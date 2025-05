The capture: Lionsgate+ presenta el imperdible segundo ciclo de la serie sobre manejo de la verdad

Tras haber dirigido y/o hecho los guiones de series y telefilmes como The Last Kingdom y Cyberbully, Ben Chanan decidió sumar a su currículo la creación de un espacio propio: The capture.

La producción concebida, escrita y realizada por Chanan, que debutó en 2019 con seis capítulos centrados en el manejo de la vigilancia y la información por parte de los servicios de inteligencia.

Donde además fueron fundamentales el gobierno de turno y la figura de Rachel Carey (Holliday Grainger), la Detective Inspectora del Comando de Homicidios y Delitos Graves británico.

The-capture-2.jpeg la-tercera

The capture | Lionsgate+

La que en ese primera entrega descubrió una conspiración en torno al soldado Shaun Emery (Callum Turner) que lo vinculó en un asesinato y cambió las vidas de ambos para siempre.

Lo que se conoció a lo largo de una narración que involucró a figuras del Comando contra el Terrorismo de Reino Unido, o SO15, el Servicio de Seguridad y de agentes de la CIA estadounidense.

Varios de los nombres e instituciones que son claves en la segunda temporada del espacio -también de seis emisiones-, que debutó en Latinoamérica a través de la plataforma de Lionsgate+.

El complot que involucra a Turner

The-capture-9.jpeg la-tercera

The capture | Lionsgate+

Un nuevo ciclo donde Carey ya forma parte del SO15, tras aceptar el ofrecimiento de Garland (Lia Williams) y sin revelar que todavía su objetivo es revelar el mal uso de la corrección.

El sistema de manipulación de la imagen que también es esencial en esta nueva entrega, que suma como una de sus piezas claves a Isaac Turner (Paapa Essiedu), el ministro de seguridad.

Quien luego de revisar la adquisición del sistema de reconocimiento facial de la empresa china Xander, se ve involucrado en un complot que escala en el uso de la inteligencia artificial.

The-capture-3.jpeg Kevin Baker

The capture | Lionsgate+

En el que su propia imagen es manipulada y transmitida en tiempo real, pudiendo ser parte de una entrevista que es vista por millones de británicos y pone en peligro su cargo y matrimonio.

La cual se convierte en blanco de la investigación del comando antiterrorista, mientras Carey sigue escondiendo sus verdaderas intenciones y uno de sus ex compañeros sufre un grave ataque.

En una sucesión de hechos donde los conceptos de deepfake y posverdad adquieren un oscuro protagonismo, mientras el espectador se ve completamente seducido por una trama hipnotizante.

Todo lo que hace de la segunda temporada de The capture, que además mantiene la solidez de su elenco, una de las mejores alternativas para los fanáticos de las conspiraciones.

Ver en Lionsgate+