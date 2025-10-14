SUSCRÍBETE
Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

La tercera edición de la instancia organizada por Creado en Chile y la Corporación Cultural de Lo Barnechea se desarrollará por tres días a finales de octubre. El evento es de carácter gratuito, mientras que los creadores seleccionados tendrán un espacio de exhibición y venta de sus productos.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores.

La Corporación Cultural de Lo Barnechea y la plataforma chilena que impulsa el patrimonio creativo del país, Creado en Chile, confirmaron la tercera edición de Joya Chilena, uno de los mayores eventos nacionales de orfebrería contemporánea local.

La instancia, que se desarrollará por tres días a finales de octubre, tiene el propósito de promover talentos del país y dar a conocer piezas de joyería únicas.

Según detallan los organizadores, Joya Chilena 2025 reunirá más de 60 orfebres de distintas regiones del territorio nacional.

Junto con ello, contará con conversatorios abiertos al público sobre innovación y rescate de técnicas y materias primas, además de con talleres de joyas gratuitos —previa inscripción—, con el objetivo de que personas de todas las edades puedan aprender a confeccionar piezas en papel, metal, cobre, crin, fibra vegetal y lana.

El encuentro contará con destacadas figuras consolidadas del rubro, así como con orfebres emergentes, con nuevas propuestas artísticas.

El cofundador de Creado en Chile, Manuel Labra, declaró a través de un comunicado que el evento no solo busca promover el talento y la riqueza del oficio de orfebre en el país, sino también acercar al público piezas únicas de diseño nacional que preservan el legado cultural de pueblos originarios como el Mapuche.

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores.

“De hecho, tenemos el orgullo de tener en este encuentro a Celeste Painepan, platera mapuche con más de 40 años de trayectoria, quien aprendió el oficio de su madre y su abuela, y confecciona joyas con elementos sagrados mapuche”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, Alejandra Valdés, afirmó: “La importancia que le damos en Lo Barnechea a los oficios y técnicas manuales es tan importante que junto a los talleres que hacemos durante el año se nos hace fundamental crear instancias de exhibición y venta que permitan dar a conocer y relevar la joyería”.

“Nuestro sello O+D, Oficios y Diseño, estará también presente en el encuentro con artesanos de la comuna, exhibiendo el talento local y haciendo nuevas redes para seguir avanzando. Esperamos que muchas personas visiten la muestra, que este año crece a 60 expositores con muchos destacadísimos orfebres”.

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores.

Cuándo es Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea que reunirá a más de 60 expositores

El evento es de carácter gratuito y se desarrollará entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre, de 11:00 a 19:00, en el Centro Cultural El Tranque.

Cada creador seleccionado tendrá un espacio de exhibición y venta de sus creaciones.

La dirección es Avenida El Tranque 10.300, Lo Barnechea.

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores.

Qué expositores de joyería tradicional y moderna serán parte de Joya Chilena 2025

Entre los expositores confirmados para la tercera edición de Joya Chilena se encuentran los siguientes creadores:

  • Aguaplata
  • Akucha Joyas
  • ALBA
  • Amano Atelier
  • Ana Nadjar - APTIQA
  • Apsara joyas
  • Artesanias Chilenas
  • Atis Sáez Joyería
  • Brenda Reggo Joyería Contemporánea
  • Carol Raddatz joyería de autor
  • CasaKiro Joyas
  • Chantal Bernsau
  • Chica Lecannelier
  • Constanza Bielsa
  • Copper Studio
  • Daniela Scherman Joyas
  • EvaKisSMe Accesorios textiles
  • FBM Joyas para el Alma
  • Fernanda Abarca
  • FICA
  • Icha Vizcarra
  • Ignacia Castillo Joyas
  • Jesu Echeverría joyas
  • Jorge Ramirez Orfebre
  • Joyas Moondo
  • Joyas Pascale Durandin
  • Loreto Fernández Joyería de Autora
  • Maike Siegel Joyas
  • Makuk
  • Maqui Joyas
  • Massiel Del Mar
  • Monoco Joyas
  • Montserrat Wöhlk Joyeria
  • Natalia Eyzaguirre Joyas
  • Nico Brunser
  • O.R.FEBRES
  • Orfebrería Ká
  • Pacto joyas
  • Paula Didyk Joyería artesanal
  • Paulina Godoy Joyas de Autora
  • Pepe Marín
  • Rita Soto
  • Rocío Palma Joyas
  • Rodrigo Becerra Orfebre
  • RÄMA
  • Sarrazina Joyas
  • SEBASTIAN MARINO
  • Sergio Rojas
  • Shirley Blanch Orfebrería
  • Sole Ávila Joyas
  • SPB JOYAS
  • Taller 3 - joyeras
  • Tita Cardemil Joyería
  • Valentina Canessa Joyas
  • Valeria Martínez Orfebre
  • VERONICA PIRAINO
  • Victoria Jewelry Chile
  • Yampai Orfebrería
  • Zurda

Puedes revisar más detalles e inscribirte a los talleres de Joya Chilena 2025 haciendo clic en este enlace.

