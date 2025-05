Ranking: Las 70 mejores series de todos los tiempos que puedes ver en Netflix (julio 2024)

Puede ser que de todas las plataformas de streaming Netflix tenga el mejor catálogo de series.

Por eso, y cómo sabemos que se trata de un gran océano de producciones, armamos este ranking en que seleccionamos las mejores series disponibles de Netflix en julio de 2024 y las ordenamos según su calificación en IMDB (que va del 1 al 10).

70. Baby Reno

Bebé-Reno-3.jpg la-tercera

Baby Reno, estrenada en 2024. Calificación de 8.0 en

Desde su llegada a Netflix, Bebé Reno se convirtió en uno de los títulos destacados de sus series originales, gracias a su historia y factura, y llevó a la frase “enviado desde mi iPhone” a ser conocida más allá de los usuarios o receptores de los mensajes mandados desde un celular de Apple, debido a la relación con su trama.

Ya que esta se liga directamente con la contraparte protagónica -y la forma que ella tiene de comunicarse- del espacio que fue creado por el actor y guionista escocés Richard Gadd en base a su propia y traumática experiencia, que ya había inspirado un show unipersonal que estrenó en 2019 en Edimburgo.

El cual, gracias a la buena recepción que tuvo en diferentes escenarios, se pudo transformar en los siete conmovedores capítulos que conforman la realización para el streaming, que desde su llegada a la plataforma se transformó en favorita de sus suscriptores y en trending topic de las redes sociales.

Esto por la forma que su relato expone la experiencia de Gadd, interpretado por él mismo en una versión algo ficcionalizada, cuando era un veinteañero, vivía en la casa de la madre de su ex pareja y trataba de hacerse de un nombre en la stand up comedy, trabajando además en un bar para pagar las cuentas.

Donde conoce a Martha (Jessica Gunning) y la trata amablemente, lo que ella toma de otra manera y comienza a acosarlo, de forma desquiciada y con mensajes crudos que terminan con un “enviado desde mi iPhone” -aunque son escritos en un computador-, haciendo de la vida de Richard una pesadilla.

69. Orange is the New Black

OITNB_S2_0120.jpg la-tercera

Orange is the New Black, estrenada en 2013 | Calificación de 8.1 en

Con esta serie te puedes reír de buena gana, pero también emocionarte hasta las lágrimas. Y es que Orange is the new black cuenta la historia de una neoyorquina de familia acomodada que está a punto de casarse, pero que termina en la cárcel por un error que cometió en la juventud: transportar dinero del narcotráfico.

Está basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman, y en sus siete temporadas muestra cómo viven estas mujeres que tienen que vestir con overoles anaranjados, las rencillas que se producen entre los grupos y, cómo no, el abuso de poder que ejercen los gendarmes, entre otros temas más políticos.

Imposible perdérsela, porque es de tan buena calidad que ha sido nominada y ha recibido varios premios, como el Emmy a Mejor Actriz a Taylor Schilling, su protagonista, en 2014. Ese año también le dieron el reconocimiento en los Globos de Oro.

DTM-3-OK.jpg la-tercera

Dead To Me, estrenada en 2019 | Calificación de 8.1 en

Hay series con las que uno se engancha y no puede parar de verlas. Es el caso de esta, protagonizada por la carismática actriz Christina Applegate, sí, la misma que conocimos muy joven como una de las estrellas de Casado con Hijos.

Aquí ella hace de una mujer de más de 40 (Jen) con dos hijos que queda viuda tras un trágico accidente. En uno de esos típicos grupos de ayuda "gringos", conoce a una chica (Judy) que se empeña por ayudarla y acompañarla. Se transforman en mejores amigas, pero Judy esconde algunos secretos muy importantes.

Son 10 capítulos de corta duración que se ven "de una patada". Entretenida y bien actuada.

Ripley-11.jpg la-tercera

Ripley, estrenada en 2024. Calificación de 8.2 en

A pesar de ser una de las figuras claves de la literatura de suspenso, y de visitar el cine en cinco ocasiones, Tom Ripley todavía no había sido la inspiración de ninguna serie.

Hasta ahora, cuando el espacio titulado simplemente Ripley llegó a Netflix para sumar una nueva pieza a las adaptaciones centradas en el personaje creado por Patricia Highsmith.

Con el que el protagonista de El talento de Mr. Ripley (1955), y la saga que siguió al libro, debutó en el streaming en ocho capítulos donde es encarnado por Andrew Scott.

El actor irlandés que acá demuestra una vez más su talento al lograr dibujar a un personaje de diferentes capas, que logra atraer y repeler a través de los relatos que conduce.

El cual en la madura versión de Scott es un criminal de mirada taciturna, reconvertido en psicópata, que hace su víctima al millonario Dickie Greenleaf (Johnny Flynn).

66. The Midnight Gospel

The-Midnight-Gospel-1.jpg Courtesy of Netflix

The Midnight Gospel, estrenada en 2020. Calificación de 8.2 en

Para algunos el nombre de Pendleton Ward puede no decir mucho, pero todo cambia si se agrega que es el creador de la famosa serie infantil Hora de aventuras.

El mismo que llegó a Netflix con su apuesta animada para adultos, The Midnight Gospel, una serie pensada en los espectadores más grandes.

En ocho capítulos mezcla la imaginación visual de Ward con los podcasts del comediante Duncan Trussell, para mostrar a un joven llamado Clancy mientras usa un simulador de universos y visita diferentes mundos encarnado en distintos avatares.

Y en cada uno de estos lugares conversa con distintos entrevistados sobre la vida, la muerte o el amor. Una hipnotizante combinación que la que convierte en una de las series animadas más singulares del último tiempo.

65. El marginal

El-Marginal-3-1.jpg la-tercera

El marginal, estrenada en 2016. Calificación de 8.2 en

¿Conoces la historia de los hermanos Borges? Unos delincuentes que con cuchillos en mano tomaron el poder de un centro penitenciario.

De ellos se trata la serie argentina El Marginal, que en cuatro temporadas bien sangrientas muestran el entramados de corrupción y el tráfico de influencias al interior del cárcel de San Onofre.

Además, revelan las ingeniosas maneras para reunir grandes sumas de dinero, a pesar de estar tras las rejas.

64. The Good Place

The-Good-Place-OK.jpg la-tercera

The Good Place, estrenada en 2016. Calificación de 8.2 en

Esta es una comedia bastante original que tiene una amplia fanaticada alrededor del mundo. Se centra en Eleanor Shellstrop (Kristen Bell), una joven recién fallecida que se despierta en la otra vida y es enviada por Michael (Ted Danson) al "lado bueno", algo así como el cielo.

Pero ella se da cuenta de que llegó ahí por error y empieza a ocultar sus malas acciones, mientras también trata de convertirse en una mejor persona.7 Una interesante comedia con giros dramáticos que ya va en su cuarta temporada.

63. El método Kominsky

El-método-Kominsky-4.jpg la-tercera

El método Kominsky, estrenada en 2018 | Calificación de 8.2 en

Creada por Chuck Lorre (The Big Bang Theory, Two and a Half Men) y protagonizada por Michael Douglas junto a Alan Arkin, El método Kominsky es una de las mejores series originales de Netflix estrenadas en 2018.

La historia sigue a Sandy Kominsky (Douglas) un afamado actor que, luego de haber tenido una época de gloria, se dedica a dar clases de actuación en su academia de teatro. Su representante es Norman Newlander (Arkin), un gruñón y sarcástico hombre que debe enfrentar la muerte de su esposa a causa de un cáncer.

¿Suena demasiado dramático? La verdad es que tiene una cuota de drama innegable, que retrata todos los problemas y miedos que pueden surgir luego de que se cumplen 70 años. Pero desde ahí aflora el punto fuerte de la serie: saber reírse de la vejez y transformar el drama más triste en una comedia para reír a carcajadas.

Ojo con los actores invitados, que son de lujo, como Danny DeVito, por ejemplo.

62. The Walking Dead

Walking-Dead-OK.jpg la-tercera

The Walking Dead, estrenada en 2010 . Calificación de 8.2 en

Desde hace más de una década que venimos escuchando de esta serie, transformándose en una producción de culto, con millones de seguidores alrededor del mundo.

Está basada en la historieta de Robert Kirkman y muestra lo que sucede después de un apocalipsis zombi. Liderados por el ex oficial de la policía, Rick Grimes, su familia y un grupo de sobrevivientes deben buscar un lugar seguro donde guarecerse del ataque los zombies, sedientos de carne fresca para alimentarse.

Esa presión tremenda por mantenerse con vida a diario saca, además, lo más feo del ser humano en algunos de los sobrevivientes.

Si nunca la has visto, Netflix te da la chance de actualizarte.

La-Casa-de-Papel-5.jpg TAMARA ARRANZ/NETFLIX

La Casa de Papel, estrenada en 2017. Calificación de 8.2 en

Aunque su estreno ocurrió en mayo de 2017, no fue hasta el verano de 2018 en que La Casa de Papel se convirtió en un éxito a nivel mundial. Porque fue en ese momento en que Netflix compró los derechos de esta serie española creada por Alex Pina, y distribuida originalmente por Antena 3.

Luego de varios meses de preparación, un grupo de ladrones liderados por el Profesor (Álvaro García) ingresan a la Fábrica de Moneda y Timbre con la idea de cometer el "crimen perfecto".

Al llegar, toman como rehenes a todas las personas al interior, y los hacen vestirse igual a ellos: con un overol rojo y máscaras de Dalí.

Su intención es estar ahí dentro el mayor tiempo posible para imprimir tantos euros como puedan, mientras son ayudados desde afuera por su líder. Pero tras unas horas de encierro, la policía liderada por la inspectora Raquel Murillo (Itziar Ituño), comienza a complicar los planes originales.

Un drama lleno de misterio, acción y suspenso, que se transformó en un fenómeno internacional y que acaba de llegar a su final.

60. Somebody feed Phil

Somebody-feed-Phil-María-María.jpg la-tercera

Somebody feed Phil, estrenada en 2018. Calificación de 8.3 en

En 2015, después de conocer la fama como creador del sitcom Everybody loves Raymond, el guionista y productor estadounidense Philip Rosenthal se enfocó en I’ll have what Phil’s having, el espacio de PBS donde recorría el mundo probando su gastronomía.

El mismo concepto que, después de emigrar a Netflix, se transformaría en Somebody feed Phil.

La docuserie que debutó en el streaming en enero de 2018, mostrando nuevamente a su conductor y protagonista en encuentros con la gastronomía, las personas y la cultura de diferentes rincones del planeta.

Además de ofrecer un vistazo a los emprendimientos que mezclan comida con ayuda social en las ciudades que visita.

Ojo, que su sexta temporada incluye un capítulo dedicado a Chile, en el que muestra locales y platos de Santiago y Valparaíso, desde La Picá de Jaime hasta el premiado restaurante Boragó.

59. Castlevania

Castlevania-foto-2-1.jpg la-tercera

Castlevania, estrenada en 2017. Calificación de 8.3 en

Para muchos, la primera temporada de Castlevania fue una grata sorpresa. Con sus cuatro capítulos de 20 minutos, asombró con una hermosa animación y su interesante y violenta historia.

Una basada en la saga de videojuego japonés de 1986 del mismo nombre y que atrapa con las aventuras del último miembro del clan Belmont, Trevor Belmont, la maga y oradora Sypha Belnades y el hijo de Drácula, Alucard.

Y es que luego de la muerte de este último, quien deseaba aniquilar a la humanidad después de que asesinaran a su esposa, parecía que se acercaba la paz para estos héroes.

Sin embargo, todavía hay vampiros que buscan apoderarse del mundo y acabar con los humanos.

58. Atypical

ATYPICAL.jpg la-tercera

Atypical, estrenada en 2017. Calificación de 8.3 en

Sam, un adolescente con autismo, es el personaje central de esta serie de capítulos cortos que se ha robado el corazón de millones de seguidores. Pero la producción tiene la gracia de mostrar, con igual preponderancia, a su familia, a quienes lo acompañan en ese viaje lleno de obstáculos y desafíos.

Su madre, agobiada y aprensiva; su padre, disperso y algo tajante, y su hermana, una chica a toda prueba que siempre queda en segundo plano a pesar de sus méritos. Eso, sin contar a los amigos, compañeros y posibles novias de Sam.

Muy buenas actuaciones (sobre todo de (Jennifer Jason Leigh) y un guión salpicado de dulzura, algo de drama y humor, hacen de Atypical una serie adorable.

57. Vis a Vis

img_fpuig_20160426-135455_imagenes_lv_terceros_vis_a_vis_-_serie_tv.jpg la-tercera

Vis a Vis, estrenada en 2015 | Calificación de 8.3 en

Esta serie española es de esas joyitas que sí o sí tienes que ver alguna vez.

Muchos la compararon con Orange is The New Black, pero toca temas muy distintos y controversiales, un dramatismo que sin duda te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último capítulo.

La protagonista es Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), una joven ingenua acusada por delitos fiscales que llega a Cruz del Sur, una cárcel de España.

Macarena busca la forma de sobrevivir, mientras su familia intenta reunir el dinero para pagar la fianza y que salga en libertad. Se enteran que hay una gran suma de efectivo escondido, y así comienzan una disputa con otros delincuentes, amenazando su vida en varias ocasiones.

Es una producción impresionante, con mucho suspenso y escenas que te dejarán con la boca abierta. Entretención para "maratonear".

56.

poco-ortodoxo.jpg la-tercera

Poco ortodoxa, estrenada en 2020. Calificación de 8.3 en

Poco ortodoxa es el nombre de la miniserie que cuenta la historia de Esther Shapiro (Shira Haas), una joven de una conservadora comunidad judía que un día decide escapar de Nueva York e ir a Berlín, a visitar a su madre, quien abandonó la comunidad hace años.

Es ahí donde comienza un camino hacia la liberación femenina y personal que podemos ver en sus cuatro capítulos, de 50 minutos aproximados, en que se muestra cómo la joven decide ir rompiendo con sus barreras, incluso con una matrimonio a punto de concretarse.

Es una historia adictiva que, además, tiene un buen toque de suspenso, porque está basada en hechos reales.

55.

Grace-and-Frankie.jpg la-tercera

Grace and Frankie, estrenada en 2015 | Calificación de 8.3 en

Ver esta serie es un verdadero privilegio, porque unir a dos leyendas como Jane Fonda y Lily Tomlin, las protagonistas de esta producción de Netflix, es un mérito gigante.

Aquí, ambas interpretan a un par de amigas mayores, muy diferentes pero de alguna manera complementarias, que estrechan más que nunca su amistad cuando sus respectivos maridos salen del clóset y deciden, incluso, casarse.

Abundan los enredos y las situaciones hilarantes, pero hay matices dramáticos que llevan a la reflexión y que hacen de esta serie un lujito para entretenerse y pensar en la vejez.

Witcher-1.jpg Katalin Vermes

The Witcher, estrenada en 2019. Calificación de 8.3 en

Si te gustó Game of Thrones o las películas inspiradas en los libros de J. R. R. Tolkien, lo más probable es que The Witcher, también te agrade.

La serie de Netflix cuenta la historia es Geralt de Rivia (Henry Cavill), un hechicero, solitario e introvertido, que se gana la vida aniquilando monstruos, pero cuya existencia se cruza con la de una princesa fugitiva y con la de una aprendiz de maga que le cambia el foco de sus ideales.

Se trata de una superproducción llena de batallas con espadas, intrigas familiares y palaciegas, y magia. Es perfecta para los que aman la fantasía.

53.

Jóvenes-Altezas-9.jpg Johan Paulin

Jóvenes altezas, estrenada en 2021. Calificación de 8.3 en

Cada vez que Netflix da a conocer sus nuevos proyectos, los medios y el público tienden a compararlos con títulos ya conocidos de la plataforma. Algo que también ocurrió con la serie Jóvenes altezas, a la que se le vinculó rápidamente con The Crown y Élite.

Al primero, porque esta producción nórdica tiene como protagonista a un príncipe adolescente, Wilhelm (Edvin Ryding), y su trama muestra protocolos y conflictos que enfrenta la realeza.

En el caso de la segunda, se relaciona con que al joven lo envían a Hillerska, una exclusiva escuela. Sin embargo, él estará internado y no habrá ningún hecho criminal. Y hasta ahí llegan las comparaciones.

En cambio, lo que muestran sus seis capítulos es el paso a la adultez de este príncipe, el que afronta tratando de conciliar las complejidades y emociones que traen el primer amor y el deber con su madre y su patria. Una etapa complicada donde dudará muchas veces entre sus verdaderos afectos y lo que todos esperan de él.

Una apuesta por el drama, pero que nunca cruza la frontera de la sensiblería, donde en general se exponen conflictos que son universales y muchachos muy normales, tanto en apariencia como en sentimientos.

52. The Pacific

The-Pacific-4.jpeg la-tercera

The Pacific, estrenada en 2010. Calificación de 8.3 en

Nueve años después de que Band of Brothers se convirtiera en uno de los grandes dramas bélicos en la pantalla chica con su mirada a la Segunda Guerra Mundial, específicamente a la experiencia de un grupo de soldados de EE.UU. en esta desde 1942, debutó su complemento: The Pacific.

La miniserie de 2010 que continúa con la revisión al conflicto armado que marcó parte del siglo XX, centrándose también en su segunda etapa, pero específicamente en el rol de los estadounidenses en el Pacífico, luego del ataque de Japón a su base naval de Pearl Harbor en diciembre de 1941.

Lo que efectúa a través de 10 emisiones que tienen a Tom Hanks y Steven Spielberg solo como sus productores ejecutivos, y ya no se basa en una novela histórica, sino en las memorias With the Old Breed: at Peleliu and Okinawa, de Eugene Sledge, y Helmet for my pillow, de Robert Leckie.

En las que estos marines ofrecen su cruda experiencia en la guerra en el Pacífico, que revive la serie disponible en Netflix con el relato dividido en las vivencias de Leckie (James Badge Dale), Sledge (Joseph Mazzello) y John Basilone (Jon Seda), en sus diferentes regimientos.

Los que eran parte de la 1ª División de Marines, esencial en las batallas de Guadalcanal, Okinawa e Iwo Jima, entre otras, como lo expone crudamente The Pacific, espacio que obtuvo reconocimientos como el Emmy a Mejor Miniserie e incluye en su elenco a Rami Malek y Ashton Holmes.

Sex-Education-2.jpg Sam Taylor/Netflix

Sex Education, estrenada en 2019 | Calificación de 8.3 en

Uno de los buenos estrenos que llegó a Netflix en 2019 es Sex Education, serie británica que se atreve a hablar de sexualidad de una forma inteligente, entretenida y, sobre todo, sin ningún tapujo.

La historia se centra en Otis Milburn (Asa Butterfield, conocido por sus papeles en Hugo y El niño con el pijama a rayas), un adolescente bastante tímido y sin muchas habilidades sociales, que intenta ser "invisible" en su escuela.

Él vive junto a su madre, la desenfadada, entrometida y adorable Dra. Jean F. Milburn (Gillian Anderson), que trabaja como terapeuta sexual.

Pero, a pesar de vivir rodeado de manuales, objetos y videos sobre sexualidad, Otis tiene grandes trabas con su sexualidad en una edad crucial para su vida. Aunque, por distintas casualidades, terminará convirtiéndose en amigo de Maeve Wiley (Emma Mackey), una linda y ruda chica de su colegio, que lo motiva a usar sus "dones" como terapeuta sexual para ayudar a los demás estudiantes.

Una historia adictiva y con personajes entrañables.

50. One Piece

One-Piece-5.jpg CASEY CRAFFORD/NETFLIX

One Piece, estrenada en 2023. Calificación de 8.4 en

Luego de la recepción menos que tibia a su versión de Death Note y Cowboy Bebop, Netflix una vez más incursionó en un live action basado en una pieza del manga y el anime: One Piece.

La creación de Eiichirō Oda que detenta el título del cómic japonés más vendido de todos los tiempos e inspiró el anime homónimo que le dio movimiento a las aventuras de Monkey D. Luffy.

El inimitable eje de la historieta, la serie animada y, ahora, de un espacio en acción real de ocho capítulos, centrado en él y sus compañeros, los Piratas de Sombrero de Paja.

El que apuesta en lograr la aceptación de los fanáticos de One Piece basándose en la saga East Blue del manga y el anime, incluyendo a personajes y hechos de otras etapas de su desarrollo.

Con lo que conforma una historia correcta y entretenida, en torno a Luffy (Iñaki Godoy) y su sueño de convertirse en el Rey de los Piratas después de hallar el mítico tesoro de Gol D. Roger.

Kingdom-Netflix-1.jpg la-tercera

Kingdom, estrenada en 2019. Calificación de 8.4 en

A lo largo de sus dos temporadas, la serie Kingdom sorprendió y cautivó a muchos con su mezcla de drama de época y terror zombi. Lo que hizo que la primera producción original surcoreana de Netflix tuviera una buena recepción del público y la crítica mundial.

Dos entregas donde se conoce una historia ambientada en la dinastía Joseon, el en siglo XVI, en la que el príncipe heredero Lee Chang (Ju Ji-hoon) debía enfrentar al clan Haewon Cho por su derecho a reinar y además combatir una plaga que resucitaba a los muertos.

En una aventura en que él encontró algunos aliados, como su guardia personal, Mu-yeong (Kim Sang-ho); el ex soldado y experto guerrero Yeong-shin (Kim Sung-kyu); el temeroso magistrado Cho Beom-pal (Jeon Seok-ho), y la valiente médica Seo-bi (Bae Doona).

A la espera de su tercera temporada, Netflix estrenó un capítulo especial, Kingdom: Ashin del norte, centrado en el misterioso personaje que cerró su segundo ciclo, que estaría relacionado con la plaga que afectó a Joseon.

Las-Cosas-por-Limpiar-4.jpg RICARDO HUBBS/NETFLIX

Las cosas por limpiar, estrenada en 2021. Calificación de 8.4 en

Luego de llamar poderosamente la atención con su desempeño en roles secundarios en la serie Fosse/Verdon y la cinta Había una vez en Hollywood, la joven actriz estadounidense Margaret Qualley confirma todo su talento en el papel principal de Las cosas por limpiar.

La serie original de Netflix creada y producida por Molly Smith Metzler (Shameless) en base a Maid: hard work, low pay, and a mother’s will to survive, la memoria de Stephanie Land que se transformó en uno de los libros más vendidos de 2019 en Estados Unidos.

Así llega a la pantalla la historia de Alex (Qualley), una veinteañera de Alaska que, motivada por la actitud cada vez más violenta de su pareja, Sean (Nick Robinson), decide abandonar la casa remolque que habitan, en el comienzo de un periplo pleno de desafíos para esta mamá soltera.

A lo largo de 1o capítulos se va desarrollando esta crónica sobre abuso, pobreza y esperanza, que aquí enfrenta una joven madre de EE.UU., pero es reflejo de lo que experimentan mujeres de todo el mundo. Lo que la convierte en una sobrecogedora y actual serie, donde sobresale Margaret Qualley.

47. Love, Death + Robots

Love-Death-Robots-Netflix-3.jpg la-tercera

Love, Death & Robots, estrenada en 2019 | Calificación de 8.4 en

Puede que cuando hablamos de Love, Death + Robotsestemos hablando de la mejor serie original de Netflix estrenada en 2019. Se trata de una serie antológica compuesta por varios cortos, que van entre los 5 y los 16 minutos de duración, con temáticas ancladas en el género de la ciencia ficción y la fantasía.

Uno de sus principales atractivos es que cada historia es llevada a la pantalla con una técnica audiovisual distinta, entre las que destacan por sobre todo aquellas realizadas en formato de animación, que son un orgásmico deleite visual.

Detrás de esta excelente producción están David Fincher (El Club de la Pelea, House of Cards) y Tim Miller (Deadpool), que dieron completamente en el clavo al estrenar esta especie de Black Mirror de la animación.

Y este 2022 estrenó su tercera temporada, con nuevas, inquietantes y fascinantes historias.

46. Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn-99-2-ok.jpg la-tercera

Brooklyn Nine-Nine, estrenada en 2013. Calificación de 8.4 en

Esta serie estadounidense, que cuenta con siete temporadas en Netflix, se ha vuelto la favorita de muchos en el último tiempo, todo gracias al humor que desborda este grupo de policías de Nueva York yque sigue diferentes casos, muchos al borde de lo ridículo

Protagonizado por varios comediantes reconocidos en Estados Unidos, como Andy Samberg, Terry Crews o Chelsea Peretti, es una sitcom que merece ser vista si buscas reír a carcajadas.

Además, porque cuen ta con grandes personajes, los cuales crean distintas tramas cómicas en este departamento de policía. Personalidades distintas que luchan por hacer su trabajo y llevarse bien y todos tienen diferentes metas, ya sea el éxito profesional, ser felices en el amor o que los tomen en serio.

Y se grabó con una sola cámara, lo que da una perspectiva más realista y que se asemeja a los programas policiales.

45. Outlander

Outlander.jpeg la-tercera

Outlander, estrenada en 2014. Calificación de 8.4 en

Aunque había estudiado zoología y biología marina, la estadounidense Diana Gabaldon se desarrolló profesionalmente como editora de una revista científica y profesora en el área de computación científica, antes de que probara suerte en los libros. Lo que hizo simplemente para practicar y “aprender cómo".

Un pasatiempo que comenzó a fines de los 80 y en 1991 daría su fruto: la novela Outlander, conocida en español como Forastera. La cual se convertiría en un éxito entre los lectores, haciendo que Gabaldon se dedicará por completo a la escritura y diera paso a una saga literaria que ya suma nueve títulos.

La misma que inspiraría al productor y guionista Ronald D. Moore a dar vida a la serie homónima que desde 2014 viene conquistando al público de distintos rincones del mundo, con su mezcla de romance, historia, aventura y fantasía. Donde son claves los nombres de Claire Randall y Jamie Fraser.

La primera de ellos una enfermera -encarnada por Caitríona Balfe- que al concluir la Segunda Guerra Mundial y su labor ayudando a los heridos en batalla, se reencuentra con su esposo, el profesor y experto en historia Frank (Tobias Menzies), para disfrutar de una segunda luna de miel.

La que los lleva a Inverness, donde Claire, a través una piedra ritual o menhir, viaja a la Escocia de 1743, donde conoce y se enamora de Jamie (Sam Heughan). Con lo que comienza a experimentar dos vidas y relaciones muy diferentes, mientras viaja entre regiones -de Escocia a Francia y de ahí a América- y épocas.

44. Stranger

Stranger-ok.jpg la-tercera

Stranger, estrenada en 2017. Calificación de 8.5 en

¿Recuerdas a Sun de Sense 8? Sí, Doona Bae, la actriz surcoreana de la serie éxito de Netflix.

En Stranger, la actriz interpreta a Han YeoJin, una valiente policía, quien se une con el frío y solitario fiscal, Hwang Shi-Mok (Cho Seung Woo), para investigar una serie de misteriosos asesinatos.

Mientras la pesquisa sigue su curso, una compleja red de corrupción política se revela para los protagonistas.

Un drama cargado de suspenso digno de una maratón. En 16 capítulos de larga duración sabrás qué es lo que se esconde detrás de estos asesinatos.

43. Queer Eye

Queer-eye-foto.jpg la-tercera

Queer eye, estrenada en 2018. Calificación de 8.5 en

La premisa inicial de Queer Eye, la serie de Netflix con cinco temporadas, puede llevar a engaños: cinco gays, los "Fab Five", intervienen la vida de alguien, para mejorar su closet, su casa y la manera en que se relacionan con el mundo.

Pero como dice su bajada, el programa es mucho más que una transformación extrema. Es cierto, los participantes terminan viéndose como nunca. Sus casas y oficinas ni que decir. Pero hay más en Queer Eye.

Podemos partir por cómo se relacionan estos chicos: Bobby Berk; diseñador de interiores, Karamo Brown, experto en cultura; Tan France, a cargo del estilo; Jonathan Van Ness estilista, y un guapísimo Antoni Porowski en la cocina.

Hay entre ellos una química, cofradía y cariño, que traspasa la pantalla, y que permite que en el programa se toquen temas como religión, la sexualidad o el bullying, de una forma nada caricaturesca, real y alejada a los personajes que comúnmente vemos en los reality.

Guión tiene, por cierto, pero hay una sensación de verdadera intimidad que se trasmite a partir de gestos, risas y la manera en que cada miembro de los “Fab Five” cuenta su historia y se relaciona con los participantes, sin escatimar en dolores y penas.

42. Chef's Table

chefs-table.jpg la-tercera

Chef's Table, estrenada en 2015 | Calificación de 8.5 en

Luego de estrenar su primera temporada en 2015, Chef's Table se convirtió rápidamente en una de las producciones originales más emblemáticas de Netflix.

Y es que esta, la primera serie documental realizada por la cadena de streaming, es por lejos una de las mejor logradas, tanto en las historias que narra como en el registro fotográfico de estas.

Son capítulos de cerca de una hora que funcionan como "mini películas" sobre distintos chefs y cocineros de todo el mundo. Entre ellos destacan algunos como el italiano Massimo Bottura, el argentino Francis Mallmann, la monja budista Jeong Kwan y el chef de la India, Gaggan Anand.

Un imperdible de Netflix que todo amante de la comida debe ver.

41. Vikingos

Vikings.jpg la-tercera

Vikings, estrenada en 2016. Calificación de 8.5 en

Los seguidores de Game of Thrones saben bien que Vikings, en un género similar, es una serie de altísimo nivel.

Estrenada en 2013, esta producción creada y dirigida por Michael Hirst para el canal The History Channel, lleva a la pantalla las leyendas del vikingo Ragnar Lothbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica.

Al ser producida para ese canal, la serie intenta ser lo más fiel posible a las leyendas originales y a sus documentos históricos.

Además, retrata lo mejor posible –y de una forma bastante educativa– las tradiciones y costumbres de la sociedad vikinga en que, por ejemplo, la mujer cumple un gran rol pudiendo ser una guerrera si lo prefiere.

Aunque claro, en favor del ritmo de la serie, Hirst también se da licencias a la hora de contar la historia. Y ojo que logra un equilibrio perfecto entre ficción y realidad y entre acción y drama.

40. Cobra Kai

Cobra-Kai-2.jpg Guy D'Alema

Cobra Kai, estrenada en 2018 | Calificación de 8.5 en

Aunque en 1984 se estrenaron películas como Los Cazafantasmas y Footloose, hubo una enfocada en los jóvenes que también supo conquistar a la crítica: Karate Kid, la cinta donde un joven enfrentaba sus conflictos con la ayuda de su sensei y las artes marciales.

La misma que tres décadas más tarde, y después de inspirar tres secuelas en los 80 y un remake en 2010, revivió en la serie Cobra Kai, con la eterna rivalidad entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) como su ingrediente principal.

Una producción bautizada como el dojo donde se preparaba Johnny y que debutó originalmente hace dos años en Youtube Red con una primera y aplaudida temporada de 10 capítulos, que fue seguida por un segundo ciclo con la misma cantidad de emisiones, a los que se suman otros tres estrenados en Netflix.

En el reencuentro de sus seguidores con unos maduros y antagónicos LaRusso y Lawrence.

After-Life-8.jpg Photo Credit: Natalie Seery

After life, estrenada en 2019. Calificación de 8.5 en

Ha sido actor, director, guionista y figura de stand-up comedy, pero Ricky Gervais será siempre reconocido como el creador y protagonista de la serie The office original. Sin embargo, en los últimos años After life se ha convertido en su carta de presentación.

El espacio ideado por el artista británico en 2018 y que llegó al servicio de Netflix un año después para presentar la agridulce historia protagonizada por el mismo Gervais como Tony Johnson, un hombre de mediana edad que no puede superar la muerte de su esposa.

El que vive en la pequeña y tranquila ciudad de Tambury, donde trabaja como redactor del periódico local que cubre las inusuales historias de sus habitantes, mientras sobrevive a la pena incesante que le provocó la desaparición de su mujer a causa del cáncer.

38.

inconcebible unbelievable serie netlix la-tercera

Inconcebible, estrenada en 2019. Calificación de 8.5 en

Esta producción original de Netflix es uno de los mayores aciertos de 2019, porque retrata de manera descarnada lo que deben vivir las mujeres que sufren abusos sexuales, revictimizadas con cada nueva declaración y puestas en tela de juicio, como si ellas tuvieran alguna culpa por la tragedia que han sufrido.

Toni Collete y Merritt Wever interpretan de manera brillante a un par de policías que lo darán todo por desenmascarar a un violador en serie; con la investigación, de paso, abrirán la esperanza para una joven (Kaitlyn Dever) que años atrás había experimentado una situación similar, siendo desestimada por la policía, inepta, prejuiciosa y misógina.

Una serie imperdible que no te suelta ni por un instante.

37. Ozark

Ozark-Jason-Bateman-Netflix.jpg la-tercera

Ozark, estrenada el 2017. Calificación de 8.5 en

Protagonizada por Jason Bateman y ganadora en los premios del sindicato de actores del 2019 a Mejor Actor de Televisión Drama y en los Emmy del mismo año a Mejor Actriz de Reparto por el papel de Julia Garner, esta es una de las joyas de Netflix.

La serie arranca cuando Marty Byrde (Bateman), un ejecutivo de una consultora financiera, debe hacerse hacerse cargo de una millonaria deuda que dejaron sus ex compañeros luego de "tomar prestada" una cuantiosa suma de dinero de uno de sus clientes, un poderoso capo de un cartel mexicano.

Sin posibilidad de optar demasiado, Byrde se traslada con toda su familia a Ozark, un resort perdido en Misuri, para improvisar una serie de negocios que permitan lavar el dinero y, además, recuperar lo que debe al narcotráfico.

Gambito-de-Reina-4.jpg COURTESY OF NETFLIX

Gambito de dama, estrenada en 2020. Calificación de 8.6 en

Después de su debut protagónico en la aplaudida película La bruja (2015), el futuro en la actuación de Anya Taylor-Joy se veía auspicioso. Y luego de series y cintas la joven actriz reafirma su talento en Gambito de dama.

Es la miniserie original de Netflix que lleva a la pantalla la novela homónima del escritor estadounidense Walter Tevis (El buscavidas, El color del dinero), mostrando a Taylor-Joy bajo la piel de su personaje principal: la prodigio del ajedrez Beth Harmon.

La misma que en los minutos iniciales del primer capítulo, de un total de siete, se despierta con resaca en la habitación de un hotel de París y se dirige a un importante encuentro. Pero casi de inmediato el relato se traslada a su difícil infancia a inicios de los años 60.

Eso, hasta que se hace amiga de la adolescente Jolene (Moses Ingram), con quien prueba las adictivas “vitaminas mágicas” y además conoce al Sr. Shaibel (Bill Camp), el reservado conserje que le enseña a jugar ajedrez.

De esta manera, la serie introduce al público en una vida fascinante y compleja a la vez, donde es clave la actuación de Taylor-Joy -quien lo dice todo en una mirada-; llevando además a imágenes la seducción que el ajedrez provoca en sus jugadores.

