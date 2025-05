San Valentín 2024: 13 panoramas muy románticos para salir a celebrar

Desayuno sabroso para partir la celebración

freedonuts-23-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Para qué esperar si los panoramas San Valentín 2024 pueden partir desde temprano. Y es que una buena idea es comenzar la celebración es disfrutando un sabroso desayuno compartido.

Como el que el miércoles 14 tendrá Free the donut, la cafetería que es un tesoro del barrio Franklin y donde la especialidad son unas donuts hechas en el día y realmente deliciosas.

Ahí pueden ir a disfrutar ese día de su desayuno para dos ($ 25.000), que incluyé dos cafés, dos jugos naturales, dos donas y panera con mini croissant, dobladitas y tostadas.

Además de palta, huevos revueltos o pochados, salsa holandesa, mantequilla y mermelada.

Todo para disfrutar en su fresco comedor subterráneo.

Las reservas son al WhatsApp +56.995184375 y los cupos son limitados.

Ver las estrellas y la Luna

Observatorio-Manuel-Foster-2-ok-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Apreciar las estrellas de noche y desde lo alto del cerro San Cristóbal puedes ser uno de los panoramas San Valentín 2024 más románticos posible.

Y ese es el plan que ofrecerá el Observatorio Manuel Foster, que se ubica en lo alto del Parque Metropolitano y que acaba de reabrir tras un par de meses cerrado.

En su regreso programó visitas nocturnas para los días 14 y 15 de febrero, desde las 8.30 PM, las que parten con una charla introductoria sobre el lugar.

Luego, puedes observar los astros a ojo desnudo y con telescopios, además de sumarte a una sesión de astrofotografía.

Las entradas cuestan $ 10.000 y hay una promoción de dos por $ 15.000. Los menores pagan $ 7.000.

Puedes reservar a través de mensaje directo de Instagram.

Jazz gratis y al aire libre

Jazz-al-atardecer-3-ok.jpg JESUS ANGELES

Foto: Corporación Cultural de Vitacura

Todos los miércoles de febrero en Vitacura se está realizando Jazz al atardecer.

Un ciclo de conciertos al aire libre, en medio de los bonitos jardines de Lo Matta Cultural, una casona histórica que data de la Colonia.

Y son gratis, sin reserva de entradas ni inscripción.

Así es que puedes ir ahí a festejar el Día de los Enamorados, disfrutando de la presentación que la cantante belga-chilena Thais Marie junto a su cuarteto ofrecerán el miércoles 14.

Comenzarán las 8 PM, pero las puertas de Lo Matta se abrirán a las 6 PM con food trucks para una previa sabrosa en los jardines del lugar.

Fesiluz-Las-Condes-2024-15-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Un entretenido plan nocturn0 es ir a Fesiluz Las Condes, el festival de luces de China que se está realizando durante todo el verano en el Parque Santa Rosa de Apoquindo.

El que todos los días abre de las 7 PM con un divertido paseo con varias atracciones, partiendo por su espectáculo de luces, con estructuras en diversas formas que por las noches se iluminan.

Y siguiendo con actividades como shows tradicionales de cultura china, puestos de comida, dinosaurios animatronics, juegos inflables y stands de venta.

Si aun no vas a recorrerlo, puedes aprovechar entonces la celebración de San Valentín que por el miércoles 14 de febrero tendrá sus entradas a un precio promocional.

Este es de dos personas por $ 14.000, promoción disponible tanto en en la venta en su sitio web como en la boletería del lugar.

Si vas, además recibirás un regalo especial, ad hoc a la fecha, que estarán entregando en la entrada.

Trekking nocturno para parejas

Trekking-Manquehuito.jpg la-tercera

Foto: Archivo

¿Panoramas San Valentín 2024 para los fanáticos de la naturaleza y la vida al aire libre? También los hay.

Como el que organizó la Asociación Parque Cordillera, un trekking nocturno para parejas por el Parque Natural La Plaza, que comenzará a las 6 PM y durará hasta las 9.30 PM

La idea es disfrutar de la naturaleza de lugar y luego apreciar el atardecer desde la cima del Morro Las Papas.

Tiene cupos limitados para 30 personas y un valor muy económico, de $ 1.950 por persona.

Las inscripciones son el siguiente registro, donde también están todos los detalles de la actividad.

Lucybell en show íntimo

Lucybell-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La banda chilena Lucybell tiene en su repertorio varias canciones que hablan sobre el amor (y también sobre el desamor).

Y esos temas de seguro serán protagonistas en el concierto especial de San Valentín que el grupo ofrecerá este 14 de febrero, desde las 9 PM, en el Club Chocolate, en el barrio Bellavista.

Ahí tocará lo mejor de su repertorio, en el que no faltarán éxitos como Carnaval, Mataz y Cuando respiro en tu boca, entre otros.

Además habrá una fiesta post show para seguir la celebración bailando.

Las entradas se venden en Passline y cuestan $ 26.000.

San Valentín en el museo

Museo-Historico-Nacional-3-ok.jpg CLAUDIO LOPEZ F.

Foto: Museo Histórico Nacional

Por primera vez el Museo Histórico Naci0nal, que se encuentra frente a la Plaza de Armas, se suma al Día de San Valentín.

Y lo hará con una jornada en que tendrá varias actividades especiales para celebrar el amor, todas gratis.

Entre ellas un taller de helados antiguos, donde a base de nieve, azúcar y canela, el arqueólogo Rolando González compartirá una receta que hacía su abuelo en fechas especiales.

Además, habrá una visita al reloj de la torre del museo y un recorrido por las historias románticas que son parte de sus exposiciones.

Todas estas actividades son sin costo y requieren inscripción en este formulario.

Y sin inscripción puedes subir desde las 10 AM a la torre del museo y disfrutar desde ahí una vista panorámica de la Plaza de Armas y el centro de Santiago.

Festival de luces de China

Tianfu-Cerrillos-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Finde

Quien busque panoramas San Valentín 2024 diferentes, pueden ir hasta el Parque Orione, en Cerrillos.

Ahí se está realizando Tianfu, un festival de luces de China y que te lleva por un asombroso recorrido por la rica cultura de este país asiático.

Está abierto todos las noches de verano, incluida la del 14 de febrero, día en que puedes ir a pasear por senderos rodeados de enormes estructuras que se iluminan, ideal para tomarse selfies.

Además, hay un escenario con shows tradicionales chinos, de música, danza y acrobacia, y puestos de comida con platos típicos de la provincia de Sichuan.

Y por esta noche habrá un concierto especial: el del grupo La Rosa, haciendo bailar a todos los enamorados.

Las entradas cuestan $ 8.000 y se venden en Ticketplus.

14 de febrero en la naturaleza

Pueblito-Las-Vizcachas-8-ok.jpg la-tercera

Foto: Parque Pueblito Las Vizcachas

Si con tu pareja aman la naturaleza, entonces pueden ir al Parque Pueblito de Las Vizcachas, uno de los tesoros naturales de la zona sur de Santiago.

Es gratis y muy entretenido todo el año y lo será aun más este miércoles 14 de febrero, ya que tendrán varias actividades especiales para festejar San Valentín.

Y todas son gratuitas, sin inscripción ni reservas.

Partiendo por la clase de zumba love que habrá a las 9 AM, ideal para partir el día con toda la energía.

Más tarde, a las 4 PM, habrá una clase de yoga en pareja, y desde las 5 PM la cantante Tonia Jozz deleitará con un repertorio de canciones románticas.

Además habrá puntos fotográficos, un desfile de mascotas, concursos y los atractivos habituales del parque, como los paseos gratis en kayak por su laguna.

Nicole en Club Amanda

Nicole-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si las canciones de Nicole son parte de la banda sonora de tu relación de pareja, entonces asegura ya la entrada para este concierto.

Es que la cantante chilena dará para celebrar el Día de los Enamorados, el miércoles a las 9 PM, en el Club Amanda, en Vitactura.

Un show cargado al romanticismo, con éxitos como Despiértame, Esperando nada, Baila y su versión de Sin gamulán, entre otras.

Y si tienen ganas de bailar, se pueden quedar a la fiesta post show.

Las entradas cuestan desde $ 27.000 y se venden a través de Passline.

Love is love en Blondie

Blondie-2.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Para cerrar la celebración de San Valentín, pueden ir a bailar la Blondie, discoteca que el miércoles 14 abrirá de forma especial y con fiesta ad hoc.

Love is love se llama su evento para ese día, el que desde las 10 PM tendrá pop de los 80 y 90, indie y brit pop para animar la jornada romántica.

Las entrada cuestan $ 10.000 por pareja y hay espumoso de cortesía para los primeros en llegar.

Además, el sábado 17 habrá otra fiesta romántica, una versión especial de San Valentín de la fiesta Adrenalina.

En Blondietickets se venden las entradas para ambos eventos.

Jazz in love

Andrea-Moly-Maglio-Perez-ok.jpg la-tercera

Foto: Maglio Pérez

En Av. La Dehesa hay un nuevo espacio cultural, el Teatro Zoco, donde hay una cartelera permanente de obras de teatro.

Además de conciertos, como el que habrá el 14 de febrero para celebrar San Valentín y que se llaman Jazz in love.

Ahí, la protagonista será Andrea Motis, trompetista y compositora española que ha compartido escenario con figuras como Milton Nascimento, Omara Portuondo y Buena Vista Social Club, Esperanza Spalding y Yo-Yo Ma

En este show deleitará con un repertorio romántico con clásicos en clave jazz, como The man I love, Someone to watch over me, Someday my prince y Summertime, entre otros.

Las entradas cuestan $ 23.000 y se venden en Puntoticket.

Cine al aire libre

CCC-cine-ok.jpg Matias Abarca

Foto: Centro de Cine y Creación

Desde hace algunos años el cine tiene un nuevo lugar de encuentro, el Centro de Cine y Creación, que funciona en una antigua casona del centro de Santiago.

Ahí, este cine de barrio tiene una programación permanente de funciones y muchas de ellas en un patio al aire libre, donde este 14 de febrero, desde las 9 PM, se exhibirá una película ad hoc.

Se trata de Romeo + Julieta, la taquillera versión del director Baz Luhrmann para el clásico de Shakespeare, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes como protagonistas.

Además, la actividad será en beneficio de los afectados por los incendios, por lo que se recibirá agua, bebidas isotónicas, barras de cereal y alimentos no perecibles, entre otros productos y enseres.

Las entradas cuestan $ 4.000 y se venden por Ecopass.