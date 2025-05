The Cure en Chile: horarios, apertura de puertas, entradas y más detalles del esperado concierto

The Cure 2 ok

Estas últimas dos semanas han sido las más intensas en conciertos internacionales en el país en los últimos años. Pero todavía quedan más, como el de The Cure en Chile 2023.

Nada menos que uno de los más esperados e imperdibles, ya que se trata del regreso de la legendaria británica, nombre fundamental en la historia del pop más oscuro.

Su vuelta al país tras su recordada presentación de abril de 2013, cuando el grupo cautivó a las más de 50.000 personas que fueron al Estadio Nacional para ser parte de su debut local.

Más de una década después, Robert Smith y compañía pisarán nuevamente suelo nacional para ofrecer su segundo show en Santiago.

El que es parte de su gira Shows of a Lost World y que se realizará este jueves 30 de noviembre en el Estadio Monumental.

Uno de los shows imprescindibles de la agitada cartelera de música en vivo del segundo semestre en Chile.

Todo sobre The Cure en Chile 2023

The-Cure-1-ok-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Si todavía no tienes entrada , aun estás a tiempo para comprar, porque aun hay disponibles a través de Ticketmaster.

Los precios van desde los $ 54.425 hasta los $ 215.525 de la ubicación Rapa Nui.

Aunque si eres fan de seguro ya compraste tu ticket al comienzo y ahora quieres saber todos los detalles para sacarle el máximo provecho al show de The Cure en Chile 2023.

Partiendo por la apertura de puertas del Estadio Monumental, que será a las 4 PM, y los horarios de los show.

La jornada tendrá nada menos que tres teloneros -The Cruel Visions, Friolento y Just Mustard- y el concierto de The Cure partirá a las 9 PM.

Puedes ver el detalle de los horarios en la gráfica siguiente.

The-Cure-grafica-2-ok.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios

Mientras que los accesos son por Av. Departamental, Marathon y Exequiel Fernández, dependiendo de la entrada que tengas. Acá el detalle de los accesos.

The-Cure-grafica-3-ok.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios

The-Cure-grafica-4-ok.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios

Ojo, que en el estadio no hay estacionamientos disponibles para autos particulares, pero sí bicicleteros, Metro a través de la estación Pedreros y buses de diversos recorridos, como 102, 108, 103, 177, 212, 103 y 329, entre otros.

Las distintas opciones de cómo llegar las puedes revisar en esta gráfica.

The-Cure-grafica-1-ok.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios