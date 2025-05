Su último deseo: Anne Hathaway y Ben Affleck protagonizan un atrapante thriller político

La ganadora al Oscar 2013 a Mejor Actriz de Reparto, Anne Hathaway, llega a Netflix con la película Su último deseo, basada en el libro homónimo de la escritora estadounidense Joan Didion.

Y como ha sido una costumbre últimamente en el servicio de streaming, este filme viene repleto de grandes actores. Ahí no sólo se presenta Hathaway, sino que también Willem Dafoe, Ben Affleck y Rosie Pérez.

La cinta trata de la vida de la periodista Elena Mcmahon (Hathaway), quien investiga la intervención de EE.UU. en las guerrillas centroamericanas de la década del 80.

Lamentablemente, su trabajo es frenado por intereses políticos, pero ella continúa con las labores, hasta que un día su padre Dick McMahon (Dafoe), se ve involucrado en graves problemas, pero que la ayudarán a continuar con su pesquisa, aunque sea de manera ilícita.

Si bien, este filme dirigido por la estadounidense Dee Rees, se las juega por la fluidez y la rapidez del mensaje, este no entrega el suficiente contexto para adentrarse en el conflicto histórico que existió. Es más, su inicio es tan veloz, que no da tiempo para explicar lo ocurrido, lo que arruina un poco la historia.

También tiene algunos problemas de dirección y fotografía, pero que son un mero detalle a la hora de cómo este estreno se transforma en un thriller político muy bien actuado: el elenco tiene un nivel tan alto que es imposible dejar de verlos.

La tensión de Su último deseo

Y es que cuando la investigadora se vuelve más minuciosa, esta se transforma en blanco de parte del gobierno estadounidense como de personajes públicos de Nicaragua, quienes desean verla muerta, sí o sí.

Una situación que la introduce en un callejón sin salida del que sólo le queda escapar y que la obliga a no confiar en nadie. Esto mismo hace que no sea predecible, sino que --hasta el último minuto--, no sepas cuáles serán los giros que dará

Una historia que deja bien parado al periodismo, y un buen panorama para ver y cuestionar a EE.UU., pero que sí te pedirá bastante concentración.

