Rosalina: la comedia juvenil de Star+ que ofrece una inusual y chispeante mirada a Romeo y Julieta

Las obras de teatro siempre han sido inspiración para películas y sin lugar a dudas una de las más reinterpretadas ha sido Romeo y Julieta. El mismo clásico que revisita de forma muy especial Rosalina.

La película original de Hulu, que llega a Latinoamérica a través de su plataforma hermana Star+, para mostrar su particular mirada al relato de William Shakespeare sobre los jóvenes amantes de Verona.

Una apuesta diferente sobre ese amor adolescente, que tiene como inspiración la novela para jóvenes adultos When you were mine, de Rebecca Serle, y es dirigida por Karen Maine (Yes, God, yes).

Rosalina-14.jpeg la-tercera

Rosalina | Star+

Donde aparece la famosa pareja protagónica de la pieza de Shakespeare, pero el eje del relato se centra en Rosalina (Kaitlyn Dever), la rebelde hija menor de Adrian Capuleto (Bradley Whitford).

Quien vive en Verona, forma parte de la familia enemiga de los Montesco, pero a pesar de eso tiene un romance con uno de ellos: el locuaz Romeo, con quien se verá en el baile de máscaras de los Capuleto.

Sin embargo, su padre tiene preparado algo para ese mismo día, más temprano, que no le cae muy bien a su hija, ya que se relaciona con casarla con alguien por interés y no por amor, como ella desea.

Rosalina pierde a Romeo

Rosalina-6.jpg la-tercera

Rosalina | Star+

Lo que la lleva a conocer a Dario Penza (Sean Teale), uno de los pocos solteros que “volvió intacto de la guerra”, que decide darle un paseo en su bote, con la mala suerte de que surge una fuerte tormenta.

Al mismo tiempo que en la mascarada Romeo se cruza con la prima de la protagonista: Julieta, y se enamoran a primera vista. Por lo que, tras llegar atrasada al baile, Rosalina ya no sabe de su novio.

Todo le queda claro cuando se reencuentra con su prima y descubre que ya no es la niña que recordaba, para más tarde saber que ella es el nuevo interés romántico de Romeo y busca recuperarlo.

Rosalina-4.jpg la-tercera

Rosalina | Star+

Para lo que primero trata de convencer a Julieta de que su objeto amoroso la engaña y luego, al ver que esto no resulta, hacer que su amigo Paris (Spencer Stevenson) pida la mano de la adolescente.

Sin embargo, al parecer está en frente del verdadero amor y Rosalina duda en continuar con sus planes. Una incertidumbre que empeora cuando empieza a conocer más al atractivo Dario.

Lo que lleva a esta comedia juvenil por una serie de malentendidos y algunas mentiras, y una entretenida y ágil trama en la que brilla Kaitlyn Dever (La noche de las nerds) como su vivaz protagonista.

