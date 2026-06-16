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    Un panorama familiar con “dinosaurios bebés”: los Babysaurios vuelven a Mampato

    Los parques de Lo Barnechea y Las Vizcachas también contarán con juegos mecánicos clásicos, muestras educativas de animales y celebraciones de cumpleaños durante toda la temporada.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Un panorama familiar con “dinosaurios bebés”: los Babysaurios vuelven a Mampato Cortesía

    Mampato anunció el regreso de los Babysaurios para estas vacaciones de invierno, con una experiencia en la que los niños podrán conocer e interactuar con “dinosaurios bebés”.

    Junto con ello, los visitantes podrán disfrutar de la variedad de juegos mecánicos clásicos, tales como la montaña rusa, los autos chocadores, Race Horse y el Tobogán, por nombrar solo algunos.

    El recorrido se complementa con la muestra educativa de animales, donde podrán conocer al lobo marino, los guacamayos y otros representantes de la fauna silvestre. En el parque de Lo Barnechea, además, adultos y niños podrán jugar bowling.

    Mampato Lo Barnechea también sorprende con el retorno de uno de sus juegos más queridos: “El Delta”. Este destaca por “girar a máxima velocidad y ofrecer una experiencia de alta adrenalina”.

    Un panorama familiar con “dinosaurios bebés”: los Babysaurios vuelven a Mampato Cortesía

    En tanto, Mampato Las Vizcachas presentará una nueva atracción: “Star Flyer”. Lo describen como “una imponente torre con sillas voladoras que suben y giran a toda velocidad hasta alcanzar la cima”.

    “Las vacaciones de invierno representan una excelente oportunidad para que las familias compartan momentos de calidad. Este año incorporamos los Babysaurios como nuestra principal novedad, complementando una oferta consolidada de juegos, muestras educativas de animales y celebraciones, que han distinguido al parque durante años” comentan desde Mampato.

    La temporada también contempla la celebración de Cumpleaños Mampato, con reservas disponibles durante todas las vacaciones de invierno.

    Se trata de un formato cerrado donde el parque se encarga de la organización completa, una alternativa pensada para la comodidad de las familias. Los detalles y cotizaciones están en el sitio oficial de Cumpleaños Mampato.

    Un panorama familiar con “dinosaurios bebés”: los Babysaurios vuelven a Mampato Cortesía

    Cuándo inicia la temporada en Mampato Lo Barnechea y Mampato Las Vizcachas

    Cada parque iniciará su temporada en una fecha distinta. Mampato Lo Barnechea abrirá todos los días a partir del jueves 18 de junio, mientras que Mampato Las Vizcachas lo hará desde el viernes 19 de junio.

    Ambos funcionarán continuamente hasta el domingo 5 de julio. Puedes revisar los radios de apertura de cada jornada haciendo clic en este enlace.

    Para evitar filas, desde Mampato recomiendan comprar las entradas de forma anticipada a través de su plataforma oficial, a la cual puedes acceder haciendo clic en este link.

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