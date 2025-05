Modo avión: ¿qué es una influencer sin su celular?

Comedias adolescentes en Netflix las hay por montones y la última en llegar a la plataforma de streaming es Modo avión, una producción brasileña.

Una película que aborda una temática muy ad hoc a estos tiempos de adicción al celular.

Es la historia de Ana (Larissa Manoela), una joven influencer y toda una sensación de Instagram.

Desconectada totalmente del mundo real, un día sufre un accidente de tránsito por usar su celular, lo que la obliga a exiliarse de la tecnología y las redes sociales.

Para "desintoxicarse" del mundo digital, Ana llega a la casa de su abuelo, lugar en el que no tiene conexión ni tecnología.

Ahí, debe lidiar con su adicción al mundo virtual y generar lazos con su familia.

Con una destacada actuación de la Larissa Manoela, la interpretación de esta actriz de 19 años se presenta como lo mejor de la Modo avión.

Expresiva y muy graciosa, la brasileña no tiene nada que envidiar a las estrellas juveniles de Estados Unidos.

Nada nuevo bajo el sol

Modo Avión

Si has visto películas de adolescentes, Modo avión no te dará ninguna sorpresa.Todos sus giros ya se han visto mil veces en otras producciones: las peleas y reconciliación con su familia, la relación su abuelo y un romance forzado son algunos de los clichés de este filme.

Por otro lado, la historia cuenta cosas que no muestra. A ratos, habla de conflictos entre los personajes pero no aparecen en escena. Y cuando estos se resuelven, no generan nada en el espectador.

Dejando de lado todo eso, la película tiene varios momentos cómicos y sabe no tomarse en serio.

Algo que usa bien son las características de los personajes, exagerando a la adolescente y sus contrapartes.

Ana se ve como una chica influenciada por las redes sociales y su vestimenta es como la de las tiendas de moda, al estilo de Paloma Mami.

Junto a esto, lasdiscusiones con sus padres podrán identificar a más de una familia, aunque obviamente estas son más exageradas.

Con muchos de los tópicos de las comedias adolescentes, Modo avión es una buena producción brasileña. Si fuera gringa, de seguro se convertiría en éxito mundial.

