Netflix por y para mujeres: 35 series y películas para ver este 8 de marzo (y todo el mes)

El catálogo de la plataforma de streaming es generoso en producciones destacadas dirigidas y protagonizadas por mujeres.

Por eso, armamos una guía con 35 series, documentales y películas donde ellas son las protagonistas, ideales para ver este 8 de marzo en el Día de la Mujer en Netflix.

Fragmentos de una mujer | Netflix

El primer largometraje en idioma inglés del realizador húngaro Kornél Mundruczó se basa en la obra teatral homónima, escrita por su pareja creativa y en la vida real, Kata Wéber, donde una mujer enfrenta la presión de su entorno luego de un traumático evento.

Tras su debut en festivales de cine y un limitado paso por salas de EE.UU. y Reino Unido, lleg a Netflix para su estreno mundial, ni más ni menos que bajo la producción ejecutiva de Martin Scorsese.

Narra el drama de Martha (interpretada por una inmejorable Vanessa Kirby), una mujer en la treintena que junto a su pareja, Sean (Shia LaBeouf), esperan la llegada de una hija. El parto deciden hacerlo en casa, asistido por una partera.

Pero las cosas no salen como esperaban y tras unos minutos con vida, la niña muere en brazos de su madre. Un trágico acontecimiento que cambiará para siempre las existencias de sus protagonistas, en especial la de Martha, quien se siente juzgada por su entorno.

Una cinta que nunca cruza la barrera de lo melodramático y mantiene latente su origen teatral y que alcanza instantes de perfección gracias al nivel de su elenco, entre las que destacan la experimentada Ellen Burstyn, un sólido LaBeouf y, especialemente, Kirby, ratificando así su Copa Volpi a Mejor Actriz en el Festival de Venecia.

Orange is the New Black | Netflix

Creada por Jenji Leslie Kohan, Orange is the new black, con seis temporadas, es una de las series más populares de Netflix, siendo un drama cómico que demuestra que un trabajo realizado por una mujer crea grandes personajes femeninos.

Pero esta historia se basa en un libro autobiográfico llamado Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres. Escrito por Piper Kerman relata sus años en prisión con distintas reclusas, dando una mirada real de lo que se vive en prisión.

La historia estrenada el 2013 cuenta la vida de Piper Chapman (Taylor Schilling), quien es condenada a 15 años de prisión por un lío con narcotraficantes. Ya cumpliendo su condena en la Penitenciaría Femenina de Litchfield, Chapman se encuentra cara a cara a su ex enamorada Alex (Laura Prepon), a quien ella responsabiliza de su desgracia.

Ya adaptada a su overol naranja, la protagonista debe aprender a convivir con las otras reclusas que manejan sus propios códigos. En cada capítulo conocerás cómo es el día a día en una cárcel femenina y cómo Chapman gana el respeto de las otras internas.

What Happened, Miss Simone?

What Happened, Miss Simone? | Netflix

Este documental producido por Netflix y dirigido por Liz Garbus, recoge declaraciones, entrevistas y actuaciones de la vida y obra de Nina Simone. Esta destacada artista afroamericana no solo fue reconocida por su aporte a la música, sino también por su fervorosa lucha por los derechos civiles de los negros.

What Happened, Miss Simone? nos traslada a las raíces de Nina, donde se narra el dolor de la “sacerdotisa del soul”, quien nunca logró su verdadero sueño de ser una pianista clásica. Un oficio que en esa época solo para blancos.

Su furiosa voz hizo vibrar cada escenario en que se presentó. Esa ira y frustración que contuvo en su existencia como mujer negra, la transformó en fuerza y resistencia contra la hegemonía blanca.

En las casi dos horas de documental veremos el lado menos conocido de la artista, quien incluso defendió el movimiento armado de la lucha racial.

Madres paralelas | Netflix

Con una carrera tan extensa como generosa en títulos y conflictos, Pedro Almodóvar ostenta con orgullo el ser considerado uno de los directores claves de la cinematografía española. Algo que reafirmó con Madres paralelas.

En su película número 22, el cineasta manchego apuesta por una narración un poco más lineal, pero igual de emotiva y embriagadora, para centrarse de nuevo en la presencia de la madre, una constante de su filmografía.

La cual aquí se duplica en las figuras de Janis Martinez (Penélope Cruz) y Ana Manso (Milena Smit), una madura fotógrafa y una jovencita que acuden a la misma maternidad el día en que coincidentemente dan a luz a sus respectivas hijas.

Aunque el inicio del relato presenta otro eje argumental: la búsqueda de los restos de un grupo de hombres que fueron hechos desaparecer por los falangistas a inicios de la Guerra Civil Española, dentro de los cuales se contaba el bisabuelo de Janis.

Una cinta donde Almodóvar combina maternidad y memoria histórica para confirmar su talento y singularidad como autor. En una muestra depurada del melodrama que cruza su carrera, donde resalta el trabajo de Penélope Cruz.

Mujeres grandes y pequeñas | Netflix

El taiwanés Joseph Chen-Chieh Hsu dirige la que es una de las películas Netflix 2021 que vale la pena ver y que por ahora está pasando despercibida en su catálogo.

Fue una de las grandes nominadas en el reciente festival de cine Golden Horse, gracias a la historia de Lin Shoying (Chen Shu-Fang), un mujer que vive al sur de Taiwán y que, cuando prepara su celebración de cumpleaños, se entera de la muerte de su esposo, quien la abandonó hace 20 años con tres hijas y quien le fue infiel en muchas ocasiones.

Sin embargo, no está dispuesta a que nada ni nadie empañe su fetejo y continúa con este, mientras preparan la ceremonia funeraria. Y a pesar de que las nubes de la desgracia parecen oscurecer los días de estas mujeres, la fuerza que unifica sus diferentes personalidades las hace soportar los embates de la vida.

Una sucesión de melodramáticas situaciones que su director logra iluminar con la calidez de sus personajes y algunas cuotas de humor.

Hannah Gadsby: Nannette | Netflix

Probablemente nunca oíste hablar sobre la comediante australiana Hannah Gadsby, pero cuando veas su show de stand-up Nanette, no quedarás indiferente a las temáticas que allí trata. Ella es una lesbo-feminista de pies a cabeza.

De forma innovadora al tradicional formato que estamos acostumbrados para este tipo de espectáculos, desmenuza a los hombres blancos heterosexuales y su “penita” por la pérdida de la superioridad social, y aborda las vivencias de una mujer que sufre en un mundo que no la acepta. Pero su estilo no es la victimización y sí crear consciencia a través de su monólogo.

Un show con vaivenes de emoción. Hannah hacer reír a carcajadas cuando relata la divertida situación al ser confundida por su apariencia con un hombre, pero deja en estado de shock al público cuando cuenta una impactante anécdota personal.

La hija oscura

La hija oscura | Netflix

Aunque ya había probado y comprobado su capacidad actoral en la TV y el cine de Reino Unido, no fue hasta que protagonizó La favorita y The Crown que Olivia Colman fue reconocida mundialmente. Un talento que reafirma con creces en La hija oscura.

El drama de Netflix protagonizado por la intérprete nacida hace 47 años en Norwich, Inglaterra, que marca el debut de su colega estadounidense Maggie Gyllenhaal en la dirección y convierte en imágenes las páginas del libro homónimo de Elena Ferrante.

En un rol que la aleja de las monarcas o la detective Miller de Broadchurch, y la pone bajo la piel de Leda Caruso, una profesora de literatura en una importante universidad estadounidense que ha decidido tomarse unas vacaciones en un rincón de la costa griega.

Un lugar donde se produce un hecho que lleva a la protagonista a conectarse con su pasado, rememorando una situación similar que vivió cuando una de sus dos hijas se perdió durante un paseo en la playa y también cuando se alejó de ellas por algunos años.

En una situación que va dibujando la compleja personalidad de Leda y su posición frente a la maternidad, donde muchas veces se ve un tanto asfixiada como mujer y profesional.

Las combatientes | Netflix

Una nueva mirada de la Primera Guerra Mundial es la que ofrece esta serie, creada por Cécile Lorne y Camille Treiner, y coproducida por Francia y Bélgica.

Eso, porque tiene como escenario la Gran Guerra, pero la revisita a través de las vivencias de cuatro mujeres.

Lo que realiza a lo largo de ocho episodios donde sus protagonistas no solo lidian con la crueldad del enfrentamiento armado, sino que también con sus diferentes problemas personales.

En un espacio cuya narración se inicia a fines del verano boreal de 1914, cuando la Primera Guerra Mundial alcanza el noreste de Francia y las fuerzas galas intentan contener el ataque alemán.

En especial en el sector de los Vosgos, donde se conocerán cuatro mujeres muy diferentes: Suzanne (Camille Lou), Marguerite (Audrey Fleurot), Caroline (Sofia Essaïdi) y Agnès (Julie de Bona).

Buenos días, Verónica

Buenos días, Verônica | Netflix

La novela homónima de Andrea Killmore -seudónimo de la criminóloga Ilana Casoy y el escritor Raphael Montes-, que se convirtió en superventas en Brasil, es la base de esta serie.

Su protagonists es Verônica (Tainá Müller), una policia que está investigando dos casos relacionados con la violencia de género.

En cada uno de sus ocho capítulos va mostrando al público tanto las vivencias de Verônica como también las de su principal y elusivo antagonista, Brandão, quien utiliza su aguda inteligencia para someter a su mujer y esquivar a la justicia

Una serie cruda y directa, que hace visible el drama de la violencia contra las mujeres no solo en Brasil sino también el resto de Latinoamérica.

Period. End of Sentence | Netflix

Esta es una producción que hará emocionar a todas las mujeres.

Se trata de un documental de 26 minutos que cuenta la historia de un grupo de mujeres de un pueblo rural en India, que se unen para fabricar toallas higiénicas para todas en el pueblo.

En un lugar donde la menstruación es sinónimo de tabú, ni mujeres ni hombres saben bien qué es y hablan del tema con mucha vergüenza. Es más, ni siquiera saben qué es una toalla higiénica.

Period. End of Sentence ganó un Oscar a Mejor Corto Documental este 2019, arma un relato completo, emocionante y profundo sobre el empoderamiento femenino.

Feministas: ¿qué estaban pensando?

Feministas: ¿Qué estaban pensando? | Netflix

En 1977, la fotógrafa Cynthia McAdams hizo un libro con fotografías de varias mujeres, famosas y otras no tanto, que dejaron de lado las restricciones culturales y se mostraron naturales. La idea era ver si el feminismo se podía capturar en imágenes, comprobar si éste se transmitía en una foto sin poses.

Este interesante documental de una hora y media vuelve a esas protagonistas y a esos tiempos para valorar lo que hicieron, pero también para saber cuánto han avanzado los derechos de las mujeres después de cuatro décadas.

Entre sus protagonistas están las actrices Jane Fonda y Lily Tomlin, la escritora Gloria Steinem y la pintora Judy Chicago.

Poco ortodoxa | Netflix

Esther Shapiro (Shira Haas), la protagonista de Poco ortodoxa, es una joven de Nueva York que vive en una comunidad judía ortodoxa, una de las ramas más conservadoras de esta religión.

Criada para ser una esposa y ama de casa ejemplar, Esther nunca recibió una educación más allá de lo que Dios y su religión dicen.

Pero un día decide escapar de Nueva York viajando a Berlín, donde vive su madre, quien abandonó esta comunidad hace varios años.

Ahí conoce un grupo de jóvenes que estudian música en un conservatorio y ahí comienza también el camino de liberación que muestra esta gran miniserie, basa en hechos reales que están plasmados en el libro del mismo nombre.

Las Chicas del Cable | Netflix

Ambientada en Madrid del 1928, esta serie muestra a cuatro amigas telefonistas buscan ganarse un espacio en la sociedad a punta de lucha y trabajo, en una sociedad machista en España.

El hilo central de la serie versa sobre la inserción de las mujeres a la fuerza laboral.

Con distintas luchas dentro de la empresa telefónica, incluso una búsqueda por la alcaldía de Madrid, donde una de las protagonistas se vuelve una fuerte candidata respaldada por ese sentimiento de igualdad que muchas mujeres españolas reclamaban.

Pero sus luchas siempre se ven en conflicto por la misoginia y los engaños que continúan reinando en una sociedad española.

La amistad y diversidad une el destino y objetivos de cada una de las protagonistas. La búsqueda de la independencia de los hombres es una meta que estas mujeres están dispuestas a alcanzar.

Moxie | Netflix

En su segunda cinta como directora, la comediante Amy Poehler (Parks and recreation) deja atrás al maduro grupo de amigas de su ópera prima, Wine country, y se centra en la adolescente Vivian Carter (Hadley Robinson).

Ella es la protagonista de un relato simple y ágil, basado en la novela homónima de Jennifer Mathieu, que tiene como punto de partida el inicio de un nuevo año escolar en la secundaria Rockport.

Ahí, Vivian es una estudiante que prefiere no hacerse notar y atenta a la lista que determina a las “mejores” estudiantes en sexistas categorías como “la más obediente”. Pero los aires de cambio empiezan a soplar con la llegada de una nueva estudiante, Lucy (Alycia Pascual-Peña) y desde el primer momento no oculta sus opiniones, convirtiéndose en blanco de maltrato por parte del popular Mitchell (Patrick Schwarzenegger).

Alentada por la recién llegada y sus ideas sobre misoginia y desigualdad, Vivian hace lo impensado en alguien con su tímida personalidad: inspirada en los fanzines que su mamá guardaba de sus días de rebeldía juvenil, publica de manera anónima un folleto exponiendo la actitud agresiva y misógina de sus compañeros, en especial la de Mitchell.

Un fanzine al que bautiza Moxie, a pesar de ser un término en desuso, y que se convierte en el primer paso para que las estudiantes de Rockport expongan la discriminación que sufren a diario, tanto por género, raza, opción sexual o simplemente la forma en que visten.

La princesa Mononoke

La princesa Mononoke

Imagen promocional

La Princesa Mononoke (1997) es una de las historias favoritas de los fanáticos de Studio Ghibli, el estudio de animación más importante de Japón.

Su protagonista es, además, un ícono en la lucha medioambiental y uno de los grandes personajes femeninos del cine animado.

Se centra en un periodo feudal fantástico de Japón y trata sobre la lucha entre los guardianes del bosque y los humanos que desean profanar y saquear los recursos naturales. Es en ese contexto que aparece Mononoke, una joven que defiende el medioambiente de la arrasadora humanidad.

Y es que Mononoke, al igual que Mulan, no es la típica princesa. Es más bien una guerrera de armas tomar, que no espera a su amado sino que ella lleva su lucha. Es más, en gran parte de la película no tiene tiempo para el romance, ya que ella esta más preocupada de valerse por sí misma.

¿Otra razón para no perdérsela? En 1997 fue reconocida como Mejor Película por los premios que entrega la Academia de Japón.

Inconcebible | Netflix

Esta serie de Netflix se basa en un artículo del 2015 publicado en The Marshall Project y ProPublica y que más tarde ganaría un Pulitzer, titulado An Unbelievable story of rape(en español: La inconcebible historia de una violación).

Ahí, se da a conocer la durísima historia de una joven mujer que fue violada y luego violentada por el sistema policial que, supuestamente, debía apoyarla.

En 2019, Netflix llevó esta historia a la pantalla chica en esta serie producida por Susannah Grant, conocida por su trabajo en la cadena de televisión CBS, y protagonizada por las ganadoras del Emmy, Toni Collette y Merritt Wever, que en este drama encarnan a las detectives Grace Rasmussen y Karen Duvall, respectivamente.

La historia de Inconcebible se centra en Marie Adler, una joven de 18 años que luego de una noche algo extraña, es violada brutalmente por un desconocido en su propia habitación.

Tras hacer la denuncia correspondiente y de recibir un trato decepcionante, poco empático y profundamente misógino por parte del detective a cargo, la joven comienza a cuestionar si lo ocurrido es real o no. Finalmente, sin siquiera ponerse en el lugar de la víctima, el policía obliga a la mujer a admitir que ha mentido, silenciando su dolorosa verdad.

Este acto (el de "mentir" acerca de su violación) la lleva a sufrir un rechazo total por parte de su círculo cercano, aislándola aún más, afectando su vida laboral y sentimental de una forma irreparable.

Gaga: Five Foot Two

Gaga: Five Foot Two

Foto: Netflix

Este documental es un seguimiento a la estrella del pop, Lady Gaga, mientras graba y lanza su álbum de 2016, Joanne, y prepara uno de sus conciertos más importantes: el que dio en febrero de 2017 en el intermedio del Super Bowl, la mediática final del campeonato de fútbol americano.

El filme —exhaustivo y entretenido— sorprende al mostrar aspectos íntimos de la cantautora, como su pena tras una ruptura sentimental reciente o el gran dolor físico que la afecta y que la lleva al llanto desconsolado y a buscar toda la ayuda terapéutica que puede conseguir.

Dura una hora y 40 minutos y es ideal para los que quieren conocer un poco más de esta estrella del pop y de cómo se relaciona con su familia a partir del disco Joanne, dedicado a una tía de la cantante que murió muy joven a causa del lupus.

Enola Holmes | Netflix

Millie Bobby Brown, mejor conocida como Eleven de Stranger things, produce y protagoniza esta película, que lleva a la pantallas las aventuras de la hermana menor del famoso detective Sherlock Holmes, Enola, un personaje adolescente de las novelas de la estadounidense Nancy Springer.

El relato se ambienta en la campiña inglesa a comienzos del siglo XIX, donde la joven vive con su madre, Eudoria (Helena Bonham Carter). Pero justo cuando cumple 16 años, su liberal mamá desaparece, obligándola a contactar a sus casi desconocidos hermanos mayores: Mycroft (Sam Claflin) y Sherlock (Henry Cavill).

Mientras el segundo se enfoca en buscar pistas que ayuden a encontrar a la matriarca de la familia Holmes, Mycroft decide convertirse en tutor de su hermana menor y preocuparse de que reciba la educación adecuada para una señorita de su edad.

Ante la posibilidad de perder su libertad, Enola decide escapar de casa con el juego para descifrar pistas y así encontrar a su madre. Una incesante búsqueda que va conformando un relato de dos horas que nunca pierde efectividad ni entretención.

Grace and Frankie | Netflix

Dos grandes, históricas y fuertes actrices como Jane Fonda y Lily Tomlin solo pueden traer una gran serie. Y es que estas amigas llevan ya bastante tiempo involucradas como activistas feministas e incluso de la comunidad gay, y actualmente contra el cambio climático hecho que las ha llevado detenida varias veces.

Pero en esta serie, iniciada en el 2015, sus personajes no se aleja demasiado a quienes son realmente estas actrices. Grace and Frankie trata sobre estas inseparables amigas que han vivido juntas -luego de que sus maridos les confesaran ser una pareja gay- casi un sueño para muchas hoy en día.

Ambas se ayudan y están juntas en todo, acompañándose cuando pareciera que ya no les queda nada, incluso para labores tan simples como como ayudarse mutuamente a pararse del sillón, cuando el dolor en las articulaciones las aqueja. Así podrás ver cómo estas increíbles mujeres de más de 70 años comienzan un nuevo negocio para empoderar a la tercera edad y las mujeres en el placer sexual.

Con enredos, algunos dramas y muchas risas, te introducirán en el mundo de la vejez. Esta vez, eso sí, te mostrará de una manera sutil, pero no por eso menos agresivo, lo que se quiere de las mujeres cuando llegan a la tercera edad: estereotipos e, incluso, el trato peyorativo de las generaciones más jóvenes.

Miss Americana | Netflix

En este documental, la directora Lana Wilson nos adentra en la vida de la cantante de pop, que además de tener que pasar por el asedio de los fans, debió experimentar en carne propia el machismo de la industria.

El documental muestra desde los inicios de su carrera y hace hincapié en hechos que la enfrentaron a la misoginía de la industria musical. Como lo ocurrido en los MTV Music Awards de 2009, cuando Swfit, con 17 años, ganó la estatuilla a Mejor Video Femenino por You belong with me y donde Kanye West subió al escenario para decir que ese trofeo en realidad lo merecía Beyonce.

Luego, el rapero vuelve a violentarla al dedicarle un par de líneas nada amables en su canción Famous.

Años más tarde, la cantante se enfrentó en un juicio contra un presentador de radio que la manoseó y debió callar a varios hombres que la aconsejaban no meterse en política.

Dañada por sus inseguridades, el calvario de la fama y el machismo, Swift decide tomar las riendas de su vida y de su carrera y liberarse de las mordazas con la grabación de su disco del 2019 Lover.

Natalia Valdebenito: El especial

Natalia Valdebenito: El especial

Foto: Natalia Valdebenito: El Especial | Netflix

La standupera Natalia Valdebenito es, quizás, una de las feministas más reconocidas de Chile. Un humor que explotó en el Festival de Viña del Mar 2016.

Irreverente como nunca, el especial de Natalia Valdebenito para Netflix desmitifica muchas creencias sobre las mujeres. Se ríe del sexo casual, reclama por sus derechos reproductivos y se burla de la fragilidad de los hombres.

Pese que el lenguaje es chileno puro (con bastante modismos propios del país), los tópicos tratados en su stand-up se entienden y se comparten en la mayoría de los países. No por nada Natalia es una de las pocas comediantes chilenas que están en Netflix.

She's gotta have it | Netflix

La serie She's gotta have it es la adaptación para la televisión del clásico del cine homónimo estrenado en 1986.

Esta versión para Netflix, que dirige el propio Spike Lee, mantiene la misma esencia que el film que hace 30 años atrás fue furor. Siendo tan contemporánea su temática de abuso y violencia contra la mujer, lo que no la hace ajena al espectador.

Negada a que la etiqueten o critiquen su modo de vida, Nola Darling (Tracy Camilla Johns) es una artista veinteañera del Brooklyn que lidia con cómo definirse a sí misma. Mientras lo intenta, realiza trabajos que no le gusta para mantener las cuentas pagas. Independencia total de hombres.

Sin querer ser parte de los cánones tradicionales, a ella no le importa el número de hombres con los se puede acostar, eso no la define. La protagonista apuesta por el poliamor. Mientras muchos la critican, ella solo es ella. Una gran mensaje de aceptación a quien uno o una es, sin importar lo que digan.

El viaje de Chihiro

El-viaje-de-Chihiro.jpg la-tercera

Foto: Promocional

El Viaje de Chihiro es una de las películas más queridas y, para muchos, la mejor de Studio Ghibli.

Ganadora al Oscar a Mejor Película de Animación en 2002, esta historia se destaca y es importante por su pequeña protagonista femenina, que debe de armarse de valentía para una difícil tarea.

Es Chihiro, una niña de 12 años que durante una mudanza queda atrapada en un mundo mágico y sobrenatural. En este sus padres se convierten en cerdos y la joven deberá buscar la forma de liberarlos y volver a la normalidad.

Lo que la mueve es su propia valentía y su desafío por salva a su familia, siendo une ejemplo para muchas niñas

Además, en Netflix puedes ver otras películas de Studio Ghibli con grandes personajes femeninos como Kikis: entregas a domicilio, Nausicaa del Valle del Viento, El cuento de la Princesa Kaguya y El regreso del Gato.

Ladies First

Ladies First

Ladies First | Netflix

Para una chica pobre en India, llegar lejos no es un objetivo de vida. Pero en el documental biográfico de Deepika Kumari, esta premisa queda en el pasado.

La pobreza y desigualdad de género es un factor común para la gran mayoría de las mujeres en el mundo.

En los 39 minutos que dura este documental, verás una historia de resiliencia y poder femenino, que llevó a esta joven atleta a ser la mejor arquera del mundo con tan solo 18 años. Sus flechas llegaron más lejos que las de un hombre.

Gambito de dama | Netflix

Después de su debut protagónico en la aplaudida película La bruja (2015), el futuro en la actuación de Anya Taylor-Joy se veía auspicioso. Hoy, tras series y cintas como la reciente versión de Emma (2020), la joven actriz reafirma su talento en Gambito de dama.

Es la miniserie original de Netflix que lleva a la pantalla la novela homónima del escritor estadounidense Walter Tevis (El buscavidas, El color del dinero), mostrando a Taylor-Joy bajo la piel de su personaje principal: la prodigio del ajedrez Beth Harmon.

Ella es una joven que de niña, tras la muerte de su madre, vivió en un orfanato y que encontró en el ajedrez un refugio a la soledad.

De hecho, participa en varios torneos, donde gana cada partida con facilidad, a excepción del abierto de Las Vegas, que pierde ante Benny Watts (Thomas Brodie-Sangster).

Chavela

Chavela | Netflix

Nunca hubo ni habrá nadie como María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, o simplemento Chavela Vargas, como la conoció el mundo.

Cuando en el México de los 50 las cantantes de rancheras las interpretaban con florituras vocales, las manos en jarra, vestidos coloridos y cuidadosamente maquilladas, apareció Chavela con su estilo directo, parco, pelo corto y vestida de manera masculina.

Su vida revolucionaria y totalmente punk se aborda en este inspirador documental de 2017, de las directoras Catherina Gund y Daresha Kyi, que releva la figura de esta cantante que abrió caminos, no solo en la música, sino también en la sociedad mexicana, especialmente para las lesbianas.

Desde su infancia en Costa Rica hasta su triunfal regreso a los escenarios convertida en una artista de culturo, se repasán aquí junto a sus romances -Frida Kahlo incluida- sus problemas con el alcohol, su soledad y también la admiración de seguidores y amigos como Pedro Almodóvar y Miguel Bosé.

Chicas perdidas | Netflix

A lo largo de dos décadas, un sicópata atacó a varias jóvenes en la costa de Long Island, en Estados Unidos. Un caso que todavía no se ha cerrado del todo, ya que nunca se descubrió al autor, y que revive en Netflix con Chicas Perdidas.

Este drama original de la plataforma que tiene como base la novela Lost Girls, del periodista Robert Kolker, y como eje de su relato a Mari Gilbert (Amy Ryan), quien al inicio de la cinta vive con sus dos hijas pequeñas en el poblado de Ellenville.

Una historia que hoy llega a la pantalla de Netflix, bajo la dirección de la documentalista Liz Garbus, con una mirada inquietante y algo sombría, que no dejará indiferente a nadie.

GLOW, tercera temporada | Netflix

Si hablamos de mujeres empoderadas y luchadoras, las protagonistas de GLOW pueden ser un ejemplo a seguir del compañerismo entre mujeres.

Basada parcialmente en el programa de televisión de los 80 de lucha libre del mismo nombre, esta entretenida comedia de Netflix fue creada por Liz Flahive y Carly Mensch junto a Jenji Kohan, quien está detrás de Orange is the New Black, y centra su relato en un grupo de mujeres que, junto a un rupturista director de cine y un aproblemado productor, intentan hacer un programa de lucha libre de mujeres para televisión.

Más allá de la acción y preparación propia de la lucha libre, la serie es mucho más sobre la amistad, el compañerismo y el cumplir sueños de vida, donde además la segunda temporada que cuenta con un hilo que critica fuertemente a la industria hollywoodense y los abusos sexuales que ha cometido contra numerosas mujeres.

Muñeca Rusa | Netflix

Esta exitosa serie de Netflix tiene sólo mujeres al mando.

Muñeca Rusa es producida por tres mujeres: Leslye Headland y Jamie Babbit, a quienes se les une Natasha Lyonne, que también es la protagonista de esta historia.

Natasha Lyonne (sí, la misma que encarna a Nicky en Orange is the New Black) le da vida a Nadia, una chica fanática de la noche y las fiestas. Todo comienza en la celebración de su cumpleaños, cuando por varias situaciones desafortunadas muere y revive varias veces en el mismo lugar.

Pasa por la misma noche muchas veces, desesperándose en un carrusel entre la vida y la muerte. Ahí Nadia se ve envuelta en varias aventuras para descubrir qué le está sucediendo.

Una serie que te invita a un viaje reflexivo y creativo, con varios toques de humor negro, además de una protagonista extremadamente querible.

Escolta | Netflix

Si haces memoria, probablemente recuerdes pocas películas de acción y suspenso protagonizadas sólo por mujeres.

Así es Escolta, una producción original de Netflix dirigida por Vicky Jewson que muestra la fuerza y el empoderamiento femenino con una historia que probablemente te hará saltar varias veces frente a la pantalla.

Sam (Noomi Rapace) es una guardaespaldas con experiencia en casos de terrorismo, y acepta un trabajo para resguardar a Zoe (Sophie Nélisse), una joven millonaria que peligra ser secuestrada para robar su fortuna.

El escenario se pone cada vez peor para Zoe, por lo que Sam debe luchar por cuidarla hasta el final. Así, se ven envueltas en varias aventuras para salvarse mutuamente, afianzando cada vez más su relación.

La chica nueva

La Chica Nueva | Netflix

El catálogo de Netflix esconde varias series y películas que son auténticas joyitas. Una de ellas es La Chica Nueva, una serie tailandesa que pasó bastante desapercibida en su estreno a fines de 2018.

La historia se centra en Nanno (Chicha Amatayakul), una dulce e inteligente chica que se integra como la nueva estudiante en un colegio acomodado del país asiático. Ahí, rápidamente se transforma en una de las alumnas más brillantes de su curso, lo que genera que sus compañeros la envidien.

Pero lo que ellos no saben es que Nanno es una suerte de vengadora o espíritu, que llegó a la escuela para darle una lección a todos sus compañeros que torturaron e hicieron bullying en el pasado.

Un drama escolar oscuro y como pocos, que está basado en la historia real de 13 trágicas noticias que tuvieron como víctimas a mujeres.

Sitara: que las niñas sueñen por fin

Sitara: Que las niñas sueñen por fin | Netflix

Justo un 8 de marzo Netflix estrenó un precioso cortometraje mudo para toda la familia, pero pensado especialmente para las niñas y que estas puedan soñar más allá de lo que les permiten.

Esta historia muda sucede en Pakistán en los años 70. Una pequeña niña sueña con ser piloto, pero a medida que crece se da cuenta que sus sueños están lejanos, ya que su padre piensa casarla con un adinerado hombre mayor, una tradición social a la que ella no se puede oponer.

Mostrando las dificultades que se le presentan a las mujeres desde muy pequeñas para perseguir sus sueños, este relato invita a dejar soñar desde pequeñas para que así puedan hacer lo que quieran.

Rapera a los 40 | Netflix

Fue en el festival de Sundance que la neoyorquina Radha Blank estrenó su ópera prima, con la que ganó el premio a mejor dirección en drama en ese certamen. Tras ese triunfó, Netflix compró los derechos para sumarla a su catálogo.

Así se puede ver este filme que la misma Blank escribe, produce, dirige y protagoniza, para relatar su propia historia, la de una dramaturga de Harlem, Nueva York, que tiene una crisis de identidad a tres meses de cumplir 40 años, y que decide convertirse en rapera.

Entre el teatro y el rap, la cineasta va tratando de encontrar su propia voz mientras enfrenta sus frustraciones y sus miedos, al tiempo que busca sanar el dolor de la muerte reciente de su madre.

Un especie de terapia que lleva a la pantalla con un relato que se mueve entre la comedia y el drama y con la visión personal de su autora, que apuesta por la filmación en 35 mm y en blanco y negro, con la que la Blank revela su amor por los videos de rap de comienzos de los 90, las películas de John Cassavetes y el trabajo del fotógrafo afroamericano Roy DeCarava.

Gilmore Girls

Gilmore Girls | Netflix

Se transformó en un clásico. Esta serie fue estrenada en 2007 con seis exitosas temporadas que contaban la historia de una madre y su hija en un pequeño pueblo de EE.UU.

Cómo lidia una madre soltera que se embarazó a los 16 años con las críticas sociales y de su adinerada familia que quiere casarla con el novio adolescente para guardar , es una de los temas que pone en cuestión Gilmore Girls, producción que el 2016 llegó al servicio de streming con una temporada mucho más feminista que las anteriores.

En esta se muestran los altos y bajos de Loreley (la madre) y Rory (la hija), quienes muchos más adultas se las juegan por llevar el sistema que vida que a ellas se les antoja, a pesar de todo.

Por ejemplo, un viajar sola y tener múltiples relaciones. Ojo, que el final es abierto y posiblemente salga otra temporada.

Madam C.J. Walker | Netflix

Madam C.J. Walker fue la primera mujer afrodescendiente en hacerse multimillonaria por mérito propio en Estados Unidos.

Su historia llega ahora a Netflix convertida en una miniserie de cuatro capítulos -de 40 minutos cada uno- y con la ganadora al Oscar 2011 a Mejor Actriz de Reparto, Octavia Spencer, en el rol principal.

Una producción en la que predominan las mujeres afrodescendientes, que es el caso de su creadora, Nicole Jefferson Asher, y de las directoras Kasi Lemmons y DeMane Davis.

La serie, inspirada en el libro On Her Own Ground de la tataranieta de Walker, A’Lelia Bundles, nos cuenta cómo Madam C.J. Walker hizo su fortuna por ella misma, con su empresa que fue pionera en el cuidado capilar pensado en las afroamericanas.

