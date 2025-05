San Valentín: 5 bares para brindar por el amor o sobrevivir al desamor

Arca

Foto: Valentina Miranda Vega

Ojo, que si quieres ir a celebrar a Arca, reserva ya. La razón es que este gastrobar en Nueva Costanera suele de llenarse. Y es especialmente en San Valentín 2024.

De partida, por su amplia terraza interior,pet frendly,buena coctelería y carta amplia, con platos aptos para compartir, donde también encuentras opciones veganas.

Si se trata de la coctelería, prueba el Smash arca ($ 7.990), con gin, jugo de limón, frutillas, albahaca, syrup de canela y un toque de Canada Dry Ginger Ale.

O el Paloma en mezcal ($ 11.990), clásico coctel mexicano que aquí no se hace con tequila sino mezcal, con jugo de pomelo, limón, syrup y va enllantado de sal.

Foto: Valentina Miranda Vega

Otra alternativa es que te tientes con alguna de las jarras, como Fresh Arca ($ 12.990), con Ramazzotti y espumante Viñamar Brut, más jugo de maracuyá, un toque de romero y agua gasificada; o Clery Summer ($12.990), de vino blanco, macerado de frutilla y durazno con licor de naranja.

Y que puedes acompañar de opciones para compartir como los Ostiones Batayaki ($ 14.990), que vienen con un gratín de queso parmesano y salsa Batayaki, de mantequilla con verduras; o el Tiradito re-mix ($ 12.990), que son láminas de locos y salmón, marinadas en leche de tigre al ají amarillo, cancha, choclo y aceites de clorofila.

También el Katsu sando ($ 9.990), que es una delicia de sándwich de filete apanado en pan brioche, con coleslaw, mayo siracha y un toque de alioli; o la Milanesa con fetuccini a la huancaína ($ 13.990), de res, con harto queso parmesano.

Reservas a través de su Instagram.

Prima Bar

Foto: Carolina Vargas

Prima Bar es el bar que encuentras en General Flores, y ahora acaba de abrir un segundo local en CV Galería.

Y que se caracteriza por que tiene a la materia prima es la protagonista, desde la factura del hielo hasta los licores macerados, e incluso el vermú de la casa.

Además, se trata de uno de los lugares que The World’s 50 Best destacó en su lista 50 Best Discovery.

Foto: Carolina Vargas

Reserva ahora mismo, porque en cualquiera de sus dos locales encuentras un menú especial este 14 de febrero por San Valentín 2024.

Se trata de un menú de cuatro tiempos ($ 80.000 por pareja), maridado y con opción vegana.

Podrás probar ostras marinadas con espumante y caldo de algas, granita de jengibre, aceite de clorofila y gel de hibiscus, acompañada de una copa de espumante.

Luego, un rollito de ragú de setas, con queso pecorino, menta y albahaca, que se viene con un coctel sorpresa.

Además, de fondo, un bonito cocinado a baja temperatura, con mantequilla de especias, cavalettis -pasta- negros, espuma de tocino, zanahorias y arvejas glaseadas.

Puedes ver todo el menú con las alternativas veganas y reservar aquí.

Siam Thai

Foto: Carolina Vargas

Siam Thai es el gastrobar que desde 2016 encuentras en barrio Italia, en lo que fue el Teatro Aurora, a cargo de la periodista Karla Martínez y la actriz Beatriz Solari.

Lo suyo es una propuesta de coctelería de autor y clásica, acompañada de una cocina Thai, con opciones de tapas y platos.

¡Reserva! Porque para este 14 de Febrero no funciona a la carta, sino con un menú especial de San Valentín 2024 ($ 70.000 para dos), que incluye una entrada, dos fondos, un postre y cuatro cocteles.

Además, el 10% de las ventas de ese día, irá directo a Un Techo para Chile, en ayuda de las familias de la V Región, afectadas por los incendios forestales, a quienes también puedes ayudar aquí.

Si hablamos del menú, te contamos que entre las entradas que hay para elegir, está el Tiradito de atún, que viene con papas hilo, ají verde, pimentón, cebolla morada, cilantro y mango spicy; o Little spicy gai, que son alitas de pollo en sriracha con cilantro y sésamo.

Foto: Carolina Vargas

Además de fondos como el Pad Thai o el Spaghetti Kan Siam, que son fideos de arroz al wok, con pollo, camarón, albahaca, leche de coco, curry amarillo, crema y zapallo italiano. ¿Vegano? Puedes pedirlo con tofu y champiñón, por ejemplo.

Y si se trata de la coctelería, un imperdible es Despechá, en base a gin, chirimoya, naranja, soda y tónica, que viene decorado con flores.

Fuente Rica Rica

Foto: Carolina Vargas

Ojo que esta es una parada para Corazones Rotos, o al menos, esa es la banda sonora que se promete con música de ayer y de hoy, a partir de las 8 PM a cargo de Carlos Hummus en el local de Av. Vicuña Mackennay de Dj Pety en el de Ñuñoa.

Además de los clásicos que han hecho famosa a esta fuente de soda vegana, como la Berenjena Carrá ($ 9.200), que es una hamburguesa de berenjenas apanadas en harina de garbanzos y panko, con pimientos asados, rúcula, pesto, tomate, y queso en pan ciabatta.

También la vienesa Italiana ($ 4.200), en pan de masa madre, vienesa vegetal, tomate, palta, mayonesa o alguna de las chorrillanas, como Amor a la mexicana ($ 15.300), con papas fritas, salsa de queso cheddar, salsa ácida, chile de carne de soja, cilantro, tomates y cebollín.

Y que puedes acompañar de una piscola ($ 4.000), cerveza de litro ($ 4.200), o un gin tonic ($ 6.000), por ejemplo.

Bar Porfirio

Foto: Valentina Miranda Vega

A Porfirio, lo encuentras en Av. Manuel Montt, en una casona de adobe, de las pocas que van quedando en esta calle, bien estilosa, con una gran barra y un segundo piso con terraza.

Ahí, el fuerte de la coctelería es el mezcal, esa maravilla de destilado mexicano que si bien es parecido al tequila -de hecho, provienen de la misma planta, el agave-, se diferencia en aspectos como el proceso de fabricación, que en el caso del mezcal es 100% artesanal y prácticamente orgánico.

Foto: Valentina Miranda Vega

Ahí puedes ir en San Valentín 2024 y tentarte con alguno de los "Chiches", que precisamente tienen al mezcal como protagonista.

Como el Tepachito ($ 8.400), con mezcal Convite Espadín, vermú blanco, almíbar de plátano y jugo natural de piña; o el Gavilán ($ 8.400), con mezcal, licor de naranja, jugo de limón y miel de agave.

También puedes preferir la coctelería clásica, como el Sour Catedral ($ 8.100), tradicional; o el Frozen Daikiri ($ 7.400), con ron blanco, jugo de fruta natural, que puede ser frutos rojos o maracuyá, y syrup de hierba luisa.

Si se trata de la cocina, prueba los tacos, como Par de Carnitas ($ 10.100 los cinco), de carne deshilachada de cerdo y asado de tira, con cebolla, cilantro y guacamole; o los Malayos ($ 10.100 los cinco), de malaya de cerdo a la parrilla.