida su madre, por lo que decide inscribirse para participar en el concurso de belleza a modo de protesta.

En ese momento es cuando inicia esta historia de amistad, aceptación y confianza, que aclara que la belleza poco tiene que ver con los estereotipos físicos de los cuerpos.

Mira Dumplin' acá.