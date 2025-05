Los Sopranos y Sex and the City, las series que ahora puedes ver gratis en HBO

La semana pasada, HBO anunció que liberó varias de las series de su nutrido catálogo para que pudieras verlas gratis en cualquier lugar de América Latina.

Prófugos, Euphoria, Watchmen y His Dark Materials son algunas de sus producciones ya abiertas al público general.

Ahora se suman otras dos series y son de esas que nunca faltan en los rankings de las más recordadas.

Una es Los Sopranos, la que para muchos es la mejor serie de la historia y que muestra los pasos del mafioso Tony Soprano (James Gandolfini) y su negocio criminal.

Con seis temporadas, que se emitieron entre 1999 y 2007, en HBO se liberaron las primeras dos.

La otra producción es Sex and the City, ese clásico de los 90 lleno de glamour, moda, sexo y corazones rotos, con la ciudad de New York como telón de fondo.

De esta serie, que se emitió entre 1998 y 2004, puedes ver gratis en HBO la primera temporada. En total, 12 capítulos con las andanzas de Carrie Broadshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes y Samantha Jones.

Así, suman a las que ya tenían acceso abierto en la plataforma, como la temporada 1 de Prófugos y los primeros capítulos de producciones comoEuphoria y Watchmen.

Cómo ver las series gratis de HBO

Prófugos.jpg la-tercera

Prófugos | HBO

Todas estas producciones las puedes disfrutar sin costo en las diferentes plataformas de HBO: la aplicación HBO Go, el contenido On Demand en el cable y también en su web.

Si escoges en esta última opción, no es necesario hacerte suscriptor, solo basta registrarte y buscar la sección "Freeview". Ahí se desplegarán las producciones para ver gratis.

Ojo, que no se sabe por cuánto tiempo se liberaron, así que mientras más pronto organices una maratón con estas series, mucho mejor.