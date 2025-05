Sorprende a tu mamá con estos regalos que llegan a domicilio en su día

Auguri ok

Hechos con manos artesanas

Artesanias-ok.jpg la-tercera

Foto: Artesanías de Chile

Los regalos Día de la Madre hechos a mano siempre sorprenden. Más todavía si los los elaboran pequeños artesanos que rescatan los oficios tradicionales chilenos.

La fundación Artesanías de Chile lleva varios años apoyándolos, tanto con la promoción como difusión de sus creaciones a través de diferentes programas. También con las tiendas físicas y online, donde les pagan un precio justo por su trabajo.

En su página web encontrarás más de mil ideas para regalar a tu mamá, desde textiles hasta joyería hech por artesanos de norte a sur, todos con despacho a domicilio.

Entre ellos hay bonitos packs, que reúnen creaciones de los artesanos con productos de las tiendas Mundo Rural, que apoyan a pequeños agricultores.

Como el que trae una colonia del bosque y una bufanda de alpaca blanca ($ 34.900) o el pack que trae dos tazas de cerámica de Gorbea y una bolsita de Café Femenino, comunidad de mujeres productoras de café ($ 21.900, en la foto).

Puras delicias en base a plantas

Adhana-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Adhana

¿En busca de regalos Día de la Madre que sean veganos? Anda directo a la web de Adhana, el local de Providencia con una cocina 100% en base a plantas.

Para esta celebración preparon tres cajas especiales, con diferentes experiencias plant based, todas sabrosas y que se despachan a domicilio.

Como el brunch Sweet tooth (desde $ 19.990), que incluye granola natural, yogurt de cajú, syrup de berries, cuatro galletitas crinkle de té matcha y una botella de jugo de naranja Las Chilcas.

También hay una alternativa de brunch salado (desde $19.990), con delicias com carrot lox (que emula a un gravlax de salmón), queso crema de castañas de cajú y hierbas, pepinos encurtidos, galletas crinkle de té matcha y el jugo de naranja prensado en frío.

Las mamás más dulceras de seguro querrán recibir My kind of o mom (desde $ 24.990), con preparaciones especiales como bombones tipo malva, barritas de nutella sin gluten, un Twix de salted caramel y galletas tipo waffle, entre varias cosas ricas más.

Además, para esta ocasión se aliaron con Laura Co, orfebre que elabora pulseras que puedes sumar como detallito extra y que también están en la página de Adhana.

Ojo, que los pedidos se reciben hasta el jueves 6 o hasta agotar stock.

Suscripción a Teatroamil.tv

Teatro-a-Mil-ok.jpg la-tercera

Foto: Teatro a Mil

Para las mamá que aman la cultura, acá tienen un regalo novedoso y al que de seguro le van a sacar provecho y sin salir de la casa.

Es es el nuevo sistema de suscripción a la plataforma digital de Teatro a Mil, el festival de artes escénicas más importante del país y todo un referente a nivel Latinamericano.

Pagando $4.000 al mes o $38.000 anual podrá acceder a una series de espectáculos online exclusivos, tanto chilenos como extranjeros, que incluyen obras de teatro y danza, por ejemplo, además de ópera, conciertos y otros montajes.

Lo mejor de todo es que se renuevan semana a semana y tienen la curatoría de Teatro a Mil, así es que la calidad de los espectáculos que regalarás está garantizada.

Puedes encontrar la suscripción acá.

Descanso en un hotel cinco estrellas

Marriott-ok.jpg la-tercera

Foto: Santiago Marriott Hotel

No hay mamá a quien no le gustaría en estos momentos olvidarse un rato de la pandemia y escaparse a descansar a un hotel soñado.

Puedes cumplirle ese sueño regalándoles el increíble pack que armó el Santiago Marriott Hotel, uno de los más lujosos de la capital.

Se trata de una estadía que tiene la gracia de que se puedes hacer efectiva hasta noviembre de este año y no necesariamente ahora, que aun hay comunas en confinamiento.

Cuesta $ 70.000 más IVA por persona e incluye una noche en una habitación doble Deluxe de 42 m2, un regalo sorpresa de Boro Joyas, amenidad de espumante y macarrones, desayuno americano a la habitación y cena gourmet.

También gimnasio privado con previa reserva, late check out hasta las 4 PM y estacionamiento liberado para un vehículo. Realmente soñado.

Las reservas se realizan al teléfono 22462000.

Tartas y flores

Auguri-ok.jpg la-tercera

Foto: Auguri

En un bonito edificio patrimonial del barrio Bellas Artes abrió hace un par de años la heladería Aguri Milano, a la que sumó hace poco una sucursal en Providencia.

Recetas italianas, ingredientes 100% naturales y una buen porcentaje de variedades al agua son el sello de sus helados, que están entre los mejores de Santiago.

Hace poco estrenaron también unas tentadoras tartas, de diseño cuidado y que mantienen la calidad que aplican a sus helados, elaboradas por pasteleros que trabajaron en el Hotel W.

Las mismas que puedes regalar en este Día de la Madre en un pack ($ 30.000, con despacho incluido), que consiste en un ramo de Flores San Benito y una caja con cinco de sus tartas.

Entre ellas está la Gianduia, una con forma de eclair, rellena de crema de avellanas europeas y chocolate, es como comerse un bombón Ferrero Rocher.

O la tarta Auguri, inspirada en su sorbete de frutilla y menta, rellena de crema de pistachos y confitura de frutillas y coronada con pistachos confitados, notas de albahaca y frutillas naturales.

Puedes reservar hasta el viernes al WhatsApp 9.99571292. Los despachos se realizarán el mismo domingo.

Regalar un sueño reparador

Karma-listo-.jpg la-tercera

Foto: Karma

¿Te imaginas poder regalar una experiencia desueño reponedor? Eso es lo que ofrece Karma, la marca que agrupa a distintos emprendedores chilenos y que armaron una caja experiencia con despacho atodo Chile.

Para este Día de la Madre encuentras la caja dulces sueños ($ 31.990), que son siete productos pensados en un sueño reponedor, como una funda de almohada de seda, de tamaño Queen o King, que tiene la ventaja de ser hipoalergénica. Puedes elegir entre la almohada o un antifaz y colette del mismo material.

Además incluye una crema reafirmante facial calma bambu de la marca ecológica Bambusa; una vela aromática de cera de soya 100% rgánica, de Samsa Aromas, de eucalipto, gardenia, o higo, por ejemplo; una infusión Luna de melisa, eucalipto, manzanilla y lemon grass, de Teteria Camellia.

Eso, más un infusor tipo pinza de acero inoxidable y una bomba de baño efervescente para un baño de tina, de pétalos de rosa, lavanda, frutos rojos o chocolate.

La gracia es que comprar estos productos por separado, te costaría el doble. Además, vienen en una caja ecológica, con dedicatorio.

Puedes encargarla a través de su página web y el despacho se hace el viernes 7 y sábado 8 de mayo.

Los chocolates de un pastelero top

Gustavo-Saez-caja-listo-.jpg la-tercera

Foto: Gustavo Sáez

Gustavo Sáez es un nombre que de seguro conoces si eres un dulcero de corazón. Te hablamos del chef conocido por su trabajo en 99 Restaurant, ganador del título de Best Pastry Chef en 2016 por The World’s 50 Best Restaurants y campeón latinoamericano de la Copa del Mundo de Pastelería en 2018.

Y que en tiempos de pandemia armó su propio emprendimiento, a través del que puedes comprar una mezcla de galletas imbatibles para hacer en casa, además de chocolates, hechos con materia prima de excelencia y que cumplen con los estándares internacionales de sustentabilidad en la extracción de las materias primas como el cacao.

De hecho, ahí tiene un kit especial Día de la Mamá ($ 49.990, en la foto), que incluye un vino Marqués de Casa Concha Rosé, más una tableta especial de Felíz día mamá y un pack de tres tabletas de chocolate a elección.

Todo llega dentro de una caja con papel picado de color y una cubierta de papel con diseños especiales para el kit.

Otra alternativa es que regales el kit de tabletas mamá gourmet ($ 21.990), que trae tres tabletas: una de chocolate amargo 62%, con crispy de maracuyá y sal de cahuil; otra de chocolate de leche 38% con avellanas del Maule; y una tercera de chocolate blanco 31% con crispy de frambuesa.

Se encargan a través de su página web y tienen reparto a todo Chile.

Para alegrarles el día

Vivero-Alma-Viva-listo-.jpg la-tercera

Foto: Vivero Alma Viva

Una plantita siempre arregla el día. Como las de Vivero Alma Viva, que ofrece alternativas de exterior e interior. Además te asesoran, para que puedas determinar la mejor alternativa para el Día de la Madre.

Si se trata de flores, puedes elegir las calas ($ 9.000), por ejemplo, de colores como rosado, amarillo o negro, además de los crisantemos enanos ($ 7.000), de colores como blanco, amarillo y rosa.

Otra alternativa son las Kalanchoe blossfeldiana ($ 2.500), son suculentas no cácteas, que florecen de color amarillo, rojo o fucsia por ejemplo, o la Peperomia albovittata ($ 5.000), una de interior, adicta a los lugares muy iluminados.

Puedes pedir a través de su Instagram@viveroalmaviva. El reparto se hace los sábados.

Chocolates con Baileys o un rico brunch

baileys-varsovienne-1.jpg la-tercera

Foto: Baileys

¿Chocolates rellenos con Baileys? Sí, existen. La marca de este licor hecho de crema de whiskey irlandés, y un toque de cacao y vainilla, acaba de unirse con la chocolatería Varsovienne, para sacar una deliciosa línea de bombones para el Día de la Madre.

Se trata de una edición limitada llamada MÄM, que se venderá en dos formatos en la web Varsovienne. El primero consiste en una caja de 315 gramos de chocolates rellenos con frutilla, praliné y el nuevo bombón de Baileys, además de dos tabletas de chocolate macizos de 34% cacao y otros de leche de 36% cacao ($ 19.000).

En tanto, el segundo es una caja de 195 gramos que incluye bombones de Baileys, trufas de Nutella y chocolates de maracuyá rellenos de caluga toffee ($ 13.990).

Ahora, si andas buscando un brunch para regalarle a tu mamá, entonces pide el que creó Baileys con el bar Siete Negronis ($ 39.990), ese elegido como uno de los mejores de Sudamérica.

En conjunto enviarán a casa una preparación que incluye sandwiches, muffins, tabla de quesos y frutos secos, y frutas de estación. Además, para tomar incluirá un Baileys Espresso Martini, un jugo detox y un "Razzmary", la versión que el bar hizo del clásico Bloody Mary.

Los desayunos más tentadores

Puelo-DESAYUNO.jpg la-tercera

Foto: Puelo Café

No hay mejor manera de comenzar el día que con un buen desayuno. Por eso se han puesto de moda esos que llegan a domicilio listos, dentro de cajas.

En su interior llevan un montón de ricas preparaciones: pan de masa madre, palta recién molida, huevos revueltos, jugo exprimido en el día, fruta fresca y el infaltable toque dulce.

Son perfectos para darse un gusto o como regalos Día de la Madre. Acá tienes una guía con los más tentadores, alternativas variadas que hasta incluyen versiones veganas.