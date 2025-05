Ñam 2025: conoce a Mama Luz, estrella de Netflix y matriarca de la cocina colombiana

¿Ya tienes tu entrada para ÑAM 2025? El festival gastronómico más importante de Chile, y probablemente de Latinoamérica, ya tiene a la venta los tickets para sus tres días: se realizará el 28, 29 y 30 de marzo en una nueva locación, el Parque Padre Hurtado de La Reina.

Ñam-2024-4-ok.jpg la-tercera

Son más de 100 stands de todo Chile los que encontrarás en Ñam Mercado. Foto: Carolina Vargas.

A estas alturas, con la que será su versión número 12, hablamos de un evento clásico de Santiago. Y esta vez bajo el lema "Eñamórate”.

Las novedades de Ñam 2025

Será la edición más grande en la historia de Ñam. En un solo lugar habrá más de 40 puestos de comida, entrecocinerías, food trucks y carritos. Estarán locales tradicionales, como La Popular Pizza y Pan, DeCalle, o Mirai Food Lab. Pero también algunos debutantes, como Toni Lautaro, 99 Restaurante o CAOS Comedor y café.

de-fuktori-6-.jpg la-tercera

DeCalle, la propuesta de "fake cocina cocina asiática" de Benjamín Nast, que estará en ÑAM 2025. Foto: Carolina Vargas.

A todo eso se suma, por primera vez, un Ñam Bar. Tendrá lo mejor de las barras nacionales, como Siam Thai —el restobar de Barrio Italia que acaba de ser incluido entre los 50 Best Discovery—, La Vermutería, o el Bar Enigma.

También, como siempre, habrá un Ñam Mercado, con stands ofreciendo productos que dan cuenta de la despensa de Chile. Y otra novedad será la Caleta Ñam, con 16 stands representantes de la pesca artesanal.

Pero una de las principales características de este festival son sus charlas y conversaciones, donde es posible ponerse al día respecto a las tendencias gastronómicas globales. Eso es lo que propone Ñam Innova, con exposiciones en las que se construye, conversa y debate en torno a la cocina como instrumento de cambio social. Este año, como siempre, contará con invitados internacionales que seguro darán que hablar.

Entre ellos está Pablo Rivero, Mejor Sommelier del Mundo 2024 y propietario de Don Julio, el restaurante de Buenos Aires elegido como el Mejor de América Latina 2024 por 50 Best Latam. Puedes ver aquí todos los detalles sobre esta impecable parrilla.

Don-Julio-10-listo-.jpg la-tercera

El Sábado 29 de marzo a las 6.30 PM podrás ver a Pablo Rivero en Ñam Innova Foto: Agustino Mercado

Otra "estrella" es Pía Salazar, chef pastelera ecuatoriana, copropietaria junto a su esposo Alejandro Chamorro del restaurante Nuema. Pía fue elegida como la Mejor Chef Pastelera del Mundo por The World's 50 Best en 2022, y la podrás ver en el escenario el sábado 29 de marzo a las 5 PM. Para asistir debes inscribirte aquí.

Mama Luz: cocina tradicional del alma colombiana

Pero si de estrellas de la gastronomía Latinoamericana se trata, hay otra historia que no te puedes perder. Es la de Mamá Luz, apodo con el que se conoce a Luz Dary Cogollo. Del bogotano Restaurant Tolú llega esta cocinera tradicional colombiana que, en 2024, recibió el reconocimiento The Best Chef Awards en la categoría One Knife.

Cocina-1-ok-.png la-tercera

Foto: La cocina de Mama Luz

"Mi cocina nace de la necesidad, de la memoria. Empecé a cocinar sentada en las piernas de mi abuela y mis ollas hablan de ese vivir", nos cuenta Mama Luz, a quien podrás ver en el escenario de ÑAM Innova.

Pero atención: si además quieres probar sus platos, el 29 de marzo, en el marco de Ñam, Mama Luz cocinará junto a Jaime Rodríguez, del restorán Celele de Cartagena, y Nicolás Tapia, del Yum Cha —único local chileno incluido en el listado de los 100 lugares que hay que visitar de la revista Time—, donde se realizará esta cena de degustación. Todo el detalle y las reservas puedes verlas aquí.

Mama-Luz-3-.jpg la-tercera

Foto: Mama Luz

¿Pero quién es Luz Dary Cogollo? Aunque nació en Montería y creció en Ciénaga de Oro, Córdoba —parte del caribe colombiano—, Mama Luz lleva cerca de 50 años viviendo en Bogotá.

"Bajo los palos de mango, porros y cantares, aprendí esta labor de mi abuela, mis tías y mi madre. Y con el pasar del tiempo se me fue convirtiendo en lo que quería hacer toda la vida", cuenta.

Partió vendiendo un sencillo menú en las afueras de la Plaza de la Concordia, tradicional mercado colombiano. Allí llegaba con uno de sus tres hijos, un toldo y un cilindro de gas. "Partí en la calle, con unos platos muy chiquitos y estaba rodeada de estudiantes. Cocinaba para ellos, se convirtieron en mi familia y ellos me pusieron Mama Luz", dice.

Tolú-.png la-tercera

Tolú en la Plaza de Mercado de La Perseverancia, uno de los restaurantes más famosos de Mamá Luz. Foto: Tolú.

De ahí creció hasta convertirse en una figura de la capital colombiana. Ya cuenta con cinco restaurantes y más de 30 empleados. Como Tolú, en la Plaza de La Perseverancia, y Casa Mamá Luz, en La Candelaria. Su popular ajiaco fue elegido como el mejor de Bogotá.

"El ajiaco es un plato que representa los sabores de nuestro altiplano. Es una sopa básica muy típica de Bogotá, que lleva papas, mazorca, pollo y guascas (hierbas para sazonar). Cocina sencilla y tradicional", explica Mama Luz.

Tan famoso se hizo su ajiaco que hasta Netflix llegó a su local en el Mercado de la Perserverancia: con su programa Street Food Latinoamérica, convirtió a Mama Luz en estrella.

El sabor del caribe colombiano

sopa-de-maíz-Ok-.png la-tercera

Foto: Mote de queso

A la cena de Yum Cha, como también al festival Ñam, Mama Luz trae la cocina de sus orígenes, de sus mujeres y de su abuela, todas del caribe colombiano.

"Bogotá es la ciudad que me abrió las puertas, pero mis orígenes están en el caribe, en esa mezcla de culturas, donde incluso hay influencias palestinas y árabes. Esa alegría, de colores y berrenque, es la que compartimos con Jaime Rodríguez, de Celele. Todo del corazón", confiesa.

¿Hay algún plato de esa cocina que te represente tanto como el ajiaco?

"Sí. El mote de queso es una sopa espesa, que nos identifica a nosotros como caribe, como resiliencia y salvaguarda del hambre. Es una sopa que siempre está, porque el ingrediente es de fácil acceso y al alcance de todas las familias. Es la sopa que me hace recordar mi territorio".