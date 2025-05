Paul McCartney en Chile 2024: horarios, accesos, teloneros, cómo llegar y todos los detalles del concierto

Por si no te habías enterado hay un Beatle en el país. Todo gracias al concierto de Paul McCartney en Chile 2024.

Sí, porque el legendario músico británico y ex miembro de la banda más influyente de la historia está de vuelta en los escenarios locales.

El autor de Let it be esta vez trae al país su elegioda gira Got Back, que partió en Estados Unidos en 2022 y que llega a Santiago con una única presentación, este viernes 11 de octubre, en el Estadio Monumental.

Un concierto de tres horas de duración en el que el guitarrista, cantante y compositor repasará los grandes éxitos de su carrera y también los clásicos de The Beatles.

Paul-McCartney-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Y como era de esperar, el show luce el cartel de sold out desde hace semanas.

¿Eres de los afortunados con entrada y que verá a Paul McCartney en Chile 2024? Entonces de seguro querrás saber todas las coordenadas del esperado concierto.

Partiendo por el horario de apertura de puertas del Estadio Monumental, que será a las 4 PM.

Todo lo que debes saber del show

Paul-McCartney-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Si te preguntas cómo llegar al lugar del show, debes saber que la mejor forma de hacerlo es en transporte público.

En Metro la estación más cercana es Pedrero, de la Línea 5, mientras que en buses RED los recorridos que sirven son los 102, 103, 107, 108 y 117, 212 y 224.

Además, y por si quieres ir en bicicleta, el recinto contará con biciletero gratuito y disponible previa inscripción en este formulario.

Ahí también encuentras el mapa de ciclovías que te llevan a este lugar.

Si de todas maneras quieres ir en auto particular, debes saber que el estadio no cuenta con estacionamientos y que en el perimetro habrá varias calles cortadas.

Una vez en el lugar, el acceso es diferenciado según la entrada que tengas. Acá el detalle:

Av. Departamental: ingresan sectores Magallanes oriente, Magallanes poniente, Magallanes central y cancha general.

ingresan sectores Calle Exequiel Fernández : ingresan Cancha frontal, movilidad reducida y Cordillera

: ingresan Av. Marathon: ingresan Pitch cancha central, movilidad reducida, Rapa Nui y Océano

Paul-mapa-2-ok.jpg la-tercera

Puedes ver

Imagen: DG Medios

Paul-mapa-1-ok.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios

Para planificar el regreso después del show, hay una buena noticia: Metro anunció extensión horaria por el concierto de Paul McCartney en Chile 2024.

Así, este viernes algunas estaciones de las Línea 5 y 1 funcionarán hasta la 1.30 AM. En la siguiente gráfica está el detalle.

Paul-Metro-ok.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios

Mientras que el esperadísimo show de Paul McCartney en Chile 2024 comenzará a las 9 PM y se extenderá por cerca de tres horas.

Antes, eso sí, se presentarán los teloneros, el grupo chileno Dënver.