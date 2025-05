Un servicio de streaming renovado: la plataforma de Max ya tiene fecha y detalles de su llegada a Latinoamérica

Después del cambio del servicio en Estados Unidos en mayo pasado, Max llega a Latinoamérica para reemplazar a HBO Max con una oferta que promete una experiencia de usuario superior.

En un lanzamiento que marca el inicio de la expansión de la plataforma por el mundo, que traerá a América Latina un catálogo que tras su lanzamiento superará las 37.000 horas de contenidos.

Lo que doblará la cantidad que se encuentra disponible en HBO Max, con una colección de contenidos que prometen definir la más alta calidad de entretenimiento en todos los géneros y formatos.

The-last-of-us.jpg la-tercera

The last of us | Promocional

Esto gracias a los contenidos de las marcas de Warner Bros. Discovery, como HBO, Warner Bros., el universo DC, Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim.

Las que reúnen a famosas franquicias y espacios como las películas de Harry Potter, las cintas de DC Comics y filmes recientes como Barbie, junto a series como Game of thrones y The last of us.

Sin olvidar los espacios clásicos de reality Supervivencia al desnudo y Todo en 90 días, junto a shows animados tan disímiles como la nueva serie de Looney Tunes y, para los adultos, Rick & Morty.

¿Y cuándo será la fecha de estreno en Latinoamérica, incluido Chile? El martes 27 de febrero.

Novedades y planes de suscripción de Max

Barbie-1.jpeg la-tercera

Barbie | Promocional

Además, Max aterrizará en Latinoamérica con novedades como la primera venta de exhibición de películas de grandes estudios, como Sony Pictures y NBCUniversal, junto a transmisión de eventos en vivo.

Un último apartado que incluye la “Temporada de Premios”, con la emisión de las premiaciones del espectáculo, entre las que se cuentan los Emmy, los Critics Choice Awards y el Oscar.

Todo acompañado por una experiencia de usuario mejorada que permitirá al consumidor elegir y descubrir su propio recorrido en la plataforma, con el plan que mejor se adapte a sus preferencias.

Todo-en-90-días.jpeg la-tercera

Todo en 90 días | Promocional

Esto a través de tres planes para nuevos suscriptores al momento del lanzamiento, con opción de pago mensual o anual, alternativa que contará con un ahorro de hasta 33% si la suscripción es por Max.

Los que son: Plan Básico con Anuncios, a $ 5.990 mensual (en pesos chilenos) y $ 49.900 anual; Estándar, a $ 7.990 y $ 64.900, y Platino, a $9.990 y $ 79.900, cuyas especificaciones se puede ver en este link.

Cabe agregar que los suscriptores actuales de HBO Max tendrán acceso a Max desde el día de su lanzamiento, conservando el precio y funcionalidades de su plan actual por tiempo limitado.