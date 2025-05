¡Lollapalooza Chile 2024 ya tiene line up! Estos son los artistas de su próxima edición

Si eres un amante de la música en vivo, llegó el momento que estabas esperando. Y es que Lollapalooza Chile 2024 ya anunció su line up para su próxima edición.

Organizado una vez más por la productora Lotus, el festival vuelve al Parque Cerrillos durantes tres días, los próximos 15, 16 y 17 de marzo.

Una cita multitudinaria que ya tiene a sus artistas confirmados, con una amplia gama de géneros musicales t nombres para todos los gustos.

Desde el R&B, el soul y el jazz con la impresionante SZA, hasta los vibrantes corridos mexicanos a cargo de Grupo Frontera, la diversidad musical será la protagonista de estos tres días inolvidables.

Pero eso no es todo. Grandes nombres de la industria como The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Feid y Chencho Corleone también se sumarán a la lista de artistas que encabezarán el festival, prometiendo actuaciones inolvidables que te harán vibrar.

Ahora sí que sí Blink-182

Blink-182-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La larga espera llegó a su fin, Blink-182 regresa para Lollapalooza 2024. Los fanáticos habían quedado con las ganas en 2023, cuando la banda tuvo que cancelar todos sus shows en Sudamérica y México debido a problemas de salud, especialmente la operación del baterista Travis Barker por una fractura en su anular izquierdo.

Sin embargo, ahora, la icónica banda estadounidense de pop punk está lista para deslumbrar al público con su inconfundible energía y su impresionante catálogo de éxitos.

Otro de los artistas que se presentará es el icónico Sam Smith, quien ya participó en este mismo festival en 2019. En esta próxima edición, podrás disfrutar de sus más recientes éxitos, como 'Unholy' y 'Desire'.

Denise-Rosenthal-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Además, en Lollapalooza 2024 se presentarán varios artistas nacionales. Desde el Dj nacional especializado en música urbana Pablito Pesadilla hasta el pop de Denise Rosenthal, Cami y Francisco Victoria.

También estará presente Ana Tijoux, quien este año sumó a su larga lista de reconocimientos, el nombramiento por la revista Billboard como la tercera mejor rapera en español.

Puedes revisar a continuación el line up completo de Lollapalooza Chile 2024 en la siguiente imagen.

lineup.jpg la-tercera

Las entradas ya están a la venta. Los precios van desde los $347.200 y puedes conseguirlas a través de Ticketmaster.