Los mejores restaurantes de barrio Bellavista

Antes una aclaración. No hablamos de bares, sino de restaurantes, por lo que hay varios lugares de barrio Bellavista que echarás de menos.

No te preocupes que ya estamos preparando una nota aparte.

Uncle Fletch

Uncle Fletch la-tercera

Si eres un fanático de las hamburguesas entonces no puedes dejar de pasar este lugar.

Dónde las protagonistas, son la cerveza y la hamburguesa. De hecho todas las salsas como el ketchup y la mayonesa se hacen ahí mismo.

¿No lo conoces? Lee la nota aquí.

Palato Gourmet

Palato-9.jpg la-tercera

¿Donde están las mejores arepas del barrio? En Palato Gourmet.

Caseras, hechas en el momento, y con más de 10 variedades que probar, incluidas opciones vegetarianas.

Lee la nota completa aquí.

The White Rabbit

The-White-Rabbit-15.jpg la-tercera

¿Dónde encuentras el mejor brunch de barrio Bellavista?

En The White Rabbit .

Este restaurante y bar con cócteles de autor, tiene una carta especial de brunch que funciona fines de semana y festivos.

Lee la nota completa aquí.

Ootoya Noodles House

Ootoya-Noodles-House-39.jpg la-tercera

¡Ramen! Ese es uno de los platos más atractivos de Ootoya, un pequeño restaurante asiático en la calle Constitución, donde encuentras ocho versiones de Ramen.

Uno de los últimas versiones en sumarse a la carta es el "omakase pork ramen" ($ 8.800) tallarines hecho en el lugar, tres estilos de preparaciones de chancho, huevo y sésamo.

Lee la nota completa aquí.

Very Kitsch

Very-Kitsch-de-entrada-listo.jpg la-tercera

Música AM y muros cargados de nostalgia y afiches antiguos.

Asi es Very Kitsch la joyita vintage de calle Bellavista, con una estética recargada y plagado de detalles de cultura Pop, como las fotos autografiadas de Zalo Reyes o el mismísimo Compadre Moncho.

Lee la nota completa aquí.

Sarita Colonia

Sarita Colonia la-tercera

Y si hablamos de estética kitsch y recargada, imposible dejar de lado a la vedette más coqueta y seductora del barrio: Sarita Colonia.

Te hablamos del restaurante de tres pisos de calle Loreto, donde la carta de presentación es la cocinatravesti, es decir, donde los sabores de países como Perú, Chile o Japón, se juntan, conviven e inspiran cada plato.

Mira las novedades de la nueva carta aquí.

Omerta-portada.jpg la-tercera

Si amas la pizza, Omertá es tu destino.

O al menos donde encuentras unas pizzas de masa delgada y elástica, de bordes más gruesos, deliciosos.

Acompañadas de una buena carta de cerveza.

Lee las novedades de la nueva carta acá.

Cevicholos en Jardín Mallinkrodt

Jardin-Mallinkrodt-21.jpg la-tercera

Probablemente conoces al chef peruano Christian Salvo, el mismo detrás del Restaurant Lima 17 enBellavista 0868.

Él es uno de los responsables de Cevicholos.

El food truck, donde encuentras desde unas deliciosas "empanas ají de gallina" ( $ 4.500), crocantes, recién fritas, a platos más que contundentes.

Un ejemplo es el "lomo saltado" ($ 7.800) que son los trozos de jugosa carne salteados al wok, con su cebollita morada, tomate y soya, acompañado de arroz.

Tal como su nombre lo dice, la especialidad son los ceviches, como el "limeño" ($ 6.900), que son dados de pescado fresco del día, con leche de tigre, cebolla, cancha y choclo peruano.

HORARIO: Ma. a mi., 6 PM a 2 AM. Ju. y vi., 6 PM a 3 AM. Sá. y do., 1 PM a 3 AM. ESTACIONAMIENTO: Subt. por Bellavista 052, $ 2.100 la hora.

La Gloria

La-Gloria-1.jpg la-tercera

Probablemente conoces esta sanguchería peruana, con locales en Manuel Montt y Huérfanos por ejemplo.

Famosa por sus sanguchitos que tienen todo el sabor del país vecino.

Te contamos que abrió otro local en calle Constitución, que se diferencia de los que ya existen por que aquí si tienen patente de alcohol.

Así que aquí puedes probar el "lomo saltado" ($ 6.490) de carne blandita y salteada al wok, con cebolla mora, cilantro y unas tentadoras papas hilo y salsa tártara.

Y acompañarlo con una "chicha perfecta" ($ 4.990) que es chicha morada, con un toque de pisco, jugo de limón y nuez moscada.

Otra opción es el de "ají de gallina" ($ 6.290), esa delicia de pollo con huevo duro y salsa de ají amarillo, acompañado de una "piscolada" ($ 4.290), que tiene pisco, jugo de limón, leche de coco, jugo de piña, jugo de chirimoya, hielo y piña fresca.

HORARIO: Do. a ju., 12 PM a 11 PM. Vi. y sá., 12 PM a 1 AM. ESTACIONAMIENTO: Subt. por Bellavista 052, $ 2.100 la hora.

Vendetta Restaurante

Vendetta-14.jpg la-tercera

Si no encuentras o no se te ocurre donde ir a comer, Vendetta Restaurante es un buen lugar.

De hecho se trata de uno de los nuevos estrenos del barrio, y es tan grande que es difícil que no encuentres un lugar.

Tiene dos terrazas, barra y espacio en el interior bien calefaccionado.

Además de una carta donde encuentras buenas opciones para picar, pizza, pastas y carnes.

Prueba la "pizza margarita" ($6.400) de masa a la piedra, bien crocante, con mozzarella, pomodoro, albahaca y aceite de oliva.

Otra alternativa son las pastas, como el "sorrentino al pesto" ($ 7.900), que son rellenos con mozzarella, ricotta, aceitunas negras y tomates secos, con pesto de albahaca y un toque de crema.

HORARIO: Do. a ju., 10 AM a 1 AM. Vi. y sá., 10 AM a 4 AM. ESTACIONAMIENTO: Subt. por Bellavista 052, $ 2.100 la hora.