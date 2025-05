Mi panorama: una noche de bares en Valparaíso

El síndrome de las noches cortas y aburridas no es exclusivo de Santiago. La bohemia también se ha esfumado de Valparaíso, cuyas calles céntricas, antes bulliciosas e iluminadas de vida, en la madrugada actual lucen tétricas, desoladas de cualquier emoción que no sea el miedo.

El Barrio Puerto, nunca muy seguro, al menos cautivaba en su trajín nocturno, mezcla de hormonales adolescentes, adultos renegados y algún valiente turista, todos pululando entre los múltiples bares y discotecas. Poco queda de ese ambiente, depredado por la inseguridad y la desaparición del transporte público, que simplemente dejó de operar por las noches.

Pero hay un sector de Valpo que resiste a quedarse acostado. No es en las alturas del Cerro Alegre, donde los porteños no suelen transitar, sino a sus pies, alrededor de la Plaza Aníbal Pinto. En las empinadas calles Cumming y Almirante Montt, donde no hace falta estar borracho para tropezarse, un pequeño circuito de bares funciona como agradable refugio ante la desolación.

Tres pequeños grandes bares de Valparaíso

Bar y Peña Folklórica El Canario.

Uno podría comenzar la noche en el Oui Oui, un estrecho local que atienden sus propios dueños, cuatro guapos franceses que abrieron este bar el año pasado. Como hay pocas mesas conviene llegar temprano y pedir alguno de sus cócteles originales. El que no falla, como lo dice su nombre, es El Amigo, un trago de campari, tequila, jugo de naranja y jengibre.

Luego se puede cruzar a la vereda del frente y entrar al Bar del Tío, otro lugar creado por un francés, pero que ya tiene casi diez años en el barrio. Sentarse en su barra de madera sería inteligente, porque sus bartenders son un espectáculo de artesanía y eficacia. Ofrecen más de veinte tragos de autor, algunos con gin propio, todos a precios razonables —$6.500 el mule de la casa— y de alta factura.

Para terminar —porque todos estos bares cierran a eso de las 1:30—, un poco de contraste. Por la subida Cumming, a dos cuadras cortas, está El Canario, un bar que también se denomina peña folclórica, donde hay cervezas de litro, jarras de borgoña y, por supuesto, sus largas piscolas. La música en vivo no falta, tampoco los versos recitados por algún joven poeta, y con eso es más que suficiente para no perder la esperanza en la noche, el último rincón que nos va quedando.