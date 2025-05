Los documentales más impactantes estrenados en Netflix este 2023

El-caso-Bettencourt-3.jpeg la-tercera

El caso Bettencourt: el escándalo de la mujer más rica del mundo | Netflix

Dinero, ambición, salud mental, política y engaños fiscales forman parte del relato de la docuserie francesa El caso Bettencourt: el escándalo de la mujer más rica del mundo.

La pieza documental de Netflix que a lo largo de tres episodios revisita la escandalosa historia de la acaudalada dueña de la empresa de cosméticos L'Oréal, Liliane Bettencourt.

La que en la década del 2010 acaparó las portadas de los principales periódicos y revistas de Francia, cuando su única hija Françoise batalló en los tribunales para obtener su tutela.

En un conflicto judicial que claramente estaba movido por la ambición y que incluyó a un mayordomo, asesores, importantes políticos y al protegido de Liliane, François-Marie Banier.

Las mismas figuras que se convierten en parte central de una producción que se basa en la realidad, pero fácilmente podría convertirse en una teleserie con mucho melodrama.

Ver en Netflix

Robbie-Williams-2.jpg la-tercera

Robbie Williams | Netflix

Bordeando los 50 años de edad, Robbie Williams se suma a la lista de estrellas de la música que han decidido mostrar al mundo su historia.

La que en muchas ocasiones se relaciona directamente con la fama, las adicciones y la autoaceptación, elementos que también son esenciales en el trabajo dirigido por Joe Pearlman.

El que llegó a Netflix en la forma de cuatro episodios aunados bajo el simple, pero decidor título de Robbie Williams, donde claramente la figura británica del pop es el motor de su relato.

Uno que lleva al espectador por una narración anclada en la eterna búsqueda del artista por la exorcización de los demonios que lo han acompañado desde que se unió al mundo musical.

Cuando siendo adolescente ingresó a Take That, como se conoce de primera fuente gracias al registro personal de Williams y las entrevistas que ofreció a Pearlman en su casa en Los Angeles.

Ver en Netflix

La-vida-en-nuestro-planeta-4.jpg la-tercera

La vida en nuestro planeta | Netflix

Una vez más Netflix apuesta por combinar naturaleza y documental en La vida en nuestro planeta, serie que, como su nombre lo dice, muestra cómo los seres vivos poblaron la Tierra.

La cual consta de ocho episodios y fue realizada por Silverback Films en asociación con Amblin Television, por lo que tiene entre sus productores ejecutivos a Steven Spielberg.

Una docuserie narrada por Morgan Freeman, cuyo eje está puesto en las especies que han conquistado el planeta y recurre a la paleontología y la computación para recrear criaturas ya extintas.

Un uso de la técnica de imagen generada por computadora (o CGI, por su abreviatura en inglés) que La vida en nuestro planeta combina con emocionantes escenas reales de la naturaleza.

Las que hacen palidecer a las recreaciones digitales y se roban un relato que lleva por un viaje de 4.000 millones de años, mostrando a las diferentes dinastías que han habitado la Tierra.

Ver en Netflix

Scouts-honor-11.jpg la-tercera

Scouts honor | Netflix

En octubre de 2012, obligados por la justicia, los Boy Scouts of America hicieron públicos los casos de abusos ocurridos en su institución. Los mismos que son el eje de Scout's honor.

El conmovedor documental de Brian Knappenberger, el mismo realizador de otras piezas de Netflix basadas en la realidad, como Los juicios de Gabriel Fernández y Red de engaños.

Cuyo relato se centra en los denominados "archivos de la perversión" que se revelaron hace más de una década y en cuyas páginas se registraron miles de denuncias de agresiones sexuales.

Las mismas que eran un secreto a voces dentro de la organización también conocida como BSA -por sus iniciales en inglés- y se venían archivando desde hace décadas.

De las que en 2012 se dieron a conocer ​​1.200 casos ocurridos entre 1965 y 1985. Sin embargo, en la actualidad el número de denuncias alcanzaría la impactante cifra de 82.000.

Ver en Netflix

Desaparecida-el-caso-Lucie-Blackman-11.jpg la-tercera

Desaparecida: el caso Lucie Blackman | Netflix

Una vez más la realidad más macabra se convierte en el corazón de un espacio de Netflix en Desaparecida: el caso Lucie Blackman, el documental dirigido por Hyoe Yamamoto.

El que se enfoca en el caso ocurrido en el Tokio del 2000, cuando la joven británica Lucie Blackman se mudó a la capital japonesa por un año, pero al poco tiempo se perdió su pista.

En el inicio de una cinta que recurre a las imágenes de archivo y las entrevistas con sus principales involucrados, para revelar los detalles del crimen que estaba tras su desaparición.

Lo que realiza con los testimonios de su padre, policías y periodistas, y en forma cronológica, a diferencia de otras piezas de true crime que se mueven entre diferentes épocas.

En un relato que parte con Tim Blackman recordando cuando lo llamaron para decirle que su hija Lucie llevaba días sin comunicarse o ir a trabajar como anfitriona a un bar de Roppongi.

Ver en Netflix

Eldorado-2.jpg la-tercera

Eldorado: todo lo que odian los nazis | Netflix

Benjamin Cantu es el director del documental de Netflix que tiene como escenario clave Eldorado, el club que a fines de los años 20 fue lugar de encuentro de la comunidad queer de Berlín.

Una época en que Alemania veía el surgir el movimiento nazi, al mismo tiempo que Eldorado recibía cada noche la visita de gais, lesbianas y personas trans berlineses.

Como también heterosexuales que disfrutaban de su compañía, el baile y los espectáculos de sus artistas, en medio del ambiente de camaradería y diversidad que se respiraba en el local.

En la faceta marcada por la libertad que se contraponía a la represión que también era parte de la Alemania entre la décadas de los 20 y 30, que era propagada por el creciente nazismo.

Ya que la realización de Cantu tiene como punto de inicio lo que se experimentó en Eldorado, para desde allí desarrollar un relato donde también se expone la llegada de Hitler al poder.

Ver en Netflix

Wham-2.jpg Courtesy of Netflix

Wham! | Netflix

Wake me up before you go-go y Everything she wants son algunas de las canciones con que Wham! se convirtió en uno de los grupos pop ingleses más exitosos de los años 80.

El que, integrado por George Michael y Andrew Ridgeley, tuvo una historia corta, pero intensa, marcada por la amistad, las canciones y la búsqueda de identidad musical y personal.

La misma cronología que revisa el documental de Chris Smith (Fyre) que se une a Netflix como una de las piezas basadas en la realidad más ágiles y entretenidas de ver del último tiempo.

Cuyo relato se construye gracias a la narración en primera persona de Michael y Ridgeley, obtenida en diferentes entrevistas, junto a videos familiares, de canales, noticieros y shows de TV.

Además de los álbumes de recortes hechos por la mamá de Andrew desde el primer día de la banda, atesorando los recortes de noticias como fotografías y todo tipo de recuerdos.

Ver en Netflix

Cuiden-a-Maya-7.jpg la-tercera

Cuiden a Maya | Netflix

El documental dirigido por Henry Roosevelt revela un caso donde juega un importante papel la justicia, pero esencialmente el cómo un mal diagnóstico hospitalario puede quebrar a una familia.

La conformada por Jack y su esposa Beata Kowalski, junto a sus hijos Kyle y Maya, la pequeña y principal protagonista de una historia donde el sistema de salud y de protección infantil fallaron.

Ya que el ingreso de la niña en octubre de 2016 al Hospital Infantil Johns Hopkins, de Florida, marcó un oscuro antes y un después para los Kowalski, guiado por la pérdida y la impotencia.

Una cronología sobre enfermedad y abuso de autoridad que incluye un seguimiento a la familia y el acceso a entrevistas en las etapas legales iniciales del caso, luego de que Maya quedó internada.

Lo que ocurrió cuando tenía 10 años y ya había sido diagnosticada con el Síndrome de Dolor Regional Complejo. Pero en Johns Hopkins no conocían esa afección y sospecharon de abuso infantil.

Ver en Netflix

Baraja-la-firma-del-asesino-6.jpeg la-tercera

Baraja: la firma del asesino | Netflix

En los últimos años el true crime se ha posicionado como uno de los géneros preferidos por los suscriptores de Netflix, tanto en series, películas o documentales como Baraja: la firma del asesino.

Un espacio que revive el caso ocurrido en Madrid hace 20 años, cuando Alfredo Galán se convirtió en otro asesino serial hispano, tras matar a seis personas e intentar asesinar a otras tres.

Quien como “tarjeta de presentación” dejaba cartas de copas del naipe español, tras disparar a sus víctimas, aunque, como lo expone el segundo de tres capítulos, no fue siempre así.

En una de las diferentes revelaciones que se van sumando a lo largo del documental y abriendo muchas dudas ante un caso que tal vez no habría tenido un culpable sin un hecho crucial.

El momento en que el propio Galán se presentó ante la policía de su pueblo natal, Puertollano, afirmando que él era culpable de la serie de crímenes que comenzó en febrero de 2003.

Ver en Netflix

Los Murdaugh

Los-Murdaugh-2.jpg la-tercera

Los Murdaugh | Netflix

A inicios de marzo de 2023, un jurado de la ciudad de Walterboro, en Carolina del Sur, condenó a dos cadenas perpetuas consecutivas a Alex Murdaugh por el asesinato de su esposa y de su hijo menor. Una sentencia que vino tras meses de juicio al importante abogado del condado de Hampton.

El que aprovechándose del poder de su apellido también estafó y robó a sus clientes, en la serie de crímenes que involucró a su familia como lo revela el documental Los Murdaugh: muerte y escándalo en Carolina del Sur, que es parte del catálogo de espacios de true crime de Netflix.

El que en tres capítulos muestra cómo el abogado y su entorno se vieron involucrados en la desaparición de varias personas, partiendo en febrero de 2019 con la muerte de Mallory Beach, luego de que el hijo menor de Alex, Paul, chocara la lancha que manejaba en estado de ebriedad.

Un accidente que la poderosa familia trató de vincular con otro joven que iba en el bote, para no enlodar su nombre. Pero dos años después, sin todavía concretarse el juicio por la muerte de Mallory, otro grave hecho remeció a los Murdaugh: los asesinatos de Paul y su madre Maggie.

A lo que se suma, como revela la docuserie, las muertes de un chico que habría tenido una relación con el hijo mayor de Alex, Buster, y de la ama de llaves de su casa, junto a la drogadicción del propio abogado y el robo de dinero que hizo al estudio jurídico fundado por su bisabuelo.

Ver en Netflix

Cacería-implacable-5.jpg la-tercera

Cacería implacable: el atentado del maratón de Boston | Netflix

La serie documental que revisita la historia de los bombazos que en 2013 sacudieron a la Maratón de Boston, la fiesta deportiva que anualmente se efectúa en el Día del Patriota, reuniendo a maratonistas del mundo.

Sin embargo, su versión del 15 de abril de hace una década se convirtió en pesadilla, luego que dos bombas caseras, hechas con ollas a presión y metralla, estallaron cerca de la línea de meta.

Un pasaje de la historia reciente de Estados Unidos que revive en la docuserie dirigida por Floyd Russ y tres capítulos con un detallado relato de los hechos desde poco antes de su instante clave.

Los que tienen como su mayor fortaleza las imágenes que ayudan a recapitular los momentos que se vivieron luego de los bombazos causados por los hermanos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev.

Ver en Netflix

Waco-el-apocalipsis-texano-12.jpg Courtesy of Netflix

Waco: el apocalipsis texano | Netflix

El 19 de abril se cumplen exactos 30 años de una de las tragedias que forman parte de la historia reciente estadounidense, que Waco: el apocalipsis texano revive con dramatismo y crudeza.

La docuserie que se centra en el enfrentamiento entre agentes gubernamentales y la secta de David Koresh, el líder de los Davidianos de la Rama que se presentaba como el elegido de Dios.

El cual junto a sus seguidores, hombres, mujeres y niños, vivía en el rancho Monte Carmelo en Waco, Texas, donde además almacenaba un gran arsenal para defenderse del “mal” en el Día Final.

El cual llevó a la ATF, la agencia encargada del control de alcohol, tabaco, armas y explosivos en EE.UU., a allanar Monte Carmelo, en un fallido asalto que desató un asedio de 51 días

El que concluyó con las muertes de Koresh y 82 sectarios -incluyendo a 23 niños-, y hoy se convierte en el eje del documental que ofrece una amplia mirada a los hechos desde diferentes aristas.

Ver en Netflix

MH370.jpg la-tercera

MH370: el avión que desapareció | Netflix

La docuserie revive el caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines que se desvaneció la madrugada del 8 de marzo de 2014, tras despegar de Kuala Lumpur, en Malasia.

Un avión modelo Boeing 777 que tenía como destino el aeropuerto de Beijing, en China, con 239 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, cuyo destino continúa siendo un enigma.

Un caso que revive en los tres episodios que conforman el espacio documental dirigido por Louise Malkinson, que expone los sucesos en torno a la desaparición y las teorías sobre la misma.

Lo que se va conociendo a través de la recreación de los hechos, teniendo como principal fuente los archivos de las noticias de la época y las entrevistas a familiares de las víctimas y expertos.

Entre los que se destacan el periodista experto en aviación Jeff Wise, su colega francesa Florence de Changy y el también galo Ghyslain Wattrelos, padre y esposo de tres de los pasajeros.

Ver en Netflix

El-caso-Fourniret.jpg la-tercera

El caso Fourniret | Netflix

A casi dos años de su muerte, en mayo de 2021, el denominado Ogro de las Ardenas, uno de los peores asesinos seriales franceses, resurge en El caso Fourniret: Monique Olivier, instrumento del mal.

La docuserie gala de Netflix que a través de cinco episodios recapitula el terrible accionar de Michel Fourniret, el psicópata que entre los 80 y la década del 2000 mató a niñas y jovencitas.

El cual las buscaba y eliminaba para saciar su obsesión con la pureza, amparado en la psicopatía que, como él aseguró, habría surgido por el abuso sexual al que fue sometido por su madre.

Sin embargo, el abrumador documental pone su foco en Fourniret y en su tercera esposa: Monique Olivier, la enfermera a la que conoció por cartas cuando cumplía varios años de prisión en 1987.

Por lo que el espacio examina el rol de Olivier en los asesinatos que su marido cometió cuando estaban juntos, tratando de dilucidar si fue obligada a ayudarlo o fue su cómplice e instigadora.

Ver en Netflix

Pamela Anderson: una historia de amor

Pamela-Anderson-9-ok.jpg la-tercera

Pamela Andereson: una historia de amor | Netflix

Luego de la polémica serie de Hulu Pam & Tommy, la historia de Pamela Anderson volvió al streaming.

Claro que ahora en sus propias palabras en el documental de Netflix, donde sin maquillaje y desde su casa en Ladysmith, el pequeño pueblo canadiense en que nació, ella mismarelata los sinsabores de su vida y carrera.

Desde los abusos que sufrió siendo una niña, hasta cómo llegó a la Mansión Playboy y que vio nacer al mayor símbolo sexual de los años 90.

Por supuesto que aborda el episodio del famoso video casero con Tommy Lee, la primera sex tape viral de la historia, del que también hablan sus dos hijos y cómo les afectó.

Así, se deja ver a la persona detrás de la estrella.

Ver en Netflix