Puerto Claro: Una inolvidable cena de Año Nuevo en el puerto

Puerto Claro fue uno de los restaurante que abrió este año en Valparaíso y es junto con Tres Peces, de esos lugares que no te puedes perder si te das una vuelta por el puerto.

No sólo por su ubicación, una casona de 1840 en el Cerro Concepción de Valparaíso, si no además por la cocina de temporada Antonio Moreno, ex chef de Casa Higueras que utiliza productos de la zona en cada uno de sus platos.

¿No lo conoces? Para este 31 de diciembre prepara una cena con maridaje, para la que aún estás a tiempo de reservar. Son sólo 30 cupos, y cuesta $120.000.

Cena de Año Nuevo en Puerto Claro

Brunch en Puerto Claro la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

La Cena de Año Nuevo en Puerto Claro, parte a las 8 PM y dura hasta las 2.30 AM.

Se trata de un menú con maridaje de 5 tiempos, que parte con un cóctel de bienvenida y cinco aperitivos, como unas "chochas con salsa verde", un "taco al pastor" y un "pulpo a la gallega".

Y sigue con un segundo plato que son "ostiones con alcaparrones y salsa holandesa". Luego viene "wagyú con papas y trufas".

El último de los platos salados, es "corvina con almejas y azafrán". Para pasar luego al último tiempo dulce que será un postre de "chocolate y maní".

Cada plato cuenta con un maridaje distinto. Avisa si tienes algún tipo de alergia alimentaria, cosa que puedan hacerte una preparación distinta.

El menú incluye un mesón de postres, y otro de charcutería porteña en la terraza del restaurante.