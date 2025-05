The first slam dunk tendrá un evento para fans gratuito en la Biblioteca de Santiago

Slam dunk expo 1 ok

A fines del año pasado se estrenó en Japón The first slam dunk, la película basada en el famoso manga creado por Takehiko Inoue y uno de los cómics nipones sobre deporte más importantes.

El que muchos conocieron también con el anime y que ahora esperaban con ansías el debut en el resto del mundo del exitoso largometraje, que fue uno de los más vistos en Japón el año pasado.

The-first-slum-dunk-7.jpg la-tercera

The first slam dunk | Imagen promocional

Y ahora por fin llega a Chile, porque desde este jueves 3 de agosto se puede ver en las salas locales The first slam dunk, película animada que se centra en el mundo del básquetbol.

Específicamente en Ryota Miyagi, jugador que debe demostrar su experiencia en el equipo, en especial cuando deben enfrentar a los campeones interescolares de baloncesto.

Slam-dunk-expo-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Biblioteca de Santiago

Un partido esperado por los seguidores del manga y el anime, los que de seguro ya tienen reservada su entradas desde la preventa.

Y precisamente para celebrar el estreno en Chile de The first slam dunk es que este fin de semana habrá un evento especial para fans en la Biblioteca de Santiago.

Charlas, cosplay, concursos y más

Slam-dunk-expo-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Biblioteca de Santiago

Se trata de La junta Slam Dunk, un encuentro que organizan la biblioteca en conjunto con la comunidad Slam Dunk en Chile.

Juntos ya han realizado cuatro versiones de Slam Dunk Expo y ahora vuelven para este evento especial, que se desarrollará el sábado 5 de agosto.

Desde las 11.30 AM y hasta las 5 PM se hará este encuentro con entrada liberada, que tendrá tiendas y stands de coleccionistas, además de varias actividades.

Slam-dunk-expo-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Biblioteca de Santiago

Entre ellas charlas, concursos, cosplayers, proyección de capítulos y varias otras sorpresas.

Eso sí, durante la jornada no se exhibirá la película The First Slam Dunk, que por ahora está disponible sólo en cines, en salas de cadenas como también en recintos independientes, como Normandie y Sala Nemesio.

