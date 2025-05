Los 12 restaurantes con sabores del mar que hay que probar

Pescadería Puerto de Palos

Pescadería-16.jpg la-tercera

Es uno de los secretos mejor guardados entre los serenenses.

Instalada hace un año en el barrio residencial de San Joaquín, a la Pescadería Puerto de Palos se puede ir a comprar pescados y mariscos ultrafrescos, pero también ir en busca de preparaciones marinas para llevar a su casa.

Hace un mes, además, abrieron un segundo local en otro barrio residencial, El Rosario de Peñuelas, con la misma y tentadora oferta.

Si anda este fin de semana por allá, vaya a conocer esta nueva sucursal, porque se sorprenderá con sus empanadas de mariscos fritas ($ 2.500) y sus ceviches preparados todos con productos frescos, sin congelar.

Instálese en la terraza y pida el “mixto especial”, que tiene salmón del sur, camarones y palta Hass (desde $ 2.500 el pote). Si prefiere el pulpo, aquí preparan uno insuperable, con finas láminas de este molusco, mayonesa de aceitunas y limoneta (desde $ 3.500).

¿Qué probar entre sus empanadas fritas? La de queso y machas recién desconchadas o la de jaiba con cebollín. Ojo, que este finde largo tendrán una promoción de cinco empanadas por $ 10.000.

HORARIO: Lu. a do., 9.30 AM a 3.30 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Mulato

Probablemente si no va hace tiempo al barrio Lastarria, le cueste pensar en un buen restaurante en esta calle.

Pero hay uno de los antiguos más vigente que nunca, y que es la apuesta del chef Cristián Correa, con cocina chilena y de mercado, es decir, de lo que se encuentra disponible en el día.

Se trata de Mulato, ubicado a un costado de la Plaza Mulato Gil de Castro, y donde este fin de semana, para honrar al Mes del Mar, puede ir a probar el “pescado del día” ($ 11.500), que puede ser merluza, que se sirve sobre un delicioso guiso de porotos con mazamorra y sobre esta, cebolla escabechada.

Otro de sus imperdibles son los “erizos y huevos pochados” ($ 7.900), con lenguas de erizo sobre un huevo pochado, y acompañado de yuca frita y cebollín (asegúrese antes y llame para preguntar si tienen erizos ese día). Acompañe todo con una fresca cerveza de la casa, una pale ale, liviana y con cuerpo ($ 2.900).

HORARIO: Lu. a vi. 8.30 AM a 0.30 PM ESTACIONAMIENTO: Merced 317, $ 1.800 la hora.

The Glass

The-Glass-17.jpg la-tercera

No tiene vista al mar, pero sí una inmejorable panorámica de Santiago.

El restaurante del piso 17 del Hotel Cumbres Vitacura, The Glass, está estrenando una nueva carta este fin de semana y con mucho acento en lo marino.

El chef de ahí, Claudio Úbeda -que antes estuvo en Cumbres Puerto Varas y tuvo una pasada por el parisino Ritz- se enfocó en los productos frescos del mar, nada congelado.

De su selección, parta probando los “erizos al cajón”, una porción contundente de estos mariscos traídos de Caldera, sazonados con salsa verde y servidos dentro de un pan brioche crujiente hecho ahí mismo.

Ojo, que el toque se lo da la pequeña porción de caldo de carne que cada uno le agrega al final para darle más enjundia ($ 13.500).

De fondo, elija la “merluza austral” puertomontina, que se sirve apenas dorada, acompañada de un ragout de hongos y frutos secos, más habas salteadas ($ 13.800).

Corone todo con un postre de “tiramisú de cola de mono”, con una crema que lleva todo el sabor de ese especiado cóctel ($ 4.900).

HORARIO: Lu. a do., 12.30 PM a 4 PM (almuerzo) y 7 PM a 11.30 PM (comida) ESTACIONAMIENTO: En el lugar, subt., $ 20 el minuto.

Viña Matetic

Viña-Matetic-45.jpg la-tercera

Escondida en la Ruta G 94 F, que une a San Antonio con Valparaíso, se encuentra el Fundo El Rosario, en el valle del mismo nombre.

Ahí está la enorme Viña Matetic, conocida por ser pionera en el cultivo de syrah en clima frío, como el de San Antonio, y por su increíble restaurante Equilibrio, donde quien comanda la cocina es la chef local Gloria Silva.

Si está por la zona este fin de semana, vaya a probar los alucinantes platos marinos que prepararán para la hora del almuerzo, como el cremoso “risotto de locos y espárragos” ($ 12.900), con abundante queso parmesano, o el crujiente “pulpo grillado”, acompañado de un mousse de hongos y tapenade de aceitunas ($ 9.900).

Si prefiere compartir algo, pida la “tabla marina” ($ 16.900), que lleva tiradito de atún con tártaro de ostiones, ceviche con cebolla morada y un buen punto de limón, y pulpo grillado que puede untar en puré de apio y camarones al pilpil.

HORARIO: Ma. a do., 12.30 PM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Macerado de Algarrobo

Algarrobo-Macerado-11.jpg la-tercera

En uno de los sectores residenciales más antiguos de Algarrobo abrió hace más de un año Macerado, un restaurante donde mandan los pescados y mariscos, hechos con técnicas de fuego, como al rescoldo, caldero, el horno y la parrilla.

Uno de los platos estrella es “la vieja” ($ 9.500), un pescado de roca de sabor intenso, que va sobre una ensalada de verduras recogidas de la huerta del lugar y encurtidos caseros.

Otro es el “pulpo” ($ 9.500), cocinado a la parrilla sobre una ensalada tibia de rúculas y cebollas hechas al rescoldo.

No se pierda la langosta ($ 23.000, la mitad), traída de Juan Fernández y hecha al caldero.

Acompañe todo con uno de los cocteles de la casa, como el “tríada nacional” ($ 4.500), que lleva pisco, pinot noir y un syrup de frambuesa casero.

HORARIO: Ma., a do., 11 AM a 5 PM y de 7.30 PM a 11 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Viña Veramonte

viña-veramonte.jpg la-tercera

A la Viña Veramonte, en Casablanca, se llega en solo 45 minutos.

Por eso, resulta perfecta como una pequeña escapada para los que se quedaron en Santiago.

Vaya a descubrir en su restaurante Calicata su oferta marina, como el “salmón grillado” ($ 8.500), crocante por fuera y bien jugoso por dentro, y que llega a su mesa acompañado de un mote con verduras y un pesto de espinacas.

Si busca algo más fresco, escoja el ceviche ($ 9.100), bien contundente y preparado con pescado fresco de las caletas cercanas de Quintay y Algarrobo, como la merluza.

Lo mejor de todo es que en esta viña los niños son bienvenidos, porque pueden jugar a sus anchas en los jardines del lugar y hacer un tour pensado para ellos.

Mientras los papás recorren Veramonte, los niños van a su lado recogiendo hojas, piedras y bichitos. Y cuando a los adultos les toca degustar, los chicos pintan y prueban jugos de fruta y galletones ($ 7.000).

HORARIO: Lu. a do., 9.30 AM a 5 PM RESERVAS: Un día antes al 32.2329955 ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Tres Peces

Tres-peces-lista-jaiba.jpg la-tercera

Ubicado en una casona restaurada en el cerro Concepción de Valpo, el restaurante Tres Peces abrió a fines de febrero.

Considerado como una de las mejores aperturas de este año, ahí solo se comen pescados y mariscos provenientes de la pesca responsable, es decir, solo se usan productos capturados en temporada y con métodos de pesca sustentables.

¿Qué hay que ir a probar? Los “ostiones gratinados” ($ 5.500), que vienen de Tongoy, fresquísimos y se preparan con un gratín perfecto para no tapar su sabor.

Siga con el “caldillo de congrio” ($ 6.500), tan sabroso que de seguro entrará en el ranking de sus platos favoritos.

Y ojo: no hay que perderse el postre, el “profiterol” ($ 3.500), relleno de helado, chocolate y caramelo encima.

HORARIO: Ju. y vi., 8 PM a 11 PM Sá. y do., 1 PM a 5 PM. Lu. 21 , 1 PM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Valpo Ramen

Valpo-ramen-6.jpg la-tercera

Kenji Shinya es fotógrafo y nieto de un japonés, que después de recorrer Japón probando ramen —el clásico caldo asiático contundente, porque lleva chancho y pasta— abrió su propio local hace tres meses en el cerro Alegre.

Con una barra amplia y unas pequeñas mesas que dan hacia la ventana, ahí encontrará otras típicas preparaciones asiáticas, como el donburi, mezcla de arroz con distintos tipos de mariscos y pescados que se come en plato hondo y con palitos.

En esta línea, pida el “kaisen-don” ($ 9.000), hecho con salmón, camarones y palta, además de la base de arroz.

Otra alternativa es el “poke” ($ 9.000), atún cortado en cuadritos, macerado en soya, con la palta y la base de arroz.

HORARIO: Lu., 1 PM a 11 PM. Ma. ,12 PM a 9 PM. Ju. y vi., 1 PM a 4 PM y 5 PM a 9 PM. Sá. 12 PM a 11 PM. Do., 12 PM a 9 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

El Sureño

Restaurante-El-Sureño-6.jpg la-tercera

El paraíso del cochayuyo está enValparaíso, más precisamente en calle Serrano, en pleno barrio Puerto.

Ahí se instaló hace dos años El Sureño, una típica picada porteña, con menús baratos y contundentes y una generosa oferta de preparaciones con cochayuyo, que los dueños del local traen fresco todas las semanas desde Constitución.

A cualquier hora que vaya, puede pedir una de sus empanadas -como la de pino bien jugoso de esta alga ($ 2.500)- o sus sabrosas hamburguesas preparadas con ese mismo ingrediente: lleva cebolla morada, tomate y harto queso ($ 3.500).

¿Algo más con cochayuyo? La porción de estos rellenos con queso ($ 2.000) y las albóndigas, que no están en la carta, pero que igual puede pedir.

HORARIO: Lu. a do., 10 AM a 9 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Verso Restaurante

Verso-10.jpg la-tercera

Hace dos años que en el cerro Florida se inauguró el hotel Verso, con inmejorables vistas a la bahía, y solo a mediados del año pasado abrió el Verso Restaurante, en el tercer piso del hotel.

Con la cocina de César Sierra -el mismo chef que ha trabajado en restaurantes como el Europeo-, ahí la carta está enfocada en los productos de pescadores artesanales, por lo que cambia de acuerdo a la disponibilidad.

Entre los platos nuevos está el “tiradito de pescado de roca” ($ 7.900), que puede ser bilagay más pepino, cebolla en escabeche, un toque de hinojo, cilantro y leche de tigre.

Otro buenísimo es la “pesca del día” ($ 10.800), que puede ser merluza con ñoquis de betarraga y camote, choritos y salsa de albahaca.

HORARIO: Ma. a sá., 1 PM a 4 PM y 7.30 PM a 10.30 PM. Do., 1 PM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Mar de Amores

Mar-de-amores-2.jpg la-tercera

La especialidad de este restaurante del cerro Alegre, que abrió en abril pasado, con una linda terraza que da hacia la calle, son los pescados y, especialmente, los mariscos frescos.

De hecho, en el local hay peceras con agua de mar para sacar vivos los productos que van directo al plato, entre ellos, ostras, ostiones y erizos.

Si prueba las primeras, puede pedir las chilenas -de sabor más intenso- o las japonesas, de sabor más sutil ($ 6.500 la docena).

Otra muy buena entrada son los “camarones al pil pil” ($ 6.500), que ahí preparan con un toque justo de ajo.

Ojo, que aquí no hay pescado frito, sino solo a la plancha: atrévase con el atún ($ 7.500), que queda bien con un arroz cremoso ($ 3.500).

HORARIO: Ma. a do., 11 AM a 5 PM y 7.30 PM a 11 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Ápice en Zero Hotel

Imagínese comer con cuchillos de plata en loza de porcelana francesa y mantel blanco, con vista al mar.

Esa es la experiencia que ofrece Ápice Cocina de Mar, el restaurante que partió hace unos años en Almirante Montt y que ahora se trasladó al interior del hotel boutique Zero.

Ahí lo que ofrece el chef Iván Lara es una carta con solo dos opciones de entrada y otras dos de fondo, en la que solo encontrará mariscos y pescados de la zona.

¿Que puede tocarle? Un “ceviche de camarones” ($ 8.400), que lleva una emulsión de cúrcuma y limón.

Si no, está la opción de un “pescado del día”, que puede ser merluza, la que preparan con una reducción de vino tinto y polenta cremosa con queso parmesano de acompañamiento ($ 14.300).

HORARIO: Vi., 8 PM a 12 AM. Sá., 1 PM a 4 PM y 8 PM a 12 AM. Do., 1 PM a 4 PM. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

(Fotos por Valentina Miranda y María Ignacia Concha)