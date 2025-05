Terrazas en Santiago: 18 favoritas para darle la bienvenida al verano

Kunstmann CraftBar barrio Italia Matias Donoso 6 ok

Oculto Beergarden

Oculto Beergarden está literalmente oculto detrás un gran portón negro en la calle General Salvo, a pasos del Metro Salvador, en Providencia.

Se trata de un gran patio abierto, con terrazas, salón, una larga barra y otra perfecta para esperar una mesa.

Todo instalado en lo que fue un antiguo estacionamiento, ambientado con objetos reciclados, como los focos de un estudio de fotografía que funcionó ahí y unos troncos que rescataron de la calle y que ahora son maceteros.

Y donde puedes tentarte con sus más de 15 opciones schop fresquitos, disponibles en dos tamaños, de 330 cc y 473 cc, que van desde los $ 4.700.

O alguno de sus cócteles de autor como el Fresh Garden ($ 7.900), con Gin Erva, licor Elderflower, syrup Jengibre, extracto de pepino, jugo de limón y polvo de berries.

Además para comer tienes distintos sectores, como el Tex-Mex de El Chaparrito, donde puedes probar Meros Nachos ($ 8.900), que es un bowl de totopos bañados en queso cheddar acompañados de guacamole, pico de gallo, crema ácida y salsa roja.

También los Tacos de ceviche de camarón ($ 7.500), que son dos tostadas de coctel de camarón a la mex, palta en láminas, dressing de salsa golf, mayonesa chipotle y salsa verde.

Squella

En estricto rigor, lo que encuentras en el Squella, el restaurante que funciona desde 1974 en una casona de Av. Cumming, no es una terraza sino un rooftop, ubicado en el cuarto piso, donde puedes ver el atardecer.

Además de disfrutar de su carta que es todo un patache marino, con centollas de Punta Arenas, langostas de Juan Fernández, ostras de Ancúd y almejas, que se conservan en piscinas con agua de mar, a vista del público. Imposible más frescos.

El lugar perfecto para probar sus Ostras de Chiloé, de calibre mediano, recién abiertas; o con las Almejas, que llegan con salsa verde, cebolla, cilantro, aceite, limón, sal y pimienta.

También el Jardín de mariscos, que es un surtido de mariscos del día, especial para compartir, con ostras, almejas, ostiones, choritos, pulpo, loco rebanados y cortes del pescado del día frescos; o la Media langosta, que viene con un delicioso risotto de camarón.

Ojo que la carta de vinos y espumantes es extensa, son más de 70 etiquetas, como Fervor Brut; o si prefieres un Sauvignon Blanc, el Casa Silva Cool Coast.

Luna Bar

En el piso 17 del AC Hotel Santiago Costanera Center se encuentra uno de los bares con las mejores vistas de todo Santiago, Luna Bar.

Un lugar que es una gran terraza abierta, con más de 500 m2, una barra central e increíbles vistas panorámicas de la ciudad.

De hecho, desde ahí puedes apreciar gran parte de la capital, desde la cordillera hasta el Parque Metropolitano.

Ya te puedes imaginar lo inolvidable que son ahí las puestas de sol, más todavía si la disfrutar junto a uno de sus cócteles de autor, inspirados en los signos del Zodíaco.

Como el Tauro ($ 8.800), de pisco con huesillo, syrup de huesillo, cointreau y solución cítrica; y el veraniego Géminis ($ 8.500), con gin Beefeatar, zumo de limón, syrup de pepino, pimienta y ginger ale.

Además, esta temporada Luna Bar tiene una nueva carta, a cargo del chef ejecutivo del hotel, Leonardo Valls, quien se inspiró en los diversos lugares del mundo en el que ha trabajado para los nuevos platos.

Así, a los sabores mediterráneos que son el sello de este lugar, se sumaron toques asiáticos y americanos, por ejemplo, los que puedes encontrar en novedades como las alitas de pollo confitadas en salsa agridulce con toques de mandarina confitada, apio y cebollita crujiente ($ 13.500)

O las croquetas de cangrejo, guisadas como un clásico chupe de jaiba ($ 12.800).

Y no dejes de pedir postre, que fueron diseñados por el chef repostero y campeón latinoamericano de pastelería en el año 2016, Gustavo Sáez.

Malva Loca

Malva Loca es el gastrobar que abrió en 2021 en CV galería en Vitacura, el mismo espacio donde recientemente se inauguró Tomata Pizza y donde encuentras hits como La Dicha o Lolita Jones, por ejemplo.

Y tiene un estilo de cocina lúdica, sin tapujos, a cargo de Renzo Tissinetti, chef chileno, porteño, del cerro Gómez Carreño, que fue jefe de cocina en El corral de la Morería, el tablao flamenco de Madrid conocido por ser el más famoso del mundo y donde obtuvo una estrella Michelin.

Para beber tiene varias opciones que gritan verano y terraza, com Qué ruda pato ($ 8.500), que es en base a Gin, macerado con ruda y agua tónica, más agua de ruda y un hielo traslucido que le ayuda a mantener la temperatura. El resultado es un coctel herbal, refrescante, de color verde cristalino. ¡Delicioso!

Acompáñalo de opciones para compartir, como los Taco de langostino en tempura ($ 11.500), que vienen con una salsita barbacoa asiática, cebolla crujiente y cebollín, envueltos en hojas de lechuga española; o las papas fritas ($ 10.500), con queso parmesano y alioli trufado.

Además, desde hace poco tiene brunch los sábados, con diferentes alternativas, entre ellas una all you can drink.

Casa Sanz

Casa Sanz abre de lunes a sábado, sólo desde las 7 PM hasta las 12 PM, en el Eco Boutique Hotel Bidasoa, uno de los más sustentables de Latinoamérica.

Y se trata de una agradable terraza interior, de colores coral y turquesa, con un interiorismo que estuvo a cargo de la oficia Grisanti & Cussen, inspirado en los años 20 de Latinoamérica, el glamour de Cuba de la época, con una amplia barra.

También es pet friendly.

Además de una cocina que se define como intuitiva y de alta vibración, basada en plantas.

Y es un paraíso verde, en el que puedes probar el Tataki Mari ($14.500), de tofu hecho a mano con porotos de soya local, nada de transgénicos, que se hace a la plancha y corta en láminas finitas con palta, cebollín, jengibre, mango y furikake. Todo en salsa ponzu, acompañado con arroz gohan.

Otro imperdible son los Tacos del futuro ($ 14.900), que son de alga nori crocante, relleno de arroz gohan, carnita de champiñón eryngii, ostras en salsa barbacoa, guacamole, teriyaki picante y caviar de sriracha; o el Poema 20 ($9.900), clásico completo veggie, italiano, acompañado de papas trufadas y chucrut casero.

Si se trata de la coctelería, prueba el Margarita Spicy ($ 8.900), con Tequila triple sec, jugo de limón y jalapeño; o Andrew Monkey ($ 11.900), con gin Monkey 47, lioncello, syrup de ibisco, garnish limón, albahaca y flor.

Rishtedar La Reina

Uno de los lugares favoritos para probar cocina tradicional de la India es Rishtedar.

Tiene tres locales, en Providencia, Vitacura y La Reina, este último el más reciente de todos.

Un local amplio, con una terraza grande y que hasta tiene al fondo una réplica de un palacio hindú.

El lugar ideal para disfrutar en primavera y verano de la propuesta de Rishtedar, donde encuentras preparaciones típicas de la India, con toda la sazón y picor, que eliges según tu gusto.

Y donde también hay una buena variedad de platos veganos y vegetarianos.

Como los Johar e motia ($ 12.190), champiñones en salsa blanca suave con castañas de cajú y un toque sutil de cardamomo, y que puedes disfrutar junto a cócteles como el New Delhi ($ 7.490), gin con sirope de jengibre y un toque de efervescente cítrico.

Ojo con sus Mehndi Nights, entrtentenidos eventos que se toman esta terraza una vez al mes y donde a su oferta tradicional se suman un tarotista, bailes tradicionales de la India y una tatuadora que realiza tatuajes con henna.

Da Franco

Da Franco es uno de los secretos más sabrosos de Av. Vicuña Mackenna. Te hablamos de la trattoria ubicada en la preciosa casona de Av. Vicuña Mackenna 83, a cuadras de Metro Baquedano.

Abrió en 2021 en este lugar que desde 1954 alberga al primer centro italiano de Chile, L’umanitaria, que es como se conoce a la Società di Mutuo Soccorso Italia o sociedad de mutuo apoyo que fundaron a fines del siglo XIX 60 migrantes de Italia, para apoyar a los compatriotas que llegaban al país, la mayoría de Génova.

De hecho, lo primero que te llamará la atención, es su amplia terraza, donde puedes probar pastas como Ñoquis con salsa Pomodoro ($ 8.200); o la Lasagna Da Franco ($11.900), con salsa boloñesa de carne molida y tomate San Marzano.

Además de Pizzas, como la Margarita ($ 8.500), con mozzarella, salsa de tomate y albahaca, que puedes acompañar de alguno de los cocteles, como un Spritz ($ 6.500), con Campari.

Zanzíbar

Zanzíbar es el restaurante con más de 20 años de historia en BordeRío.

El mismo el año pasado fue premiado por segundo año consecutivo por World’s Culinary Awards como el mejorRooftop de Latinoamérica, en parte por las vistas que ofrece este espacio.

De hecho, el plus son sus agradables rincones, con brisa y una carta inspirada en los sabores del mundo, en especial asiáticos, con opciones para compartir como la Trilogia Zanzibar ($ 18.400), que trae empanadas Lamu de Tailandia; Satay de pollo y Kebabs de Cordero, típico de Medio Oriente con sus salsas de yogurt y maní.

También el Pad Thai Mixto ($ 19.800), de fideos de arroz con camarones ecuatorianos y pollo, dientes de dragón, cebollín, maní, ají guindilla y limón de pica.

Amaia Restaurante

Amaia Restaurante lo encuentras a tres cuadras de la plaza de Maipú, y es el restaurante de cocina patrimonial, mapuche y changa, que abrió en 2019.

Hace un tiempo se remodeló su agradable terraza interior, donde probar sus platos patrimoniales y de temporada, con el foco puesto en las recetas de estos dos pueblos originarios.

Ahi, puedes partir por platos para compartir, como las machas a la parmesana ($ 12.900, 12 unidades), que son de Tongoy.

Además de platos de fondo como las Albóndigas de la Ñaña ($ 11.900), que son bolitas de carne, con fetuccini de harina tostada en su salsa; o el perscado a lo ($ 12.900), pescado del día frito, con papas fritas, cebolla al vino y huevo frito.

Si estando en barrio Italia buscas una terraza para probar cervezas, puedes ir directo a Kunstmann CraftBar.

Y es que se trata del bar con el sello de Kunstmann, la famosa cervecería de tradición alemana con sede en Valdivia.

Está en plena Av. Italia, en un local con patio y una terraza al aire libre que poco a poco se fue transformando en una de las terrazas de moda en este sector de Providencia.

Ahí, tienes 17 alternativas en formato schop para elegir, desde la refrescante Lager, la primera que elaboró la marca, hasta la emblemática Torobayo, que se fabrica con agua de la selva valdiviana.

Además, acá las cervezas las encuentras en cócteles, porque hay toda una línea dedicada a la coctelería cervecera, con ocho alternativas.

Como el Torobayo Passion ($ 6.900), que es en base a ron, con jugo de limón, jugo de naranja, jugo de maracuyá, licor de almendra y Kunstmann Torobayo.

Ideal para disfrutar acompañado de otro de los emblemas del lugar, el crudo ($ 5.700), de carne cruda molida en pan de molde y que puedes aliñar a tu gusto con cebolla, cilantro, pasta de ají verde y una salsa de crudo.

Incluso, algunos de los mocktails o cocteles sin alcohol llevan cerveza, en esta caso la Lager sin alcohol de la marca.

Bar El Bajo

Bar El Bajo es una joyita que encuentras en la Plaza Zócalo del GAM. Un bar de 600 metros cuadrados, que abrió en 2020 en la parte trasera del recinto, en el -1, con una gran terraza cargada de plantas y objetos reciclados, como maderas, mesas de parqué y ventanas antiguas recuperadas de demoliciones.

Y que es de los mismos socios detrás de lo que fueron hits como La Jardín, en la Factoría Italia, y La Diana, que funcionó en el claustro de Los Sacramentinos, en el barrio San Diego.

Ahí, puedes probar opciones para picar como sus Papas bravas ($ 7.200) con salsa brava y suave alioli; o el Crudo ($ 10.200), de vacuno con un toque de aceite de trufa, cebolla morada, cilantro, jugo de limón, mayo tártara de pepinillos, yema de codorniz y pan de campo de la casa.

También alguna de las pizzas como la Del bosque ($ 120.00), con distintos tipos de hongos, tomates deshidratados, ricota de hongos trufados, hojas de albahaca y queso de cabra; o la de Palta ($ 11.800), con carne mechada, palta y queso azul.

Acompáñalas de alguno de los cocteles como Fruto Prohibido ($ 7.400) con Gin, syrup, licor Chambord, jugo de berries y tónica cherry blossom; o Chicano ($ 7.400), con tequila limón, tabasco y ginger ale.

Casa Juliet

Casa Juliet está en una preciosa casa patrimonial en Av. Pocuro, casi al llegar a a Los Pensamiento en Providencia.

Se trata de una cafetería de especialidad, familiar, con una sala especial con juegos para niños, otras en el segundo piso para trabajar y pet friendly.

Además de una agradable terraza interior, con jardín, donde poder probar su carta con opciones de brunch, pizzas y platos de estación.

De hecho, puedes probar el Filtrado Summer ($ 6.900), que es un café helado de especialidad con fruta de la estación y hielo; o alguno de los mocktails, como el Fresh Tonic ($ 7.200), de agua tónica saborizada con syrup de frambuesa decorada con arándanos.

Y acompañarlo de la Trilogía De Bruschetas ($ 12.000), una de salmón laminado sobre queso crema; otra de palta laminada con fruta de la estación salteada; y una tercera de hummus clásico y tomate Cherry, todo sobre un pan hecho ahí mismo.

Otra opción son los platos de temporada a la hora de almuerzo, como los Ñoquis rellenos ($10.900) con ciruela hidratada en coñac y nuez, en salsa de tres quesos; o la Ensalada de pera y queso azul ($ 10.900), de peras, jamón serrano apio, mix verde, queso azul y frutos secos, aderezadas con reducción de aceto balsámico.

Divertimento Chileno

Divertimento Chileno es conocido por su carta de cocina chilena y pastas hechas en el lugar, a cargo de la familia Sacco.

Además por que tiene una de las mejores terrazas de Santiago, es que se encuentra en un lugar privilegiado: dentro del Parque Metropolitano, a los pies del cerro San Cristóbal y junto a la entrada por Av. Pedro de Valdivia Norte.

Un verdadero oasis en plena ciudad.

Además, si se trata de imperdibles, prueba alguna de sus jaras, como la de Cleri ($ 14.500), con vino blanco, espumante, durazno y azúcar; o la Borgoña Cuica ($ 16.900), de vino tinto, espumante, frutilla, arándanos, frambuesa y moras.

Y acompáñala con las Empanaditas fritas ($ 8.000), de queso y de pino; o las de Chupe de jaiba y camarón ($ 8.900).

También los Locos con Papas Mayo ($ 21.000); o el Pastel de Choclo ($ 12.900).

Bar Jardín Secreto

Jardín Secreto es el bar que está en Av. Alonso de Córdova, en el polo gastronómico donde están restaurantes como Casa Las Cujas.

Se trata de un bar con ambiente, música y barra abierta, a cargo de una cocina que ha ido evolucionando hasta convertirse un muy buen lugar si te gusta la cocina japonesa.

Ahí puedes probar Moriawase ($ 19.900), que es un surtido de sashimis de marisco y pescados del día; o alguno de los makis, rolls, como el Oni Maki ($ 16.900), de salmón, camarón, cebollín y takuan, envuelto en anguila sopleteada en salsa miso con un topping de papel de arroz frito.

Y también alguna de sus pizzas, perfectas para compartir, como la de Prosciutto ($ 12.900), con prosciutto, ricota, mozzarella, pera, albahaca y salsa de tomate.

Wabi Sabi

Wabi Sabi es una terraza especial. Te hablamos de una secreta en Estación Central, donde funciona un izakaya o cocina japonesa, vegana, queer y disidente, a la que sólo puedes ir si reservas por su Instagram.

Y sus precios son de picada.

Se trata de la cocina Pony, diseñadore, quien, en la que fue la casa de sus papás en un barrio residencial de Estación Central, abrió este izakaya o local japonés.

Uno donde cada detalle de esta terraza esta especialmente pensado por elle.

Y donde puedes probar una carta totalmente vegana, como las Gyozas ($ 5.000 las seis), que son salteadas y al vapor, rellenas de shiitake, tofu, pak choi, espinaca, repollo y aliños. ¡Deliciosas!

También los bao ($ 3.500 las dos unidades), que son de harina integral, rellenos de repollo, zanahoria, soya texturizada, shiitake y oreja de madera.

Además de versiones de Bento Box como la Ginko ($ 13.000), que trae gyosas, edamame, bao, musubi (seis), que es arroz al vapor, con tofu macerado y horneado.

Verde Sazón

Verde Sazón es el restaurante veggie y pet friendly que partió en 2017 en barrio Italia y en 2022 se trasladó a una casona en Miguel Claro, donde antes funcionó la Casa de Oficios, y que cuenta con un agradable patio interior, con terraza, fresca y techada.

Y si bien su carta es en su mayoría vegetariana, los platos pueden convertirse a veganos.

Si vas en grupo, prueba la Mezze ($ 20.000 para cuatro personas), con platos para untar en tostadas de masa madre, como los tomate confitados y cacho de cabra; hummus que viene con ají verde, limón y ajo; más pimentones y cebollas horneadas, que viene sobre labneh casero (yogurt cremoso griego).

También el Curry verde ($ 13.900), en base de leche de coco, brócoli, zanahoria, zucchini, mango, cebolla morada, pimentón, piña asada, camote crocante, pesto y de almendras tostadas. Todo sobre arroz negro.

Para acompañar pide alguno de los cocteles, como El más vendido ($ 7.400), que es in macerado en pimienta roja y arándano, shot de pomelo y limón.

Tomata Pizza

¿Ya probaste Tomata Pizza? Es una de las novedades en CV Galería.

Te hablamos del local con gran terraza donde puedes probar las pizzas de estilo napolitano y de masa madre que partieron como delivery en 2022.

Tienen el sello de Kurt Schmidt, el mismo chef detrás de hits como Prima Bar y el premiado 99 Restaurante

De sus pizzas hay más de 20 opciones, como la de Mortadela ($ 13.400), con mascarpone, mozzarella fior di latte, mortadella pistacho, ricotta y pesto de albahaca con pistacho.

Y la puedes acompañar con alguno de los cocteles como el Caprichoso ($ 8.100), de Cynar, licor de alcachofa, Vermut, limón y ginger beer.

Tamango Bar Restaurant

Tamango, es una de las mejores cervecerías artesanales chilenas y hace un tiempo abrió Tamango Bar Restaurant en la calle Juan Bautista Pastene, a pasos de Av. Nueva Costanera.

Uno con terraza exterior y otra interior y donde puedes probar sus 16 salidas de cerveza fresca y coctelería, más una carta soñada, apta para golosos, que incluye opciones para compartir, comer con las manos o simplemente pedir tu plato.

Si se trata de las cervezas, puedes partir por una Humboldt Pacific Lager (desde $ 2.300), de color dorado pálido, notas a pan y toques florales; o la Sunset American Amber Ale ( desde $ 2.300), que está dentro de las más maltosas, y tiene toque de frutos secos, nuez, toffee y caramelo.

Y acompañarla de las Croquetas de jamón serrano ($ 9.900); o las Maravigyosas ($ 10.900), que son las clásicas gyosas japonesas. También las Trufadas ($ 7.900), papas fritas trufadas con parmigiano y mix de hierbas.

Otra opción son los platos, como los Fish Tacos Playeros ($ 14.900 ) que son tacos de pescado frito con palta, cebolla morada y repollos encurtidos con mayo chipotle.