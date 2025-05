Quemar el miedo, el claro manifiesto artístico y político del colectivo Lastesis

"Cuando creamos un violador en tu camino recibimos muchísimas amenazas por redes sociales digitales. Incomodó, y la primera reacción de muchas personas fue defenderse con un 'no todos somos así'. Incluso, algunos dijeron: '¿Por qué me dicen violador si yo no lo soy?'. Cuando evidentemente se trata de una puesta en escena, una performance que apunta a una condena a la que estamos expuestas. Es una forma artística de decir que no estamos seguras".

Este es uno de los análisis que aparecen en Quemar el miedo, el primer libro del colectivo interdisciplinario Lastesis. Se trata de un manifiesto claro acerca de su posición feminista, artística y política.

Ahí, Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa Stange, Lea Cáceres Díaz y Sibila Sotomayor Van Rysseghem -las mismas que lograron que cientos de mujeres corearan su performance en el mundo-, explican con detalle y en términos simples, cuál es la relación entre el patriarcado y el capital, o por qué decidieron plantearse desde la vereda artística.

"La lucha feminista nos atraviesa y ha atravesado durante toda nuestras vidas. Quizás en algunos momentos no llevaba ese nombre, porque no sabíamos qué era el feminismo, pero hoy lo sabemos y reconocemos. Y como artistas, fue casi una trayectoria natural terminar enunciando las demandas e ideas feministas desde el arte", sentencian en el libro de editorial Planeta, que contó con la colaboración de la periodista Alejandra Carmona.

El nosotras en Quemar el miedo

Día contra el Femicidio la-tercera

Foto: La Tercera

Eso no es todo. En los otros capítulos (siete en total) también se narra el dominio que las instituciones, ya sea el Estado, la Iglesia o la misma familia, hacen del cuerpo de "nosotras". Usan este pronombre para detenerse en el lugar de la otra y, más aún, explicarlo como una experiencia colectiva. "A todas alguna vez nos pasó", se repite entre sus líneas.

Así, en un relato ágil, las autoras -quienes fueron elegidas por la revista Time como parte de las 100 personas más influyentes en el año 2020-, invitan a repensar la maternidad, enfatizar en la educación sexual integral y analizar los distintos feminismos.

Lo hacen tomándose de connotadas filósofas, escritoras y antropólogas, entre ellas Virginie Despentes, Rita Segato, Silvia Federici o Judith Butler. Todo, para abordar de manera constructiva, la razón de las protestas y, también, del enfado.

De hecho, su primer episodio se denomina Nos roban todo, menos la rabia, y ahí plantean el miedo, los abusos y la opresión milenaria del patriarcado.

Sin duda, esta publicación lanzada simultáneamente en América Latina y España, democratizará las demandas globales feministas por una sociedad más justa, a sólo unas jornadas de conmemorarse un nuevo Día de la Mujer, y con casi una decena de femicidios en lo que va del año, según datos de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres.