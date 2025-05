Pandemia: el documental de Netflix para tomarse en serio los virus

Pandemia 3 OK

Todos los años, antes de que comience la temporada álgida de enfermedades respiratorias, muchos países prenden sus alertas y comienzan campañas de vacunación anti influenza, un virus que viaja por el mundo y que pone en riesgo la vida de miles de personas. Ese es el tema que aborda en Netflix Pandemia(Pandemic: How to Prevent an Outbreak), una docuserie para entender todos los aspectos que involucra esta enfermedad que a veces se toma a la ligera.

Por el contrario, la influenza es un tema vital que, por su fácil y rápida propagación y por su constante mutación, es muy difícil de controlar. Un mal que en 1918 fue la causa de muerte de entre 50 y 100 millones de personas y que, según los expertos entrevistados en el documental, en algún momento volverá a atacar con igual fiereza.

En la serie podemos ver a médicos de pueblo que hacen lo que pueden con escasez de recursos, y a otros que en India luchan por contener brotes que amenazan a millones.

Hasta Bill Gates y su fundación, preocupada por el tema, aparecen aquí, sin olvidar a los científicos, audaces, geniales e ingeniosos, que están en búsqueda de una vacuna que combata todas las cepas del virus.

También aparecen los anti vacunas, en contraposición a muchas familias pobres de sitios como Guatemala que quisieran vacunarse, pero donde no existen los recursos para hacerlo.

No hay que esperar mucho de este tipo de producciones, que muchas veces dan la impresión de estar hechas en serie. Pero este documental de seis episodios, a pesar de plano, resulta particularmente entretenido, informativo y didáctico, y nos invita a estar más alertas y contribuir en lo que podamos a que no ocurra una nueva pandemia mundial de gripe.

