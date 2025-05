No pares de leer: Una guía navideña para regalar libros del año

Solo necesito un gato

Foto: Finde.

Hace unos meses contamos sobre el libro Solo necesito un perro, de Isadora Díaz, una guía para entender y amar a tu regalón. Ahora editorial Planeta sacó la contra parte, pero esta vez bajo la autoría del ilustrador Alberto Montt.

¿Su nombre? Solo Necesito un gato, pero no es recíproco, una publicación que homenajea a la raza que "desde tiempos inmemoriales impulsó la construcción de pirámides, inspiró a dioses, propició memes y acompañó a nuestros solteros y solteras empedernidos", dice el texto.

En sus páginas no sólo conocerás por qué los felinos son los animales favoritos del autor, sino también la historia ficticia de cómo llegaron a la Tierra estos ronroneantes que, por no tener un pulgar oponible, decidieron controlar a los humanos, para que nosotros les hiciéramos las cosas que ellos no podían, como abrir una lata de atún o una botella.

¿Cuáles fueron sus artimañas de conquista? Hacer cachorros adorables y que estos emitieran un sonido vocal que relajara. Además de maltratar un poco a sus cuidadores (con rasguños), "para darles cariño y, así, desarrollar un mini síndrome de estocolmo".

Sin duda, es un libro que te hará reír de buena gana, independiente si eres catlover, sobre todo por sus dibujos ultra expresivos.

Ponle atención al divertidísimo capítulo con datos curiosos. Te contamos uno para que te entusiasmes: "el patrón rugoso de su nariz es individual y único, como la huella digital de los humanos".

Daniela Vega

Foto: Finde.

Es uno de los libros imprescindibles si quieres conocer la vida de Daniela Vega, la actriz protagonista de Una mujer fantástica, la primera película chilena que obtuvo un Oscar a la Mejor Cinta en Lengua Extranjera.

El nombre es Rebeldía, Resistencia, Amor, de editorial Planeta, que en sus más 160 páginas cuenta acerca de su infancia, en la que tuvo que sobrevivir al acoso escolar.

También acerca de su adolescencia, en que pasó por la androginia y, luego, su decisión de cambiarse su nombre a Daniela, a los 17 años.

Sin duda, una publicación que llegará al corazón por lo honesto de su relato.

Promocional

Visitas a varias bibliotecas y hemerotecas, y revisión de cientos de documentos, discursos y testimonios le permitieron al historiador y periodista español, Mario Amorós, publicar esta biografía, seguramente la más completa que se ha hecho de Augusto Pinochet.

Un libro imprescindible para conocer bien quién era este personaje, un estudiante de pocas luces, pero de gran tesón, de pocos amigos, un hábil político y un férreo anticomunista, según se traduce de estas páginas.

Son más de 830 en las que el autor revela datos desconocidos del dictador. ¿Un ejemplo? Su pertenencia, breve, a la Masonería.

Foto: Finde.

En tiempos de movilizaciones, bueno es leer Héroes, el libro de editorial Sudamericana que publicó en septiembre Jorge Baradit, en que releva a siete personajes, próceres de su época, pero que la historia oficial no ha querido dar la relevancia que se merecen.

¿De quiénes hablamos? De Águeda Monasterio, Manuel Rodríguez, Ramón Freire, Francisco Bilbao, Arturo Fernández Vial, Luis Emilio Recabarren y Pedro Aguirre Cerda.

Buena idea es conocer estas biografías, porque ahí sabrás de chilenos y chilenas que fueron considerados díscolos para la élite de sus épocas, pero que lucharon por una mayor dignidad para los trabajadores.

Foto: Astrología para tiempos difíciles/ Finde.

Seguro conoces a Consuelo Ulloa, la astróloga y socióloga conocida en Instagram como @miauastral, quien explica estos temas con historia y mucho humor.

Esta discípula de Mia Astral, acaba de publicar su primer libre. ¿Su nombre? Astrología para tiempos difíciles, que enseña interpretar la carta astral y de paso, como dice ella, a uno mismo.

Ahí hace un análisis astrológico del momento actual, uno que a grandes rasgos, habla de una conjunción que pasa cada 35 años, y que apunta a una búsqueda de armonía y equilibrio en la manera con que nos relacionamos con el poder y la autoridad. ¿Te suena contingente?

La idea, también, es que entiendas que significan los planetas o los signos del zodiaco, siempre desde un punto de vista irónico, entretenido y con harta “chuchada”.

Foto: Finde

En vez del velador, el lugar adecuado para tener este Recetario popular chileno es la cocina, en el cajón donde guardas las cucharas, tenedores y cuchillos, por ejemplo.

Porque este es un libro para tener a mano cada vez que el hambre ataca. O cuando no sepas qué cocinar para llevar al otro día al trabajo.

Son las recetas de Álvaro Peralta Sáinz, el cronista gastronómico más conocido como Don Tinto, el mismo que lleva varios años escribiendo de comida en diferentes medios, entre ellos el suplemento Tendencias, de La Tercera.

¿Qué hay en estas páginas? Un montón de recetas de platos caseros chilenos, de esos que cocinaba tu abuela o tu mamá y que de seguro sigues comiendo día a día.

Charquicán, pescado frito, carne a la cacerola, escalopa, tortilla de verduras, pebre y hasta cola de mono son algunas de la recetas incluidas y que te abrirán el apetito con cada páginas.

Foto: Promocional

Quién diría que la música que en los 70 y 80 popularizaron ídolos como Camilo Sesto, Raphael, Roberto Carlos y Jeanette daría pie a una interesante y exhaustiva investigación.

Eso es lo que hizo Ricardo Martínez quien, a punta de datos concretos, eleva a otro nivel este tipo de música, a veces mal mirada, menospreciada.

Un entretenido libro que presenta los orígenes de este género, quiénes fueron sus héroes y quiénes sus villanos. Un excelente regalo para los fans de estos clásicos románticos de impecable factura.

Foto: Finde

Escalofriante es un buen adjetivo para definir la última novela de la escritora chilena Francisca Solar, quien publicó Los últimos días de Clayton & Co., su primer libro dedicado a los adultos y no de literatura infantil o juvenil, como sus títulos anteriores.

Este trata acerca de Abigail, una fotógrafa adolescente, a quien obligaron a casarse con un hombre mucho mayor que ella a fines del siglo XIX. Ella, eso sí, no era la típica joven que retrataba paisajes, sino que una que tomaba instantáneas a la gente después que moría.

Sí, una práctica común en Europa en esa época, pero que la autora ficciona como que aquello sucedía en un pueblo cercano a Valparaíso. ¿Qué pasa cuando la chicha revela las imágenes? Ahí es cuando comienza una historia que mezcla machismo, fantasmas y locura.

Foto: Archivo La Tercera.

Hace un par de meses la editorial Catalonia publicó un libro imprescindible y muy acorde a los tiempos. Se llama Mujeres chilenas: Fragmentos de una historia y es de la antropóloga y Premio Nacional de Humanidades 2013 Sonia Montecino.

Se trata de una recopilación de más de 50 investigaciones realizadas por expertas de diferentes ámbitos, para reflexionar sobre el rol femenino en la historia de Chile.

La gracia de este texto de más de 600 páginas es que entrega opiniones radicales como otras más conservadoras, del rol de la mujer en la construcción cultural del país.

Usted sabe quién

Foto: Finde.

Usted sabe quién es un libro periodística que escribió Rodrigo Fluxá, después de cuatro años de investigación y la lectura de más de 5000 páginas del expediente sobre el asesinato de Viviana Haeger, la mujer de 42 años que fue encontrada en el entretecho de su casa en Puerto Varas.

En 344 páginas, el texto cuenta con minuciosos detalles todo lo que ocurrió antes y después de la desaparición de Haeger y, por supuesto, la relevante actuación de su marido Jaime Anguita, quien fue acusado de contratar a un sicario para matarla y, al tiempo, declarado sin culpas.

Es un libro rápido de leer y que deja un gusto amargo. Esto, porque la muerte de Viviana Haeger, evidenció grandes problemas en la justicia y en las investigaciones policíacas que se realizan en Chile. Es, sin duda, un imperdible.

Foto: Promocional.

En marzo de este año el conocido chef francés Yann Yvin, se atrevió con un libro ilustrado de recetas para cocinar con niños. ¿Su nombre? ¡3,2,1... A Comer!.

Lo entretenido de esta publicación es que no se tratan de las típicas preparaciones fáciles, sino que de 80 platos bien elaborados, como el “ratatouille”, el guiso de verduras con berenjenas y cebollas, o el “magret de pato”.

Todo, porque el ex jurado del programa MasterChef Chef considera que los mayores de siete años son capaces de cocinarlas, como también a equivocarse, a cambiar de gustos y, lo más importante, a alimentarse bien.

Foto: Finde

Si eres un doglover, entonces este es un libro que te encantará. Sí, porque Solo necesito un perro, de la publicista Isadora Díaz-Valdés y la ilustradora Catalina Bu, es una guía para entender, amar y cuidar a tu regalón.

En sus más de 100 páginas bien sencillas de leer, encontrarás consejos útiles y datos relevantes sobre estos peluditos, por ejemplo los cuidados que necesita un cachorro, los alimentos que puede comer, las enfermedades más comunes o el paso a paso para bañarlos.

Además, leerás las historias de Isadora y de los perros que han pasado por su vida, como también algunas partes bien divertidas, como una dedicada a los tipos de dueños de canes que existen.

Foto: Lori Barra

Largo pétalo de mar es la última novela de la escritora y Premio Nacional de Literatura 2010, Isabel Allende.

Sus 375 páginas toman como partida la llegada a Chile del barco carguero Winnipeg, ese que trajo al país a más de 2000 refugiados españoles en 1939. Todo, gracias a las labores del Premio Nobel Pablo Neruda y del ex presidente radical Pedro Aguirre Cerda.

A partir de esta historia, la escritora traducida a 42 idiomas, relata la relación de la pianista Roser Bruguera con el médico Víctor Dalmau, y también reflexiona sobre los traumas que genera el exilio. Imperdible.

Eclipses José Maza

Foto: Finde.

En abril el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, José Maza, publicó el libro Eclipses, para dar a conocer todo lo concerniente a este fenómeno, justo meses antes que sucediera el eclipse de Sol, del 2 de julio pasado.

Se trata de una guía práctica y entretenida de 124 páginas, en que comprenderás las razones de por qué ocurre este hecho astronómico, ya sea el de Luna o el de Sol.

También te enterarás cómo afectó a las distintas culturas, por ejemplo, a los griegos y romanos. Asimismo, entrega detalles entretenidos con esta experiencia. ¿Uno de ellos? Lo que le sucedió a Cristóbal Colón en su llegada a Jamaica.