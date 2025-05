¿Qué ver en Netflix? Las nuevas películas y series recomendadas para esta semana

El juego del Calamar 2 1 ok

El juego del calamar

El-juego-del-Calamar-2-3-ok-1.jpg la-tercera

El juego del calamar | Netflix

El fenómeno coreano está de vuelta en Netflix. La serie que tras su estreno a fines de 2021 se convirtió en apenas 12 días en la más popular en la historia la plataforma.

Un suceso que incluso traspasó la pantalla y convirtió a El juego del calamar, sus personajes y símbolos en nuevos íconos de la cultura pop.

Y tras tres años desde su estreno, debuta en el servicio su esperada segunda temporada, con siete electrizantes episodios.

Los que retoman la historia del mortal juego dos años después de que Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), el Jugador 456, se convirtiera en el ganador de la peligrosa competencia, convirtiéndose en millonario.

Sin embargo, en el nuevo ciclo él busca cobrar venganza por las muertas provocadas en el desafío y se impone la misión de desenmascarar la verdad y a quién o quiénes están detrás.

Para eso decide competir nuevamente y pasar nuevas y mortíferas pruebas, en compañía de cientos de coreanos aproblemados por las deudas y que persiguen el multimillonario premio.

Ver en Netflix

Equipaje de mano

Equipaje-de-mano-ok-1.jpg la-tercera

Equipaje de mano | Netflix

La víspera de Nochebuena, la mafia rusa y una peligrosa arma química se combinan en este atrapante thriller de acción.

El que dirige el español el cineasta hispanoamericano Jaume Collet-Serra (La huérfana) y tiene como escenario el Aeropuerto Internacional de Los Angeles, que está repleto de pasajeros en las horas previas a la Navidad.

Ahí trabajan Nora Parisi (Sofia Carson), la jefa de operaciones de una aerolínea, y su novio, Ethan Kopek (Taron Egerton), agente de seguridad de la terminal.

Y el que parece como un día normal, un poco más ajetreado de lo habitual, se convierte en una pesadilla, luego de que un misterioso viajero (Jason Bateman) intenta chantejear a Ethan para que deje subir al avión un equipaje de mano.

¿Qué hay en esa maleta? Una peligrosa arma química de origen ruso y que podría matar a todos los pasajeros de un vuelo a Washington.

Una amenaza que va en aumento a medida que avanza la película y que mantiene al espectador -y al protagonista- con los nervios de punta.

Ver en Netflix

Cien años de soledad

Cien-años-de-soledad-2-ok-1.jpg la-tercera

Cien años de soledad | Netflix

"Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo".

Con esa frase se abre Cien años de soledad, la novela escrita por Gabriel García Márquez con la que ganó el Premio Nobel y que se convirtió en una de las obras cumbres de la la literatura latinoamericana.

Y con ella también arranca la adaptación de Netflix de este clásico, una serie dirigida por Alex García López y Laura Mora y que cuenta con el apoyo de la familia del fallecido escrito.

Ya se pueden ver los ocho capítulos de su primera parte y aunque es una tarea titánica llevar esta historia a la pantalla, la producción consigue recrear en parte el realismo mágico que cruza la novela.

El que se siente y se vive en cada uno de los rincones de Macondo, el pueblo que comenzó con "veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río" y donde se desarolla la historia de pasiones y tragedias de la familia Buendía a largo de un siglo.

Ver en Netflix

La locura

La-locura-ok.jpg AMANDA MATLOVICH

La locura | Netflix

Después de tener un papel secundario, aunque crucial, en la exitosa serie de HBO Euphoria, el actor estadounidense Colman Domingo está de vuelta en la panta chica, esta vez con un rol protagónico.

El que tiene en La locura, miniserie original de Netflix creada por Stephen Belber, donde Domingo interpreta a Muncie Daniels, un ex asesor político convertido en conductor del canal CNN.

Quien se toma unos días de descanso en una cabaña en los bosques de Pocono, con la idea de avanzar en la escritura de su novela.

Sin embargo, un hallazgo en una cabaña vecina cambia sus planes y el rumbo su vida, ya que dentro de un descubre un cuerpo desmembrado.

El que se sabe luego pertenece una supremacista blanco y que involucra a Daniels en una compleja situación, que pone en peligro no sólo su vida, sino también la de su familia.

Un intrincado caso relacionado con grupos de ultra derecha y organizaciones anarquistas, y que poco a poco va revelando sus aristas a través de los ocho capítulos de este atrapante thriller.

Ver en Netflix

Nuestro secretito

Nuestro-secretito-4-ok.jpg la-tercera

Nuestro secretito | Netflix

Hace un par de años, la actriz Lindsay Lohan regresó a la pantalla en Navidad de golpe, una comedia romántica ambientada en esta festividad y que se convirtió en un éxito de fin de año.

Ahora vuelve a incursionar en el mismo subgénero, el de las comedias románticas navideñas, con Nuestro secretito.

Película donde la famosa actriz estadounidense interpreta a Avery, una joven que está de novia con su mejor amigo de toda la vida, Logan (Ian Harding).

Sin embargo, durante la celebración navideña deciden terminar su relación, luego de que ella acepta un trabajo en Londres y él protagoniza un papelón tras esa decisión.

Y después de 10 años sin verse, accidentalmente se vuelven a reunir en una complicada situación y también en plena época de festividad.

En un reencuentro que provoca momentos incómodos y otros graciosos y que demuestra que los milagros de Navidad sí existen (al menos en la pantalla).

Ver en Netflix

Adoración

Adoracion-1-ok.jpg la-tercera

Adoración | Netflix

Los soleados e idílicos paisajes de la costa de Agro Pontino, al sur de Roma, son el escenario de esta serie juvenil italiana, que se basa en la novela del mismo nombre, de la escritora Alice Urciuolo.

Aunque poco a poco el ambiente se va volviendo sombrío tras el hecho que ocurre en esta localidad costera y que cambia para siempre la vida de un grupo de adolescentes.

Los que están terminando el año escolar y se aprestan para disfrutar de las vacaciones, planes que se truncan tras la desaparición de una de las jóvenes, Elena (Alice Lupparelli).

Una estudiante rebelde, que sueña con escaparse a Roma y cuyo rastro se pierde por completo justo el día antes del cumpleaños de Vanessa (Noemi Magagnini), su mejor amiga.

Aunque algunos sospechan que quizás arrancó, pronto se conoce la verdad acerca de su desaparición, la que lleva a otro enigma y a que se destapen secretos, sospechas y traiciones dentro de este convulsionado grupos de amigos.

Ver en Netflix

Cobra Kai

Cobra-Kai-Temporada-6-Parte-2-1-ok.jpg la-tercera

Cobra Kai | Netflix

En grande y en dosis está siendo la despedida de Cobra Kai, la exitosa serie que continuó en la pantalla chica la historia de la recordada saga fílmica Karate Kid.

Y es que su sexta y última temporada en Netflix es la más extensa de todas, con 15 capítulos dividos en tres entregas.

Un adiós que comenzó con los primeros cinco episodios y que ahora continúa con la segunda tanda, también con cinco capítulos.

La que como ya se adelantó se ambienta en la ciudad de Barcelona, España, donde se disputa el Sekai Taikai, la competencia mundial más importante del karate.

Un torneo esperado y donde los estudiantes del Miyagi-do, liderado por Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), enfrentan complejas y emocionantes batallas.

El preámbulo para el gran evento final, que llegará en 2025 la última parte y despedida definitiva de la serie.

Ver en Netflix

Corte en el tiempo

Corte-en-el-tiempo-3-ok.jpg la-tercera

Corte en el tiempo | Netflix

Ideal para ver un fin de semana es esta película sin mas pretenciones que la de entretener y donde la ciencia ficción se combina con el slasher.

Ese exitoso subgénero del terror en donde sangrientos asesinos en series atacan sin piedad a jóvenes y adolescentes.

Aunque Corte en el tiempo no provoca tanto miedo con su historia más bien familiar, en la que la adolescente Lucy (Madison Bailey) realiza accidentalmente un viaje en el tiempo desde la actualidad.

Específicamente se traslada a 2003, a los días previos en que su hermana mayor, Summer (Antonia Gentry), a quien no conoció pero que marcó su vida, fue asesinada por un desconocido enmascarado durante una fiesta de la primavera.

Ya en el pasado se encuentra con Summer y también con Quinn (Griffin Gluck), un estudiante brillante que podría ayudarla a regresar a la actualidad.

Pero antes, se enfrenta a la disyuntiva de si cambia o no los hechos ocurridos y que podrían alterar para siempre su futuro.

Ver en Netflix

No te muevas

No-te-muevas-2-ok.jpg la-tercera

No te muevas | Netflix

El director Sam Raimi produce este infartante thriller, que se ambienta en un parque natural del estado de California.

Al que una mañana llega una mujer (interepretada por Kelsey Asbille) para visitar el lugar donde murió accidentalmente su pequeño hijo y donde ella pretende terminar con su vida, lanzándose por un precipicio.

Sin embargo, cambia de decisión luego de que la convence un hombre desconocido (Finn Wittrock), quien resulta ser un peligroso asesino en serie.

El que se lleva la víctima a su auto y le inyecta una droga que la dejará inmovilizada por 20 minutos.

Ahí, comienza una pesadilla para la protagonista, que buscará todas las formas posibles de arrancar del despiadado psicópata y que deja al espectador con los nervios de punta.

Ver en Netflix

Los hombre lobo

Los-hombre-lobo-2-ok.jpg la-tercera

Los hombre lobo | Netflix

Un juego de mesa superventas en todo el mundo, llamado Les Loups-Garous de Thiercelieux, inspira esta singular película francesa de Netflix.

De hecho, el largometraje comienza con una familia francesa en la actualidad que, a regañadientes de los hijos, pasa un rato con este popular juego de cartas en donde se enfrentan aldeanos y hombres lobo.

Y al estilo de la recordada Jumanji, el juego se vuelve real cuando misteriosamente todos los integrantes de la familia, que encabezan el matrimonio de Marie (Suzanne Clément) y Jerôme (Franck Dubosc), además del abuelo Gilbert (interpretado por el mismísimo Jean Reno), viajan hasta la Edad Media.

Sin explicación alguna aperecen en su casa, pero en versión medieval, y en medio de un pueblo en la que las personas conviven con hombres lobo que se hacen pasar por aldeanos y que atacan de noche.

Y la única manera en que la familia pueda salir del juego es desenmascarando a las criaturas, lo que los lleva por una aventura que es el eje de esta historia que disfrutarán grandes y chicos.

Ver en Netflix

Una aventura en Marruecos

Una-aventura-en-Marruecos-5-ok.jpg la-tercera

Una aventura en Marruecos | Netflix

Susannah Grant es una reconocida guionista y directora estadounidense, nominada a un Oscar por su guión de la cinta Erin Brockovich (2001) y creadora de la aclamada miniserie de Netflix Inconcebible.

Ahora está de vuelta en la plataforma de streaming dirigiendo y escribiendo Una aventura en Marruecos, una película romántica que se ambienta en este país del norte de África.

Lugar al que llegan varios escritores para ser parte de un retiro literario, entre las que se cuenta Katherine Loewe (Laura Dern), una prestigiosa novelista.

Y pese que el encuentro contempla varias actividades sociales para los invitados, Katherine prefiere quedarse sola y buscando la tranquilidad y la inspiración para terminar su próximo libro.

Sin embargo, en el retiro conoce a Owen (Liam Hemsworth), un joven experto en finanzas que está en el hotel acompañando a su novia, la escritora Lily Kemp (Diana Silvers).

De forma inesperada surge entre ellos un romance, que enciende esta historia que sigue la clásica línea de los opuestos que se atraen y con bonitos y exóticos paisajes desérticos como telón de fondo.

Ver en Netflix

El lugar de la otra

El-lugar-de-la-otra-6-ok.jpg Diego Araya Corvalán / Netflix

El lugar de la otra | Netflix

La reconocida realizadora chilena Maite Alberdi ha centrado su carrera en el género documental, con títulos destacados como El agente topo y La memoria infinita, ambos nominados al Oscar.

Ahora apuesta por su primer largometraje de ficción y para el que se inspira en una historia real, la de María Carolina Geel, la escritora que en abril de 1955 asesinó a su amante en el elegante Hotel Crillón.

Un crimen que conmocionó al Chile de la época y que, varias décadas más tarde, la escritora Alia Trabucco Zerán, revisitó en uno de los relatos de su libro Las homicidas.

Y El lugar de la otra lleva a la pantalla esa mirada íntima al caso policial, con la historia de Mercedes (Elisa Zulueta), la actuaria del juez que tiene a su cargo la causa.

Una mujer tímida y oprimida, que en el caso y específicamente en el departamento de la escritora (Francisca Lewin) encuentra un espacio de libertad y que la llevará a cuestiona su vida, a hallar su verdadera identidad y a reafirmarse como mujer.

Ver en Netflix

Nadie quiere esto

Nadie-quiere-esto-4-ok.jpg la-tercera

Nadie quiere esto | Netflix

Los romances improbables son un hit en Netlflix, tal como lo demuestra el éxito de Nadie quiere esto.

Una serie que a días de su estreno saltó directo al número uno de las más vistas en la plataforma y que se inspira en la propia historia de amor de su creadora, Erin Foster, quien se enamoró y se caso con un hombre judío.

De todas maneras a la pantalla esa historia llega con varias diferencias, ya que si en la vida real él es un empresario de la industria del entretenimiento, en la serie es un rabino, Noah (Adam Brody), que se acaba de separar luego de una larga relación.

En una reunión de amigos conoce a Joanne (Kristen Bell), la presentadora de un exitooa pódcast en el que junto a su hermana, Morgan (Justin Lupe), hablan de relaciones y sexualidad.

Así, nace un romance poco convencional, con varias dificultades en el camino y situaciones graciosas, que se desarrolla a través de los 10 capítulos de la serie y que logra convencer gracias al humor y la química entre sus protagonistas.

Ver en Netflix

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Monstruos-2-ok.jpg la-tercera

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez | Netflix

Después de darle el palo al gato con la historia del siniestro asesino en serie Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy lleva a la pantalla otro truculenento caso de la vida real.

El de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes la noche del el 20 de agosto de 1989, en su mansión en la lujosa ciudad de Beverly Hills, asesinaron a tiros a sus padres, José y Mary Louise «Kitty» Menéndez.

Un crimen a sangre fría que a fines de los 80 causó conmoción en California y que ahora revive en la serie de Netflix con el sello del creador de sucesos como American Horror Story, Pose y Ratched.

Y siguiendo los pasos de Dahmer: monstruo, vuelve a dar vida a otro atrapante relato con este impactante caso true crime, que se ambienta en la soleada y adinerada California.

Donde se ubica la mansión en que viven el magnate del entretenimiento José Menéndez (Javier Bardem) y su esposa Louise (Chloë Sevigny), junto a sus hijos Lyle (Nicholas Alexander Chavez) y Erik (Cooper Koch).

El lugar que se convierte en escena de este bullado parricidio y cuya investigación policial reveló una serie de dramáticos abusos físicos y sicológicos por parte de José hacia sus hijos, con la complicidad de la madre, poniendo en duda de quienes son los verdaderos monstruos de esta historia.

Ver en Netflix

Los feos

Los-Feos-1-ok.jpg la-tercera

Los feos | Netflix

A la actriz Joey King los suscriptores de Netflix la conocen principalmente por comedias románticas como las de la saga El stand de los besos y, más recientemente, Un asunto familiar.

Ahora es la protagonista de una película de ciencia ficción y que lleva a la pantalla Uglies, la primera parte de una serie de cuatro libros del escritor estadounidense Scott Westerfeld.

La que en esta largometraje combina ciencia ficción con drama, acción y algo de comedia y que se ambienta en un futuro distópico, en el que se acabaron los recursos naturales.

Y para mantener viva a la humanidad es que a todas las personas al cumplir 16 años las someten a una cirugía para convertirlos en "bonitas" o físicamente perfectas.

Una intervención que esperan con ansías Tally (King) y su mejor amigo Peris (Keith Powers), quienes viven en el mundo de los "feos".

El primero en someterse a la cirugía es Peris, pero cuando se aproxima el turno de Tally conoce a Shay (Brianne Tju), una joven "fea" que le muestra una realidad escondida, donde vivirá una peligrosa aventura y conocerá la verdadera humanidad.

Ver en Netflix

Emily en París

Emily-en-Paris-4-2-4-ok.jpg la-tercera

Emily en París | Netflix

Un mes después del estreno de la primera, llegó a Netflix la segunda parte de la cuarta temporada de Emily en París.

La glamorosa serie creada por Darren Star y que sigue las aventuras y desventuras de la joven estadounidense experta en marketing Emily Cooper (Lily Collins) en la Ciudad del Amor.

Un nueva entrega, con cinco capítulos más, que comienza en Navidad, cuando Emily está a punto de viajar a Chicago para pasar las fiestas con su familia.

Sin embargo, su vuelo se cancela y decide ir hasta los Alpes Franceses para celebrar las festividad junto a Gabriel (Lucas Bravo) y la familia de Camile (Camille Razat).

En medio de la montaña y rodeada de nieve, Emily tiene un nuevo desencuentro amoroso con Gabriel, pero ahí también conoce accidentalmente a Marcello (Eugenio Franceschini).

Un empresario de la moda italiana y quien llevará a la protagonista a vivir nuevos romances, ahora en las calles de Roma.

Ver en Netflix

La pareja perfecta

La-pareja-perfecta-1-ok.jpg la-tercera

La pareja perfecta | Netflix

El ensayo de una boda que parece perfecta es el inicio de esta miniserie de la realizadora Jenna Lamia y que se basa en la novela The perfect couple, de la escritora Elin Hilderbrand.

La previa de una ceremonia que es todo un acontecimiento en Nantucket, isla en Massachusetts que es un exclusivo destino vacacional, y donde se comprometerán en matrimonio la joven Amelia Sacks (Eve Hewson) y Benji Winbury (Billie Howle).

El hijo de una las parejas más acaudaladas del estado, el que forman la exitosa escritora Greer Garrison (Nicole Kidman) y su esposo Tag (Liev Schreiber).

Sin embargo, la mañana anterior a la boda aparece flotando sobre el mar cuerpo de Merritt (Meghann Fahy), la mejor amiga de la novia y dama de honor.

Un hecho que pone en jaque los planes y también a la adinerada familia, ya que la muerte de la joven es el detonante de que salgan a la luz oscuros secretos.

Los que se van revelando a través de los seis capítulos de la miniserie, en donde el drama criminal se mezcla con el suspenso y el humor más negro y donde todos parecen ser sospechos.

Ver en Netflix

Respira

Respira-5-ok.jpg CARLA OSET/NETFLIX

Respira | Netflix

Después del éxito de Élite y El silencio que dejas, el guionista y productor español Carlos Montero apuesta en Netflix por un drama médico.

El que siguiendo los pasos de producciones como ER y Grey's Anatomy, se ambienta en una institución de salud, en este caso el ficticio Hospital Joaquín Sorolla, de la ciudad de Valencia, España.

Un recinto público en el que las emergencias y urgencias no cesan, que encabeza su director Lluís Bonet (Alfonso Bassave) y que al inicio de la serie de ocho episodios se inicia con una inédita huelga del personal.

La que se desata luego del trágico episodio ocurrido con un médico residente, hecho que agudiza y pone en evidencia la crisis de recursos por la que atraviesa el recinto.

Huelga en la que también es clave la presencia de una poderosa paciente oncológica, Patricia Segura (Najwa Nimri), Presidenta de la Comunidad de Valencia.

Manu Ríos, Blanca Suárez, Aitana Sánchez Gijón y Borja Luna también son parte de este drama en que las emergencias y los dilemas éticos y profesionales se mezclan con encendidos romances.

Ver en Netflix

Laci-Peterson-4-ok.jpg la-tercera

American Murder: Laci Peterson | Netflix

Esta serie lleva a la pantalla un caso muy mediático en Estados Unidos y tiene detrás a una experta en este subgénero del documental true crime, la realizadora Skye Borgman.

La misma que anteriormente estrenó en Netflix otros documentales basados en escabrosos hechos reales, Abducted in plani sight (2017) y más recientemente La niña de la foto (2022).

Ahora vuelve a atrapar con otro trágico caso, el de Laci Peterson, la joven que desapareció de su casa en Modesto, California, en la víspera de la Nochebuena de 2002.

Tenía 27 años, una sonrisa contagiosa y en ese momento estaba embarazada de ocho meses de su primer hijo.

Durante meses no hubo rastros de Laci Peterson hasta que la policía encontró su cuerpo en la bahía y todas las pistas llevaban a un sólo culpable: su esposo, Scott Peterson.

Ver en Netflix

Asesinato para principantes

Asesinato-para-principantes-1-ok.jpg la-tercera

Asesinato para principiantes | Netflix

A good girl’s guide to murder (2019) es la primera de una serie de novelas de misterio juvenil que publicó la escritora británica Holly Jackson.

La que se convirtió en un éxito de venta y hasta llegó a la codiciada lista de best sellers del New York Times.

Una historia que ahora se puede ver en pantalla gracias a Asesinato para principiantes, serie encargada por la BBC, que debutó primero en Reino Unido e Irlanda y luego se estrenó en el resto del mundo a través de Netflix.

La que protagoniza Pip Fitz‑Amobi (Emma Myers), una adolescente que vive junto a sus padres en el idílico pueblo ficticio de Little Kilton.

Un lugar apacible, pero marcado por un trágico hecho: el asesinato en 2019 de la estudiante Andie Bell, cuyo cuerpo nunca se encontró y cuyo crimen se atribuyó su novio, Sal Singh, quien luego se suicidó.

Sin embargo, Pip está convencida de que él no mató Andie y, con la excusa de que es un proyecto escolar, inicia una investigación por su cuenta para encontrar al verdadero asesino.

Una búsqueda en la que tiene la ayuda de Ravi (Zain Iqbal), el hermano de Sal.

Ver en Netflix

The Umbrella Academy

The-Umbrella-Academy-4-2-ok.jpg la-tercera

The Umbrella Academy | Netflix

Después de tres exitosas temporada, The Umbrella Academy llega a su fin con su cuarta y última temporada.

El cierre de la produccción que llevó a la pantalla el cómic homónimo de Gerard Way y Gabriel Bá, a través de tres entregas marcadas por la aventura, la fantasía y el humor.

Un relato que ahora presenta la última etapa de las vivencias de los hermanos Hargreeves, luego de que en un 2019 alternativo conocieron a los otros hijos de Sir Reginald (Colm Feore).

Para ahora encarar nuevas sorpresas y personajes, entre los que se destacan el Doctor Gene Thibedeau (Nick Offerman) y su esposa y también científica, Jean (Megan Mullally), y Sy Grossman (David Cross).

Ver en Netflix

Mon Laferte, te amo

Mon-Laferte-te-amo-4-ok.jpg Courtesy of Netflix

Mon Laferte, te amo | Netflix

Es la cantante chilena más exitosa del siglo XXI, ganadora de varios Grammy Latino y todo un referente de la canción latinoamericana.

Pero antes de llegar a ese sitial y vivir el éxito, Mon Laferte tuvo que atravesar un doloroso camino de carencias, abandonos, abusos y depresiones.

Un proceso largo y espinoso que ella misma cuenta en Mon Laferte, te amo, el documental dirigido por las chilenas Camila Grandi y Joanna Reposi Garibaldi.

De hecho, la cantante y compositora es la única vez en esta película, donde en medio de una extensa gira por EE.UU y en pleno embarazo de su hijo relata en primera persona su historia personal, desde su infancia en el seno de una familia humilde, en Viña del Mar, hasta la actualidad, radicada en México, convertida en madre y en referente de la música.

En menos de 80 minutos, el documental ofrece un retrato íntimo de Mon Laferte, que conmueve y duele tanto como sus canciones.

Ver en Netflix

Ella de día, otra de noche

Ella-de-dia-otra-de-noche-2-ok.jpg la-tercera

Ella de dia, otra de noche | Netflix

La comedia y la fantasía, con algunos toques de suspenso, romance y acción, se combinan en esta entretenida serie coreana de Netflix.

La que debutó en la plataforma y de inmediato se convirtió en una de las más vistas con una inusual historia, la de una joven que literalmente de la noche a la mañana se transforma en otra persona.

Ella es Li Mi-jin (Jung Eun-ji), una chica de 28 años que está frustrada de postular en numerosas ocasiones a trabajos en el servicion público, pero sin conseguir éxito.

Misteriosamente, una mañana, tras pedir ser otra persona, se despierta convertida en un mujer mayor, de unos 50 años (interpretada por Lee Jung-eun, Parásitos). Sin embargo, en las noches vuelve a ser joven.

Paradójicamente, transformada en esta otra mujer logra conseguir en un empleo en la Fiscalía del distrito de Seohan.

Ahí, los caminos de ambas se cruzan con los de Kye Ji-woong (Choi Jin-hyuk), un fiscal antidrogas obsesionado con una serie de asesinatos en serie, en los que Mi-jin y su otro yo se ven involucradas.

Ver en Netflix

El caso Yara Gambirasio

El-Caso-Yara-2-ok.jpg la-tercera

El caso Yara Gambirasio | Netflix

La tarde del 26 de noviembre de 2010, cuando regresaba a su casa desde el gimnasio donde practicaba gimnasia rítmica, la joven Yara Gambirasio desapareció sin dejar rastros.

Un niña de sonrisa grande, hija de una familia de clase trabajadora de la localidad de Brembate di Sopra, Italia, y cuya desaparición se convirtió en un mediático caso policial en ese país.

El que revive en El caso Yara Gambirasio, serie documental de Netflix que en cinco capítulos reconstruye el drama y el misterio que hay detrás de este hecho y donde la menor apareció muerte tres meses después de su desaparición.

Así, la docuserie se centra en la investigación policial, que tuvo supuestas pistas y testigos falsos, olas de pruebas, acusaciones contra los fiscales, muchas dudas, y hasta un acusado sospechoso que entrega su tesimonio en el documental.

Y aunque tiene mucho relleno y le sobra metraje, con su puzzle policial que parece no tener resolución la serie logra atrapar, especialmente a los seguidores de la historias true crime.

Ver en Netflix

Desparecidos en la noche

Desaparecidos-en-la-noche-3-ok.jpg la-tercera

Desaparecidos en la noche | Netflix

Los idílicos paisajes de Apulia, en la costa del sur de Italia, se convierten en un escenario de pesadilla en este thriller del director Renato Di Maria.

La que vive un matrimonio que está en plen proceso de divorcio, el de Pietro (Riccardo Scamarcio) y Annabelle Wallis (Elena), una psiquiatra estadounidense que planea llevarse a sus hijos, Bianca y Giovanni, a Estados Unidos.

Planes que se tuercen luego de que una noche los menores desaparecen de la casa de campo en que pasan con su padre, como si se hubieran desvanecido, sin dejar rastros.

Sin embargo, tras una llamada de un desconocido, se enteran de que los niños fueron sucuestrados y su captor les pide 150.000 euros en efectivo para recuperarlos.

Para conseguir el dinero, Pietro acude a un viejo amigo de dudosa reputación, quien le pide realizar a cambio una riesgosa misión en pleno mar Mediterráneo.

El que le pone unas cuotas de acción a este thriller dramático con un giro inesperado y que se convirtió en un éxito en Netflix.

Ver en Netflix

Vikingos: Valhalla

Vikingos-Valhalla-3-4-ok.jpg la-tercera

Vikingos: Valhalla | Netflix

En 2022 Vikingos: Valhallallegó a Netflix para retomar las sagas nórdicas que el público conoció gracias a Vikingos y su trama centrada en los años de Ragnar Lothbrok y sus hijos.

Así, la creación de Jeb Stuart nuevamente mezcló historia con drama y fantasía, para mostrar las vivencias de otros héroes y villanos escandinavos, pero 100 años después.

Cuando se inició el declive de la “edad dorada” vikinga y se unieron los destinos de Harald Sigurdsson (Leo Suter) y los hermanos Leif Erikson (Sam Corlett) y Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson).

Aventuras que ahora continúna en el tercer ciclo de la serie, que debutó en la plataforma con ocho nuevos capítulos y cuya historia transcurre siete años después del final de la temporada anterior.

Cuando Freydís, Leif y Harald enfrentan grandes desafíos en su conquista de nuevos territorios, además de épicas y sangrientas batallas.

Ver en Netflix

Un detective suelto en Hollywood: Axel F.

Un-detective-suelto-en-Hollywood-Axel-F-7-ok.jpg Courtesy of Netflix

Un detective suelto en Hollywood: Axel F. | Netflix

Treinta años después de que Eddie Murphy encarnara por última vez al locuaz Axel Foley en Un detective suelto en Hollywood 3, el comediante retorna al personaje en una película para Netflix.

La que dirige Mark Molloy y muestra al teniente del Departamento de Policía de Detroit de vuelta en Beverly Hills, tras la muerte de un amigo y que la vida de su hija se vea amenazada.

La cual se llama Jane (Taylour Paige), trabaja como abogada en Los Ángeles y se unirá a su padre y a su ex pareja, el detective Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt), para exponer una conspiración.

Una tarea a la que también se sumarán dos viejos conocidos de Foley y sus anteriores aventuras en pantalla: el teniente Billy Rosewood (Judge Reinhold) y el ex sargento John Taggart (John Ashton).

Ver en Netflix

Un asunto familiar

Un-asunto-familiar-8-ok.jpg la-tercera

Un asunto familiar | Netflix

La fórmula de las comedias románticas sobre opuestos que se atraen regresa en Un asunto familiar, la película original de Netflix que dirige Richard Lagravenese (Hermosas criaturas).

Largometraje que, además, vuelve a juntar en pantalla a Nicole Kidman y Zac Efron, los protagonistas de esta historia romántica que se ambienta en las soleadas colinas de Beverly Hills.

Donde vive Brooke (Kidman), una exitosa escritora, junto a su hija Zara (Joey King), la asistente de una altanera y algo insoportable estrella de Hollywood, Chris Cole (Efron).

Y es tras la reununcia de Zara -quien aspira a ser productora de cine- a su cargo, que se cruzan los caminos y también los sentimientos de la novelista y el famoso actor.

Un romance entre opuestos que pone en una incómoda situación a su hija, dejando momentos hilarantes en una comedia romántica ideal para ver en un fin de semana y donde Kidman vuelve a demostrar su carisma y encanto.

Ver en Netflix

Misterios de los guerreros de Terracota

Terracota-ok.jpg la-tercera

Misterios de los guerreros de terracota | Netflix

La tumba del primer emperador de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huan, en la provincia de Shaanxi, no sólo es la más grande del mundo.

También una enorme escena del crimen, tal como lo revela el documental de Netflix en torno a los misterios del mausoleo y sus soldados de terracota.

El que fue descubierto de forma casual en 1974 por un agricultor y que mostró a la humanidad la que algunos califican como la Octava Maravilla del Mundo.

A cuatro décadas de ese hallazgo, esta fascinante investigación profundiza en los misterios y la historia de traiciones y muertes que hay detrás de la tumba, combinando registros documentales y recreaciones históricas.

Ver en Netflix

Bridgerton

Bridgerton-3-3-ok-1.jpg la-tercera

Bridgerton | Netflix

A mediados de mayo pasado, se estrenó en Netflix la primera de la dos partes de la esperada tercera temporada de Bridgerton, la exitosa serie creada por Shonda Rhimes a través de su productora Shondaland.

Y como era de esperar, esa primera entreha fue un fenómeno de audiencia, con más de 41 millones de vistas en los primeros cuatro días.

Un éxito que de seguro repetirá la segunda parte del tercer ciclo, que ya debutó con sus cuatro capítulos y que continúan los desvaríos amorosos de los hermanos Bridgerton.

Esta vez, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) deja atrás su sueño de conquistar a Colin Bridgerton (Luke Newton), para concentrarse en la búsqueda de un hombre con quien casarse.

Sin embargo, sus inseguridades juegan en contra de sus planes matrimoniales.

Ver en Netflix

Sweet Tooth

Sweet-Tooth-4-2-ok.jpg la-tercera

Sweet Toth | Netflix

A poco más de un año del estreno de su segunda temporada, llegó el tercer ciclo la serie basada en la historieta del canadiense Jeff Lemire sobre un pequeño mitad humano, mitad ciervo.

Uno de los niños híbridos que comenzaron a nacer a la par de que el planeta Tierra se viera sacudido por la pandemia de la mortal cepa viral H5G9, eliminando a gran parte de la población.

El que se llama Gus (Christian Convery) y que creció alejado de la civilización, hasta que la muerte de su padre lo hizo salir al mundo y unirse a Jepperd (Nonso Anozie) para hallar a su madre.

Una aventura que continúa en los ocho capítulos de la tercera temporada, donde Gus y sus amigos van a Alaska para encontrar por fin la cura para el virus y saber la verdad acerca de los híbridos.

Ver en Netflix

Godzilla-Minus-One-10.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Aunque para algunos pasó desaparecibido, uno de los estrenos más destacados del año pasado en los cines fue Godzilla Minus One.

La película japonesa que suma un nuevo capítulo a la historia de la gigantesca criatura inspirada por el horror del desastre de la bomba nuclear.

Una producción dirigida por Takashi Yamazaki y que tras un exitoso pasó por los cines, llegó a Netflix con su historia que se ambienta en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La que muestra al legendario monstruo amenazando a los habitantes de Tokio, mientras un ex piloto se une a otros veteranos para combatirlo.

Ver en Netflix

Eric

Eric.jpg la-tercera

Eric | Netflix

Seis episodios conforman la miniserie creada por la premiada dramaturga y guionista británica Abi Morgan, conocida por series y películas como The Hour, La dama de hierro y Las sufragistas.

La cual está detrás de la historia de Vincent (Benedict Cumberbatch), uno de los principales titiriteros de Nueva York y creador del popular programa infantil de televisión Good day sunshine.

Cuya vida cambia por completo después de que su hijo desaparece yendo al colegio, haciendo que con el paso de los días Vincent se vaya sumiendo en la angustia, la culpa y la desesperación.

Además de aferrarse a los dibujos que su hijo hizo de la marioneta de un monstruo azul, bautizada Eric, ya que está convencido de que si consigue que el muñeco aparezca en TV, el niño volverá a casa.

Ver en Netflix

Atlas

Atlas.jpg la-tercera

Atlas | Netflix

Después de su comentado proyecto biográfico musical This is me… now: una historia de amor, estrenado en Prime Video, Jennifer Lopez regresa a las películas y a Netflix.

La plataforma en la que ya protagonizó La madre (2023), donde era una ex militar y asesina dispuesta a todo para defender a su hija, y a la que vuelve en Atlas, bajo la dirección de Brad Peyton.

Un largometraje de acción, suspenso y ciencia ficción en el que ella encarna a Atlas Shepherd, una brillante pero misántropa analista de datos que no confía en la inteligencia artificial.

La cual se une a una misión para capturar a un robot renegado que forma parte de su pasado. Pero cuando el plan se complica, deberá aprender a confiar en la IA para salvar a la humanidad.

Ver en Netflix

Telma la unicornio

Telma-la-unicornio.jpg la-tercera

Telma la unicornio | Netflix

El autor infantil australiano Aaron Blabey debuta en los originales de Netflix, luego de que su libro Los Tipos Malos fuera convertida en la exitosa película homónima de los estudios DreamWorks.

Lo que se concreta con Telma la unicornio, la versión como película musical para el streaming de su obra de 2015, que es dirigida por Jared Hess (Napoleon Dynamite) y Lynn Wang (Unikitty!).

En la que se muestra la historia de Telma, una pony promedio que sueña con ser estrella de la música, hasta que un misterioso giro del destino la convierte en unicornio y la lanza al estrellato.

Pero no todo será de color rosa brillante, ya que la fama tendrá un precio inesperado. La versión original tiene las voces de Brittany Howard, Will Forte, Jemaine Clement y Edi Patterson, entre otros.

Ver en Netflix

Gracias-el-siguiente-4.jpg la-tercera

Gracias, ¿el siguiente? | Netflix

Desde Turquía, con amor y bastantes desencuentros, llegó a Netflix la serie Gracias, ¿el siguiente?, un original de la plataforma que combina el drama con la comedia.

Lo que se concreta en la historia de ​​Leyla Taylan (Serenay Sarikaya), una abogada que es muy exitosa en su profesión, pero al parecer no tanto en las relaciones personales.

La cual es el motor de los ocho episodios que componen el espacio creado para la plataforma de streaming por la guionista y actriz Ece Yörenç (Pasión prohibida, Medcezir).

Cuya narración, rápida y entretenida, presenta un pequeño preámbulo con el vistazo a un hecho importante para el desenlace, que se irá a revelando con el paso de las emisiones.

Al que sigue el inicio real, cuando Leyla se encuentra con sus mejores amigos y colegas en unos días de relajo para dejar atrás la tristeza de su quiebre con Ömer (Metin Akdülger).

Ver en Netflix

Bodkin.jpg la-tercera

Bodkin | Netflix

No solo películas, documentales y títulos educativos son los que Higher Ground, la productora de Barack y Michelle Obama, realiza para Netflix, también series como Bodkin.

Una comedia negra que invita a visitar el poblado del mismo nombre, ubicado en una zona costera de Irlanda, donde es esencial un espacio digital en boga: el podcast.

El que también forma parte de un relato donde el humor más irónico se mezcla con el suspenso de un crimen sin resolver, a lo largo de siete episodios creados por Jez Scharf.

El encargado de dar a Bodkin una especial singularidad gracias a su combinación de géneros y los extravagantes personajes de su trama, partiendo por el trío protagónico.

El cual conforman Gilbert (Will Forte), Dove (Siobhán Cullen) y Emma (Robyn Cara), quienes viajan a Irlanda para realizar un podcast sobre la desaparición de tres lugareños durante Samhain.

Ver en Netflix

La-madre-de-la-novia-3.jpg la-tercera

La madre de la novia | Netflix

Una vez más la comedia se une con el romance en un original de Netflix, en este caso en La madre de la novia, la película del servicio protagonizada por Brooke Shields.

Quien tiene la misión de dar vida a la progenitora del título en compañía de un elenco que también incluye a Miranda Cosgrove (iCarly), Benjamin Bratt (24) y Sean Tale (Rosalina).

Los encargados de dar vida a los personajes esenciales de la cinta dirigida por Mark Waters (Chicas pesadas), en base a un guión de Robin Bernheim (Intercambio de princesas).

La que lleva por un colorido y entretenido recorrido por la historia de cómo el matrimonio de una joven pareja reúne a otra pareja que se separó hace ya muchos años.

Donde son esenciales el carisma de sus protagonistas y una trama que por su liviandad y positividad se convierte en una buena vía de escape a los problemas de la realidad.

Ver en Netflix

Hablando-con-franqueza.jpg la-tercera

Hablando con franqueza | Netflix

No se puede dejar de pensar en Mentiroso, mentiroso, la cinta de Jim Carrey, al conocer la premisa de Hablando con franqueza, la serie coreana de Netflix.

Ya que como le sucedía al personaje de Carrey en la comedia de 1997, un truco del destino provoca que su protagonista, en este caso Song Ki-baek (Ko Kyoung-pyo), hable sin filtro.

Pero pronto el espectador se da cuenta de que hay mucho más detrás de su transformación y que el personaje es muy diferente al abogado sin escrúpulos del filme estadounidense.

Ya que hasta el momento de su cambio Ki-baek era conocido por su educación y buenos modales, como lo muestran los minutos iniciales del espacio escrito por Choi Kyung-sun.

El que mostrará cómo la sinceridad desatada del treintañero afectará su trabajo y relaciones personales, donde juega un papel esencial la guionista On Woo-joo (Kang Han-na).

Ver en Netflix

Todo-un-hombre.jpg la-tercera

Todo un hombre | Netflix

Tras las versiones para el cine de sus novelas La hoguera de las vanidades y The right stuff, también convertida en serie, Tom Wolfe regresó a la pantalla con Todo un hombre.

La adaptación para el streaming que Netflix hizo de su libro de 199 , donde nuevamente él usó su experiencia como periodista para desarrollar una historia coral en Atlanta.

Una épica sobre poder, raza y crimen que se transforma en seis episodios algo complejos y poco reveladores, bajo la guía del veterano David E. Kelley (Big little lies).

Quien se une a Regina King (Una noche en Miami) y Thomas Schlamme (The West Wing) en la dirección, para dar vida a un relato que difiere del original en algunos temas y tono.

Pero que mantiene como uno de sus pilares a Charlie Croker (Jeff Daniels), el magnate de los bienes raíces, desde que su banco le comunica que su compañía está en quiebra.

Ver en Netflix

Fiasco.jpg la-tercera

Fiasco | Netflix

Para los cinéfilos y seguidores del cine francés, Pierre Niney es el soldado taciturno del drama de época Frantz, un rol que deja muy, pero muy atrás con su papel en Fiasco.

La serie gala de Netflix donde el actor es Raphaël Valande, un director novato cuyo primer rodaje se convierte en pesadilla, como lo plasma un documental.

Ya que el espacio original del streaming, concebido por el propio Niney junto a Igor Gotesman (Family business), está realizado como si fuera un mockumentary.

Es decir un documental falso que a través de sus siete capítulos, de poco más de media hora, muestra las peripecias de Raphaël y su equipo en la filmación de su ópera prima.

Lo que la serie revela a través del absurdo de situaciones y parlamentos en torno a lo que sucede en el rodaje, como también en los momentos de intimidad de sus personajes.

Ver en Netflix

Baby Reno

Bebé-Reno-2.jpg la-tercera

Baby Reno | Netflix

Desde su llegada a Netflix, Bebé Reno se convirtió en uno de los títulos destacados de sus series originales, gracias a su historia y factura, y llevó a la frase “enviado desde mi iPhone” a ser conocida más allá de los usuarios o receptores de los mensajes mandados desde un celular de Apple, debido a la relación con su trama.

Ya que esta se liga directamente con la contraparte protagónica -y la forma que ella tiene de comunicarse- del espacio que fue creado por el actor y guionista escocés Richard Gadd en base a su propia y traumática experiencia, que ya había inspirado un show unipersonal que estrenó en 2019 en Edimburgo.

El cual, gracias a la buena recepción que tuvo en diferentes escenarios, se pudo transformar en los siete conmovedores capítulos que conforman la realización para el streaming, que desde su llegada a la plataforma se transformó en favorita de sus suscriptores y en trending topic de las redes sociales.

Esto por la forma que su relato expone la experiencia de Gadd, interpretado por él mismo en una versión algo ficcionalizada, cuando era un veinteañero, vivía en la casa de la madre de su ex pareja y trataba de hacerse de un nombre en la stand up comedy, trabajando además en un bar para pagar las cuentas.

Donde conoce a Martha (Jessica Gunning) y la trata amablemente, lo que ella toma de otra manera y comienza a acosarlo, de forma desquiciada y con mensajes crudos que terminan con un “enviado desde mi iPhone” -aunque son escritos en un computador-, haciendo de la vida de Richard una pesadilla.

Ver en Netflix

Los-detectives-difuntos-14.jpg David Bukach/Netflix © 2023

Los detectives difuntos | Netflix

La imaginación de Neil Gaiman sigue inspirando espacios para Netflix y tras la exitosa versión de Sandman para el streaming, debutó en la plataforma Los detectives difuntos.

El nuevo título con la firma creativa del escritor inglés que amplía en pantalla el universo de Sueño o Morfeo, centrando su relato en otros personajes de su mundo.

Los fantasmas adolescentes Edwin Paine y Charles Rowland, que ya fueron parte de las vivencias en el cómic de The Sandman y tuvieron sus propias aventuras en papel.

Para ahora protagonizar una serie con la producción ejecutiva de Gaiman, concebida para la pantalla por Steve Yockey y que mantiene la esencia de su fuente de origen.

Donde Edwin (George Rexstrew) y Charles (Jayden Revri) resuelven casos sobrenaturales, primero en Londres y después en EE.UU., hasta donde viajan con Crystal (Kassius Nelson).

Ver en Netflix

Las-variaciones-Grimm-7.jpeg la-tercera

Las variaciones Grimm | Netflix

Nuevamente la animación se convierte en la mejor herramienta para llevar al público en un viaje por la imaginación y lo extraordinario a través de Las variaciones Grimm.

El anime realizado para Netflix por un grupo selecto de empresas y figuras de la animación japonesa, entre ellos WIT Studio, el colectivo CLAMP y la guionista Michiko Yokote.

Todos los que han contribuido al mundo del manga y el anime, y ahora se reunieron en la particular mirada que la serie para el streaming ofrece de cuentos clásicos.

En este caso los recopilados por los hermanos alemanes Jacob y Wilhelm Grimm, que son reinterpretados en relatos que no abandonan la fantasía, pero le dan un gran giro.

Lo que el espacio antológico concreta en su oscura mirada a La Cenicienta, Caperucita Roja, Los duendes y el zapatero, Los músicos de Bremen y El flautista de Hamelín.

Ver en Netflix

Rebel-Moon-11.jpg la-tercera

Rebel Moon (parte dos): la guerrera que deja marcas | Netflix

A meses del estreno de la primera película sobre la valiente Kora en el universo regido por Mundo Madre, llegó a Netflix Rebel Moon (parte dos): la guerrera que deja marcas.

La secuela de una cinta a la que el controvertido Zach Snyder, su ideólogo y director, dotó de grandes dosis de oscuridad y violencia, como ha hecho con sus anteriores trabajos.

Un verdadero sello creativo con el que dejó felices a sus fieles admiradores, a pesar de lo confuso de su trama, con buenos efectos especiales y escenas de acción.

Un último elemento que se duplica en el reencuentro con el personaje interpretado por Sofia Boutella y sus guerreros, que se ambienta poco después del cierre del filme pasado.

Cuando de regreso en la luna de Veldt, el grupo liderado por la ex soldado imperial deberá entrenar a los granjeros para enfrentar a Atticus Noble (Ed Skrein) y su ejército.

Ver en Netflix

Robo-6.jpg la-tercera

Robo | Netflix

El streaming y sus títulos son fuente de entretención y emoción, pero también de conocimiento de diferentes culturas y sus problemáticas, como en el caso de Robo.

La película original sueca de Netflix que muestra al pueblo sámi y sus tradiciones, además de la discriminación que afecta a sus integrantes hasta nuestros días.

Para lo que toma como base de su relato la novela homónima de Ann-Helén Laestadius, publicada en 2021 en Suecia y que rápidamente se convirtió en superventas.

Y cuyas páginas son la esencia de la cinta que en una hora con 45 minutos revela cómo la sami Elsa (Elin Kristina Oskal) enfrenta el racismo y el patriarcado opresivo de su entorno.

Una realidad que Laestadius conoce bien, ya que también es parte del pueblo indígena de la región de Sápmi, situada en el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y parte de Rusia.

Ver en Netflix

Pared-con-pared-5.jpg la-tercera

Pared con pared | Netflix

La película española Pared con paredes de esas ideales para ver una tarde de fin de semana bajo el abrigo de una manta.

Ya que la realización dirigida por Patricia Font claramente no fue hecha para la reflexión dramática, sino que esencialmente para distraer con su historia simple y cálida.

La que es muy predecible, pero por eso no menos atractiva para los románticos de corazón, al mostrar el encuentro de dos personas al parecer muy diferentes.

Una de ellas es Valentina, el personaje encarnado por la cantante barcelonesa Aitana en su debut en la actuación, en un rol desarrollado para mostrar su lado como intérprete.

El otro es David (Fernando Guallar), un diseñador de juegos que no sale de su hogar en Madrid y tratará de sacar a su nueva vecina, Valentina, del departamento contiguo.

Ver en Netflix

Antracita-4.jpg la-tercera

Antracita | Netflix

Las producciones francesas de Netflix se siguen haciendo notar y, tras el estreno de la cinta El salario del miedo, llegó al servicio Antracita, una serie de suspenso y algo más.

Ya que el espacio inspirado por el caso real de una secta incluye un personaje particular, que por momentos le da un tono más liviano al suspenso que guía sus seis episodios.

Cuyo inicio presenta a Caleb Johansson (Stefano Cassetti), el líder del culto que atrajo a los jóvenes del pueblo de Lévionna, hasta que en 1994 protagonizaron un suicidio colectivo.

Pero el detonante del relato es la desaparición de Solal Heilman (Jean-Marc Barr), periodista que cubrió el caso de la secta y se esfumó tras volver a ese pueblo alpino.

Lo que empuja a que su hija Ida (Noémie Schmidt) viaje hasta ese lugar para saber qué ocurrió con su padre, poniendo en práctica su habilidad como investigadora web.

Ver en Netflix

SCOOP_UNIT_08729_RT.jpg la-tercera

La gran exclusiva | Netflix

Si de monarquías se trata, la familia reinante de Reino Unido es sin lugar a dudas la que siempre atrae la mirada del mundo con dramas y escándalos, como el de La gran exclusiva.

La película original de Netflix que trae de vuelta a la pantalla, de manera dramatizada, la entrevista que en 2019 ofreció el Príncipe Andrés al espacio Newsnight de la BBC.

La cual serviría al segundo hijo de la desaparecida Reina Isabel para limpiar su imagen ante la opinión pública, luego de que resurgiera su vinculación con Jeffrey Epstein.

Sin embargo, sus respuestas vagas sobre su conexión con el millonario estadounidense, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, generaron rechazo entre el público.

Como lo revive gran parte del metraje de la cinta dirigida por Philip Martin, que divide su protagonismo entre el noble y su entorno, y el equipo de la BBC que logró entrevistarlo.

Ver en Netflix

SDLP_20230307_Unit_01750-copia.jpg la-tercera

El salario del miedo | Netflix

El francés Alban Lenoir retorna a Netflix como protagonista de El salario del miedo, otra película del género que le ha dado fama: la acción, tras títulos como Bala perdida y Alias.

Pero ahora como el acompañante de Franck Gastambide, otro representante de la violencia fílmica con acento galo, en un original de la plataforma que reinterpreta un clásico del cine.

Ni más ni menos que al thriller homónimo de 1953, donde un grupo de europeos tenía la misión de transportar nitroglicerina en un camión por la selva latinoamericana.

Cuya esencia llega muy reformulada en la historia para el streaming, ya que acá el protagonismo central lo tiene la acción, dejando en segundo plano la tensión dramática.

Además de cambiar la ambientación a algún lugar del norte de África, donde dos hermanos deben transportar 200 kilos de nitroglicerina por 800 km a través del desierto.

Ver en Netflix

Descansa-en-paz-4.jpg la-tercera

Descansar en paz | Netflix

Tras protagonizar originales de Netflix como El hijo, La corazonada y El reino,Joaquín Furriel retorna a la plataforma en Descansar en paz, la nueva película producida por Kenya Films.

La que fue dirigida por Sebastián Borensztein (La odisea de los giles) y se adentra por completo en el drama con altas cuotas de suspenso, en la historia de Sergio Dayán.

El personaje encarnado por Furriel con una mezcla de angustia y resignación, que se convierte en el motor de una narración fílmica de ritmo sin prisa, pero incesante.

La cual lleva al Buenos Aires de 1994, cuando Sergio y su esposa celebran el bat mitzvah de su hija, mientras él esconde el estrés que le provoca deber millones a una financiera.

Los que solicitó para mantener a flote su fábrica, pero no fueron suficientes para evitar la ruina económica que enfrenta, sin contarle nada a su mujer, que trabaja como dentista.

Ver en Netflix

Shirley.jpg la-tercera

Shirley | Netflix

Después de que Rustin mostrará al carismático activista por los Derechos Civiles de los 60, Shirley llegó a Netflix para revelar al mundo a otra figura de la política estadounidense.

Lo que la película dirigida y escrita por John Ridley concreta con el eje de su trama situado a comienzos de los años 70, cuando Shirley Chisholm encara un pasaje clave.

El momento en que la primera congresista afroamericana volvió a hacer historia como candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, protagonizando una audaz campaña.

En un relato que tiene su mayor fortaleza en la actuación de Regina King, quien encarna a Chisholm con el talento ya demostrado en títulos como Watchmen y Si la colonia hablara.

Lo que ella concreta en compañía una buena ambientación de época, un sólido elenco y la mirada fílmica de Ridley dispuesta a revelar las luces y sombras de la decidida congresista.

Ver en Netflix

El-problema-de-los-3-cuerpos-9.jpg la-tercera

El problema de los 3 cuerpos | Netflix

Esta serie de Netflix se atreve a dar su visión de un pilar de la ciencia ficción literaria.

La que versiona la obra Liu Cixin, el ingeniero chino que a fines de los 80 decidió probar suerte en la escritura y con el paso de los años se convirtió en su referente.

Lo que consiguió con El problema de los tres cuerpos, la primera novela de su trilogía El recuerdo del pasado de la Tierra, que se transforma en una producción de ocho capítulos.

Detrás de la cual están los nombres de David Benioff y D. B. Weiss, los mismos de Game of Thrones de HBO, junto al también guionista y productor Alexander Woo.

Los creadores de un título que cautiva a pesar de su complejidad y se toma licencias creativas, como ambientar parte de la trama en Reino Unido y ampliar el número de personajes.

Ver en Netflix

Mano-de-hierro-8.jpg la-tercera

Mano de hierro | Netflix

El drama familiar se combina con el narcotráfico en Mano de hierro, la serie española de Netflix, creada por Lluís Quílez, que se centra en los negocios de Joaquín Manchado.

El personaje encarnado por el veterano Eduard Fernández que guía una trama de ocho episodios, donde el suspenso y la violencia envuelven a este empresario y sus cercanos.

Quien refleja de manera simbólica y literal el conocido término “mano de hierro”, ya que desde hace varios años usa una prótesis de metal en su brazo izquierdo.

Y además maneja con firmeza la principal terminal -la A- del puerto de Barcelona, lo que le sirve para sostener allí transacciones comerciales legales y otras muy lejos de la ley.

Como los kilos de cocaína que llegan de México para ser entregados a un mafioso italiano, pero desaparecen la misma noche en que Manchado sufre un grave accidente.

Ver en Netflix

Bandidos-2.jpg la-tercera

Bandidos | Netflix

Mezclando algo de Indiana Jones con un tesoro ancestral y protagonistas bastantes descarados, la serie mexicana Bandidos logra llevar al espectador por una narración muy entretenida.

La que a través de siete capítulos con mucha acción y momentos de máxima ridiculez, que provocan varias carcajadas, muestra los esfuerzos de una banda criminal poco profesional.

Cuyo objetivo es dar con el lugar de Yucatán, en el Caribe mexicano, donde se esconde el tesoro de Aj Took, el último gran emperador maya que acumuló una gran riqueza.

Entre la que se contaba la figura de un jaguar que sería capaz de regresar a los muertos, como cuenta la voz en off de Miguel (Alfonso Dosal), el personaje central del relato.

Ver en Netflix

La-señal.jpg la-tercera

La señal | Netflix

Los productores de series están mirando al espacio y tras la llegada a Apple TV+ de Constelación, debutó en Netflix otro título ligado con los misterios espaciales: La señal.

El cual fue producido en Alemania y también tiene como protagonista a una mujer astronauta que encara enigmas del Cosmos que cambiarán su existencia.

En este caso Paula (Peri Baumeister), la científica que se convierte en catalizadora de una trama con ciencia ficción y suspenso, que se toma su tiempo para revelar sus incógnitas.

La cual tiene como coprotagonistas a su marido e hija, Sven (Florian David Fitz) y Charlie (Yuna Bennett,), quienes también son esenciales en su historia de cuatro capítulos.

Cuyo relato se inicia cuando Paula y su compañero de travesía espacial, Hadi Hiraj (Hadi Khanjanpour), retornan en una cápsula a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional.

Ver en Netflix

Urgencias existenciales

Urgencias-existenciales-3.jpg la-tercera

Urgencias existenciales | Netflix

Varios de los géneros y elementos que han hecho exitosos a otros k-dramas se unen en Urgencias existenciales, la serie coreana de Netflix que entró a la plataforma con fuerza.

Ya que, desde su estreno, el espacio se convirtió en uno de los favoritos entre los suscriptores del servicio, gracias a su mezcla de comedia romántica con drama médico, además de poseer una pareja protagónica con mucha química y encanto.

Esta es la conformada por Park Shin-hye y Park Hyung-sik, en los roles de la anestesista Nam Ha-neul y el cirujano plástico Yeo Jeong-woo, respectivamente, a quienes el inicio del relato presenta en momentos de grandes cambios para cada una de sus existencias.

Ella enfrentando una crisis de salud, con un ataque de vesícula provocado por una fuerte depresión, y él siendo acusado de negligencia profesional tras la muerte de una paciente en el quirófano, que lo lleva a perder sus clínicas, su popularidad y todo su dinero.

Pero hay otra cosa que los une: en su adolescencia competían por ser el mejor alumno de su secundaria. Sin embargo, esa antigua rivalidad comienza a ser reemplazada por amistad, y algo más, luego que Jeong-woo llega a vivir al edificio de la familia de Ha-neul.

Ver en Netflix

Damsel-2.jpg la-tercera

Damsel | Netflix

La historia de Millie Bobby Brown en Netflix sigue ampliándose con Damsel, el largometraje de la plataforma con la joven actriz como máxima protagonista.

El que viene a sumarse a sus entretenidas películas sobre la hermana menor de Sherlock Holmes, Enola Holmes 1 y 2, sin olvidar el título inolvidable de su carrera: Strangers things.

Una cinta dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo (Exterminio 2), que se ambienta en una tierra medieval de fantasía, que posee además un elenco de famosos secundarios.

Grupo que reúne a Robin Wright, Angela Bassett, Ray Winstone y Shohreh Aghdashloo, la actriz estadounidense-iraní que presta su voz a la enorme antagonista del filme.

Los que son parte de la trama centrada en Elodie, la hija de un noble cuyo feudo está en problemas, por lo que acepta casarse con un príncipe. Decisión que la llevará a una pesadilla.

Ver en Netflix

Los-caballeros-5.jpg la-tercera

Los Caballeros | Netflix

Tras el estreno de dos largometrajes en 2023, el director Guy Ritchie sigue sumando títulos a su currículo con la llegada a Netflix de Los Caballeros.

Una producción que marca el debut del británico en la realización de espacios seriados, luego del estreno en salas de cine de sus cintas Agente Fortune y El pacto.

Para la cual tomó como inspiración el eje argumental de su película homónima de 2019, donde un narcotraficante de marihuana se asociaba con parte de la aristocracia británica.

La misma idea que para el streaming reformula en la historia del noble Eddie Halstead (Theo James), luego de que su camino se une con el de la mafiosa familia Glass.

En una trama donde Ritchie vuelve a mezclar el crimen y la comedia, con ocho episodios marcados por la violencia, planes que no salen bien y un humor muy negro.

Ver en Netflix

Me-llamo-Loh-Kiwan-2.jpg la-tercera

Me llamo Loh Kiwan | Netflix

Sin lugar a dudas, el k-drama es el estandarte de las producciones coreanas de Netflix, pero con mayor frecuencia títulos como Me llamo Loh Kiwan refuerzan su apartado de películas.

Lo que la cinta, dirigida por Kim Hee-jin, realiza teniendo como base la novela I met Lo Kiwan, que la autora surcoreana Cho Hae-jin escribió inspirada en los desertores norcoreanos.

Los que generalmente llegan a Europa tras ser inmigrantes ilegales en China, como es el caso del protagonista de la cinta: Loh Kiwan, el norcoreano encarnado por Song Joong-ki.

El actor que se hizo conocido mundialmente por el rol principal de la serie Vincenzo, pero que acá deja muy atrás al consigliere para asumir el dramático papel de Kiwan.

Quien al inicio del largometraje, que por varios momentos se sumerge en la intensidad del melodrama, vive en China hasta que debe viajar a Bélgica con un pasaporte falso.

Ver en Netflix

Ranking de películas

Gone-girl-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si ninguna de las recomendaciones de más arriba te convence, te invitamos a revisar este especial en el que ordenamos las mejores películas del catálogo de Netflix en un completo ranking.

De El padrino a Volver al futuro, y pasando por todos los géneros posibles, acá la lista con 50 películas que tienes que ver.

Revisa el ranking de películas completo acá.

Ranking de series

Better-call-Saul-1-ok.jpg la-tercera

Better call Saul | Netflix

Aunque gran parte de las buenas series que hay en Netflix son producciones originales de la cadena de streaming, hay varios títulos de "fuera", como Breaking Bad, Seinfeld o Peaky Blinders, que nutren el catálogo.

En este especial elegimos las 70 mejores joyitas y las ordenamos en este ranking.

Revisa el ranking de series completo acá.