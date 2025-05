Netflix explica en pocas palabras la monogamia y el fenómeno del K-Pop

El 6 de junio pasado se estrenó la exitosa serie documental deNetflix, En pocas palabras.

¿Su gracia? En 15 minutos explica los grandes temas de conversación actuales —desde las criptomonedas hasta la monogamia y el cómo aún existe discriminación racial en EE.UU.— en cada capítulo que va liberando los miércoles.

También se explaya de tendencias universales, como la locura detrás del fenómeno musical de Corea del Sur que conquistó al mundo y que trasciende al Gangnam Style, el K-pop.

Producida y realizada Vox —los mismos detrás de la web norteamericana detrás de esos famosos videos explicativos de varios temas de actualidad y que generan conversación— Netflix lo llevó a una serie de documentales que hasta ahora ya van en siete.

Por qué no funcionan las dietas

El capitulo parte contando la cantidad de dólares que mueve la industria de las dietas en EE.UU. al año: 66 mil millones en libros, pastillas, suplementos y charlas, entre otros.

Y plantea una pregunta interesante que se va resolviendo en 14 minutos: ¿Por qué no funcionan las dietas?

Básicamente por tres razones y una de ellas es que as dietas funcionan porque la mayoría de las personas no puede seguirlas. O porque genera cambios momentáneos en su alimentación, pero no los hace como parte un nuevos sistema de vida que se prolongue por el resto de sus días.

Eso para empezar. Pero seguir, habla de aspectos como que casi todas las dietas que circulan en el mundo publicitario y editorial carecen de base científica: la de Atkins, la Paleo, el Método Gres y la que se enfoca en los grupos sanguíneos.

Y lo importante es que la urgencia que tiene, al menos EE.UU. de reducir esos índices de obesos en su país, que responden a que entre los 80 y el 200o, la ingesta de calorías por norteamericano aumentó en un 500%

Si quieres escuchar las razones y los engaños detrás de varias ideas que existen sobre las dietas, tienes que ver este capítulo.

Lo difícil de la monogamia

Este capítulo documental de En pocas palabras de la "Monogamia" parte afirmando que los seres humanos, por herencia genética ancestral, son pésimos monógamos. Y si es así, ¿por qué seguimos insistiendo en serlo?

Aunque se escucha el testimonio de varias parejas que han sido felices por décadas, las razones más bien responden a un tema de orden social y no algo ancestral y biológico. Algunas parejas indias se casaron y se comprometieron con la fidelidad por arreglo; otras, porque así les enseñaron que debía ser.

Pero si se atiende a la biología, como dice un experto, no hay por dónde comprometerse con la monogamia. Como descendientes de los bonobos y los chimpancés, quienes no tienen pareja única y son reconocidos por sus parejas varias, los seres humanos no están programados para mantenerse al lado de una sola pareja sexual en su vida.

La brecha salarial racial en EE,UU.

"Los que tienen obtendrán y los que no perderán", cantaba Billie Holliday, una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes del jazz para cantar sobre las brechas que existían entre las oportunidades de los negros y los blancos en EE.UU.

Y el capítulo llamado así, "la brecha salarial racial", explica la historia de este fenómeno desde que las tierras que se repartieron a los afroamericanos después de la Guerra de Secesión, les fueron arrebatadas al poco tiempo.

Interesante es la cuña en la que la ex primera dama, Michelle Obama dice que cada mañana que despertaba en la Casa Blanca, se acordaba que esa estructura había sido levantada por esclavos. Ellos, para no seguir posponiendo el sueño estadounidense.

Jay-Z, el rapero y ya empresarios estadounidense casado con Beyoncé, aún se inspira en las injusticias raciales para entonar sus canciones, muestra este capítulo del documental de Netflix.

Puedes verla haciendo click acá.