Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores.

La Corporación Cultural de Lo Barnechea y la plataforma chilena que impulsa el patrimonio creativo del país, Creado en Chile, confirmaron la tercera edición de Joya Chilena, uno de los mayores eventos nacionales de orfebrería contemporánea local.

La instancia, que se desarrollará por tres días a finales de octubre, tiene el propósito de promover talentos del país y dar a conocer piezas de joyería únicas.

Según detallan los organizadores, Joya Chilena 2025 reunirá más de 60 orfebres de distintas regiones del territorio nacional .

Junto con ello, contará con conversatorios abiertos al público sobre innovación y rescate de técnicas y materias primas, además de con talleres de joyas gratuitos —previa inscripción—, con el objetivo de que personas de todas las edades puedan aprender a confeccionar piezas en papel, metal, cobre, crin, fibra vegetal y lana.

El encuentro contará con destacadas figuras consolidadas del rubro, así como con orfebres emergentes, con nuevas propuestas artísticas.

El cofundador de Creado en Chile, Manuel Labra, declaró a través de un comunicado que el evento no solo busca promover el talento y la riqueza del oficio de orfebre en el país, sino también acercar al público piezas únicas de diseño nacional que preservan el legado cultural de pueblos originarios como el Mapuche.

“De hecho, tenemos el orgullo de tener en este encuentro a Celeste Painepan, platera mapuche con más de 40 años de trayectoria, quien aprendió el oficio de su madre y su abuela, y confecciona joyas con elementos sagrados mapuche”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, Alejandra Valdés, afirmó: “La importancia que le damos en Lo Barnechea a los oficios y técnicas manuales es tan importante que junto a los talleres que hacemos durante el año se nos hace fundamental crear instancias de exhibición y venta que permitan dar a conocer y relevar la joyería”.

“Nuestro sello O+D, Oficios y Diseño, estará también presente en el encuentro con artesanos de la comuna, exhibiendo el talento local y haciendo nuevas redes para seguir avanzando. Esperamos que muchas personas visiten la muestra, que este año crece a 60 expositores con muchos destacadísimos orfebres”.

Cuándo es Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea que reunirá a más de 60 expositores

El evento es de carácter gratuito y se desarrollará entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre, de 11:00 a 19:00, en el Centro Cultural El Tranque .

Cada creador seleccionado tendrá un espacio de exhibición y venta de sus creaciones .

La dirección es Avenida El Tranque 10.300, Lo Barnechea.

Qué expositores de joyería tradicional y moderna serán parte de Joya Chilena 2025

Entre los expositores confirmados para la tercera edición de Joya Chilena se encuentran los siguientes creadores:

Aguaplata

Akucha Joyas

ALBA

Amano Atelier

Ana Nadjar - APTIQA

Apsara joyas

Artesanias Chilenas

Atis Sáez Joyería

Brenda Reggo Joyería Contemporánea

Carol Raddatz joyería de autor

CasaKiro Joyas

Chantal Bernsau

Chica Lecannelier

Constanza Bielsa

Copper Studio

Daniela Scherman Joyas

EvaKisSMe Accesorios textiles

FBM Joyas para el Alma

Fernanda Abarca

FICA

Icha Vizcarra

Ignacia Castillo Joyas

Jesu Echeverría joyas

Jorge Ramirez Orfebre

Joyas Moondo

Joyas Pascale Durandin

Loreto Fernández Joyería de Autora

Maike Siegel Joyas

Makuk

Maqui Joyas

Massiel Del Mar

Monoco Joyas

Montserrat Wöhlk Joyeria

Natalia Eyzaguirre Joyas

Nico Brunser

O.R.FEBRES

Orfebrería Ká

Pacto joyas

Paula Didyk Joyería artesanal

Paulina Godoy Joyas de Autora

Pepe Marín

Rita Soto

Rocío Palma Joyas

Rodrigo Becerra Orfebre

RÄMA

Sarrazina Joyas

SEBASTIAN MARINO

Sergio Rojas

Shirley Blanch Orfebrería

Sole Ávila Joyas

SPB JOYAS

Taller 3 - joyeras

Tita Cardemil Joyería

Valentina Canessa Joyas

Valeria Martínez Orfebre

VERONICA PIRAINO

Victoria Jewelry Chile

Yampai Orfebrería

Zurda