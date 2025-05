¿Qué hacer el feriado 1 de mayo en Santiago? Panoramas, eventos y lugares abiertos

Aunque se trata de un feriado irrenunciable, hay mucho qué hacer el feriado 1 de mayo en Santiago.

Un bienvenido día festivo a mitad de semana que puedes aprovechar para salir. ¿Y dónde ir? A alguno de los panoramas, eventos y lugares abiertos que recomendamos acá.

Backroom Bar

Backroom-Bar-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Backroom Bar

Justo en la previa del feriado, el martes 30, es el Día Internacional del Jazz. Y puedes comenzar a disfrutar del festivo celebrando al ritmo de esta efeméride.

¿Dónde? En Backroom Bar, un estiloso bar en Providencia que aterrizó desde Buenos Aires, donde se encuentra el original.

Un lugar de espíritu bohemio, con interiorismo a cargo de la dupla de diseñadores Grisanti & Cussen, una terraza escondida, increíble coctelería de autor y con jazz en vivo prácticamente toda la semana.

Y por supuesto este martes 30 ahí habrá una celebración especial del Día del Jazz, así es que reserva desde ya tu mesa.

Ahí podrás sumarte a una jornada con horario extendido, hasta las 4 AM y donde a las 9 PM se presentará el Trío Feito, con tres sets e invitados especiales.

Parque Metropolitano

Jardín-Japonés-7-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Luego, ya desde temprano puedes sacarle provecho al feriado disfruando de lugares al aire libre que estarán abiertos ese día.

Como el Parque Metropolitano, el principal pulmón verde de Santiago y que en esa jornada estará funcionando con normalidad y con horario de fin de semana, es decir, de 6 AM a 7 PM.

Además de pasear por sus senderos, miradores y áreas verdes, puedes visitar sus diferentes atractivos, que también estarán abiertos.

Como el Jardín Japonés, la Plaza Gabriela Mistral, el Teleférico, el Funicular y el Café Tudor, entre otros.

Buin Zoo

Jirafa-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Buin Zoo

¿Qué hacer el feriado 1 mayo con los niños y niñas? Ir al Buin Zoo, uno de los paseos cerca de Santiago más populares entre las familias.

Es el parque zoológico que el médico veterinario Ignacio Idalsoaga creó a fines de los 90 en un predio junto a la Ruta 5 Sur donde antes recibían animales dañados.

Ahí viven más de 250 especies de animales, entre rinocerontes, leones, jirafas, cebras, tigres naranjo y otros de color blanco, los que se pueden apreciar desde muy cerca.

Además dentro tiene varios atractivos, como Dino Parque, con dinosaurios animatronics, y un escenario para shows marinos.

Este miércoles feriado estará abierto de 9.30 AM a 6 PM Ojo, debes programarte para ir, porque las entradas solo se venden online.

Los Tres en Movistar Arena

Los-Tres-Mariana-Soledad-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Mariana Soledad

Uno de los acontecimientos musicales del año es la Revuelta de Los Tres.

Y es la emblemática banda chilena está de vuelta en los escenarios y con su formación original, con Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina.

El fin de semana pasado, la gira llegó a Santiago con cuatro shows en Movistar Arena, dos de ellos ya realizados y otros dos para esta semana.

Y uno de ellos es el miércoles 1 de mayo y para el que aún quedan entradas.

Así, puedes aprovechar el día festivo para ver en vivo nuevamente a una de las bandas más importantes del rock chileno.

En esta nota encuentras todos los detalles de los shows.

Persa Biobío

Persa-Victor-Manuel.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

El Persa Biobío nunca falla. Y es que todos los fines de semana puedes visitar este popular sector de Santiago, al que miles de personas llegan para recorrer sus galpones y encontrar una que otra joyita.

Además de almorzar en algunos de los tantos restaurantes, cocinerías y picadas que han abierto ahí en los últimos años.

Un barrio que también funciona los días feriados y este 1 de mayo no será la excepción, ya que sus galpones y diferentes recintos estarán abiertos al público.

Entre ellos el Persa Víctor Manuel, el más antiguo del sector y conocido por sus puestos de anticuarios, que encontrarás abierto de 10 AM a 6 PM.

Ahí, un buen plan para este festivo es probar un desayuno sureño o un almuerzo con recetas ancestrales en Willimapu, el único local de cocina huilliche en Santiago.

Domo Cultura

Domo-Cultura-2.jpg la-tercera

Foto: Mall Plaza

Si quieres vivir una gran experiencia audiovisual, entonces tienes que ir a conocer Domo Cultura.

Una nueva atracción que se ubica en los estacionamientos San Carlos de Ancud del Mallplaza Vespucio, en la comuna de La Florida, y que puedes disfrutar hasta el 5 de mayo.

Se trata de un domo inmersivo, equipado con sistemas de proyección 360°, que ofrece una atmósfera única donde la línea entre la realidad y el arte visual se desvanecen.

Tiene cinco distintas funciones. Ahí podrás sumergirte en el océano junto a Moby Dick, viajar al oriente con Aladdín, explorar el imaginario surrealista de Salvador Dalí o dar La vuelta al mundo en 80 días.

También podrás disfrutar de la función de The Dark Side Of The Moon, basada en el álbum de la banda Pink Floyd.

Dentro del domo cada movimiento del video te hará sentir como si estuvieras dentro de la propia pieza audiovisual.

Acá encuentras los detalles para visitarlo.

Zoologico-Nacional-2-Agencia-Uno-Rodrigo-Saenz-ok.jpg la-tercera

Foto: AgenciaUno

Un buen plan para hacer el feriado con los niños y niñas es ir a recorrer el Zoológico Nacional.

El recinto del cerro San Cristóbal que es uno de los favoritos de las familias y que ahora es gratuito.

Sí, leíste bien: desde hace un tiempo y por casi todo 2024 el zoológico tiene entrada gratis para todos los públicos.

Eso sí, antes debes canejar las entradas sin costo a través de un sistema de reservas online.

Parque-Aventura-3.jpg la-tercera

Foto: Parque Aventura

Imagina un lugar donde la diversión y la seguridad se combinan para ofrecer a los más pequeños de la familia una experiencia inolvidable. Eso es Parque Aventura Kids.

Este innovador espacio, recién inaugurado, está diseñado especialmente para niños y niñas con estaturas comprendidas entre 1.00 y 1.50 metros.

Ahí, en el cerro San Cristóbal, junto al Parque Aventura, encontrarás una impresionante estructura de tres pisos repleta de emocionantes juegos y obstáculos.

Desde muros de escalada hasta toboganes, pasando por puentes colgantes y piscinas de pelotas, Parque Aventura Kids cuenta con más de 20 actividades diferentes, garantizando risas y entretenimiento para todos.

Y lo mejor de todo: está cuidadosamente supervisado por monitores para garantizar la máxima seguridad de las y los pequeños aventureros.

Cines

Desafiantes-7.jpeg la-tercera

Desafiantes | New Century Films

Aunque gran parte del comercio estará cerrado durante el festivo, fuera y dentro de los mall sí podrán funcionar los cines.

Y estarán abiertos para todos quienes aprovechar el día libre frente a la pantalla grande. Especialmente porque estos días hay varios estrenos recomendados para ver.

Como Desafiantes, la nueva película del director italiano Luca Guadagnino (Llámame por tu nombre), protagonizada por Zendaya, Mike Faist y Josh O'Connor como tres tenistas unidos por una compleja relación.

Además de Contra todos, a violenta y desquiciada cinta con el actor Bill Skarsgård, marcada por el deseo de venganza y que llegó la semana pasada a las salas chilenas.