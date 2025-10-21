Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile. Foto: cortesía.

Chile será la sede de uno de los eventos deportivos más importantes del año. Esta semana, el Velódromo de Peñalolén abrirá sus puertas para recibir el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025.

La cita reunirá a más de 350 deportistas provenientes de 45 países y se desarrollará desde el 22 hasta el 26 de octubre .

Durante estos días, los mejores del mundo competirán por subir al podio y ganar el derecho a vestir el maillot arcoíris, máximo símbolo de excelencia en esta disciplina.

El recinto de Peñalolén, que fue protagonista durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, fue renovado para cumplir con los exigentes estándares de la Unión Ciclista Internacional, lo que permitirá recibir a las delegaciones en condiciones de primer nivel, según aseguran desde la organización.

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile. Foto: cortesía.

Dónde comprar entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025

Las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile pueden ser adquiridas a través de Ticketplus , la plataforma de venta oficial de boletos para este encuentro deportivo.

Los valores van desde $15.000 para las sesiones de la mañana y $20.000 para las de la tarde en el caso de adultos , mientras que los menores de edad podrán acceder con precios rebajados de $10.000 y $12.500, respectivamente.

Tales precios no incluyen el cargo por servicio, el cual se agrega en la página web de la ticketera.

El Sports Commercial Leader de Ticketplus, Álvaro Rodríguez Lavín, declaró a través de un comunicado: “Estamos viendo un interés muy alto desde el inicio. Los chilenos tienen una gran disposición a ser parte de eventos de talla mundial y este campeonato no será la excepción”.

“Esperamos que el Velódromo viva un ambiente único, con jornadas repletas de entusiasmo y energía”.

Puedes revisar más detalles sobre el encuentro deportivo haciendo clic en este enlace y comprar entradas haciendo clic en este otro.